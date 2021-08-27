Украинские силовики 15 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе Министр США не приехал на «Крымскую платформу» из-за семейных дел с партнером-геем 27 августа 2021, 20:13

Фото: Zuma/МР/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Глава Минтранспорта США Питер Буттиджич не приехал на саммит «Крымская платформа», так как вместе со своим партнером Частеном Глезменом усыновил ребенка, вместо него на мероприятие прибыла министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, рассказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. В интервью «Главкому» он сообщил, что выбор делегата от США был неудачным, так как администрация Джо Байдена отправила на саммит министра, который не относится к сектору безопасности и внешней политики США. Он считает, что было бы лучше, если бы вместо нее в Украину отправился представитель по внешнеполитической или сфере безопасности. Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо. Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.

Украина захотела стать оператором «Северного потока – 2» 25 августа 2021, 17:06

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Оператор газотранспортной сети Украины (ГТС) намерен предложить свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток – 2», поскольку, согласно правилам ЕС, оператор этого проекта должен быть независим от Газпрома, заявил глава ГТС Украины Сергей Макогон. «Предложим наши услуги по управлению «Северным потоком – 2» как реально независимым от Российской Федерации оператором ГТС», – цитирует Макогона «Корреспондент.нет». Он пояснил, что, согласно правилам Евросоюза, владельцы трубопроводов должны быть независимы от поставщиков газа. Напомним, действующий оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream AG проиграл в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза. Компания не согласилась с решением суда и намерена позже сообщить о своих дальнейших шагах. Нынешняя жалоба Nord Stream 2 AG была направлена против решения Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что «Северный поток – 2» не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного Третьего энергопакета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. На Украине ответили на шутку Лаврова о «приватизации» Нового года 26 августа 2021, 13:53

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Евгения Шестак

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о приватизации Киевом Нового года вслед за Днем Крещения Руси неуместны и исторически некорректны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Комментарии главы МИД Сергея Лаврова относительно этого указа президента являются неуместными и исторически некорректными, очень жаль видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду», – цитирует РИА «Новости» Кулебу. По его словам, Украина была, есть и будет, а попытки Москвы, как исторической периферии, называться центром Киевской Руси не новы. «Двух Киевов нет, есть один Киев, он украинский и это столица украинского государства», – добавил министр. Ранее Лавров, комментируя заявления украинского президента Владимира Зеленского о Дне крещения Руси, пошутил, что в скором времени можно ожидать приватизации Киевом Нового года. Президент Украины в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети и являются по праву наследниками, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство». Позже в Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси. Пушков: Президент Эстонии подложила свинью Украине 26 августа 2021, 08:49

Фото: INTS KALNINS/REUTERS

Текст: Евгения Шестак

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд «неожиданно подложила свинью» Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление эстонского лидера о несоответствии Украины условиям вступления в НАТО. «Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова – и еще много десятилетий не будет готова – к приему в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов», – написал Пушков в Telegram. По его мнению, таким образом Кальюлайд намекнула, что Украине далеко еще «даже до Прибалтики». Политик добавил, что эстонский лидер «не оставила камня на камне» от официального лозунга украинских властей «Украина цэ Еуропа». «На правах союзника, так сказать. Как в поговорке: «Платон мне друг, но истина дороже», – заключил сенатор. Ранее Кальюлайд заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. Также она посоветовала согражданам не инвестировать средства в экономику Украины, поскольку они могут легко потерять вложенные деньги. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отмечал, что не видит Украину членом ЕС в ближайшие три-пять лет. В Тбилиси резко ответили президенту Эстонии по поводу членства Грузии в ЕС 26 августа 2021, 16:39

Фото: Dursun Aydemir/Hans Lucas/Reuters Connect

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Мэр Тбилиси и генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе резко ответил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, которая предположила, что Грузии, Украине и Молдавии понадобится не менее 20 лет, чтобы соответствовать критериям вступления в Евросоюз, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Пусть все приглядывают за своими странами», – заявил Каладзе. «А мы как-нибудь сможем осуществить реформы и сделать все для того, чтобы наша страна как можно скорее стала членом ЕС», – сказал мэр столицы Грузии. Грузия намерена в 2024 году подать заявку на членство в ЕС. Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. Также она добавила, что на Украине, в Молдавии и Грузии есть «проблемы с системой правосудия». Она отметила, что, возможно, есть смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдавии или Грузии сотрудничать с ЕС так, как они хотят. Эксперт: Украина неспособна собрать сейчас даже «ведро с болтами» 26 августа 2021, 17:35

Фото: US Air Force

Текст: Наталья Макарова

«Ранее на Украине строились авианосцы, самолеты и ракеты. Мало кто из европейских стран мог похвастаться такими промышленными и научными возможностями. Но сейчас они угробили то немногое, что у них оставалось», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя срыв концерном «Укроборонпром» планов по сборке американских вертолетов UH-1 к 30-летию независимости Украины. «То, что «Укроборонпром» не смог наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез», говорит о полной потере всех возможных и невозможных компетенций. Дело в том, что этот вертолет эксплуатируется еще со времен войны во Вьетнаме. Грубо говоря, ситуация похожа на то, как ЗАЗ не смог бы наладить выпуск автомобилей «Запорожец», – отметил военный эксперт Дрозденко. По словам эксперта, «если бы Украина сохранила связи с Россией, ее возможности в сфере авиации оставались бы на достойном уровне». «Был бы жив авиазавод «Антонов», не умирал бы завод «Мотор Сич», – уточнил собеседник. «Ведь ранее на Украине строились авианосцы, самолеты и ракеты. Мало кто из европейских стран мог похвастаться такими промышленными и научными возможностями, какие были на Украине. Но после событий 2014 года они окончательно угробили то немногое, что у них оставалось. И даже такое ведро с болтами, как вертолет UH-1 «Ирокез», они собрать не смогли», – подытожил эксперт. Напомним, концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин. В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась. При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются. Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell. UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ющенко рассказал о «шокирующих» аргументах Меркель против вступления Украины в НАТО 25 августа 2021, 08:42

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

Текст: Алина Назарова

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что на саммите в 2008 году его шокировала позиция канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс. Ющенко расценил саммит 2008 года как нечто «близкое» к измене. «Думаю, да. Я это слово (измена) не буду говорить, но, думаю, что это близко», – отметил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24». По словам политика, занимавшего тогда пост президента Украины, в тот день у него было много разочарований. При этом его «шокировало» то, как формировали свою позицию по этому вопросу немецкая делегация во главе с Меркель, а также бывший на тот момент президентом Франции Николя Саркози. «Мы собрались – семь-восемь президентов – и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО», – рассказал Ющенко. Как утверждает экс-президент, он указывал Меркель на то, что за два года его президентства число поддерживающих вступление страны в НАТО украинцев выросло с 14 до 31%, при этом альянс принял в свои ряды Испанию, когда такой шаг одобряли лишь 17% жителей этой страны. «Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение», – заключил политик. В июле на Украине одобрили стратегию по вступлению в НАТО и противодействию России. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопределенное время. Лидеры альянса на саммите в июне этого года вновь поддержали право Киева и Тбилиси на присоединение к НАТО, не назвав при этом сроков вступления этих стран в организацию. В Совфеде объяснили эвакуацию украинцев из Афганистана силами Минобороны России 25 августа 2021, 11:34

Фото: Алексей Ерешко/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Если в Киеве не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя эвакуацию из Афганистана более 500 человек, в том числе граждан Украины, силами Минобороны России. «Речь идет о гуманитарной акции. Если в Киеве сидят люди, которые не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. При этом, по словам собеседника, официальный Киев после получения российской помощи никак не изменит политику по отношению к нашей стране. «Те, кто находятся у рычагов власти на Украине, и те, кто стоит за их спиной, заняты совершенно другим. Им кажется, было бы хорошо вступить в НАТО и погубить Россию», – пояснил сенатор. Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщили в военном ведомстве. С этой целью создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации, которая сосредоточена на аэродроме в Ульяновске, передает ТАСС сообщение Минобороны. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о скандале с украинским самолетом, который должен был эвакуировать граждан республики из Афганистана. Местные СМИ, а затем и замглавы МИД Украины сообщили о захвате этого самолета в Кабуле. Позже пресс-служба украинского МИДа опровергла это заявление – «захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет». Однако затем появились сведения, что украинский борт не захватили, а «зафрахтовали» богатые афганцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. В то время, когда Россия готовится помочь украинцам, оставшимся в Кабуле, Запад вновь подталкивает Украину к противодействию России. США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию России на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон. Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава МИД Украины солгал об эвакуации россиян из Афганистана 27 августа 2021, 07:50

Фото: Serhii Hudak/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным утверждением, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула. Глава МИД Украины выступил с ложным утверждением, что российские «самолеты [якобы] летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов». Это, по утверждению Кулебы, якобы свидетельствует о «тесных связях» России с «Талибаном»* (движение признано террористическим и запрещено в России), передает РИА «Новости». При этом на видео, которые публиковались в СМИ, видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабул имени Хамида Карзая. В частности, в сюжете турецкого агентства Anadolu можно увидеть стоящие в воздушной гавани Ил-62М и Ил-76, а также американских военнослужащих и самолеты западной коалиции, которые участвуют в эвакуации людей из столицы Афганистана. Кроме того, в видео агентства Ruptly, на котором запечатлен взлет Ил-62М из кабульского аэропорта, также видны воздушные суда стран НАТО. Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организовало эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщали в военном ведомстве. Напомним, из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту. Один из самолетов доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана в Гиссар. В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России. На Украине сорвали планы по сборке американских вертолетов 26 августа 2021, 08:37

Фото: Денис Асланов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин. В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась, передает РИА «Новости». При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются. Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell. UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме. Порошенко обвинил Зеленского в инциденте с «зеленой соплей» 24 августа 2021, 22:29 Текст: Антон Антонов

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает нынешнего лидера страны Владимира Зеленского причастным к инциденту, в ходе которого Порошенко облили зеленкой. «Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю – страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой», – приводятся слова Порошенко на сайте его партии «Европейская солидарность». Порошенко призвал Зеленского не бояться его самого, а также «десятков тысяч людей», собравшихся отпраздновать День независимости Украины, которую экс-президент и его соратники «завоевали, отстояли». Зеленский же, по словам Порошенко, «не представляет», что с ним было бы, если бы нынешнему лидеру Украины пришлось столкнуться «с теми трудностями», с которыми Украина столкнулась в 2014–2015 годах. «Мы здесь все – за Украину», – заявил Порошенко, подчеркнув, что люди «празднуют свой праздник» и «вернут последний клочок украинской земли, хоть в Донбассе, хоть в Крыму». Он обещал, что со своими соратниками «снова мобилизует весь мир вокруг Украины». Порошенко верит в «историю успеха», которого добьется «фантастический украинский народ». Напомним, у входа в метро в Киеве, когда экс-глава государства направлялся в правительство, его облили зеленкой. До инцидента Порошенко участвовал в «Марше защитников Украины». Запад создал фонд противодействия влиянию России на Украине 25 августа 2021, 01:58

Фото: Andrew Parsons/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию России на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон. Мортон приняла участие в праздновании Дня независимости Украины в Киеве, где анонсировала создание фонда «Партнерство за сильную Украину». Как заявило посольство Великобритании в Киеве, фонд должен «смягчить дестабилизирующее воздействие России на южные и восточные регионы Украины», передает ТАСС. Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов. Деньги собираются направить на «укрепление потенциала пострадавших от конфликта регионов». Так, возможно «предоставление властям технических консультаций или предоставление грантовых инвестиций, создающих экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам». Страны Запада полагают, что таким образом удастся добиться «повышения качества коммунальных услуг, увеличения доходов домашних хозяйств и расширения связей между разделенными конфликтами сообществами». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины 27 августа 2021, 09:15

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные достижения на посту главы государства, к ним он отнес в том числе украинскую армию – «одну из самых мощных в Европе». Одним из них он считает движение страны в сторону субъектности. «Мы точно субъективизируемся. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением … Чтобы за нас не решали вопросы. Исторически, когда наши люди жалуются, что мы были под одними, под другими, под третьими, – я считаю, что это неправильное поведение», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1». Второе достижение, по его мнению, это развитие инфраструктуры. «Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди», – считает Зеленский. Еще одним своим достижением он назвал то, что Украина обладает «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе». При этом украинский лидер подчеркнул, что «еще не закончил» деятельность на своем посту. Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года: во втором туре выборов он набрал 73,22% голосов, а его соперник, тогдашний глава государства Петр Порошенко – 24,46%. С тех пор рейтинг Зеленского значительно снизился. По данным социологического центра «Социс» от 10 августа, сейчас он составляет 19,5%, следом идет Порошенко с результатом 14,3%. При этом опрос социологической группы «Рейтинг» показывает, что действующего президента готовы поддержать 27,2% украинцев, а Порошенко – 14,9%. Эксперт назвал управляющий Украиной коллегиальный орган Запада 25 августа 2021, 22:29

Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

На Украине не скрывают факт внешнего управления страной, об этом открыто пишут СМИ, а некоторые издания даже гордятся этим, сказал газете ВЗГЛЯД публицист Владимир Корнилов. Ранее на Украине прошли торжества в рамках празднования 30-летия независимости. «Даже опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство населения Украины не считает страну независимой. Все прекрасно понимают, что Украиной управляют в ручном режиме послы G7, так называемая семипосольщина. Послы даже создали сообщество в Twitter, где напрямую выкладывают указания о том, какие законы должна принимать Верховная рада и какие задачи необходимо решать правительству. И все это выполняется», – отмечает историк и публицист Владимир Корнилов. Факт внешнего управления страной не скрывается. «Именно поэтому самой влиятельной женщиной Украины была названа даже не посол, а временная поверенная посольства США Кристина Квин. А бывший посол Канады Роман Ващук в своих недавних откровениях рассказывал, что внешнее управление Украиной появилось по просьбе самой страны. По его словам, эта «семипосольщина» принимает решения за власти Украины и вмешивается во все внутренние дела государства», – напомнил эксперт. В украинских СМИ открыто пишут о внешнем управлении, а некоторые издания «умудряются даже гордиться этим». «С 2014 года субъектность Украины полностью сдана западным державам. В наблюдательные советы госкорпораций вроде «Укроборонпрома», «Украинской железной дороги» и других назначены иностранцы на баснословные зарплаты даже по западным меркам. И лучше от этого никому не стало. Мы же помним громкие коррупционные скандалы в военной отрасли. Мы помним, в какой кризис вогнало внешнее управление «Украинскую железную дорогу», – считает Корнилов. Собеседник уверен, что подобными назначениями Запад «возглавил коррупцию на Украине». «Мне забавно слышать, как представители нынешней администрации США кричат, что на Украине нужно побороть коррупцию. Ну да, конечно. А сын Джо Байдена Хантер, работая в украинской газовой компании, конечно же, «боролся» с коррупцией. Все прекрасно понимают, что Америка и некоторые западные страны направляют эту коррупцию в нужное для себя русло. А любые попытки снизить уровень контроля со стороны Запада встречают бешеное сопротивление. Последний визит госсекретаря Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд в Киев показал, что карать украинскую власть за подобные поползновения будут жестко, если не сказать жестоко», – подчеркнул эксперт. По указке извне принимался По указке извне принимался закон , согласно которому решающий голос при назначении судей получили «иностранные эксперты». Некоторые правоохранительные органы (например, Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАБУ) в открытую управляются из-за рубежа. «На Украине по прямому указанию Запада создано такое количество антикоррупционных органов, чего нет ни в одной стране мира. Президент Зеленский недавно хвастался этим, но тут возникают вопросы. Кто посажен? Где громкие дела? Если глава НАБУ решением украинских же судов признан коррупционером, то о чем тут можно говорить? Ясное дело, что вся система построена на коррупции, которая очень устраивает американцев», – подытожил эксперт. Накануне Украина отметила 30-летие своей независимости от советской власти. Главные торжества прошли в Киеве, где состоялся торжественный парад. Наблюдавший за зрелищем президент Владимир Зеленский даже прослезился в момент розыгрыша театрализованных сценок об этапах украинской истории со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. По Крещатику в центре столицы прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде участвовали более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Также состоялся пролет авиации НАТО. «Многим поведение Зеленского на параде может понравиться, но для меня оно выглядит отвратительно, особенно после оскорбительных намеков в адрес русских и России», – сказал политолог Михаил Погребинский. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинский журналист увидел «зраду» на военном параде в Киеве 25 августа 2021, 08:35

Фото: president.gov.ua

Текст: Евгения Шестак

Украинский журналист Дмитрий Василец, оценивая прошедший накануне в Киеве военный парад, заявил о «зраде», что с украинского переводится как «измена», «предательство». «Из авиационной военной техники на параде представлены: 1. Советские вертолеты Ми-24. 2. Советские вертолеты Ми-8. 3. Советские штурмовики Су-25. 4. Советские истребители Су-27. 5. Советский транспортник Ан-26. 6. Советский транспортник Ил-76. 7. Советский сверхтяжелый транспортник Ан-225. 8. Советский фронтовой бомбардировщик Су-24. 9. Советский транспортник Ан-70. 10. Советский истребитель МиГ-29», – перечислил Василец в Facebook. «Полный провал «декоммунизации». Зрада!!!» – написал журналист. Во вторник на параде в честь 30-летия независимости Украины президент страны Владимир Зеленский прослезился в тот момент, когда были разыграны театрализованные сценки, символизирующие страницы украинской истории со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. Каждую из них проходила маленькая девочка, символизирующая Украину. Затем по Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде участвовали более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Также анонсировалось участие авиации НАТО. Это самый масштабный военный парад за все годы независимости Украины. В этом году Украина отошла от традиционной системы организации парадов. Впервые за годы независимости в этот день не было объезда войск и поздравления министра обороны. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским, и о том, почему его разочаровала позиция Запада по Крыму. Лавров сказал, что мешает Киеву выполнять Минские соглашения 25 августа 2021, 15:31 Текст: Евгения Шестак

Новые украинские законы не позволяют Киеву выполнить часть договоренностей, в том числе по особому статусу Донбасса, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой государственной политики переходного периода, просто выкорчевывают все, что требуют от них (Украины) сделать минские договоренности. Украинские власти просто не хотят их выполнять», – цитирует РИА «Новости» министра. Дипломат подчеркнул, что законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить обязательства Украины в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права, в отношении амнистии и организации свободных выборов в Донбассе под присмотром ОБСЕ. По его словам, Россия эти факты предъявляет западным коллегам, в том числе канцлеру Германии Ангеле Меркель, «но они ничего не могут ответить». Также Лавров отметил, что нынешняя украинская власть полностью подчинена «ультранационалистическим неонацистским идеям». Глава российского МИД отметил, что угрозы 2014 года «выбить все русское из Крыма» никуда не делись. Он напомнил о недавних словах украинского президента Владимира Зеленского о том, что те, кто живет на Украине и считает себя русским, должны уехать в Россию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». Председатель народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления Зеленского. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского, заявила, что президент Украины вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, а национальная политика Киева перешла к национализму. Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что призыв Зеленского является очень плохим сигналом.