Кремль осудил теракты в Кабуле

Москва серьезно обеспокоена развитием ситуации в Афганистане и самым решительным образом осуждает теракты в Кабуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. К сожалению, подтверждаются пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ* и производные от ИГИЛ. Это добавляет напряженности в самом Афганистане. Опасность для всех велика. Конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он также уточнил, что Россия пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула. «Пока каких-то иных операций не планируется. А дальше все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Это достаточно непредсказуемо», – сказал представитель Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, в Кремле неизвестно про какие-то обращения американцев о помощи по Афганистану. «Чтобы кому-то оказать помощь, нужно, чтобы кто-то о ней попросил. Мне неизвестно, что от американцев были какие-то обращения на этот счет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Россия оказать какую-то помощь США в поиске организаторов терактов.

В результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 110 человека, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющееся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство» отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.