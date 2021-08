Эксперт оценил шансы беженца с Кунашира на убежище в Японии Япония выразила протест в связи с российскими стрельбами у Итурупа 26 августа 2021, 07:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство Японии направило России протест в связи с планируемыми учебными стрельбами в районе курильского острова Итуруп, заявил генсек японского кабмина Кацунобу Като. «Российская сторона 21 августа направила нам уведомление о том, что в районе побережья острова Итуруп в территориальных водах нашей страны с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября пройдут учебные стрельбы. В ответ по дипломатическим каналам был выражен протест, так как проведение данных учений является неприемлемым и не соответствует позиции страны (Японии по вопросу об островах)», – передает РИА «Новости» слова Като. Вместе с этим, по словам генсека, Токио будет «настойчиво продолжать вести переговоры с Россией на основании его фундаментального курса на разрешение территориальной проблемы и заключения мирного договора». Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Напомним, Москва заявила послу Японии решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к России. Перед этим первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. Однако Россия отказалась принять ноту. После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений. Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Украина захотела стать оператором «Северного потока – 2» 25 августа 2021, 17:06

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Оператор газотранспортной сети Украины (ГТС) намерен предложить свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток – 2», поскольку, согласно правилам ЕС, оператор этого проекта должен быть независим от Газпрома, заявил глава ГТС Украины Сергей Макогон. «Предложим наши услуги по управлению «Северным потоком – 2» как реально независимым от Российской Федерации оператором ГТС», – цитирует Макогона «Корреспондент.нет». Он пояснил, что, согласно правилам Евросоюза, владельцы трубопроводов должны быть независимы от поставщиков газа. Напомним, действующий оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream AG проиграл в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза. Компания не согласилась с решением суда и намерена позже сообщить о своих дальнейших шагах. Нынешняя жалоба Nord Stream 2 AG была направлена против решения Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что «Северный поток – 2» не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного Третьего энергопакета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. Лавров оценил отказ ЕС выдавать крымчанам шенгенские визы 25 августа 2021, 15:16 Текст: Елена Мирошниченко

Глава МИД Сергей Лавров считает, что Евросоюз наказывает жителей Крыма за их политические взгляды, не выдавая им шенгенские визы. «Евросоюз принял решение не выдавать шенгенские визы жителям Крыма. Возникает вопрос: на основании чего? Если в Крыму было свободное волеизъявление, то жителей Крыма наказывают - в нарушение международных конвенций - за их политические взгляды, за то, что они проголосовали за возращение Крыма в Россию», – заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом, передает РИА «Новости». По словам Лаврова, если это, по утверждению Запада, была аннексия, тогда непонятно, за что наказывают крымчан. «Если это была аннексия, значит, их никто не спросил, пришли вооруженные люди, захватили полуостров. А за что людей то (жителей Крыма) наказывать? То есть с какой стороны не посмотри, ...крымчан наказывают ни за что», – заключил министр. В свою очередь Шалленберг заявил, что Австрия заинтересована в признании российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), чтобы облегчить поездки между двумя странами. «Мы хотим такую дискуссию (с ЕМА), чтобы реализовать мобильность. Мобильность – это не роскошь в XXI веке, это основное право. И мы очень заинтересованы в том, чтобы между Россией и Австрией облегчались поездки. С середины августа уже существуют определенные послабления. Нам очень помогло бы, если бы Европейское агентство лекарственных средств дало зеленый свет (российской вакцине) «Спутник V», – передает ТАСС слова главы МИД Австрии. Ранее Лавров по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом назвал плачевным состояние отношений между Россией и Евросоюзом, ответив, что контакты сведены к минимуму из-за политики Брюсселя. Ющенко рассказал о «шокирующих» аргументах Меркель против вступления Украины в НАТО 25 августа 2021, 08:42

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

Текст: Алина Назарова

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что на саммите в 2008 году его шокировала позиция канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс. Ющенко расценил саммит 2008 года как нечто «близкое» к измене. «Думаю, да. Я это слово (измена) не буду говорить, но, думаю, что это близко», – отметил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24». По словам политика, занимавшего тогда пост президента Украины, в тот день у него было много разочарований. При этом его «шокировало» то, как формировали свою позицию по этому вопросу немецкая делегация во главе с Меркель, а также бывший на тот момент президентом Франции Николя Саркози. «Мы собрались – семь-восемь президентов – и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО», – рассказал Ющенко. Как утверждает экс-президент, он указывал Меркель на то, что за два года его президентства число поддерживающих вступление страны в НАТО украинцев выросло с 14 до 31%, при этом альянс принял в свои ряды Испанию, когда такой шаг одобряли лишь 17% жителей этой страны. «Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение», – заключил политик. В июле на Украине одобрили стратегию по вступлению в НАТО и противодействию России. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопределенное время. Лидеры альянса на саммите в июне этого года вновь поддержали право Киева и Тбилиси на присоединение к НАТО, не назвав при этом сроков вступления этих стран в организацию. В Совфеде объяснили эвакуацию украинцев из Афганистана силами Минобороны России 25 августа 2021, 11:34

Фото: Алексей Ерешко/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Если в Киеве не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя эвакуацию из Афганистана более 500 человек, в том числе граждан Украины, силами Минобороны России. «Речь идет о гуманитарной акции. Если в Киеве сидят люди, которые не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. При этом, по словам собеседника, официальный Киев после получения российской помощи никак не изменит политику по отношению к нашей стране. «Те, кто находятся у рычагов власти на Украине, и те, кто стоит за их спиной, заняты совершенно другим. Им кажется, было бы хорошо вступить в НАТО и погубить Россию», – пояснил сенатор. Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщили в военном ведомстве. С этой целью создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации, которая сосредоточена на аэродроме в Ульяновске, передает ТАСС сообщение Минобороны. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о скандале с украинским самолетом, который должен был эвакуировать граждан республики из Афганистана. Местные СМИ, а затем и замглавы МИД Украины сообщили о захвате этого самолета в Кабуле. Позже пресс-служба украинского МИДа опровергла это заявление – «захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет». Однако затем появились сведения, что украинский борт не захватили, а «зафрахтовали» богатые афганцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. В то время, когда Россия готовится помочь украинцам, оставшимся в Кабуле, Запад вновь подталкивает Украину к противодействию России. США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию России на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон. Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Nord Stream AG проиграл в Германии суд по делу о Газовой директиве ЕС 25 августа 2021, 12:00

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream AG проиграл в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза, сообщило агентство Bloomberg. В частности, речь идет о нормах, которые предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Согласно документу, добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ, передает ТАСС. В Nord Stream 2 AG уже заявили, что приняли к сведению решение суда Германии и оценят его. «О дальнейших шагах мы сообщим своевременно», – сообщили в компании. В 2019 году оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Европейского союза из-за несоответствия поправок в Газовой директиве ЕС Энергетической хартии. Нынешняя жалоба Nord Stream 2 AG была направлена против решения Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что «Северный поток – 2» не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного Третьего энергопакета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании, передает РИА «Новости». Основанием для решения Федерального сетевого агентства стало то, что «Северный поток – 2» якобы не был достроен к 23 мая 2019 года, поэтому не может претендовать на исключение из Газовой директивы. В Nord Stream 2 AG с этим не согласны, заявляя, что «на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности». В связи с этим суд счел необходимым прояснить правовой вопрос о том, «было ли не полностью сооруженное в строительном смысле газовое соединение готовым в соответствии со смыслом закона в срок». Подчеркивалось, что предметом слушаний не является вопрос о том, может ли газопровод быть достроен или нет. Лидер афганского сопротивления заявил о шантаже США 25 августа 2021, 10:31

Фото: JAWAD JALALI/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Американские власти последние пару лет оказывали давление на правительство Афганистана: шантажировали и требовали освободить заключенных боевиков, заявил вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя и. о. президента и призвавший к сопротивлению. По его словам, причинами падения правительства Афганистана стали давление США на Кабул, фактическое признание талибов на переговорах в Катаре и отсутствие актуальной информации в правительстве. «Совершенно очевидно, что талибы никогда не подвергались давлению; они использовали Пакистан в качестве базы поддержки. Не убежища, а весь Пакистан на службе у «Талибана». США пытались стимулировать пакистанское сотрудничество, чтобы купить его; чем больше они платили, тем больше это воодушевляло пакистанцев оказывать помощь «Талибану». Поэтому вопрос о ядерном государстве, спонсирующем терроризм и мятежников против западных союзников в Афганистане, никогда не рассматривался», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал News18. Салех также отметил, что межафганские переговоры в Дохе фактически «легитимизировали талибов, которые не сохранили верность своему слову». «Третья причина заключается в том, что в последние два года республика подверглась огромному давлению со стороны наших американских союзников. Они шантажировали нас и говорили: либо вы освободите заключенных, либо мы сократим вам помощь, в том числе военную. Мы спросили: а уверены ли вы, что эти люди не окажутся на передовой? Их ответ был отрицательным, но все они оказались на передовой. Таким образом, это было не освобождение заключенных, а предоставление талибам подразделения крайне радикализированных боевиков», – добавил вице-президент Афганистана. Он также выразил мнение, что в правительстве «были люди, которые не знали о ситуации и принимали все как должное». «Однако мы не можем ограничиваться этими четырьмя причинами, поскольку существуют различные другие проблемы, которые привели к этой трагедии. Суть в том, что НАТО больше нет, американские военные ушли, но афганский народ не ушел, его нельзя было эвакуировать. Аэропорт Кабула – это верхушка айсберга. Страна погрузилась в трагедию, а террористические группировки захватили Афганистан», – заключил Салех. Ранее в администрации Джо Байдена признались в ежедневных контактах с талибами. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. Талибы же пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинский журналист увидел «зраду» на военном параде в Киеве 25 августа 2021, 08:35

Фото: president.gov.ua

Текст: Евгения Шестак

Украинский журналист Дмитрий Василец, оценивая прошедший накануне в Киеве военный парад, заявил о «зраде», что с украинского переводится как «измена», «предательство». «Из авиационной военной техники на параде представлены: 1. Советские вертолеты Ми-24. 2. Советские вертолеты Ми-8. 3. Советские штурмовики Су-25. 4. Советские истребители Су-27. 5. Советский транспортник Ан-26. 6. Советский транспортник Ил-76. 7. Советский сверхтяжелый транспортник Ан-225. 8. Советский фронтовой бомбардировщик Су-24. 9. Советский транспортник Ан-70. 10. Советский истребитель МиГ-29», – перечислил Василец в Facebook. «Полный провал «декоммунизации». Зрада!!!» – написал журналист. Во вторник на параде в честь 30-летия независимости Украины президент страны Владимир Зеленский прослезился в тот момент, когда были разыграны театрализованные сценки, символизирующие страницы украинской истории со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. Каждую из них проходила маленькая девочка, символизирующая Украину. Затем по Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде участвовали более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Также анонсировалось участие авиации НАТО. Это самый масштабный военный парад за все годы независимости Украины. В этом году Украина отошла от традиционной системы организации парадов. Впервые за годы независимости в этот день не было объезда войск и поздравления министра обороны. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским, и о том, почему его разочаровала позиция Запада по Крыму. Стало известно о разграблении российского Ми-8 в аэропорту Кабула 25 августа 2021, 14:15

Фото: utair.ru

Текст: Алина Назарова

Российский вертолет Ми-8МТВ был разграблен в аэропорту Кабула 17 августа, в настоящее время он перебазирован в безопасную локацию, сообщает пресс-служба авиакомпании UTair. «17 августа неустановленные лица проникли на борт вертолета, где вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и неприкосновенный запас продуктов. Также была повреждена внутренняя обшивка», – заявили в компании, передает 5-tv.ru. После инцидента на борту воздушного судна был наведен порядок и обеспечена безопасность вылета. Через несколько дней, 22 августа, вертолет был «перебазирован в безопасную локацию». Произошедшее с российским вертолетом в Госдуме объяснили хаосом, который творится последние дни в аэропорту Кабула. В комментарии «Говорит Москва» зампредседателя комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин подчеркнул, что посольство России в Афганистане принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян и российской техники. «Я пока не владею ситуацией по этому вертолету, думаю, что разберутся. Сколько американских самолетов они захватили? Там по кадрам видно, что в аэропорту творится полная неразбериха. Там нагнали народа, афганцы, разные национальности, силы НАТО», – добавил депутат. UTair с 1991 года является подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом, а с 2001 года – крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг, передает РИА «Новости». 24 августа авиакомпания получила разрешения для полетов в Кабул от авиационных властей России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Афганистана и вывезла более 200 сотрудников ООН. Тем временем в среду сообщалось, что Минобороны по поручению президента России Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Кабул покинули четыре российских самолета с россиянами и гражданами стран ОДКБ 25 августа 2021, 16:09

Фото: STRINGER/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту, сообщили в оборонном ведомстве. «Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России, приняв на борт граждан Российской Федерации, государств – членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели из аэродрома Кабула Исламской Республики Афганистан и в настоящее время совершают перелет в Российскую Федерацию», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также талибы закрыли аэропорт афганской столицы для всех, кроме иностранных граждан. При этом представители «Талибана» заявили, что все желающие покинуть Афганистан должны сделать это до 31 августа. Китай призвал ВОЗ провести расследование американского происхождения COVID 25 августа 2021, 17:23

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Постоянный представитель КНР в отделении ООН Чэнь Сюй направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу по поводу происхождения COVID-19, 25 млн китайских интернет-пользователей подписали петицию с требованием к ВОЗ провести расследование в отношении лаборатории в Форт-Детрике. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун пояснил, что мировое сообщество и американский народ уже давно обеспокоены деятельностью лаборатории в Форт-Детрике, идущей вразрез с законом, принципами прозрачности и безопасности, так как эта лаборатория является военной биологической базой США, передает CGTN. По его словам, основным учреждением лаборатории, ведущим биологические исследования, является Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США, который прозвали «самым мрачным экспериментальным центром при американском правительстве». Фу Цун утверждает, что в документе, опубликованном этим учреждением совместно с группой исследователей под руководством доктора Ральфа Барика из Университета Северной Каролины, сказано, что еще в 2003 году они уже обладали чрезвычайно развитыми возможностями синтеза и модификации коронавирусов, связанных с атипичной пневмонией. Он подчеркнул, что мировое сообщество обеспокоено деятельностью лаборатории в Форт-Детрике по трем основным причинам: ее деятельность непрозрачна, в лаборатории в Форт-Детрике занимаются опасной деятельностью, в лаборатории занимаются несанкционированной деятельностью. Будучи единственной лабораторией биологической безопасности четвертого уровня в структуре Пентагона, она систематически нарушает процедуры биобезопасности. Соединенные Штаты являются единственной в мире страной, которая в рамках военной программы наводнила биологическими лабораториями весь мир. «США так упорно настаивают на проведении расследований китайских лабораторий, означает ли это, что они уже изменили свою негативную позицию в отношении переговоров по ведению протокола о проверках в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Ряд профильных международных заседаний, которые пройдут на следующей неделе, возможно, дадут ответ на этот вопрос. На предстоящих специальных заседаниях китайская сторона будет призывать возобновить переговоры по протоколу о проверках в рамках конвенции», – заявил Фу Цун. Ранее разведывательные службы США в докладе президенту страны Джо Байдену не смогли ответить на вопрос о том, был ли коронавирус разработан в лаборатории. Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. Немцы увидели в «Крымской платформе» отрицание реальности 25 августа 2021, 10:50 Текст: Алина Назарова

Читатели немецкого издания Die Zeit раскритиковали выдвинутые на международном саммите «Крымская платформа» высказывания о «возвращении» Крыма Украине, расценив их как «коллективное отрицание реальности». Пользователи Die Zeit сочли высказывания украинских политиков о «возвращении» Крыма несерьезными. По их мнению, это не более чем внутриполитическая пропаганда, к тому же военный потенциал Украины слишком слаб для решения вопроса путем военных действий. «При всем желании как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант», – написал Zweispruch, передает РИА «Новости». «Шутить он по-прежнему мастер», – резко высказался комментатор с ником Euromongo all stars. Некоторые читатели напомнили, что в 2014 году крымчане сделали выбор, поэтому Россию нужно похвалить за шаг навстречу воле людей. «Неужели кто-то серьезно думал, что Украина станет членом НАТО и ЕС, возьмет с собой Крым вместе с расположенными там стратегически важными военными базами России и Россия в это не вмешается?» – возмутился PET111. «Крым с 2014 года вновь стал российским и таковым останется», – подытожил Benutzername_008. Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо. Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным. Путин призвал модернизировать систему образования 25 августа 2021, 16:21 Текст: Алексей Дегтярев

В России необходимо модернизировать существующую систему образования, заявил президент Владимир Путин на президиуме Госсовета по вопросам образования. «Мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе», – цитирует Путина РИА «Новости». По его словам, российскому руководству необходимо обеспечить высокий уровень образования во всех школах. «Не только потому, что мы стремимся войти в число каких-то ведущих стран мира по качеству общего образования, какие-то там «десятки», «пятерки» и так далее. Дело совершенно не в этом. Главное – дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни, создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией», – заявил глава государства. Президент отметил, что важно помочь тем детям, у которых есть трудности с обучением, в том числе из-за большой нагрузки, сложной жизненной ситуации или из-за проблем психологического характера. Ранее Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею создания в России специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь. Лавров сказал, что мешает Киеву выполнять Минские соглашения 25 августа 2021, 15:31 Текст: Евгения Шестак

Новые украинские законы не позволяют Киеву выполнить часть договоренностей, в том числе по особому статусу Донбасса, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой государственной политики переходного периода, просто выкорчевывают все, что требуют от них (Украины) сделать минские договоренности. Украинские власти просто не хотят их выполнять», – цитирует РИА «Новости» министра. Дипломат подчеркнул, что законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить обязательства Украины в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права, в отношении амнистии и организации свободных выборов в Донбассе под присмотром ОБСЕ. По его словам, Россия эти факты предъявляет западным коллегам, в том числе канцлеру Германии Ангеле Меркель, «но они ничего не могут ответить». Также Лавров отметил, что нынешняя украинская власть полностью подчинена «ультранационалистическим неонацистским идеям». Глава российского МИД отметил, что угрозы 2014 года «выбить все русское из Крыма» никуда не делись. Он напомнил о недавних словах украинского президента Владимира Зеленского о том, что те, кто живет на Украине и считает себя русским, должны уехать в Россию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». Председатель народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления Зеленского. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского, заявила, что президент Украины вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, а национальная политика Киева перешла к национализму. Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что призыв Зеленского является очень плохим сигналом. Лавров пошутил о скорой приватизации Украиной Нового года 25 августа 2021, 14:25

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных Сергей Лавров, комментируя заявления украинского президента Владимира Зеленского о Дне крещения Руси, пошутил, что в скором времени можно ожидать приватизации Киевом Нового года. «Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином (президентом Украины Владимиром) Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что все остальное – это не украинское», – пошутил Лавров, передает РИА «Новости». Православные украинцы 28 июля празднуют День крещения Киевской Руси. В связи с этим в столице Украины прошли массовые мероприятия. Президент Украины в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети и являются по праву наследниками, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство». Позже в Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси. ФСБ раскрыла планы Японии по захвату СССР 25 августа 2021, 08:25

Фото: AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

ФСБ в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила подлинник текста приговора Токийского международного военного трибунала, в котором главные военные преступники обвинены в планах захватить советскую территорию в Сибири и на Дальнем Востоке. 25 августа 1945 года успешно завершилась операция Красной армии и флота по освобождению Южного Сахалина от японских войск. Еще в 1931 году Япония нарушила заключенный с СССР договор о демилитаризации этой зоны по итогам Портсмутского мирного договора 1905 года – построила укрепления на Южном Сахалине и ввела свои войска в Маньчжурию. Это стало первым шагом на пути построения «Восточноазиатской сферы сопроцветания» – проекта, задуманного японским правительством и армией. Крах этих планов сопутствовал военному поражению Японии в августе 1945 года, передает РИА «Новости». Токийскому трибуналу представили доказательства того, что одним из основных элементов военной политики Японии было намерение вести войну против СССР и оккупировать значительные территории Советского Союза. «Японские руководители считали захват советских территорий в такой степени осуществимым, что в Генеральном штабе и в штабе Квантунской армии были выработаны конкретные планы по управлению этими территориями», – говорилось в тексте приговоре. С июля по сентябрь 1941 года специальная группа офицеров Генерального штаба Японии занималась изучением вопроса об оккупационном режиме для советских территорий, которые должны были захватить японские войска. «Когда идея о «сфере сопроцветания Великой Восточной Азии» сложилась в качестве эвфемизма для японской гегемонии в Восточной Азии, то создание этой сферы неизбежно предусматривало захват Сибири и советского Дальнего Востока», – отмечалось в приговоре. Таким образом, территорию Советского Союза фактически планировалось поделить между странами Оси. В сентябре 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Заключенный в апреле 1941 года в Москве договор о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволил на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменил общей расстановки сил. В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против Советского Союза. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении своего соседа. Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии. В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. 8 августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Токио и Берлина, объявил Японии войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную. Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. Пятнадцатого августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, а на следующий день главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться. 2 сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны. Токийский трибунал осудил преступления против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность укрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с начальником отряда 731 генерал-лейтенантом Сиро Исии. Лишь Хабаровский процесс, проведенный 25–30 декабря 1949 года, позволил восторжествовать Нюрнбергским принципам – японские военные преступники, непосредственно участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены. Ранее ФСБ рассекретила документы об опытах японцев над гражданами СССР.