Названо примерное число нуждающихся в эвакуации из Афганистана граждан США

В Афганистане могут оставаться около 1,5 тыс. американцев, которые нуждаются в эвакуации, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

По оценкам США, к 14 августа, «когда началась операция по эвакуации», в Афганистане было около 6 тыс. американцев, «которые хотели выехать». 4,5 тыс. из них «благополучно эвакуированы» вместе с «ближайшими родственниками». Власти США связались за последние сутки «примерно с 500 американцами». Им переданы инструкции, «как безопасно добраться до аэропорта Кабула», передает ТАСС.

Блинкен также сообщил, что власти США «настойчиво пытаются связаться» с еще примерно 1 тыс. человек, «которые могут быть американцами, желающими покинуть Афганистан». Вашингтон намерен узнать, «по-прежнему ли они хотят уехать». Блинкен предположил, что «некоторые могут уже не находиться в стране», другие – пожелать остаться в Афганистане, третьи могут вообще оказаться не американцами. Блинкен считает, что «число американцев активно ищущих помощи, чтобы покинуть Афганистан, меньше, вероятно, значительно меньше» 1 тыс. человек.

Вашингтон намерен оказывать помощь соотечественникам и помогавшим США афганцам выехать из Афганистана и после вывода американских войск из этой страны (миссию планируют закончить к 31 августа). По его словам, «нет крайнего срока для работы по оказанию помощи».

«Наши ожидания и ожидания мирового сообщества заключаются в том, что люди, которые захотят покинуть Афганистан после ухода американских ВС, должны иметь возможность сделать это», – сказал он, добавив, что движение «Талибан» (запрещено в России) взяло на себя соответствующие обязательства.

Соединенные Штаты допускают возможность взаимодействия с новым правительством Афганистана, которое будет под контролем талибов, если это позволит США «продвигать» их «долгосрочные интересы в вопросе борьбы с терроризмом, в попытке помочь афганскому народу» и «в соблюдении прав всех афганцев, особенно женщин и девочек».

США изучают различные возможности пребывания своих дипломатов в Афганистане, сказал Блинкен. По его словам, Соединенные Штаты и их союзники используют все имеющиеся у них возможности в сфере экономики и дипломатии для оказания влияния на талибов.

Напомним, США перестали охранять посольство в Кабуле. 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.