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Рогозин выразил надежду на скорую встречу с главой НАСА
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что с нетерпением ожидает встречи со своим американским коллегой – главой НАСА Биллом Нельсоном.
«Мы с нетерпением ждем приезда главы НАСА сенатора Билла Нельсона. Есть вопросы, которые есть смысл обсуждать лично. Рассчитываю, что сенатор Нельсон сможет осуществить свой визит в Россию до конца этого года, если эпидемиологическая ситуация позволит», – написал Рогозин в Twitter.
Ранее Нельсон заявил РИА «Новости», что приедет в Россию, как только позволит ситуация с коронавирусом, рассчитывает на встречу с Рогозиным. Кроме того, Нельсон заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по Международной космической станции (МКС) после 2030 года.
Российские ученые увидели следы гигантского термоядерного взрыва в космосе
Российско-германская обсерватория «Спектр-РГ» засекла необычные остатки термоядерной сверхновой звезды, которая взорвалась около 40 тыс. лет назад, сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН.
«Российские астрофизики, открывшие этот объект и давшие ему имя G116.6-26.1 в соответствии с координатами на небе, считают, что это остаток вспышки термоядерной сверхновой, взорвавшейся 40 тыс. лет назад. Его главное отличие от нескольких сотен подобных объектов – свойства газа, в котором находилась взорвавшаяся звезда», – цитирует сообщение института РИА «Новости».
Ученые пояснили, что открытие старого остатка термоядерной сверхновой в Млечном пути – весьма редкое событие. Также G116.6-26.1 расположен не в плоскости галактики, а в 4 тыс. световых годах над ней и в 10 тыс. световых годах от солнца.
«Так высоко над ее плоскостью остатки сверхновых еще не наблюдались», – отметили в ИКИ.
Порядка 40 тыс. лет назад произошел термоядерный взрыв белого карлика, вещество звезды массой в 1,4 массы Солнца вышло нарушу взрывом со скоростью около 3 тыс. км в секунду. Сейчас остаток взрыва набрал диаметр порядка 600-700 световых лет.
Во время термоядерных реакций, которые послужили причиной взрыва, больше половины массы звезды превратилась в железо, пояснили в ИКИ.
Ранее в августе сообщалось, что к Земле приближается потенциально опасный астероид 2016 AJ193.
Запад создал фонд противодействия влиянию России на Украине
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США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию России на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон.
Мортон приняла участие в праздновании Дня независимости Украины в Киеве, где анонсировала создание фонда «Партнерство за сильную Украину». Как заявило посольство Великобритании в Киеве, фонд должен «смягчить дестабилизирующее воздействие России на южные и восточные регионы Украины», передает ТАСС.
Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов. Деньги собираются направить на «укрепление потенциала пострадавших от конфликта регионов». Так, возможно «предоставление властям технических консультаций или предоставление грантовых инвестиций, создающих экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам». Страны Запада полагают, что таким образом удастся добиться «повышения качества коммунальных услуг, увеличения доходов домашних хозяйств и расширения связей между разделенными конфликтами сообществами».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона.
Посол рассказал о проблемах из-за устроенного США бардака в аэропорту Кабула
Российское посольство скоро решит вопрос с вывозом сотрудников из Афганистана, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
По его словам, «из-за того бардака, который американцы навели в кабульском аэропорту, отменились международные рейсы». Сообщалось, что «они должны скоро возобновиться», но сейчас «просто нет соответствующих гарантий». В связи с этим российская сторона «скоро решит вопрос с вывозом небольшой группы сотрудников, которые должны быть в Москве». Так, у некоторых сотрудников подошел к концу срок командировки, другие собираются в плановые отпуска, но пока не могут выехать, передает ТАСС со ссылкой на RT.
Напомним, после победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
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Рогозин: Вопрос присутствия России на МКС решится в ближайшие несколько месяцев
Вопрос продолжения участия России в проекте Международной космической станции (МКС) решится в ближайшие месяцы, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Это вопрос, который найдет свое разрешение в ближайшие несколько месяцев», – сказал Рогозин, отвечая на вопрос, когда можно ожидать ясности относительно перспектив российского присутствия на МКС, передает ТАСС.
Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, поскольку только так ее можно сделать хорошо.
До этого Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
Глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.
После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.
Москва заявила о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину
Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
Биричевский напомнил, что в Москве не раз говорили, что Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, «есть контрактные обязательства по транзиту», передает РИА «Новости».
Россия всегда выполняла свои обязательства по доставке газа в Европу, проблемы были на украинской стороне, указал он.
«Мы рассматриваем вопрос в сугубо экономическом контексте для того, чтобы все потребители в Европе были довольны, чтобы они получали те объемы, которые им требуются, по цене, которую определяет договоренность и ситуация на рынке», – подчеркнул представитель МИД.
Комментируя возможность заключения Москвой и Вашингтоном сделки, аналогичной соглашению между ФРГ и США, Биричевский сказал, что Москва считает нелогичным разговаривать с Вашингтоном по вопросу газопровода «Северный поток – 2»: «Где находятся США, где находится трубопровод «Северный поток – 2»? В совершенно разных частях света (...) Мы разговариваем с теми, кто является нашими партнерами: с Европой, с основными потребителями природного газа, который будет поступать по этой трубе».
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Пекин счел несправедливыми новые санкции США против России из-за Навального
Китай считает несправедливыми новые односторонние санкции США в отношении России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Соответствующее решение (о санкциях) было принято до выяснения истинного положения вещей – это несправедливо», – заявил он, передает ТАСС.
Напомним, 20 августа Соединенные Штаты расширили санкционный список по Алексею Навальному двумя российскими институтами. Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что действия Соединенных Штатов в связи с ситуацией вокруг Навального демонстрируют нежелание Вашингтона считаться с реальностью. Она подчеркнула, что ответ на санкции будет жестким и адекватным.
Лавров оценил уровень конфронтации между Россией и США
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Напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона далека от того, какой она была в период Карибского кризиса, когда СССР и США были на грани ядерной войны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию «Мадьяр немзет».
«Не думаю, что исторические параллели такого рода уместны. Военно-политическая обстановка в мире сегодня имеет и сходства с периодом холодной войны, и большие, принципиальные отличия. Так или иначе, от низшей точки советско-американской конфронтации в виде Карибского кризиса 1962 года, когда мы оказались буквально на грани ядерной войны, мы сейчас далеки», – приводит слова Лаврова ТАСС.
Тем не менее, как отметил министр, нельзя игнорировать противоречия между основными мировыми игроками, «которые, к сожалению, продолжают углубляться». «Одной из причин стал курс Вашингтона на сдерживание развития России и Китая. Часть этой политики – односторонний демонтаж системы договоренностей в области контроля над вооружениями, наращивание силовых возможностей США на европейском и тихоокеанском театре военных действий», – пояснил министр.
Напомним, в конце июля президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Россию и Китай возможными «смертельными соперниками» США. Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран.
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Патрушев и Салливан обсудили обстановку в Афганистане
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев с помощником американского лидера по нацбезопасности Джейкобом Салливаном обсудили ситуацию в Афганистане.
«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы российско-американского сотрудничества в сфере безопасности. Отдельное внимание уделено двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане», – цитирует сообщение Совбеза ТАСС.
На прошлой неделе стало известно о планах талибов принять новую конституцию Афганистана. Также сообщалось, что запрещенное в России и признанное террористическим движение «Талибан» предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
В планетарии австралийского Брисбена установили бюст Гагарина
Бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина был установлен в планетарии австралийского Брисбена, сообщили в посольстве России в Австралии.
Как рассказали в российской дипломатической миссии, бронзовая композиция, созданная украинским скульптором Алексеем Леоновым, была доставлена в Австралию в рамках специальной программы российской ассоциации международного сотрудничества при поддержке посольства России, передает ТАСС.
По словам главы консульского корпуса России в Квинсленде Ирины Брук, открытие памятника было приурочено к 60-летию первого полета человека в космос. «Даже когда между странами есть какие-то разногласия в различных сферах, подвиг Гагарина, продемонстрировавший единство науки и беспримерной отваги человечества при покорении космоса, навсегда объединил все страны, все народы Земли», – подчеркнула почетный генеральный консул, отметив, что власти Брисбена «с большим воодушевлением отнеслись к инициативе установки бюста».
Глава российской дипломатической миссии в Австралии Алексей Павловский подчеркнул, что «Россия, открывшая человечеству дорогу в космос, неизменно выступает за широкое международное сотрудничество в его мирном освоении». «Я уверен, что бюст советского космонавта Юрия Гагарина станет напоминанием об историческом первом шаге в освоении космоса, сделанном нашей страной, и подтолкнет к размышлениям о сегодняшней важности международного сотрудничества в мирном освоении космоса. Россия открыта и готова развивать такое сотрудничество со всеми государствами, включая, конечно, Австралию», – отметил Павловский.
В церемонии по установке скульптуры приняли участие лорд-мэр Брисбена Адриан Шринер, глава международного управления мэрии Николь Андроникус, члены городского совета, российские соотечественники и представители ряда консульств зарубежных стран.
Напомним, 12 апреля 2021 года исполнилось 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. В сообщениях о Дне космонавтики Госдепартамент США не стал упоминать Гагарина, зато упомянул американских астронавтов. После этого российские дипломаты призвали американских дипломатов не стеснятся произносить имя Гагарина.
Рогозин рассказал о возможном изменении орбиты биологического спутника «Бион-М» №2
Орбита, на которую будет запущен биологический спутник «Бион-М» №2, может быть изменена, рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».
«Да, действительно, в пятницу мы обсуждали судьбу «Биона-2». И я считаю, что прежде, чем отправлять людей на орбиту 97-98 градусов, надо посмотреть, как это будет работать на живых существах», – приводит его слова ТАСС.
Рогозин напомнил, что ранее Институт медико-биологических проблем РАН предлагал поднять орбиту аппарата до 800 км и сделать ее круговой на наклонении 51,6 градуса. Глава госкорпорации считает, что такое предложение имеет смысл для изучения воздействия радиационных поясов при их пересечении по дороге к Луне.
«Сейчас нас интересует работа именно на околоземной орбите, но на другом, фактически полярном наклонении. Чтобы расширить время нахождения космонавтов на орбите, мы должны понять, какова будет радиационная нагрузка на них, чтобы не наносить существенного ущерба их здоровью. Для этого мы проведем эксперимент на «Ковчеге»/«Бионе», – пояснил гендиректор госкорпорации.
По словам Рогозина, «Бион-М» №2 будет запущен на рубеже 2023–2024 года.
Также он рассказал, что для запуска «Бион-М» №2 ракета-носитель может быть заменена на «Союз-5».
«Есть смысл подумать над тем, чтобы, может быть, средством выведения стал наш новый носитель «Союз-5», чтобы не отправлять его с испытательной болванкой, а сделать полезную нагрузку», – отметил Рогозин. Он пояснил, что это позволит испытать поля падения и ракету не с макетом, а сразу с полезной нагрузкой, но пока вопрос будет обсуждаться.
Ранее предполагалось, что аппарат будет запущен на ракете-носителе «Союз-2.1б».
Рогозин отметил, что Роскосмос до конца месяца снова направит в правительство России программу «Сфера» по созданию многоспутниковой группировки.
«Она была направлена в правительство не менее двух раз. Сейчас она проходит очередное согласование, в том числе с учетом уточненных параметров. В целом она в высокой степени готовности, и до конца этого месяца она должна быть внесена в правительство еще раз», – рассказал глава госкорпорации.
Он добавил, что у некоторых спутников дистанционного зондирования Земли ресурс заканчивается в 2023–2024 годах.
Кроме того, Рогозин поделился, что Роскосмос на днях получит 7 млрд рублей на создание задела по программе «Сфера».
«На первых порах речь идет о 7 млрд рублей, которые должны быть реализованы для создания научно-технического задела, то есть не самой группировки, а именно прототипов группировки. И эти средства, если еще не получены, то должны быть получены в ближайшие дни», – сообщил он.
Как уточнил Рогозин, первые средства должны быть выделены как мероприятия, формально не входящие в саму программу «Сфера». На эти средства планируется создание к концу следующего года прототипы первых космических аппаратов одной из орбитальных группировок.
Рогозин подчеркнул, что без космических аппаратов нельзя будет увидеть ни пожары, ни проблемы, связанные с экологическим мониторингом.
О программе «Сфера» президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что Россия планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.
В научную программу космического аппарата «Бион-М» № 2, который планируется запустить в 2020 году, вошли 30 экспериментов, такое решение принял Совет Российской академии наук по космосу.
Генконструктор объяснил перенос запуска первой российской станции к Луне
Незавершенные огневые испытания двигательной установки и отработка систем автоматической станции «Луна-25» не позволяют осуществить ее запуск в октябре 2021 года, заявил генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков.
Ширшаков заявил в эфире телеканала «Россия 24», что осталось «завершить огневые испытания (двигательной установки), появились проблемы при проведении огневых испытаний, передает РИА «Новости».
Еще одной причиной он назвал необходимость дополнительного времени для отработки систем «Луны-25».
«Это является сложной задачей и (...) сегодня космический аппарат «Луна-25» полностью укомплектован всей бортовой аппаратурой, он также укомплектован научным комплексом, и мы ведем отработку космического аппарата», – сказал он.
По его словам, предприятию осталось завершить комплексные испытания «Луны-25», произвести окончательную сборку аппарата, его электрические испытания в термовакуумной камере и заключительные операции перед отправкой на космодром Восточный, которая планируется за месяц-полтора до запуска.
Напомним, Роскосмос перенес запуск станции «Луна-25» с октября 2021 года на май 2022 года.
Главная задача миссии «Луна-25» – отработка технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны.
Песков ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Байденом вывода войск США из Афганистана
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден затрагивали тему вывода американских войск до коллапса в Афганистане, нюансы в публичную плоскость транслировать не принято, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Комментируя сообщения ряда СМИ о том, что якобы Путин на встрече с Байденом в Женеве выступил против присутствия США в Средней Азии и Афганистане, Песков отметил, что необязательно каждая информация, будь она правдивой или «уткой», должна комментироваться Кремлем или МИД, «тем более когда речь идет о содержании переговоров глав государств – России и США».
«Можно сказать одно, что действительно тогда еще, когда не случился вот этот афганский коллапс, действительно тема Афганистана и на тот момент предстоящее окончание вывода американцев из Афганистана обсуждалась, затрагивалась на переговорах, но нюансы мы, как правило, конечно же, не транслируем в публичной плоскости, так не принято», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, нет ли здесь цели переложить ответственность за вывод войск из Афганистана на кого-то другого, Песков указал, что переложить ответственность за вывод войск США из Афганистана невозможно. «Ну здесь при всем желании невозможно на кого-то другого переложить ответственность, поэтому не думаю, что здесь может быть такая цель», – ответил Песков.
Ранее СМИ сообщали, что после вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны, однако президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом выступил против этой идеи.
Талибы вошли в Кабул 15 августа и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
Третий пуск тяжелой «Ангары» запланирован на декабрь
В декабре состоится третий пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, сообщили источники в ракетно-космической отрасли.
Источник РИА «Новости» сообщил, что пуск «Ангары» с разгонным блоком «Персей», а также «макетом космического аппарата» запланирован на «первую половину декабря». Еще один источник подтвердил это.
Напомним, второй испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки состоялся с космодрома Плесецк 14 декабря 2020 года. Первый старт тяжелой «Ангары» состоялся в 2014 году.
Роскосмос решил отправить на орбиту двух туристов
Два космических туриста могут отправиться на МКС на российском корабле «Союз» после 2023 года, сообщил заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
«Есть у нас коммерческие заказчики, думаю, осенью мы их озвучим. Причем там серьезные намерения», – передает РИА «Новости» слова Савельева.
Он уточнил, что туристов планируют представить в ходе Астронавтического конгресса в ОАЭ в октябре.
«Сейчас выходим с ними на подписание документов», – сказал он.
Туристы смогут полетать в космос после 2023 года. До этого корабли «Роскосмоса» расписаны. В конце 2021 и в 2023 году на «Союзах» полетят туристы, оформившие заказ через американскую компанию-оператора Space Adventures.
Новые кандидаты ведут переговоры непосредственно с российской стороной, рассказал Савельев.
Он не назвал, граждане какой страны изъявили желание отправиться в космос, однако уточнил, что это не россияне. «Российские миллионеры пока не созрели», – сказал он.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил создать на новой орбитальной станции туристический модуль.
Глава НАСА выразил надежду на долгое сотрудничество с Россией по МКС
Руководитель НАСА Билл Нельсон рассчитывает на сотрудничество с Россией по Международной космической станции (МКС) после 2030 года.
На вопрос, будет ли срок эксплуатации станции продлен, Нельсон ответил: «Да, до 2030 года. Россия наш партнер по МКС». «Я очень надеюсь и очень оптимистично настроен относительно того, что то очень хорошее, исключительное сотрудничество, которое было у нас, продолжится», – сказал Нельсон, передает РИА «Новости».
Сейчас страны-участницы проекта МКС имеют договоренности об эксплуатации станции до 2024 года включительно. Обсуждается вопрос продления ее работы до 2028-2030 годов. По словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, вопрос продолжения участия России в проекте МКС решится в ближайшие месяцы.
Кроме того, Нельсон заявил, что США обсуждают с Россией возможное приобретение места на корабле «Союз». Отвечая на вопрос, что предпочитают США: прямое приобретение места или какую-либо бартерную сделку, Нельсон сказал, что не может ответить на этот вопрос.
Ранее заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что США не исключают возможности приобретения места в российском космическом корабле «Союз» весной будущего года в качестве резервного варианта на случай форс-мажора с американскими коммерческими кораблями.