Рогозин выразил надежду на скорую встречу с главой НАСА

Рогозин рассказал о возможном изменении орбиты биологического спутника «Бион-М» №2

Орбита, на которую будет запущен биологический спутник «Бион-М» №2, может быть изменена, рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

«Да, действительно, в пятницу мы обсуждали судьбу «Биона-2». И я считаю, что прежде, чем отправлять людей на орбиту 97-98 градусов, надо посмотреть, как это будет работать на живых существах», – приводит его слова ТАСС.

Рогозин напомнил, что ранее Институт медико-биологических проблем РАН предлагал поднять орбиту аппарата до 800 км и сделать ее круговой на наклонении 51,6 градуса. Глава госкорпорации считает, что такое предложение имеет смысл для изучения воздействия радиационных поясов при их пересечении по дороге к Луне.

«Сейчас нас интересует работа именно на околоземной орбите, но на другом, фактически полярном наклонении. Чтобы расширить время нахождения космонавтов на орбите, мы должны понять, какова будет радиационная нагрузка на них, чтобы не наносить существенного ущерба их здоровью. Для этого мы проведем эксперимент на «Ковчеге»/«Бионе», – пояснил гендиректор госкорпорации.

По словам Рогозина, «Бион-М» №2 будет запущен на рубеже 2023–2024 года.

Также он рассказал, что для запуска «Бион-М» №2 ракета-носитель может быть заменена на «Союз-5».

«Есть смысл подумать над тем, чтобы, может быть, средством выведения стал наш новый носитель «Союз-5», чтобы не отправлять его с испытательной болванкой, а сделать полезную нагрузку», – отметил Рогозин. Он пояснил, что это позволит испытать поля падения и ракету не с макетом, а сразу с полезной нагрузкой, но пока вопрос будет обсуждаться.

Ранее предполагалось, что аппарат будет запущен на ракете-носителе «Союз-2.1б».

Рогозин отметил, что Роскосмос до конца месяца снова направит в правительство России программу «Сфера» по созданию многоспутниковой группировки.

«Она была направлена в правительство не менее двух раз. Сейчас она проходит очередное согласование, в том числе с учетом уточненных параметров. В целом она в высокой степени готовности, и до конца этого месяца она должна быть внесена в правительство еще раз», – рассказал глава госкорпорации.

Он добавил, что у некоторых спутников дистанционного зондирования Земли ресурс заканчивается в 2023–2024 годах.

Кроме того, Рогозин поделился, что Роскосмос на днях получит 7 млрд рублей на создание задела по программе «Сфера».

«На первых порах речь идет о 7 млрд рублей, которые должны быть реализованы для создания научно-технического задела, то есть не самой группировки, а именно прототипов группировки. И эти средства, если еще не получены, то должны быть получены в ближайшие дни», – сообщил он.

Как уточнил Рогозин, первые средства должны быть выделены как мероприятия, формально не входящие в саму программу «Сфера». На эти средства планируется создание к концу следующего года прототипы первых космических аппаратов одной из орбитальных группировок.

Рогозин подчеркнул, что без космических аппаратов нельзя будет увидеть ни пожары, ни проблемы, связанные с экологическим мониторингом.

О программе «Сфера» президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что Россия планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

В научную программу космического аппарата «Бион-М» № 2, который планируется запустить в 2020 году, вошли 30 экспериментов, такое решение принял Совет Российской академии наук по космосу.