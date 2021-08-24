Путин предложил выделить 24 млрд рублей на лесоохрану в регионах Путин оценил работу уходящего состава Госдумы Медведев призвал «поставить точку» в вопросе газификации участков по программе «до забора» 24 августа 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо поставить точку в теме газификации земельных участков граждан, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии. «Одна из идей, которую сейчас обозначил [президент] Владимир Владимирович Путин – это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями», – цитирует Медведева РИА «Новости». Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.

МИД заявил о способности России обойтись без транзита газа через Украину 24 августа 2021, 07:57

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Если Украина не захочет пропускать российский газ через свою территорию, то Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. «Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу – прим. ВЗГЛЯД), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», – передает РИА «Новости» слова дипломата. Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Путин отметил участие народа в подготовке программы «Единой России» 24 августа 2021, 17:43 Текст: Алексей Дегтярев

Предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России, заявил президент Владимир Путин на съезде ЕР. «Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он добавил, что ЕР необходимо взять на себя моральные обязательства и добиться выполнения предвыборной программы, и это огромная ответственность. Президент подчеркнул, что на правящей политической силе также лежит ответственность за все проблемы страны. «Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять программу. По сути «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему. Еще раз хочу повторить позицию: одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, а другое дело - исполнить. До этого у «Единой России» получалось. Понимаю, и мы знаем, что на правящей политической силе лежит ответственность за все, что происходит в стране», – сказал Путин. Он пояснил, что проблемы страны перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу. «Но вы вели себя до сих пор ответственно. И программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить», – указал российский лидер. Глава государства добавил, что считает необходимым как президент и гражданин внести в программу свои предложения для устойчивого развития страны и безопасности ее жителей. Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей 24 августа 2021, 11:26

Фото: kremlin.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Кремля. Предложение о разовой выплате пенсионерам Путин озвучил в воскресенье на встрече с представителями «Единой России». В сообщении на сайте Кремля указывается, что единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 года «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты». Одним указом такая выплата назначается пенсионерам, «проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения». Второй указ распространяет такую выплату на остальные категории пенсионеров. Ранее Путин на встрече с представителями «Единой России» предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента, указал, что экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан. В Газпроме заявили о готовности ресурсной базы «Северного потока – 2» к запуску 24 августа 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

Ресурсная база «Северного потока – 2» готова к запуску газопровода, запасов голубого топлива хватает для заполнения согласно плану, сообщил главный инженер Ямальского газопромыслового управления «Газпром добыча Надым» Азамат Усманов. «За летний период мы провели массу работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, осенне-зимний период наиболее сложный с точки зрения транспортировки и добычи газа. Все оборудование в норме, согласно технологическому регламенту проверено, не ждем никаких неприятностей. Газа хватит, его достаточно, чтобы обеспечить любое заполнение согласно поставленным задачам», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на «Россию 1». Ранее Газпром сообщил, что по газопроводу «Северный поток – 2» в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа. В то же время СМИ сообщали, что трубоукладчик «Фортуна» будет работать в водах Германии над прокладкой «Северного потока – 2» на участке протяженностью порядка 13-14 километров до 12 сентября – эта дата станет днем окончания строительства газопровода. МИД также анонсировал завершение строительства «Северного потока – 2» через несколько недель. На данный момент «Северный поток – 2» завершен на 99%. Президент России Владимир Путин заявлял, что до завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Путин: Россия извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане 24 августа 2021, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России». «Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ», – сказал президент, передает ТАСС. Российская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркнул глава государства. «Тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит», – указал он. Россия имеет эффективные возможности по обеспечению безопасности, в том числе от международного терроризма. «К сожалению, эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться», – добавил Путин. Глава государства в связи с ситуацией в Афганистане поручил усилить меры для безопасности россиян. «Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан», – сказал он. Путин напомнил, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий. «У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки», – сказал президент. Путин предложил запретить списание соцвыплат по исполнительному производству 24 августа 2021, 18:02

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо запретить списание социальных выплат по исполнительному производству, заявил президент Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия». «Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительным производствам», – заявил он. «Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Руководителей банковских организаций прошу безусловно исполнить требование указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, «люки» в законодательстве», – передает слова президента ТАСС. «Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги», – добавил Путин. Также в ходе съезда президент предложил распространить выплаты военным на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Путин: Выплату в 10 тыс. рублей получат все пенсионеры 24 августа 2021, 17:57 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин сообщил, что выплату в 10 тыс. рублей получат как работающие, так и не работающие пенсионеры. Также он поручил правительству и Госдуме принять все необходимые решения, чтобы пенсионеры были избавлены от сбора справок для единовременной выплаты, передает РИА «Новости». По словам Путина, люди пожилого возраста являются одним из главных приоритетов, необходимо решить целый комплекс проблем, в том числе обеспечить единовременную выплату. Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Афганистане 23 августа 2021, 21:57 Текст: Елена Мирошниченко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы по актуальной тематике двусторонней повестки. «Разговор в итоге коснулся и экономической составляющей взаимоотношений. Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время», – сообщает Белта. Уточняется, что лидеры двух стран обсудили предстоящие учения «Запад-2021», подробно остановились президенты на ситуации на границах Беларуси с НАТО. Также Путин и Лукашенко говорили о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ. Ранее Лукашенко предложил провести заседание ОДКБ и ШОС по Афганистану. Напомним, Путин заявил, что Россия не должна допустить, чтобы под видом беженцев из Афганистана в страну проникли боевики. Путин потребовал не принуждать никого к вакцинации 24 августа 2021, 18:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. «Настойчиво, уважительно - хочу это подчеркнуть - уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать. Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких. Показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски и осложнения», – сказал Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». Он отметил, что пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, передает РИА «Новости». Ранее Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID. Путин предложил распространить выплаты военным на курсантов и правоохранительные органы 24 августа 2021, 17:47

Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Выплаты военным необходимо распространить на курсантов и сотрудников правоохранительных органов, с таким предложением выступил президент Владимир Путин на съезде «Единой России». Глава государства также предложил индексировать денежное довольствие военнослужащим и работникам правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что выплату в 15 тыс. рублей все военнослужащие получат в одинаковом размере – вне зависимости от звезд на погонах. Он добавил, что «все в этом равны, как в бане». «Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну, извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», – сказал президент. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента, указал, что экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан. Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что из бюджета на эти цели потребуется порядка 500 млрд рублей. Москва заявила о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину 24 августа 2021, 09:59 Текст: Наталья Ануфриева

Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Биричевский напомнил, что в Москве не раз говорили, что Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, «есть контрактные обязательства по транзиту», передает РИА «Новости». Россия всегда выполняла свои обязательства по доставке газа в Европу, проблемы были на украинской стороне, указал он. «Мы рассматриваем вопрос в сугубо экономическом контексте для того, чтобы все потребители в Европе были довольны, чтобы они получали те объемы, которые им требуются, по цене, которую определяет договоренность и ситуация на рынке», – подчеркнул представитель МИД. Комментируя возможность заключения Москвой и Вашингтоном сделки, аналогичной соглашению между ФРГ и США, Биричевский сказал, что Москва считает нелогичным разговаривать с Вашингтоном по вопросу газопровода «Северный поток – 2»: «Где находятся США, где находится трубопровод «Северный поток – 2»? В совершенно разных частях света (...) Мы разговариваем с теми, кто является нашими партнерами: с Европой, с основными потребителями природного газа, который будет поступать по этой трубе». Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Венгрия заявила о готовности заключить новый договор с Газпромом 24 августа 2021, 14:53 Текст: Алина Назарова

Будапешт готов осенью заключить новый долгосрочный договор с Газпромом на поставку газа, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. «Вскоре заканчивается наш долгосрочный договор о поставке газа, и мы готовы к тому, чтобы заключить новый долгосрочный договор с Газпромом», – сказал Сийярто, передает РИА «Новости». По его словам, заключение этого договора уже находится в завершающей стадии. В понедельник в Санкт-Петербурге состоится обсуждение последних подробностей с главой Газпрома Алексеем Миллером. «Я думаю, что осенью мы снова сможем заключить 15-летний долгосрочный договор с хорошими приемлемыми условиями ради того, чтобы обеспечить энергобезопасность страны», – добавил венгерский министр. Выборы-2021: Прилепин объединяет левых, ЛДПР хочет вернуться в 90-е 24 августа 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин договорился с единомышленниками о создании «левопатриотической коалиции». В «Единой России» предложили создать портал по мерам поддержки молодежи, а ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возвращении прямых выборов мэров. Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин в Москве на конференции, посвященной 30-летию ГКЧП, вместе с единомышленниками из других партий приняли «декларацию левопатриотических сил» с целью создать коалицию в будущем составе Госдумы. К декларации присоединились партии «Коммунисты России» и «Российский общенародный союз», организация «Союз добровольцев России», общественное движение «Патриоты великого Отечества», член Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, публицист Александр Проханов, экономист Михаил Хазин, писатель Герман Садулаев и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. При этом присутствующий на мероприятии лидер «Российской партии свободы и справедливости» Максим Шевченко отказался поддержать декларацию. Как указывается в документе, подписантов объединяет «ряд принципиальных позиций, общих целей и политических идеалов», среди которых – социалистическая экономика, приоритет труда над капиталом, традиционные духовные ценности, уважение к истории России, необходимость евразийской интеграции, присоединение к России непризнанных ДНР и ЛНР, отмена ЕГЭ. Руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы», член президиума генсовета партии «Единая Россия» Ольга Амельченкова предложила создать единый информационный портал, который рассказывал бы молодым людям об их правах и льготах. «Зачастую молодые люди не знают, какие меры поддержки есть в нашей стране. А их на самом деле очень много. Проблема в том, что у нас вся молодежная политика рассредоточена по разным комитетам, отделам. Даже когда молодой человек приходит в отдел по делам молодежи муниципалитета, он не сможет получить ответа, например, как молодой семье получить льготу на приобретение жилья, потому что отдел по молодежи этим не занимается», – сказала она. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о проведении обязательных прямых выборов мэров городских и муниципальных округов и образований. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко. По его словам, целью инициативы является развитие демократических институтов, а также институтов выборов и многопартийности. Он предлагает сделать выборы обязательными в городских округах и наиболее крупных населенных пунктах. Как считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев, перспективы создания коалиции левопатриотического большинства в Госдуме минимальны, поскольку КПРФ продолжает бойкотировать любые предложения об объединении. «Решение партии по этому вопросу вполне понятно: коммунисты продают депутатские мандаты, а часть электората продолжает верить, что они единственные представители левых сил. Они обжили хорошее место и уступать его не собираются», – отметил политолог. Тем не менее, Прилепин не теряет надежды на то, что коммунисты поменяют свое решение, поскольку понимает, что без КПРФ коалиция левопатриотического большинства будет выглядеть неполной, считает Матвейчев. В то же время идея «Единой России» создать единый портал для молодежи точно будет востребована в обществе. «Схожий проект недавно предложила детский омбудсмен Анна Кузнецова, и он уже реализуется. Сегодня молодые люди действительно не могут сходу разобраться, что им полагается и как они могут улучшить свою жизнь», – добавляет собеседник. При этом молодежь точно обратит внимание на подобные инициативы ЕР. «Да, в крупных городах молодые люди настроены более либерально, но, поверьте, и они будут пользоваться платформой, которую предлагает ЕР. Это дает партии лишь плюсы», – убежден эксперт. «Что касается предложения ЛДПР вернуть прямые выборов мэров, то оно за гранью популизма. Во-первых, какой смысл вносить законопроекты, когда Госдума на каникулах? Во-вторых, партия демонстрирует свою лень. Вместо того, чтобы выявить недостатки работы мэров и предложить варианты решения проблем, ЛДПР пытается вернуть нас на 20 лет назад», – подчеркнул политолог. Он напомнил, что в 90-е годы в России уже были прямые выборы мэров, но от их обязательного проведения было решено отказаться. «Тогда на пост главы города часто избирались уголовники, артисты. Сейчас подобное происходит на Украине. Мы этот период пережили. И теперь по Конституции местное самоуправление отделено от системы органов государственной власти. То есть каждый муниципалитет сам решает: будет мэр выбираться или назначаться», – добавил Матвейчев, отметив, что инициатива ЛДПР в чем-то даже «неконституционна». Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. В МИД выразили уверенность в востребованности газа и нефти из России на долгие годы 24 августа 2021, 10:38 Текст: Наталья Ануфриева

Газ и нефть из России еще не один год будут востребованы на мировом рынке: экономика восстанавливается после пандемии и спрос на энергоносители растет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Биричевский заявил, комментируя ситуацию с российскими энергоносителями на фоне инициативы Евросоюза о достижении углеродной нейтральности в 2050 году, что «в целом по прогнозам экспертов с учетом того, что мировая экономика будет восстанавливаться после пандемии, спрос на энергоносители будет расти», и «в этом смысле российский природный газ и другие ископаемые виды топлива будут востребованы еще очень долгие годы, десятилетия на мировом рынке», передает РИА «Новости». Он выразил уверенность, что природный газ является одним из самых чистых видов топлива, и без него мировой экономике не обойтись. Кроме того, не исчезнет также и спрос на нефть, возможно, объемы изменятся, но тем не менее спрос не сойдет на нет. «В целом стремление к «озеленению» мировой экономки, продвижению к сокращению выбросов углекислых газов – это тенденция, которая имеет долгосрочный характер. Мы знаем о планах, заявленных целым рядом государств, и надо посмотреть, насколько реалистичны в целом эти планы», – указал Биричевский. Напомним, лидеры стран Евросоюза в декабре 2019 года договорились о переходе ЕС к 2050 году к климатической нейтральности – когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу в союзе должен стать нулевым. Еврокомиссия в марте 2020 года представила законопроект, который был призван сделать эту цель обязательной для достижения. Климатическая нейтральность может быть достигнута путем сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов. Между тем в МИД оценили возможность диалога с ЕС о поставках водорода. Сообщалось, что вместо нефти и газа в ближайшие десятилетия Россия должна будет продавать за границу именно водород. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на чем основаны амбициозные планы российских производителей, какие конкурентные преимущества есть на этом рынке у нашей страны и какие сложности придется преодолеть. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин уволил замглавы СК Рассохова 24 августа 2021, 14:55 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Следственного комитета России Ростислава Рассохова. «Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 24 августа. Рассохов был назначен на этот пост указом Путина 12 мая 2020 года.