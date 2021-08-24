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Google устранил замечания к обозначению Крыма на картах
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Компания Google устранила замечания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России касательно некорректного обозначения Крыма на картах сервиса, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
«По данным, которые мы имеем, они устранили [эти замечания]. Google и ранее тоже допускал по отношению к территориям России некорректное их отображение, но сейчас они все устранили, там теперь Крым наш, как и полагается по закону», – приводит его слова ТАСС.
В апреле этого года в ходе телемоста депутаты обратили внимание руководства Google на то, что на картах сервиса Крым отображается как «полуостров Крым», а не как субъект России Республика Крым.
Напомним, министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МОК исправил карту и «принес извинения за ошибку».
На «Крымской платформе» предложили новые санкции против России
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Участники саммита «Крымская платформа» планируют рассмотреть введение политических, дипломатических и ограничительных мер против России из-за Крыма, сообщил украинский МИД.
«Участники международной «Крымской платформы» решили... рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют», – цитирует заявление украинского ведомства РИА «Новости».
В этой декларации отмечается, что «Крымская платформа» создана как консультационный и координационный формат для «мирного прекращения временной оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины».
Напомним, 23 августа в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание многих лидеров западных стран участвовать в инициированном украинскими властями форуме «Крымская платформа» тем, что они якобы боятся Россию.
«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину <…>, сочувствуют. Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина».
При этом Зеленский выразил мнение, что работа «Крымской платформы» должна быть ежедневной. По его словам, она не закончится первым же форумом.
Напомним, в пятницу глава американской администрации Джо Байден объявил о решении отправить на украинский саммит «Крымская платформа» «президентскую делегацию». Позже Белый дом сообщил, что делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Помимо Грэнхолм, в делегацию включили помощника Грэнхолм по международным делам Эндрю Лайта и временную поверенную в делах США на Украине Кристину Квин.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Погребинский назвал цель Зеленского на «Крымской платформе»
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«Этот саммит – апогей пиаровского самоутверждения Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского на открывшемся саммите «Крымская платформа», что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова.
«У Владимира Зеленского более профессиональная пиар-команда, чем у его предшественников. Они и мыслят категориями пиара. Идея «Крымской платформы» лежит в самом русле правления действующего президента Украины. Но тема этого мероприятия вполне в русле политики предшественников Зеленского – идти прочь от Москвы, опираясь на поддержку Запада и усиливая свои властные полномочия», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Крымская платформа» – апогей пиаровского самоутверждения Владимира Зеленского. По его мнению, он достиг возможности собрать за столом руководителей и министров 30 стран мира. Они сидят по кругу, словно на Генассамблее ООН. А в центре – великий и могучий Зеленский, который управляет этим цивилизованным миром. Оказаться в центре такого – и есть цель президента Украины», – считает Погребинский.
По словам собеседника, в команде Зеленского понимают, что достичь целей, которые он провозглашает, нереально. «Но это и не надо. Достаточно получить кайф и продолжать эту линию самоутверждения. Этот саммит – апогей величия Зеленского», – убежден политолог.
«При этом, – отметил Погребинский, – никто не относится серьезно к заявлению про «начало деоккупации» Крыма. Это расценивают как элемент противостояния с Россией. Максимум, чего удастся добиться на этом саммите – подписания деклараций о непризнании полуострова».
Президент Украины Зеленский на открывшемся в понедельник саммите «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения Крыма в состав Украины.
Украинский президент выразил надежду, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров». «Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», – пообещал Зеленский.
Как ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в открывшемся в понедельник саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль воспринимает проведение Украиной мероприятия «Крымская платформа» как крайне недружественный шаг по отношению к России.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Власти Крыма напомнили Турции русскую пословицу
Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов назвал позицию Анкары по поддержке саммита «Крымская платформа» неблагородной и напомнил старую русскую пословицу.
«Анкара, к сожалению, заняла неблагородную позицию, поддерживая американо-киевскую провокацию против территориальной целостности России. Подобная политика не учитывает непростых для Турции страниц нашей совместной истории, которую не стоит вновь искушать. Проводить политику территориальных посягательств в международных делах это, как гласит русская мудрость, все равно, что рыть яму другому, не думая, что сам в нее попадешь», – сказал Мурадов РИА «Новости».
По его словам, в Турции должны хорошо помнить, как несколько лет назад именно руководство России помогло турецкому президенту спастись от госпереворота. «К примеру, крымские татары Турции, поддерживающие российский статус Крыма, взывают турецкое руководство к чести и благородству в отношениях с Москвой. Посмотрим, прислушаются ли к ним турецкие власти. Крымчане, ясно и легитимно, в соответствии со всеми правовыми нормами решившие в 2014 году свою судьбу, никогда не будут равнодушны к попыткам иностранцев рассуждать на темы «деоккупации» их родной земли от ее народа», – подчеркнул постпред.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой отметил, что Турция «с первых дней инициирования «Крымской платформы» поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу». По его мнению, платформа станет действенным инструментом в деле «освобождения незаконно оккупированного Крыма».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Аксенов похвалил Зеленского за своевременную квартплату
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Президент Украины Владимир Зеленский может служить положительным примером человека, который вовремя платит за недвижимость в Крыму, сообщил глава российского региона Сергей Аксенов.
Аксенов назвал Зеленского «молодцом», добавив, что в этом вопросе президент Украины является «дисциплинированным» – «по шесть тысяч рублей в месяц». «Благодарность ему», – сказал Аксенов, добавив, что Зеленского «приводят в пример». Как подчеркнул Аксенов, «человек не приезжает, не живет, а оплачивает», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В команде президента Украины говорили, что семья Зеленских намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину». Аксенов подтвердил, что жена Зеленского «до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет».
Зеленский объявил «обратный отсчет времени до освобождения» Крыма
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
«С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова. И вполне вероятно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».
Он заверил, что Украина сделает все, чтобы вернуть Крым в свой состав, надеется, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров». «И Украина, и я лично будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», – сказал Зеленский.
Он отметил, что Киеву нужна поддержка на международном уровне в вопросе возвращения полуострова. «Мы осознаем то, что в одиночку наша независимая страна – Украина никогда не сможет вернуть Крым, нам нужна действенная поддержка на международном уровне», – сказал Зеленский.
В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
Крым отказался от графиков водоснабжения
Крым обеспечен водой в полном объеме, графики водоснабжения отменены, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет», – заявил он, сообщив, что в Ялте собираются построить «опреснительную установку, с учетом того, что там нет подземных источников водоснабжения». Кроме того, «по погодным условиям, от засухи перешли к наводнениям», сказал глава региона. Он отметил, что «благодаря дождям водохранилища тоже наполняются», передает РИА «Новости».
Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.
Зеленский пригласил Россию присоединиться к «Крымской платформе»
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Москву принять участие в площадке «Крымская платформа» для «совместной выработки путей по деоккупации Крыма».
Зеленский отметил, что обсуждение и комментирование Россией саммита побудило подумать о ней, как о полноценном участнике «Крымской платформы», передает РИА «Новости».
«Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки», – заявил Зеленский.
Ранее Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
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В Раде заявили о плохом сигнале для Киева на «Крымской платформе»
Замена ряда представителей западных стран на организованном Украиной саммите «Крымской платформы» является плохим сигналом для Киева, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.
Как отметил Волошин, на саммит не приехал глава МИД Франции (вместо него прибыл министр-делегат внешней торговли Франк Ристер), а Великобритания, казавшаяся, по словам депутата, «ключевым куратором команды Зеленского на Западе», вместо министра обороны прислала «девушку», фактически занимающую должность замглавы внешнеполитического ведомства, передает РИА «Новости».
«Все это очень плохой сигнал для Киева и обнадеживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей», – написал депутат в Facebook.
При этом отсылки к кризису в Афганистане, который якобы мог заставить представителей западных стран внезапно пересмотреть свои планы, по мнению парламентария, в данном случае не работают. «Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочередных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот», – заключил Волошин.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
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Зеленский обвинил «бывших товарищей» в потере Крыма
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что к потере Крыма привели ошибки «бывших товарищей», которые сдавали Крым в аренду России.
«Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? … Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина».
При этом он выступил с утверждением, что сейчас власти Украины якобы делают «все, чтобы это вернуть». «Никакого там украинского телевидения [до 2014 года] не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только, и никто же не против, но где там была Украина? Где украинские новости? … Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей (во главе Украины – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский.
Накануне Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России. Таким образом он объяснил нежелание политиков Запада участвовать в украинском форуме «Крымская платформа».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Кремль дал оценку организованной Киевом «Крымской платформе»
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Кремль воспринимает проведение Украиной мероприятия «Крымская платформа» как крайне недружественный шаг по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное – относимся как к антироссийскому мероприятию», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Представитель Кремля отметил, что краеугольным камнем урегулирования в Донбассе являются Минские соглашения.
«В минских договоренностях о России вообще не упоминается. И там, собственно, из них вытекают стороны конфликта. Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения. Не стоит быть просто голословным, нужно всегда делать отсылку к минским договоренностям. Там четко определено, кто является сторонами конфликта. В этом мы не согласны», – сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
Киселев назвал «Крымскую платформу» Киева проектом британской разведки
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Украина сейчас не является независимым государством, ее президент Владимир Зеленский – «случайная фигура во власти», а проекты Киева по Крыму – «бродячий цирк», заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Киселев подчеркнул, что Зеленский «никогда не готовил себя к карьере» главы государства, он «как бы увидел себя в кино и не вышел из роли». «Сейчас уже заигрался, потерял точки опоры внутри себя, внутри страны и имеет точки опоры только снаружи», – приводит слова Киселева РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
По его мнению, «ни о какой незалежности» Украины «речи быть не может», это «уже звучит просто как анекдот», так как страна «находится под внешним управлением» – ей «переставляют ноги, настраивают ее на войну с Россией». Киселев считает, что Украина сейчас – «просто-напросто расходный материал для розжига войны», но ей от «конфликта с Россией становится только хуже и хуже». Украинское государство может «собраться» лишь в том случае, если «произойдет поворот в сторону России», ведь для Запада «Украина как страна, Украина как культура, как язык, как народ не представляет никакого интереса», кроме возможности «натравить» ее на Россию, сказал Киселев.
Он назвал проекты киевских властей по возвращению контроля над Крымом «бродячим цирком». «Они варят cвою поганку, чтобы навредить и создать какие-то иллюзии у малосведущих людей. Это некая имитация чего-то…Это все иллюзорно, это все на бумаге», – заявил он, добавив, что за «Крымской платформой» Киева стоит британская разведка. Самой же Украине Крым нужен исключительно как яблоко раздора и политический инструмент, заявил он.
При этом Киселев считает, что не следует «недооценивать этот альянс», к которому, «конечно же, присоединятся Соединенные штаты, присоединятся союзники по НАТО, наверное, еще кого-то наберут». Киселев подчеркнул, что «украинская элита не развивала Крым», как будто «не верила, что Крым останется в составе Украины».
«Строили здесь себе дачки, обносили себя забором на Южном берегу Крыма, сидели внутри думали кто я, надолго ли это и не верили своему счастью, а о людях не заботились совершенно», – сказал он.
Напомним, участники саммита 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
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Пушилин оценил шансы Киева «вернуть» Крым или Донбасс
Украине стоит забыть про Крым, существует «сотая доля процента» мирного сосуществования Киева и Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Рассуждения Киева о «возвращении» Крыма или Донбасса он назвал «хотелками» и «пиаром». Пушилин подчеркнул, что Киев не демонстрирует «никаких реальных шагов даже по выполнению Минских соглашений». Он полагает, что Киеву «о Крыме вообще стоит забыть уже и не возвращаться к этому разговору».
«А про Донбасс – осталось, наверное, может быть сотая процента, что удастся говорить о мирном сосуществовании в какой-то ближайшей перспективе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит «Крымская платформа», запланированный Киевом на 23 августа, шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
Зеленский объявил о создании мощной международной коалиции для освобождения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите «Крымская платформа» была создана «мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации России».
«Мы провели саммит, на котором была создана мощная международная коалиция для освобождения украинского Крыма из-под оккупации РФ… Я считаю, что «Крымская платформа» очень успешно стартовала, ее окончательной целью является деоккупация суверенной украинской территории, крымского полуострова. Эта инициатива, наконец, вернула Крым в международную повестку дня», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский заявил, что этот вопрос на сегодняшний день является приоритетным для международных партнеров Киева. По итогам саммита была утверждена декларация.
«Она четко фиксирует, если кратко, непризнание незаконной аннексии Крыма РФ, обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические, ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии, а также объединение усилий всех стран участниц платформы для усиления безопасности и стабильности в Черноморском регионе», – сказал президент Украины.
Напомним, 23 августа в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Километровый флаг России развернули в Крыму
На набережной международного детского центра «Артек» развернут флаг России, длина которого составляет 1 км, сообщает пресс-служба детского лагеря.
Акция приурочена ко Дню Государственного флага России. Накануне праздника, который отмечается 22 августа, в «Артеке» состоялась акция «В единстве – сила, а в силе единства – победа». В акции приняли участие 600 человек, флаг развернули «артековцы и вожатые», передает РИА «Новости».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.