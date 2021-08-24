Google устранил замечания к обозначению Крыма на картах

Погребинский назвал цель Зеленского на «Крымской платформе»

«Этот саммит – апогей пиаровского самоутверждения Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского на открывшемся саммите «Крымская платформа», что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова.

«У Владимира Зеленского более профессиональная пиар-команда, чем у его предшественников. Они и мыслят категориями пиара. Идея «Крымской платформы» лежит в самом русле правления действующего президента Украины. Но тема этого мероприятия вполне в русле политики предшественников Зеленского – идти прочь от Москвы, опираясь на поддержку Запада и усиливая свои властные полномочия», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Крымская платформа» – апогей пиаровского самоутверждения Владимира Зеленского. По его мнению, он достиг возможности собрать за столом руководителей и министров 30 стран мира. Они сидят по кругу, словно на Генассамблее ООН. А в центре – великий и могучий Зеленский, который управляет этим цивилизованным миром. Оказаться в центре такого – и есть цель президента Украины», – считает Погребинский.

По словам собеседника, в команде Зеленского понимают, что достичь целей, которые он провозглашает, нереально. «Но это и не надо. Достаточно получить кайф и продолжать эту линию самоутверждения. Этот саммит – апогей величия Зеленского», – убежден политолог.

«При этом, – отметил Погребинский, – никто не относится серьезно к заявлению про «начало деоккупации» Крыма. Это расценивают как элемент противостояния с Россией. Максимум, чего удастся добиться на этом саммите – подписания деклараций о непризнании полуострова».

Президент Украины Зеленский на открывшемся в понедельник саммите «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения Крыма в состав Украины.

Украинский президент выразил надежду, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров». «Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», – пообещал Зеленский.

Как ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в открывшемся в понедельник саммите примут участие 44 страны и международные организации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль воспринимает проведение Украиной мероприятия «Крымская платформа» как крайне недружественный шаг по отношению к России.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.

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