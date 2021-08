Бежавший из СИЗО в Истре оказался судим на нападение на полицейского «Алмаз-Антей» испытал дрон с дробовиком Эксперт объяснил сложности борьбы со звонками с подменных номеров 24 августа 2021, 12:36

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Для того, чтобы бороться со звонками с подменных номеров, принимающий оператор должен проверять, не поступает ли звонок или трафик из-за рубежа, но это сложно отследить из-за того, что российские операторы часто пропускают свой собственный трафик через Европу, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) сообщили, что в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» ведомство разрабатывает несколько концепций систем для борьбы со звонками с подменных номеров. Сейчас они находятся в разной степени готовности. «Дело в том, что подмена номеров, как правило, происходит не в России, то есть это оборудование так называемого GSM-шлюза. Они устанавливаются в Украине, странах Прибалтики, Африке зачастую. Подмена происходит на той стороне, российские операторы просто пропускают тот номер, который есть», – говорит Муртазин. В России же такие махинации проводить невыгодно, убежден специалист, поскольку здесь их вполне возможно поймать и даже привлечь к уголовной ответственности на реальный срок в рамках существующего законодательства. Поэтому никто не рискует этим заниматься в стране, когда можно сделать это за рубежом, тем более, что себестоимость услуги там значительно ниже, нежели в России. Предложение по криминализации данного нарушения не работает, потому что люди находятся вне страны, продолжает эксперт. То есть доказать то, что кто-то подменяет номера внутри страны, будет втройне тяжело. Кроме того, по мнению собеседника, такая мера бесполезная, потому что чисто техническими решениями можно добиться сокращения числа таких звонков. «Условно говоря, принимающий оператор, когда звонок или трафик входит в Россию, должен проверять, откуда он идет. Если он идет из-за рубежа, соответственно, не разрешать подменять номер на российский или текстовую латиницу. Проблема в том, что сегодня очень часто пропускают российский трафик через Европу, например, потому что это по деньгам выгоднее. Но тогда в этом случае операторы просто будут сами страдать и платить больше за этот трафик», – объясняет аналитик. Он подчеркивает, что это не является задачей операторов, однако они вполне могут это делать, но понесут дополнительные расходы, хоть и не очень большие. На стоимости связи для абонента это также не особо скажется, разница составит копейки. В действительности это можно будет назвать удорожанием связи, но сравнительно с полной суммой, которую абонент платит в месяц – это «вообще ничто», поскольку является долей процента. «Самое главное то, что операторам придется как-то маркировать свой трафик для того, чтобы они могли его пропускать через Европу, как и прежде. Но, опять же, проблема носит технический характер и никакого другого пути ее решения, кроме как на операторских сетях, нет», – заключил Муртазин. В апреле генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации заявил, что в скором времени главными преступниками в России станут кибермошенники, если не удастся остановить этот процесс. Он подчеркнул, что утекают личные данные вкладчиков банков, технически не пресекается возможность использования злоумышленниками звонков с подменных номеров, а оперативные службы недостаточно хорошо работают.

Рабочие в Севастополе при нанесении разметки допустили четыре ошибки в слове «дети» 23 августа 2021, 17:41 Текст: Алексей Дегтярев

В Севастополе при нанесении разметки дорожные рабочие ошиблись и вместо слова «дети» нанесли на асфальт «тиде», ошибка произошла из-за человеческого фактора, сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. «Сыграл человеческий фактор. Сотрудники частной дорожной компании наносили поздно вечером разметку и ошиблись трафаретами», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости». Там пояснили, что надпись на асфальте уже закрашена. Между тем в соцсетях опубликовали фотографию надписи. Назван день окончания строительства «Северного потока – 2» 23 августа 2021, 14:10

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Трубоукладчик «Фортуна» будет работать в водах Германии над прокладкой «Северного потока – 2» на участке протяженностью порядка 13-14 километров до 12 сентября – эта дата станет днем окончания строительства газопровода, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии. Как говорится в извещении для мореплавателей, которое разослало Управление по водному сообщению и судоходству Германии, завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии судном-трубоукладчиком «Фортуна» намечено на 12 сентября текущего 2021 года. В документе поясняется, что корабль «Фортуна» будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13-14 км. Срок действия извещения – до 12 сентября включительно, сообщает Прайм. Ранее аналогичное извещение было опубликовано Службой навигационных уведомлений Эмдена. В документе указаны те же координаты участка, на котором будет работать трубоукладчик. Дата окончания работ – также 12 сентября. Согласно данным портала Marine Traffic, судно-трубоукладчик «Фортуна», ранее работавшее в датских водах, теперь находится в территориальных водах ФРГ, передает ТАСС. На данный момент «Северный поток – 2» завершен на 99%. Президент России Владимир Путин заявлял, что до завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Тем временем Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Всего ограничения затронули семерых человек и 16 судов. В их числе ходящие под российским флагом суда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». МВФ выделил России 18 млрд долларов 23 августа 2021, 15:41

Фото: Thomas Trutschel/ photothek.de v/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

В силу вступило распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран – участниц Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. Россия получила около 17,5 млрд долларов. Специальные права заимствования (SDR) – это не имеющее физической формы средство для платежных расчетов фонда. Курс определяется ежедневно, передает РБК. Сейчас в обращении находятся 204 млрд SDR (примерно 290 млрд долларов), новый раунд доводит общее количество до 660 млрд SDR. Из выделенных средств 275 млрд получили развивающиеся страны, в том числе 25 млрд – страны СНГ и Грузии. Допэмиссия SDR распределена пропорционально квотам стран в МВФ – по сути, их долям в капитале фонда. Наибольшая квота у США – 17,4%, у России – 2,71%. Квота определяется исходя из формулы, учитывающей ВВП страны, показатели платежного баланса и уровень международных резервов. SDR не являются физическим активом, их нужно конвертировать, чтобы использовать за пределами внутренних транзакций с МВФ. Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец пояснила, что страны могут обменять SDR на твердую валюту, заключив добровольное двустороннее соглашение со страной, которая согласится такую валюту предоставить. Также можно получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ. В обмен на финансовую поддержку МВФ потребует выполнения определенных условий. По словам Донец, Россия может использовать SDR тремя способами. В рамках базового сценария Россия может добавить их к своим международным резервам. Альтернативный сценарий предполагает принятие участия в инициативе МВФ о передаче SDR бедным странам в виде помощи. «России дополнительные резервы объективно не нужны, а участие в многосторонней программе помощи бедным странам может быть выгодно с точки зрения международного позиционирования», – пояснила Донец. Еще одним вариантом является поддержка Белоруссии, которой Россия может выделить твердую валюту в обмен на ее SDR. Напомним, в начале августа МВФ одобрил выделение дополнительных резервных активов на сумму в 650 млрд долларов для помощи в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии. На «Крымской платформе» предложили новые санкции против России 23 августа 2021, 16:51

Фото: president.gov.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Участники саммита «Крымская платформа» планируют рассмотреть введение политических, дипломатических и ограничительных мер против России из-за Крыма, сообщил украинский МИД. «Участники международной «Крымской платформы» решили... рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют», – цитирует заявление украинского ведомства РИА «Новости». В этой декларации отмечается, что «Крымская платформа» создана как консультационный и координационный формат для «мирного прекращения временной оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины». Напомним, 23 августа в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины. Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Погребинский назвал цель Зеленского на «Крымской платформе» 23 августа 2021, 14:58

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Этот саммит – апогей пиаровского самоутверждения Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского на открывшемся саммите «Крымская платформа», что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова. «У Владимира Зеленского более профессиональная пиар-команда, чем у его предшественников. Они и мыслят категориями пиара. Идея «Крымской платформы» лежит в самом русле правления действующего президента Украины. Но тема этого мероприятия вполне в русле политики предшественников Зеленского – идти прочь от Москвы, опираясь на поддержку Запада и усиливая свои властные полномочия», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Крымская платформа» – апогей пиаровского самоутверждения Владимира Зеленского. По его мнению, он достиг возможности собрать за столом руководителей и министров 30 стран мира. Они сидят по кругу, словно на Генассамблее ООН. А в центре – великий и могучий Зеленский, который управляет этим цивилизованным миром. Оказаться в центре такого – и есть цель президента Украины», – считает Погребинский. По словам собеседника, в команде Зеленского понимают, что достичь целей, которые он провозглашает, нереально. «Но это и не надо. Достаточно получить кайф и продолжать эту линию самоутверждения. Этот саммит – апогей величия Зеленского», – убежден политолог. «При этом, – отметил Погребинский, – никто не относится серьезно к заявлению про «начало деоккупации» Крыма. Это расценивают как элемент противостояния с Россией. Максимум, чего удастся добиться на этом саммите – подписания деклараций о непризнании полуострова». Президент Украины Зеленский на открывшемся в понедельник саммите «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения Крыма в состав Украины. Украинский президент выразил надежду, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров». «Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», – пообещал Зеленский. Как ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в открывшемся в понедельник саммите примут участие 44 страны и международные организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль воспринимает проведение Украиной мероприятия «Крымская платформа» как крайне недружественный шаг по отношению к России. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД заявил о способности России обойтись без транзита газа через Украину 24 августа 2021, 07:57

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Если Украина не захочет пропускать российский газ через свою территорию, то Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. «Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу – прим. ВЗГЛЯД), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», – передает РИА «Новости» слова дипломата. Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Американца в футболке с российским флагом задержали в Одессе 23 августа 2021, 18:08 Текст: Алексей Дегтярев

На Украине задержали иностранца, одетого в футболку с российским триколором и надписью Russia, по данным полиции, он якобы пытался спровоцировать конфликт во время развертывания украинского флага. Происшествие случилось в Одессе, 26-летний мужчина не реагировал на требования полицейских и хотел убежать, передает RT в своем Telegram-канале. Задержанный объяснил, что прибыл из Соединенных Штатов как турист. На него составили два административных протокола. В ходе задержания молодой человек назвал украинских полицейских нацистами, и подчеркнул, что знает историю. В апреле в Киеве в среду на марше в честь дивизии СС «Галичина» один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие. Он назвал марширующих «нациками». Рассекречены документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия 24 августа 2021, 03:57

Фото: общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Гитлеровцы совместно с украинскими националистами в мае 1943 года организовали убийство митрополита Алексия (Громадского), не пожелавшего переходить под юрисдикцию автокефальной церкви, воссозданной с помощью нацистов на оккупированной территории Украины, следует из рассекреченных материалов ФСБ. Среди рассекреченных ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности» документов есть справка, направленная архиепископом Курским и Белгородским Питиримом председателю Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР Георгию Карпову в июле 1944 года, передает РИА «Новости». Гитлеровцы, оккупировав Украину, поддержали воссоздание автокефальной Украинской Церкви. Во главе нее поставили епископа Луцкого Поликарпа (Сикорского). Украинские националисты стали активно помогать раскольникам. Большинство православных епископов, оказавшихся на оккупированной территории Украины, в августе 1941 года собрались на собор в Почаевской Лавре и провозгласили создание автономной Украинской Церкви в юрисдикции Московской Патриархии. Главой ее был избран архиепископ Алексий (Громадский), провозглашенный митрополитом. Как писал Питирим, к 1943 году «борьба между двумя церковными направлениями приняла еще более острую форму». «Участились случаи убийства бандеровцами автономных священников. Автокефалисты пошли дальше. Они решились уничтожить главного своего противника митрополита Алексия. Против такого мероприятия не возражали, по-видимому, и немцы. Им также стала невыгодна усиливающаяся власть и влияние митрополита Алексия Громадского», – отмечал Питирим. По его словам, об убийстве митрополита стали говорить задолго до его смерти. «Все время циркулировали слухи, что жизнь митрополита в опасности, так как некоторые из украинских организаций постановили убить его за нежелание подчиниться их вымогательствам. Не один раз говорил об этом и сам митрополит», – сообщал Питирим. Далее он со слов свидетелей привел обстоятельства убийства Алексия 7 мая 1943 года. «Митрополит Алексий получает вызов от генерального комиссара города Луцка прибыть к нему по школьным делам. Гебитскомиссар города Кременца принимал деятельное участие в отправке митрополита Алексия в Луцк», – писал Питирим. Гебитскомиссар спешно вызывал Алексия из Почаевской Лавры и утром в день убийства предоставил автомобиль без всякой охраны, отмечал священник. Митрополит в сопровождении секретаря протоиерея Федора Юркевича и переводчика Марка Жихарева выехал в 8.30 в направлении Луцка. При этом, как сообщал Питирим, неизвестные звонили по телефону в местные организации и выражали на украинском языке недовольство тем, что Алексий не спешил с поездкой. «Через 20 минут после отъезда митрополита стали распространяться слухи, что Алексий и его спутники убиты. Консистория обратилась к властям с просьбой навести справки. Комиссариат как-то слабо реагировал на это событие и только к вечеру была послана машина с доктором. Эта машина встретила по дороге отряд немцев, везущих на машине четыре трупа. Труп Алексия был еще теплый и имел семь ран», – докладывал священник. По словам Питирима, один из очевидцев рассказал, что увидел в местном лесу разбитую машину, тела трех погибших и легко раненого митрополита, который просил помощи. Прохожий обратился к крестьянам, которые пахали поле недалеко от места происшествия, и попросил, чтобы те отвезли убитых в Кременец, обещая им заплатить за это какую угодно плату. Но крестьяне, запуганные бандеровцами, наотрез отказались. «Когда прохожий возвратился от крестьян, то он уже застал митрополита Алексия мертвым с новыми ранами», – писал Питирим. «Никто из лиц, близко стоявших к Алексию, не сомневается, что убийство совершено поликарповцами», – отмечал он. Питирим привел также мнение протоиерея Владимира Ковальского из города Дубны, который утверждал, что Алексия убил так называемый «лесной» священник-националист Петр Мельник, «прославившийся своими террористическими действиями». «Самым убедительным и неопровержимым доказательством участия Петра Мельника в убийстве митрополита Алексия служит, по заявлению протоиерея Ковальского, обнаруженный у него крест с украшением, снятый с протоиерея Юркевича», – писал Питирим. Напомним, в начале июля в Кремле заявили о сильном влиянии сторонников нацизма и бандеровцев на политическую и общественную жизнь Украины. Эксперт объяснил главную причину «взрыва» домашних закруток 23 августа 2021, 19:15

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Чаще всего домашние соленья, варенья и компоты «взрываются» у людей, которые решили заняться этим впервые. Причина проста – несоблюдение технологии и неправильная стерилизация, рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. По окончании лета пользователи Сети все чаще начали жаловаться на то, что заготавливаемые на зиму закрутки, которые они делают из овощей с собственного огорода или же покупных, начали «взрываться». Особенно часто жалобы связаны с консервацией огурцов. В чем же причина порчи продуктов? «Вообще, сейчас на порядок меньше заготавливают запасов на зиму, чем когда-то. Но причина такого «взрыва» в основном в нарушении технологии, ничего больше. Сорт или какое-то воздействие на овощи, фрукты вряд ли могут повлиять на это. Правильно если закрыли, простерилизовали, то все будет в порядке, будет стоять, причем не обязательно в погребе. Я, в общем-то, делаю те же огурцы, помидоры, компоты, варенье, и они у меня стоят при комнатной температуре», – говорит Туманов. Он подчеркивает, что если же стерилизация банок и крышек прошла правильно, то это никаким образом не приведет к порче продуктов. Причем под «правильной» стерилизацией эксперт подразумевает и достаточное время выдержки, и соблюдение стерильности в используемой кухонной утвари. «Есть разные технологии. Есть холодная закрутка огурцов, когда в рассоле все переброженное, есть пастеризованные огурцы, когда они переброженные. Ведь сам этот переброженный рассол является консервантом, как и соль, сахар, уксус, температурная обработка. И, естественно, для правильного результата стерилизуются банки, крышки, в конце они переворачиваются. То есть должна быть соблюдена определенная технология», – объясняет собеседник. При этом он отметил, что очень важно следовать рецептуре, поскольку если все делать на глаз, то может не хватить того самого консерванта, который и помогает храниться так долго продукту. «А если вы толком не знаете, как правильно стерилизовать, то, естественно, все повзрывается. Если у кого-то и взрываются соленья, варенья, то, как правило, это начинающие люди. У опытных хозяек такого уже не происходит, они понимают, что при стерилизации все тщательно нужно делать», – рассказывает Туманов. Кроме того, он обратил внимание на то, что прослойка воздуха, которая остается между рассолом и крышкой в банке, не может стать причиной «взрыва» продукта, поскольку она тоже является стерильной. Если, конечно, воздуха останется совсем много, допустим, половина банки, то будет не очень хорошо, поскольку он окисляет продукт. Однако он не взорвется, но совершенно точно будет хуже качеством. Никакой опасности в ситуации, когда банка с соленьем, вареньем или компотом «взрывается», Туманов не видит, поскольку в большинстве случаев просто вздувается крышка, через небольшое отверстие которой начинают выходить газы. «Бабахнет и все. Больше звука, нежели действий. Там просто крышка слетает, не сама банка разрывается. Конечно, бывает, что и банка, но это скорее треск, нежели взрыв. То есть это просто слетает крышка, выливается рассол, пачкает полку, соседние банки, и на этом все», – говорит журналист. Также он поделился, что если «взорвались» огурцы, и человек успевает спохватиться, и ничего не успело испортиться, то соленья можно исправить. Но чаще всего этот продукт уже идет на выброс. А, допустим, если это варенье или что-то сладкое, то просто пошел процесс брожения – этому смело можно дать добродить, а потом перегнать брагу в самогон. Зеленский пригласил Россию присоединиться к «Крымской платформе» 23 августа 2021, 15:04

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Москву принять участие в площадке «Крымская платформа» для «совместной выработки путей по деоккупации Крыма». Зеленский отметил, что обсуждение и комментирование Россией саммита побудило подумать о ней, как о полноценном участнике «Крымской платформы», передает РИА «Новости». «Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки», – заявил Зеленский. Ранее Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины. В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немцев возмутили гарантии Украине из-за «Северного потока – 2» 24 августа 2021, 10:22

Фото: Michael Sohn/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Читатели немецкого Spiegel раскритиковали заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о санкциях в отношении России в случае использования «Северного потока – 2» в качестве «политического оружия». «Не понимаю, из-за чего такое волнение. Благодаря «Северному потоку – 2» Газпром избавляется от платы за транзит, что также должно положительно сказаться на наших расходах на отопление. Из-за того, что Украина упустит миллиардную прибыль за счет сборов? Так Газпром не несет ответственности за украинский бюджет. Между прочим, Нафтогаз в прошлом незаконно перекрывал трубопровод и перенаправлял неоплаченный газ. Скоро они лишатся такой возможности», – отметил пользователь с ником Aleksandar. «Что меня смущает больше всего, а с некоторых пор и жутко возмущает, так это подобострастная позиция немецкого правительства. Как будто с «Северным потоком» мы совершили какое-то преступление и теперь должны из-за него перед всеми извиняться и кому-то что-то компенсировать», – выразила мнение BeckySharp, передает РИА «Новости». «При всем желании я не могу понять, почему Германия должна отвечать за украинский бюджет. Это в Киеве должны озаботиться получением иных доходов в случае снижения платы за транзит», – возмутился PioNier. «Разве все забыли, зачем мы начали строить «Северный поток – 2»? Чтобы Украина больше не могла нас шантажировать. Она много раз грозила перекрыть нам газ, если мы не дадим ей еще больше денег, хотя они там сами получали газ по смешным ценам из России», – подытожили читатели. Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Нурмагомедов извинился за свои слова про Афганистан 23 августа 2021, 17:36

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российский борец Хабиб Нурмагомедов объяснил, что своей репликой про Афганистан не хотел задеть кого-то, он хотел дать понять, что не намерен лезть в политику. «Я просто не хотел затрагивать политику. Реакцию от своих болельщиков на то заявление я действительно получил бурную. Пересмотрел свой ответ – неправильно сказал тогда, будто это за тысячи километров и это меня не касается», – цитирует Нурмагомедова РИА «Новости». Он пояснил, что у него «тесные отношения с афганским народом», поскольку в США есть город с самым большим афганским сообществом вне Афганистана и он рядом с ним тренировался. «К тому же у меня очень много друзей, близких людей с Афганистана. Отвечая на тот вопрос, я имел в виду, что не хочу комментировать политическую обстановку. Надеюсь, они меня простят, если я их обидел. Мне не стыдно перед ними извиняться, ведь любой может совершить ошибку», – сказал спортсмен. Он добавил, что жители Афганистана – многострадальный народ и ему больно за них. Напомним, на прошлой неделе Нурмагомедов в ответ на просьбу высказаться о событиях в Афганистане заявил, что не имеет к этой стране никакого отношения, после чего на него с критикой обрушились в социальных сетях. В Германии предсказали победу России в битве за «Северный поток – 2» 23 августа 2021, 21:03

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Журналистка немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Зильке Бигальке назвала способ, при помощи которого Москва одержит верх в битве за «Северный поток – 2». Автор статьи считает, что США и Германия намерены смягчить негативные последствия от нового газопровода для экономики Украины. По ее мнению, американский лидер Джо Байден поставил перед немецким канцлером Ангелой Меркель конкретную задачу: во время визита в Москву она должна убедить президента России Владимира Путина продлить истекающий в 2024 году контракт на транспортировку газа для Киева еще на десять лет, передает РИА «Новости». Журналистка указывает на то, что глава российского государства на встрече с Меркель заявил, что страна готова продолжить транзит топлива через Украину, однако для этого Москва должна узнать у европейских партнеров, какие объемы газа они готовы закупать. Бигальке считает, что заявление Путина можно расшифровать так: если Евросоюз не хочет, чтобы Украина пострадала от «Северного потока – 2», то он должен будет покупать больше топлива у Москвы. «Так или иначе, Газпром остается в выигрыше, а значит, в выигрыше остается и Кремль», – считает журналистка. Ранее Путин подтвердил Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Анонсированы десятки контрактов Минобороны по созданию новейшего оружия на «Армии-2021» 23 августа 2021, 15:51 Текст: Алексей Дегтярев

Минобороны намерено заключить несколько десятков контрактов по разработке и производству образцов вооружений и военной техники, в том числе по гиперзвуковым ракетам «Кинжал» на форуме «Армия-2021», сообщил источник в ведомстве. «Будут законтрактованы, в частности, гиперзвуковые «Кинжалы» и разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец», – сказал собеседник ТАСС. Два других источника, знакомых с ситуацией, заявили, что планируется контрактация по разработке новейшего разведывательного корабля. Работу поручат Зеленодольскому ПКБ. Один из собеседников пояснил, что на Зеленодольском судостроительном заводе планируется построить «два так называемых судна связи». Напомним, на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) в Жуковском подписали соглашения на 265 млрд рублей. «Рособоронэкспорт» отмечал, что подписал 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 млрд евро. В списке – самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС «Противник-ГЕ», ПЗРК «Верба», а также авиасредства поражения, бронетанковая и автомобильная техника. В руки талибов попали американские военные самолеты, вертолеты и ракеты 24 августа 2021, 09:43

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В руках сторонников радикального движения «Талибан» (запрещено в России) оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты, что вызывает озабоченность у руководства США, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник. Он отметил, что количество техники и вооружений незначительно, но все же вызывает беспокойство у военных США. По его сведениям, к настоящему моменту не принято каких-либо решений относительно того, как поступить с этим вооружением. При этом талибам, по информации телеканала, будет трудно использовать самолеты и вертолеты из-за отсутствия опытных пилотов и невозможности технического обслуживания техники, передает ТАСС. Как отмечает Al Arabiya, руководство США ожидает завершения эвакуации из Афганистана, чтобы принять решение о проведении операций по уничтожению попавшего в руки талибов вооружения и техники. Рассматривается возможность авиаударов по складам. Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД