В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России перешла в стадию стабилизации с тенденцией к снижению заболеваемости, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных – это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды», – цитирует ТАСС Горелова.

По его словам, расслабляться еще рано, ведь 19 тыс. заболевших в сутки – «еще серьезная цифра, а значит, необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемические меры и пройти вакцинацию».

Также Горелов отметил, что фаза стабилизации ситуации с коронавирусом в России продлится 1,5 месяца, после чего возможно снижение заболеваемости.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России более 43 млн человек привиты от коронавируса.