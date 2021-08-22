|
|
Пушилин оценил шансы Киева «вернуть» Крым или Донбасс
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украине стоит забыть про Крым, существует «сотая доля процента» мирного сосуществования Киева и Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Рассуждения Киева о «возвращении» Крыма или Донбасса он назвал «хотелками» и «пиаром». Пушилин подчеркнул, что Киев не демонстрирует «никаких реальных шагов даже по выполнению Минских соглашений». Он полагает, что Киеву «о Крыме вообще стоит забыть уже и не возвращаться к этому разговору».
«А про Донбасс – осталось, наверное, может быть сотая процента, что удастся говорить о мирном сосуществовании в какой-то ближайшей перспективе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит «Крымская платформа», запланированный Киевом на 23 августа, шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
МИД Украины пригрозил России ответом на санкции в отношении Кулебы
|
|
Киев оставляет за собой право отреагировать на российские санкции в отношении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, заявило украинское внешнеполитическое ведомство.
«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые «специальные экономические меры»… Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права», –говорится в сообщении украинского ведомства, передает РИА «Новости»
Отмечается, что в Киеве рассматривают действия России как провокацию накануне саммита «Крымская платформа» 23 августа, на котором будут обсуждать вопрос «возвращения» Крыма.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
Ранее глава СНБО Украины счел «подарком» введенные против него Москвой санкции. «Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства», – написал он в соцсетях.
Напомним, Москва ввела санкции в отношении глав МИД Украины Дмитрия Кулебу и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с Россией
На Украине решили дополнительно укрепить границу с Россией в Сумской области с помощью противотанковых рвов, сообщила пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
«Пограничники начали мероприятия по дополнительному укреплению украинско-российского участка границы. Пятый пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинско-российского участка государственной границы в пределах Сумской области», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Инженеры начали обустраивать противотанковые рвы на «угрожаемых направлениях».
В июле МВД Украины сообщало, что на границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие. Табельное оружие удалось вернуть. Позже в Службе безопасности Украины проинформировали, что в числе нападавших на украинских пограничников были два сотрудника СБУ.
Пушков ответил на «истерику» Климкина из-за борьбы с Россией
|
|
Российский сенатор Алексей Пушков высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина, назвав его слова «истерикой».
Пушков написал в Telegram, что «главная черта нынешней украинской элиты – постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику», не избежал этого и Климкин из-за угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана.
Парламентарий отметил, что экс-главу МИД не смутило ни сравнение Украины с государством, которое Пушков назвал «полусредневековым», ни принципиальное различие между ситуациями в этих двух странах.
«Не смущает даже откровенное признание, что без США «новая Украина» – ноль без палочки. Ведь именно это следует из его заявления. Но это все для него не важно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда все пропало (...) У страхов украинской элиты глаза особенно велики», – добавил сенатор.
По мнению Пушкова, такие высказывания демонстрируют, что в Киеве очень хорошо понимают реальное положение дел в украинским государстве.
Ранее Климкин выразил опасение, что неудача США в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину».
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Представителю Крыма отказали в участии в «Крымской платформе»
|
|
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что в Киеве проигнорировали его заявку на участие в международном саммите «Крымская платформа».
Молохов сообщил, что организаторы саммита «предпочли не заметить мою заявку на участие в их мероприятии в качестве спикера, что стоит расценивать как отказ», передает РИА «Новости».
«Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном - устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра», – подчеркнул он.
Молохов планировал принять участие в саммите как руководитель Международной ассоциации «Таврида». Он собирался рассказать о диверсиях, устраиваемых киевскими властями в отношении Крыма, блокадах, в том числе водной и энергетической, санкционной политике, а также показать, как преобразился российский полуостров за последние семь лет.
«Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой. Ведь на самом деле крымчане лишь исправили историческую ошибку, воспользовавшись своим законным правом на референдум, и сделали то, к чему так долго стремились – вернулись к себе домой, в Россию», – сказал Молохов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал данный саммит шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в «Крымской платформе» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова.
Напомним, участники саммита 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Крыму сочли «злобной отрыжкой» новые санкции Украины
|
|
Новые санкции Украины против Крыма являются «злобной отрыжкой» и информационным шумом, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.
Крючков указал, что «результат от этих санкций нулевой», и «вводить санкции против крымских СМИ – это очень по-украински, затрат никаких, впрочем, как и последствий», передает РИА «Новости».
«Злобная отрыжка «Крымской платформы», бестолковое и бесполезное действо нужно прикрыть информационным шумом», – добавил он.
На его взгляд, в качестве ответных действий можно было передать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма, к примеру, крымскому телеканалу «Крым 24» под видовую студию.
«Недвижимости в Крыму у украинских чиновников много, в том числе и у членов СНБО, который принял решение о санкциях. Хватит миндальничать (...) А поместья других украинских политиков передать крымским газетам, журналам, сайтам, радиостанциям и телеканалам для создания домов отдыха и пансионатов», – сказал он.
Ранее стало известно, что на Украине подготовили пакет санкций против 70 россиян.
Затем Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава СНБО Украины счел «подарком» введенные против него Москвой санкции
|
|
Введенные Россией санкции являются лучшей оценкой работы и «подарком» ко Дню независимости Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Данилов написал в Facebook: «Лучший подарок к 30-летию нашей независимости. Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства».
Он пообещал сделать еще больше в своей должности, чтобы «раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии так называемого «русского мира» и его агентов влияния в украинской жизни».
Напомним, Москва ввела санкции в отношении глав МИД Украины Дмитрия Кулебу и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Премьер Грузии направился на саммит «Крымской платформы»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21-23 августа посетит с официальным визитом Украину, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В субботу он проведет переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, а в воскресенье – с президентом Украины Владимиром Зеленским.
23 августа глава правительства Грузии примет участие в саммите «Крымской платформы».
Вместе с Ираклием Гарибашвили в Киев направляются министры иностранных дел и обороны.
Ранее главы правительств Грузии и Украины договорились усилить стратегическое партнерство между странами, сделав более эффективным сотрудничество в достижении целей европейской и евроатлантической интеграции.
Зеленский ввел в действие санкции и блокировку «Страна.ua»
Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против украинского издания «Страна.ua» и его главреда Игоря Гужвы, санкции приняты по решению СНБО.
Зеленский своим указом утвердил решение СНБО о санкциях против Гужвы, директора предприятия Любови Лукашиной и ООО «Ласмак» и ООО «Маджери», которые являются издателями «Страны.ua», передает ТАСС.
Другой указ президента утверждает санкции против самого портала, в нем прописана блокировка сайта и обязательство провайдеров закрыть доступ ко всем соцсетям издания.
Провайдеры начали вводить блокировку до указа президента, руководство сайта решило сменить веб-адрес и поменять домен на strana.news.
Напомним, СНБО ввел персональные санкции против судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача. Также санкции были введены против Гужвы.
В издании заявили, что портал собирается «сопротивляться, искать альтернативные источники, как возобновить работу».
Аксенов похвалил Зеленского за своевременную квартплату
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский может служить положительным примером человека, который вовремя платит за недвижимость в Крыму, сообщил глава российского региона Сергей Аксенов.
Аксенов назвал Зеленского «молодцом», добавив, что в этом вопросе президент Украины является «дисциплинированным» – «по шесть тысяч рублей в месяц». «Благодарность ему», – сказал Аксенов, добавив, что Зеленского «приводят в пример». Как подчеркнул Аксенов, «человек не приезжает, не живет, а оплачивает», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В команде президента Украины говорили, что семья Зеленских намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину». Аксенов подтвердил, что жена Зеленского «до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет».
Украина поддержала новые санкции США против России
Украинский МИД решил поддержать решение США о введении антироссийских санкций по инциденту с Алексеем Навальным.
«В частности, речь идет о запрете импорта из Российской Федерации стрелкового оружия, боеприпасов, а также экспорта в Россию ряда чувствительных категорий товаров двойного использования. Ограничительные меры также касаются ряда лиц и предприятий», – говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.
Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2».
Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что действия Соединенных Штатов в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального демонстрируют нежелание Вашингтона считаться с реальностью. Она подчеркнула, что ответ на санкции будет жестким и адекватным.
Прихожане УПЦ обвинили патриарха Варфоломея в содействии захвату храмов на Украине
Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ, в духовном единстве с РПЦ) на митинге в центре Киева обвинили патриарха Константинопольского Варфоломея в признании раскольников из Православной церкви Украины и поддержке их при захвате храмов, призвав его к покаянию.
«Вы признали раскольников, отлученных от церкви, и приняли их без покаяния, вы сослужили божественную литургию с лицами, не имеющими священного сана. Вы выдали раскольникам томос про ущербную автокефалию, которую православный народ Украины не просил вас. Вы принесли в нашу страну вражду, ненависть и насилие», – говорится в обращении к Варфоломею, передает ТАСС.
По мнению прихожан, от имени Варфоломея «боевики захватывают храмы, выгоняют из церковных зданий священнические семьи, бьют верующих и творят другие беззакония». «Украина умывается слезами и кровью от того, что принесли вы в нашу страну. Благодаря вам в нашей стране насильно захвачены 144 храма, но мы строим рядом с ними новые», – заявили они.
Миряне призвали Варфоломея к покаянию за посягательство на главенство в церкви, которое принадлежит одному богу, за стремление объединиться с католиками, за признание украинских раскольников и за гонения на верующих.
Патриарх Варфоломей прибыл в Киев накануне вечером. Он уже успел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совместно с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко) провести службу в Михайловском соборе. При этом патриарх Константинопольский контакты с канонической Украинской православной церковью игнорирует.
Огромное число верующих Украинской православной церкви (УПЦ) выступили против визита в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея, который «грубо нарушает канонические права и нормы».
До этого было опубликовано обращение деятелей науки, культуры и спорта Украины, его подписали около 20 человек. Они «с грустью констатировали, что ни один из официальных представителей» канонической УПЦ не примет участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины, на которых планирует присутствовать патриарх.
Кроме того, в многолюдных акциях протеста приняли участие прихожане Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни.
Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: «Руки прочь от святых лавр!», «Патриарх Варфоломей, мы, православные Украины, вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет томосом!», «Нет дискриминации УПЦ!».
Напомним, что в 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины».
В октябре 2018 года Священный синод РПЦ принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.
Крым отказался от графиков водоснабжения
Крым обеспечен водой в полном объеме, графики водоснабжения отменены, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет», – заявил он, сообщив, что в Ялте собираются построить «опреснительную установку, с учетом того, что там нет подземных источников водоснабжения». Кроме того, «по погодным условиям, от засухи перешли к наводнениям», сказал глава региона. Он отметил, что «благодаря дождям водохранилища тоже наполняются», передает РИА «Новости».
Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.
Аксенов не увидел в «Крымской платформе» Киева логики или здравого смысла
В запланированном Украиной саммите «Крымская платформа» нет логики и здравого смысла, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он не понимает, что «хотят делать» на саммите. По его мнению, Украина «собирает там союзников», на саммите «вынашивают планы, козни, как российскому Крыму нанести максимальный ущерб», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, участники саммита 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СНБО Украины и Рада поспорили, кого проще подкупить
|
|
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков высказались о влиянии олигархов на СНБО и парламент.
Разумков считает, что нужно создать независимую комиссию, которая будет определять, кого считать олигархом. По его мнению, СНБО этим заниматься не должен, так как представители бизнеса контактируют с представителями власти, возникает конфликт интересов, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Комментируя высказывание спикера Рады, который также является членом СНБО, Данилов предложил Разумкову «непосредственно» указать тех, кого «могут коррумпировать олигархи» в СНБО. Если спикер прав, считает Данилов, необходимо «указывать, кто к этому склонен» и «может поддаться этому искушению». По его словам, как раз влияние олигархов на Верховную раду является очень большим, и «это надо прекращать». «Это нужно признавать, что влияние олигархов на законодательную власть существует, к большому сожалению. Если они имеют влияние, это угроза», – сказал Данилов.
Напомним, Данилов заявил, что под определение «олигарха» в стране подпадают 13 человек. Данилов напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу СНБО «разработать закон про олигархов, которые имеют очень большое влияние на экономику, внутриполитические и внешнеполитические процессы». Рада в первом чтении приняла законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».
Киселев назвал «Крымскую платформу» Киева проектом британской разведки
|
|
Украина сейчас не является независимым государством, ее президент Владимир Зеленский – «случайная фигура во власти», а проекты Киева по Крыму – «бродячий цирк», заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Киселев подчеркнул, что Зеленский «никогда не готовил себя к карьере» главы государства, он «как бы увидел себя в кино и не вышел из роли». «Сейчас уже заигрался, потерял точки опоры внутри себя, внутри страны и имеет точки опоры только снаружи», – приводит слова Киселева РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
По его мнению, «ни о какой незалежности» Украины «речи быть не может», это «уже звучит просто как анекдот», так как страна «находится под внешним управлением» – ей «переставляют ноги, настраивают ее на войну с Россией». Киселев считает, что Украина сейчас – «просто-напросто расходный материал для розжига войны», но ей от «конфликта с Россией становится только хуже и хуже». Украинское государство может «собраться» лишь в том случае, если «произойдет поворот в сторону России», ведь для Запада «Украина как страна, Украина как культура, как язык, как народ не представляет никакого интереса», кроме возможности «натравить» ее на Россию, сказал Киселев.
Он назвал проекты киевских властей по возвращению контроля над Крымом «бродячим цирком». «Они варят cвою поганку, чтобы навредить и создать какие-то иллюзии у малосведущих людей. Это некая имитация чего-то…Это все иллюзорно, это все на бумаге», – заявил он, добавив, что за «Крымской платформой» Киева стоит британская разведка. Самой же Украине Крым нужен исключительно как яблоко раздора и политический инструмент, заявил он.
При этом Киселев считает, что не следует «недооценивать этот альянс», к которому, «конечно же, присоединятся Соединенные штаты, присоединятся союзники по НАТО, наверное, еще кого-то наберут». Киселев подчеркнул, что «украинская элита не развивала Крым», как будто «не верила, что Крым останется в составе Украины».
«Строили здесь себе дачки, обносили себя забором на Южном берегу Крыма, сидели внутри думали кто я, надолго ли это и не верили своему счастью, а о людях не заботились совершенно», – сказал он.
Напомним, участники саммита 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД