В ЕР рассказали о работе мер по снижению цен на овощи в регионах

В 84 субъектах состоялось более 21 тыс. рейдов по мониторингу стоимости продукции сельхозпроизводителей, в 77 регионах уже открыто почти 10 тыс. ярмарок. Проведено около 1,2 тыс. встреч с представителями фермерских хозяйств и торговых сетей для заключения соглашений о снижении наценок, заявили в партии «Единая Россия» (ЕР).

Стоимость «борщевого» набора идет вниз, что подтверждают данные Росстата и сами покупатели, отмечается на сайте партии.

«Цены на социально значимые продукты питания не только удалось стабилизировать, но уже отмечается хорошая тенденция к их снижению. Наши предложения сработали, особенно в части доставки продукции напрямую по принципу поле – прилавок. Минсельхоз России также поддержал предложения депутатов от ЕР о развитии системы сбыта продукции и строительству мощностей по хранению и подготовке продукции малых форм агробизнеса и кооперации личных подсобных хозяйств», – заявил руководитель рабочей группы партии по мониторингу цен на сезонные овощи, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев.

Так, например, в Мордовии для развития сельхозкооперации был запущен крупный региональный проект «Народная школа кооперации». Участие в нем примут главы сельских поселений, фермеры, владельцы оптовых центров и фермерских магазинов, председатели действующих кооперативов.

В Ставропольском крае реализуют проект «Овощи к подъезду». «Мы согласовываем продажу фермерских овощей прямо во дворах. С одной стороны, это возможность человеку реализовать свою продукцию, а с другой – предоставляет возможность выбора: то есть, в крупном сетевом магазине картофель можно купишь за 37-39 рублей, а около подъезда – по 17 рублей», – рассказал губернатор Ставропольского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Владимиров.

Он также предложил законодательно закрепить уровень наценки на овощи – об этом просят жители региона. «Я эту идею поддерживаю. И депутатам буду говорить, что с такой инициативой нужно выходить», – подчеркнул Владимиров.

В Нижегородской области сельхозпродукцию реализуют на 110 площадках: половина из них – универсальные ярмарки, остальные - выходного дня. Активисты партпроекта ЕР «Народный контроль» провели в регионе 156 мероприятий по анализу и мониторингу цен на «борщевой» набор. По сравнению с июлем стоимость овощей в крупных торговых сетях снизилась на 16-23%.

В Чечне цены нормализовались практически во всех муниципалитетах. На ярмарках для аграриев аренда точек является бесплатной, активисты фиксируют возврат ценников к докритическим: снижение составило 5-10%.

Стабильное снижение цен на продукцию сельхозпроизводителей отмечают и в Волгоградской области – там студенты вузов провели уже более 1 тыс. рейдов. Так, в Ворошиловском районе самые низкие цены на «борщевой» набор выявили в сетевых магазинах по улице Баррикадная. Например, морковь стоит 67 рублей, лук и капуста белокочанная – 24 рубля, картофель – 44 рубля, томат – 55 рублей и свекла – 78 рублей. На ярмарках Ворошиловского района цены на морковь и картофель ниже на 10-14 рублей. Снижение цен на сезонные овощи отмечено во всех муниципальных районах региона.

В Самарской области за три недели дополнительно открылось 109 ярмарок на 9 тыс. 660 торговых мест. Снижение стоимости «борщевого» набора подтверждают данные Самарастата, согласно которым овощи теряют в цене по 5-10% за неделю.

В Мурманской области фиксируется снижение цен на сезонные овощи от 20% до 50%. В Забайкалье за неделю огурцы подешевели на 7,4%, помидоры – на 2,8%. Для снижения цен на сезонную продукцию в регионе предложили развивать тепличные хозяйства, с учетом их производительности строить овощехранилища, а также допустить на рынки дачников, чтобы они могли свободно продать излишки урожая.

В целом регионы направили в рабочую группу ЕР более 160 предложений по снижению цен на овощной набор. Они будут рассмотрены на площадке партии совместно с федеральными органами власти и запущены в работу.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что в России благодаря новым ярмаркам снизились цены на сезонные овощи.

Вместе с тем ФАС пригрозил торговым сетям штрафом на 600 млрд рублей после жалоб на рост цен.