Турчак: В России благодаря новым ярмаркам снизились цены на сезонные овощи

За три недели в регионах дополнительно открылось порядка 7,5 тысяч ярмарок, в ряде регионов цены на овощи снизились уже вдвое, сообщил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на встрече в распределительном центре федеральной торговой сети «Перекресток» «Софьино».

«Задача – двукратно увеличить количество ярмарок в регионах, что сразу позволит снизить цену на овощи первой необходимости. За эти три недели в регионах дополнительно открылось порядка 7,5 тысяч ярмарок. Это на 40% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, но задача – увеличить вдвое. В регионах, где это количество увеличено, мы фиксируем наибольшее снижение цены. Росстат за последние три недели фиксирует снижение цен. И мы ожидаем, что до конца августа оно будет ощутимым», – подчеркнул он, его слова приводятся на сайте «Единой России».

Турчак отметил, что снижение цен стало результатом совокупности тех решений и действий, которые предложили депутаты от «Единой России». При этом в борьбе за цены нельзя забывать о качестве продукции, которая попадает на ярмарки и полки торговых сетей.

«Это целый комплекс шагов. И мы вместе с Минпромторгом и Министерством сельского хозяйства намерены эту работу продолжать. Динамика и темп набраны хорошие. Никаких сомнений, что к концу августа мы реализуем задачу, которую ставил Президент перед Правительством, Минсельхозом и Минпромторгом, и которой занимаются депутаты от «Единой России», – заключил Турчак.

Напомним, 19 июля на площадке партии прошло совещание с руководством правительства России и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили в течение двух недель обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого набора». Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева.

На совещании с членами Правительства 21 июля президент поддержал предложения депутатов фракции «Единой России» и правительства по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. При этом он подчеркнул, что в работу по контролю цен на продукты, которую ведут партия и правительство России, необходимо активнее включать профильные министерства и ведомства, а также представителей Федеральной антимонопольной службы.