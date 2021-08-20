Накануне Дня независимости Украины в Херсоне упал гигантский трезубец

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20 августа, пятница  |  Последнее обновление — 12:06  |  vz.ru
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США теряют власть над нефтью

Американский нефтегаз сдает позиции REUTERS/Dado Ruvic
Еще недавно Соединенные Штаты грезили о мировом энергетическом господстве, однако теперь, констатируют эксперты, Вашингтон теряет влияние на сырьевых рынках. И речь не только о поражении в борьбе против российского газопровода «Северный поток – 2». США просят картель ОПЕК и Россию сбить цену на нефть. Что происходит? Подробности...
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Украина могла уступить Крым не только России

Когда Крым был украинским, то отношение Киева к местным татарам было циничным Сергей Мальгавко/ТАСС
В преддверии Дня независимости власти Украины вновь озаботились соблюдением прав крымских татар. При этом сами жители полуострова считают, что до 2014 года судьба татар не волновала Киев, более того – власти видели в них угрозу протурецкого сепаратизма. За счет чего России удалось привлечь татар на свою сторону?  Подробности...
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Подвиг танкиста Колобанова замалчивали и нацисты, и коммунисты

Танкист Колобанов прошел всю войну Public domain
20 августа исполняется 80 лет с даты эпического боя под Ленинградом, в ходе которого экипаж Зиновия Колобанова истребил целую колонну танков врага и по этому показателю стал лучшим танкистом Великой Отечественной. Сегодня находятся люди, заявляющие, что это сражение либо гиперболизировано, либо попросту выдумано. Что говорят по этому поводу воспоминания и документы, в том числе немецкие? Подробности...
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Зеленский заблудился в своих иллюзиях о Крыме

Сегодня Крым живет гораздо богаче и счастливее, чем в украинские времена Сергей Мальгавко/ТАСС
«С Украиной в Крым вернется жизнь». Это лишь одно из фантасмагорических заявлений, которыми отметился президент Украины Владимир Зеленский, выступив со своими оценками ситуации в этом регионе России. Как на самом деле выглядела жизнь в украинском Крыму по сравнению с тем, что сегодня происходит на полуострове? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Афганистан как зеркало русской революции

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Десятилетиями мы жили с надеждой: «Запад нам поможет». И вот эта надежда рухнула. Мы остались лицом к лицу с самими собой. Кому предъявлять претензии за несбывшиеся идеалы? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Россия там, где русские

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Если бы русские в Крыму вняли призыву «чемодан-вокзал», который им 25 лет подряд вбивали в головы и украинские, и российские диванные патриоты. Собрали бы они манатки в начале 1990-х и переехали бы в Московскую область. Или Вологодскую. И стал бы тогда в 2014 году Крым – наш? Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Чиновник не может быть невоспитанным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Государственный служащий – это человек, который представляет власть перед гражданами. Обычно его оценивают по одному критерию: как он относится к людям. Грубость разрушительна для государства. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Афганистан: что будет дальше

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 20 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
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Какая из двух стран – Украина и Россия – больше нуждается в другой?
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Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
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  • Зависит от их действий в ближайшее время

  • В любом случае нет
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    Эксперт сравнил уход США из Афганистана с разочарованиями Грузии 2008 года Накануне дня независимости Украины в Херсоне упал гигантский трезубец (видео) Зеленского обидело нежелание Германии поставлять оружие Украине Грузинского паралимпийца лишили аккредитации за нападение на охранника отеля в Токио

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    Украина могла уступить Крым не только России

    «банальная география»


    Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой

    Украина


    Зеленский высказался о соглашении между США и ФРГ по «Северному потоку – 2»

    Tesla Bot


    Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида

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    транзит газа


    Семь проблем «Северного потока – 2»

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    Ветеран «Вымпела»: 19 августа 1991 года вместо торжества произошла трагедия

    что такое демократия


    Алексей Алешковский: Не факт, что правда вас прокормит

    российский инвестор


    Елена Герасимова: Появилась надежда на восстановление экономики Донбасса

    крах сверхдержавы


    Герман Садулаев: Падение Америки только добавляет России проблем

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    Накануне Дня независимости Украины в Херсоне упал гигантский трезубец

       20 августа 2021, 11:35
    Фото: УНІАН/YouTube
    Текст: Алина Назарова

    На набережной парка Славы в Херсоне рухнул самый высокий в области флагшток с трезубцем, который устанавливали ко Дню независимости Украины, 23 августа.

    Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на пользователей соцсетей, при установке флагштока «что-то пошло не так и он упал». Обошлось без жертв, однако под флагштоком оказался припаркованный рядом автомобиль Lexus, он не подлежит восстановлению.

    При этом, как отмечает Telegram-канал, после инцидента в комментарии к пользователю Facebook, первым сообщившем о падении флагштока, пришел глава Херсонской области Сергей Козырь, поинтересовавшись, «что этот пользователь сделал для Херсонщины».

    Идея объединить все украинские города, установив на центральных площадях городов большие флагштоки с украинскими флагами, принадлежит офису президента Владимира Зеленского. Всего таких флагштоков на Украине планировали поставить не менее 17.

    Как отмечает издание «Сегодня», флагшток поднимали на высоту 71,8 метра, вместе с трезубцем его высота должна была составить почти 73 метра. Стоимость флагштока составила 8 млн гривен (22,2 млн рублей). 


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    В России отреагировали на слова Зеленского о «радостном возвращении» Крыма на Украину
       19 августа 2021, 14:06
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «Вранье у Зеленского интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног, но щелкать он может бесконечно долго – Крыма не получит», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины о том, что крымчане «с радостью» примут украинскую власть.

    «Вероятно, заявление Зеленского направлено на тех, кого периодически задерживают российские спецслужбы за подрывную деятельность в интересах Киева», – предполагает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Но таких – единицы. На них надеяться – самого себя обманывать», – добавил он.

    Впрочем, как отмечает депутат, «вранье у президента Украины интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног». «Щелкать он, конечно, может хоть до скончания веков – Крыма не получит», – убежден Бальбек.

    «В результате мы наблюдаем растерянного и неудавшегося политика, который путем самовосхваления и озвучивания собственных фантазий пытается показать, что он – значимая фигура. Но на самом деле он лишь пешка, потерянная с первых ходов и растерянно наблюдающая за происходящим на шахматной доске», – уверен собеседник.

    В свою очередь украинский политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко отметил, что «в Крыму украинскую власть откровенно презирают». Собеседник напомнил, что «Крым был единственной территорией в составе Украины, где пророссийские партии и движения всегда проходили в местные парламенты и имели политический вес». «Украинская идея там изначально не прижилась, несмотря на все попытки Киева привлечь крымчан на свою сторону, а также использовать для продвижения своих идей крымских татар», – пояснил эксперт.

    «Заявления Зеленского – это типичное стремление выдать желаемое за действительное», – уверен Скачко. Он предполагает, что это делается для создания благоприятного фона в преддверии проведения саммита «Крымская платформа». Напомним, что в ходе него Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова в состав Украины.

    «Его слова не имеют никакого отношения к действительности. Более того, предпринятые Украиной недружественные действия – экономическая, электрическая и водная блокады полуострова – показывают истинное отношение киевской власти к Крыму, а слова остаются словами», – резюмировал политолог. 

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Украинская правда» заявил: жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, и они «с радостью» примут украинскую власть. «Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить», – утверждает Зеленский.

    Он добавил, что в первую очередь после «возвращения» Крыма в состав Украины поедет на Черное море. «У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – поделился планами президент Украины.

    В минувшую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма. 

    В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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    Коментарии (50)
    Адмирал оценил планы Украины построить большой военный флот к 2035 году
       19 августа 2021, 13:26
    Фото: Алексей Павлишак/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова

    «Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, на Украине способны, а на большее – вряд ли», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Вячеслав Попов. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками.

    «Нынешнее состояние экономики Украины, по моей оценке, не дает возможности говорить о строительстве какого-то серьезного флота. Дело в том, что кораблестроение – это очень сложное направление, требующее больших инвестиций», – отметил экс-командующий Северным флотом, член Морской коллегии при правительстве России адмирал Вячеслав Попов.

    «Сегодня при финансовой и иной зависимости украинского правительства от заграницы оно не способно на строительство флота. Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, они способны, а на большее – вряд ли. «Поэтому это популистское заявление», – убежден собеседник.

    Кроме того, кораблестроение и судостроение требует соответствующего состояния судостроительной промышленности, отметил Попов. «Сейчас с этим есть проблема на Украине. Николаевские верфи не в том состоянии, чтобы можно говорить о развитии военно-морского флота», – подчеркнул адмирал.

    Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».

    Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.

    О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.

    В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.

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    Коментарии (80)
    Путин обратил внимание Макрона на «деструктивные действия Киева»
       19 августа 2021, 20:40
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине, указав на «деструктивные действия Киева» на юго-востоке страны.

    Путин и Макрон во время телефонного разговора обменялись мнениями по проблематике урегулирования внтуриукраинского кризиса.

    «Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряжённостью на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Во время разговора с Макроном подчеркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. В этой связи подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в «нормандском» формате.

    Ранее Макрон заявил, что считает нормандский формат необходимым для продолжения усилий по прекращению конфликта на востоке Украины.  

    Макрон выступил за доверительные отношения между Россией и ЕС. Президент России в свою очередь назвал условие для возвращения к диалогу с Евросоюзом.

    Коментарии (39)
    В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВС Украины в Донбассе

    19 августа 2021, 19:07

    Текст: Елена Мирошниченко

    Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожила минометный расчет украинских силовиков в Донбассе.

    В управлении народной милиции сообщили, что были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенных минскими договоренностями видов вооружения для подавления огневой активности украинских силовиков и предотвращения жертв среди мирного населения, передает РИА «Новости».

    «В связи с безуспешными попытками задействовать координационный механизм для прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, с целью защиты жизни и здоровья населения ...подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. В результате ответных действий уничтожен минометный расчет противника», – сообщил представитель ведомства.

    Ранее в ДНР обвинили ВСУ в доставке боеприпасов на линию соприкосновения.

    Коментарии (26)
    На Украине испугались прекращения поддержки Запада после Афганистана
       20 августа 2021, 06:34
    Фото: Aleksandr Gusev/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину», выразил мнение бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

    «Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.

    Он также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от США, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.

    Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для США и НАТО. Во вторник президент Чехии Милош Земан усомнился в необходимости существования НАТО после «драматического» провала в Афганистане.

    В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.

    Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.

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    Коментарии (35)
    Зеленского обидело нежелание Германии поставлять оружие Украине
       20 августа 2021, 10:35
    Фото: РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Украина расстроена тем, что входящие в правящие партии Германии отказались поставлять оборонительное оружие Киеву, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Мы приветствовали требования Хабека о поставках оружия Украине. И мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий», – сказал Зеленский в интервью газетам немецкой редакционной группы Funke. 

    Под правящими партиями президент имел в виду блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократическую партию Германии, передает ТАСС

    По словам Зеленского, Киев ожидает, что Берлин поможет оснастить морской флот и будет партнером Украины в техническом смысле.

    Ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. 

    Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.

    Коментарии (47)
    Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
       20 августа 2021, 10:57
    Фото: Макс Ветров/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    «Проблема Керченского [Крымского] моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ – и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», – заявил Кулеба в интервью изданию «Новое время».

    Глава МИД Украины добавил, что для Черного моря необходима новая стратегия стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии, иначе Россия будет доминировать в регионе.

    По его словам, тема Черного моря сейчас одна из ключевых в украинской внешней политике. Кулеба заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть инициатива, суть которой сводится к общим действиям для создания баланса безопасности в Черном море.

    Ранее украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.

    Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.

    Коментарии (24)
    Верующие на Украине выступили против визита в Киев патриарха Константинопольского
       20 августа 2021, 08:24
    Фото: Михаил Палинчак/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Огромное число верующих Украинской православной церкви (УПЦ) выступили против визита в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея, который «грубо нарушает канонические права и нормы», заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

    Митрополит Климент заявил, что «огромное количество верующих со всех регионов Украины протестуют против визита патриарха Варфоломея», передает РИА «Новости».

    По его словам, захваты храмов, притеснения и «издевательства над нашими верующими стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом».

    Он подтвердил, что представители канонической УПЦ не будут участвовать в мероприятиях, которые посетит патриарх во время визита на Украину, «потому что приезжая в Киев, Варфоломей грубо нарушает канонические правила и нормы».

    «Его действия идут вразрез с принципами существования поместных церквей. Он приезжает сюда не просто по приглашению президента как участник светского политического мероприятия, но и собирается осуществлять религиозную деятельность», – подчеркнул представитель УПЦ.

    По его мнению, «ничего хорошего этот визит для Украинской православной церкви не несет», но «мы надеемся не на человеческие силы, а на силу Божию, которая очень много лет хранит украинское православие». Потому «как бы Варфоломей и режиссеры, которые его сюда направили, ни старались, верующие всегда поддерживают каноническую церковь».

    Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Украину 20-24 августа и примет участие в праздновании 30-летия независимости страны.

    До этого было опубликовано обращение деятелей науки, культуры и спорта Украины, его подписали около 20 человек. Они «с грустью констатировали, что ни один из официальных представителей» канонической УПЦ не примет участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины, на которых планирует присутствовать патриарх.

    Кроме того, в многолюдных акциях протеста приняли участие прихожане Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни.

    Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: «Руки прочь от святых лавр!», «Патриарх Варфоломей, мы, православные Украины, вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет томосом!», «Нет дискриминации УПЦ!».

    Напомним, что в 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины».

    В октябре 2018 года Священный синод РПЦ принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.

    Коментарии (18)
    Захарова объяснила, почему Москва вернула ноту Киева о визите Лаврова в Крым

    19 августа 2021, 16:47

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона вернула Киеву ноту протеста из-за поездки главы МИД Сергея Лаврова в Крым, Украина вновь пыталась поставить под сомнение российскую принадлежность региона, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    «17 августа министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест в связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым для участия в арт-кластере «Таврида», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Она пояснила, что нота была возвращена из-за неприемлемой терминологии в ней, с помощью нее украинский МИД пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма.

    «Что можно посоветовать украинским коллегам? Им давно пора осознать, что республика Крым и город Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Этот вопрос был окончательно решен в 2014 году самими крымчанами на референдуме в соответствии с правом наций на самоопределение, которое закреплено в документах ООН, ОБСЕ и самом украинском законодательстве», – сказала Захарова.

    Россия призывает Украину перестать посягать на территориальную целостность, МИД и в дальнейшем будет возвращать «подобные ноты протеста, касающиеся Крыма и других субъектов России».

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    В Крыму заявили о готовности предоставить Зеленскому лучшие камеры в СИЗО

    20 августа 2021, 09:16

    Текст: Алина Назарова

    Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить «рычать» на крымчан, угрожая им возвращением киевской власти, и заявил о готовности принять Зеленского в тюрьме.

    «Если они хотят посмотреть, как выглядят наши следственные изоляторы, то пусть приезжают, мы с удовольствием примем и предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию», – сказал Фикс РИА «Новости».

    По его словам, в Крыму с удовольствием принимают всех гостей, кто приезжает без камня за пазухой и агрессии. «Пожалуйста, приезжайте, живите, радуйтесь жизни. А тех, кто агрессивно к нам относится и создает нам проблемы, кто в мире желает нам зла, мы тоже готовы с радостью принимать, но в совершенно другом месте – в СИЗО и тюрьме», – отметил вице-спикер.

    Ранее Зеленский заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с «Украиной в Крым вернется жизнь». На этом фоне газета ВЗГЛЯД рассказывала, как на самом деле выглядела жизнь в украинском Крыму по сравнению с тем, что сегодня происходит на полуострове. 

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    Зеленский сказал, чего ждет от встречи с Меркель

    19 августа 2021, 19:38

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель, которая вскоре приедет в Киев с визитом, сможет дать гарантии в энергетическом вопросе.

    «Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системой Украины в ЕС», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

    По его словам, в ходе переговоров с российской стороной Меркель ведет себя практично, и ее попытка поддерживать отношения с Москвой можно назвать «прагматическим подходом».

    «Она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко», – заключил украинский лидер.

    Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Москву, после чего 22 августа прилетит в Киев.

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    На Украину для празднования еврейского Нового года прибыли тысячи хасидов

    19 августа 2021, 21:42

    Текст: Вера Басилая

    Больше восьми тысяч паломников-хасидов прибыли на Украину для празднования Рош ха-Шана (еврейский Новый год), сообщила в четверг пресс-служба объединенной еврейской общины.

    «В район паломничества, по разным оценкам, прибыло от 6 до 10 тысяч хасидских паломников. По оценке фонда имени Раби Нахмана их число составляет 8 тысяч. Вчера была запущена международная полицейская станция, в которой располагается ситуационный центр, куда выведены видеокамеры с района паломничества», – говорится в сообщении в Telegram общины, передает РИА «Новости».

    Украинские полицейские ожидают прибытия около 50 тыс. хасидов в Умань в этом году на празднование Рош ха-Шана.

    Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. В 2021 году праздник выпадает на 6-8 сентября.

    В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана. Не попавшие на Украину хасиды начали отмечать иудейский Новый год в Минске.

    Рош ха-Шана (переводится с иврита как «голова года») – один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования – трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.

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    Адвокаты Януковича заявили о возобновлении дела против лидеров Евромайдана

    19 августа 2021, 19:13

    Текст: Алексей Дегтярев

    Решение офиса генпрокурора Украины о закрытии дела против лидеров Евромайдана в том числе по массовым убийствам в 2014 году отменено Печорским райсудом Киева, сообщила пресс-служба адвокатского объединения AVER LEX, представляющего интересы бывшего президента страны Виктора Януковича.

    «Печерский районный суд Киева 16 августа 2021 года отменил незаконное постановление офиса генерального прокурора о закрытии инициированного защитой четвертого президента Украины Виктора Януковича уголовного производства по фактам умышленной сдачи Крыма рядом лиц, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году», – цитирует сообщение адвокатской конторы РИА «Новости».

    Дело закрыли в ноябре 2020 года при помощи «формальных отписок», считают юристы Януковича. В числе фигурантов дела есть бывший премьер Арсений Яценюк, и.о. президента в 2014 году Александр Турчинов, экс-глава Рады Андрей Парубий, бывший руководитель СБУ Валентин Наливайченко, экс-депутат Сергей Пашинский, экс-мэр Киева Виталий Кличко лидер «Свободы» Олег Тягнибок, экс-генпрокурор Юрий Луценко и экс-министр обороны Степан Полторак.

    По мнению защиты Януковича, был закрыт эпизод о возможном умышленном сокрытии преступлений во время расследования и судебного рассмотрения дела Януковича о госизмене судьями Оболонского районного суда Киева и прокурорами.

    Ранее в августе киевский суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе «умышленных убийств» в центре Киева в феврале 2014 года.

    На Украине Януковича также обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.

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    В Крыму назвали клоунадой слова Зеленского о полуострове

    19 августа 2021, 13:40

    Текст: Алина Назарова

    Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что крымчане «с радостью» примут приход украинской власти, напоминают дешевую клоунаду, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    «Подобное заявление вызывает смех и напоминает дешевую клоунаду. Такое впечатление, что президент Украины перепутал реальную жизнь с юмористическим номером», – сказал Гемпель РИА «Новости».

    По его словам, крымчане в 2014 году сделали осознанный выбор на демократическом референдуме. «На сегодня никто из крымчан ни разу не усомнился, что выбор был сделан правильно. На референдум крымчане шли не за материальными благами, а для того, чтобы наконец-то вернуться на свою историческую родину и уйти от гражданской войны, которая назревала на Украине, и того царящего беспредела», – сказал Гемпель.

    По его словам, Зеленский может лично посетить полуостров и посмотреть, как живут крымчане. «Он может посетить Крым и посмотреть, как развивается наш полуостров, насколько крымчане довольны, что они являются частью большого государства, которым можно гордиться, где соблюдаются права человека и гарантируется мир и безопасность», – сказал Гемпель.

    Ранее Зеленский заявил, что жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, они «с радостью» примут украинскую власть, потому что «с Украиной в Крым вернется жизнь».

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    Савченко призвала Киев отказаться от помощи Запада

    19 августа 2021, 15:20

    Текст: Алина Назарова

    Украине следует как можно скорее отказаться от помощи США и Европейского союза и стать более самостоятельной, заявила бывшая депутат Верховной рады Надежда Савченко.

    «Они (Соединенные Штаты) не будут вам верным другом, то есть другом, который и в беде, и горе, и в радости, и в богатстве. Нет, США – это колонизатор, который будет вас использовать», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Савченко заявила, что везде, куда Вашингтон отправляет помощь, начинается война. Она добавила, что украинская власть должна «выйти из-под внешнего управления» американцев, европейцев и других западных партнеров.

    В конце августа состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и его коллеги из США Джо Байдена. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что лидеры обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

    Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов. 

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