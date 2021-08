Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 2 августа 2021, 06:42 Текст: Антон Антонов

Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики. Днем в Москве температура воздуха составит от 27 до 29 градусов тепла, в ночь на вторник температура опустится до плюс 17 градусов. В Подмосковье воздух днем прогреется до 31 градуса, в ночные часы температура составит 14–19 градусов тепла. Оранжевый уровень опасности из-за жары в Москве будет действовать с 11.00 до 18.00. Ветер южный и юго-западный – 6–11 м/с, местами порывы ветра до 17 м/c. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба, передает ТАСС.

Кубанский повар приготовил самый большой борщ в России 1 августа 2021, 16:50

Кубанский повар Владимир Землянов сварил 1101 литр борща, он попал в Книгу рекордов России, в будущем он готов побить собственный рекорд. Как сообщает пресс-служба на сайте администрации Краснодарского края, самый большой Кубанский борщ в России сварили в этнокомплексе «Атамань». Шеф-повар планировал приготовить 700 литров традиционного блюда строго по старинному рецепту, но в итоге сварил 1101 литр. «Мы приготовили борщ исключительно из кубанских продуктов. Большую часть из них купили на рынке. Я – коренной житель Краснодарского края, и могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что на Кубани борщевой набор самый доступный», – рассказал Землянов. Отмечается, что результат внесен в Книгу рекордов России. Повар не отрицает, что в будущем, возможно, решится на то, чтобы побить свой собственный рекорд. Для приготовления 1101 литра борща команде потребовалось по 80 кг местного лука и моркови, 120 кг картофеля, 100 кг мяса, 100 кг свежей капусты, 80 кг свеклы, 25 кг помидоров, 50 кг томатной пасты, 20 кг болгарского перца и 5 кг зелени. Ранее ЦБ России зафиксировал снижение цен на продукты «борщевого набора» и ожидает, что такая тенденция продолжится. Напомним, президент Владимир Путин заявил, что подорожание базовых продуктов питания в России стало острым вопросом. Кроме того, депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания. До этого на площадке партии провели совещание с руководством правительства и главами регионов. В НАТО назвали условия открытия огня по российским кораблям 1 августа 2021, 16:00

Командующий американскими ВМС в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал, в каком случае силы Североатлантического альянса откроют огонь по российским кораблям в Черном море, пишет Business Insider. По словам военного, когда иностранный самолет пролетает вблизи эсминцев НАТО, командиры самостоятельно решают, готовится он атаковать или нет, передает РИА «Новости». «Можно утверждать, что они (россияне) провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», – сказал Берк. Адмирал уточнил, что российский Военно-морской флот постоянно сопровождает корабли НАТО, действующие в этом регионе. По его словам, такие взаимодействия в основном безопасны и профессиональны. Кроме того, он отметил, что Россия в значительной степени модернизировала свои вооруженные силы, особенно подводные лодки, а также извлекла уроки из войн США в Ираке и Афганистане. 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша. В июне Би-би-си обнародовала досье, найденное на автобусной остановке в Кенте. В нем обсуждалась возможная реакция Москвы на проход корабля ВМС Великобритании в территориальных водах России. Согласно секретным данным, Лондон ожидал резкого ответа российских военных на нарушение границ государства. При этом у эсминца был и альтернативный маршрут движения. Однако в этом случае Москва могла бы решить, что британские военные «испугались». В США заявили о создании «худшего кошмара» для России 1 августа 2021, 13:36

Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider может вызвать большие трудности у российских систем ПВО, пишет журналист Крис Осборн в статье для National Interest. По словам журналиста, многие характеристики летательного аппарата, возможно, никогда не рассекретят. Тем не менее один из высокопоставленных представителей американских ВВС рассказал, что новый бомбардировщик-невидимка будет представлять угрозу для какой угодно цели и в любой точке мира вне зависимости от времени суток. Осборн не исключил, что испытывать B-21 будут на системах ПВО, схожих с российскими и китайскими, передает РИА «Новости». Осборн также напомнил о комплексах С-400 и С-500, которые, по словам разработчиков, могут обнаруживать и уничтожать «самолеты-невидимки». Хотя российские системы противовоздушной обороны эффективны, однако задача обнаружить и уничтожить усовершенствованный B-21 будет дли них чрезвычайно сложной, добавил он. По его мнению, Москве понадобятся более чувствительные радары, которые смогут точно отследить передвижения бомбардировщика. Наличие у него совершенно новых стелс-технологий может сделать самолет «худшим кошмаром» для России, подытожил журналист. Разработкой B-21 Raider занимается концерн Northrop Grumman, ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. Внешне машина напоминает B-2: в основе обоих проектов – концепция дозвукового малозаметного самолета, построенного по схеме «летающее крыло» и способного нести ракетное или бомбовое вооружение. Одна из главных задач такого бомбардировщика, помимо нанесения ядерных ударов, – скрытый выход в район пуска ракет или сброса бомб и уничтожение основных объектов противовоздушной обороны противника. После этого тактическая авиация сможет действовать в относительной безопасности. Основным неядерным вооружением B-21, как ожидается, станут гиперзвуковые ракеты, в частности перспективные AGM-183A ARRW. По данным концерна Lockheed Martin, эти авиационные средства поражения способны разогнаться М=17 (число Маха). Дальность – до 800 километров. Запуск ARRW в серию и развертывание на носителях запланировали на 2022-й. В этом Россия пока обгоняет США, так как ее авиационные гиперзвуковые ракеты уже стоят на вооружении ВКС. На Украине рассказали об угодившем «в ловушку» Зеленском 1 августа 2021, 08:48

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне отсутствия результатов в экономике попал в ту же «ловушку», что и бывший глава государства Петр Порошенко, проигравший последние выборы, считает украинский политолог Виктор Таран. По его словам, появляющиеся слухи о грядущей отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля имеют под собой основание, так как Зеленский давно планирует сменить главу правительства из-за неудовлетворительных экономических и социальных показателей, передает РИА «Новости». «Фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали – язык и томос (создание раскольнической «Православной церкви Украины») на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому – «Большое строительство» и «инстаграмные видосики» на хлеб не намажешь», – указал он в статье для издания «Главред». По словам политолога, Зеленскому нужны реальные успехи в экономике страны, при этом он понимает, что креативными видео и «пафосными» заседаниями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) следующие президентские выборы будет выиграть сложно. При этом Таран выразил мнение, что на данный момент обсуждать плюсы и минусы кандидатов на пост главы правительства нет никакой нужды. «Как мы видим, все решения принимаются исключительно на Банковой (офисом президента Украины). И единственный ключевой фактор, который играет роль - персональные связи с Зеленским», – заключил политолог. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Украины Зеленский публично подвел итоги двух лет пребывания на этом посту – и сделал это пафосно и вместе с тем парадоксально. Человек, который пришел к власти на волне массового желания избавиться от Порошенко, теперь сам стал почти неотличим от своего предшественника. Отличает его от Порошенко разве что один-единственный пункт. Немцев возмутили угрозы кандидата в канцлеры в адрес России 1 августа 2021, 13:20

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление кандидата в канцлеры Германии Армина Лашета о планах ввести санкции против России из-за «угроз» для Украины и посоветовали политику обратить внимание на проблемы своей страны. «Извините, но когда Лашет пытается выглядеть сердитым, мне просто смешно», – написал localhorst, передает РИА «Новости». «Приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии». В таком случае Украина должна суверенно взять энергоснабжение в свои руки. Тогда она перестала бы зависеть от России и все были бы счастливы, верно?» – предположил AfD F. «Что именно хочет господин Лашет? Он хочет запретить россиянам преследовать свои интересы?» – возмутился Ebs L. Пользователь с ником Christopher T. заявил, что Лашет и его партия не имеют права избираться, а Германии нужен тот, кто позаботится о ее внутренних проблемах. «Лашет мерзкий идиот. При чем тут коррумпированная Украина? Ни при чем. А при чем тут Россия? Весьма при чем. Без согласия России не было бы объединения двух германских государств», – подытожили читатели. Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями, если «Северный поток – 2» задействуют против Украины. По его словам, Берлин не допустит использования газопровода как «геополитического оружия», а недавнее соглашение с США поспособствует «привлечению Москвы к ответственности за деструктивную деятельность». Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Грузинских спортсменов лишили аккредитации на Олимпиаде 1 августа 2021, 07:43

Канделаки отреагировала на претензии французской саблистки к россиянкам 1 августа 2021, 12:53

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на заявления французской фехтовальщицы Сесилии Берде, которая после проигрыша в финале турнира на Олимпиаде назвала российских соперниц обманщицами. «На этой Олимпиаде соперники, уступившие нам в честной борьбе, взяли за моду искать причины неудач в чем угодно, только не в себе. Американскому и британскому пловцам, которым не хватило мужества сразу признать свое поражение, составила компанию французская саблистка Сесилия Бердер», – написала Канделаки в Telegram. «Казалось бы, вот сабля, вот фонарь, вот судьи – руби, коли, выигрывай золото и имей мужество признать, что проиграл. Но нет, оказывается, это не ты была медленнее, а твои соперницы хитрее. Ах, если бы слезы превращали серебро в золото...», – добавила она. В субботу женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Позже французская фехтовальщица Сесилия Берде, комментируя финальный поединок командного турнира на Олимпиаде, назвала российских соперниц обманщицами. Нарышкин заявил о наличии у СВР части правды о деле Навального 1 августа 2021, 14:45

Служба внешней разведки (СВР) частично обладает достоверной информацией по делу блогера Алексея Навального, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны на телеканале «Россия 1». «Часть правды знаем. Не все, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся берлинского пациента. Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды», – сказал он, передает ТАСС. Так, указал Нарышкин, в СВР еще перед инцидентом поступала информация о готовящейся провокации в отношении одного из оппозиционеров в России, передает РИА «Новости». По словам Нарышкина, отравляющие вещества могли быть добавлены в биоматериал Навального не в России. «Да, нестыковок (в докладе ОЗХО) огромное количество. Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже. После того, как он сел на борт самолета. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества, были внесены в его биологический материал», – сказал он. «Нет, конечно. Конечно, нет», – указал глава СВР, отвечая на вопрос, не произошло ли это на территории России. Он добавил, что такие выводы можно сделать из заключений врачей, специалистов, которые работали с Навальным на территории России, и с дальнейшей логикой событий. Напомним, официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. До этого МИД России заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. Главной целью операции, связанной с прошлогодним якобы имевшем место отравлением, была дискредитация России и прекращение строительства «Северного потока–2», заявили журналистам европейские эксперты, комментируя скандал с нестыковками в докладе ОЗХО. По их мнению, после того как газопровод будет завершен, таких эпизодов станет меньше. МОК начал изучать ситуацию с белорусской легкоатлеткой Тимановской 1 августа 2021, 17:00

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает ситуацию, связанную с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. «МОК ознакомился с сообщениями в СМИ, изучает ситуацию и обратился в НОК за объяснениями», – сообщили ТАСС в пресс-службе МОК. Ранее в Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных телеграм-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец». В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка. Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?.. Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская. Позже это видео было удалено из ее аккаунта в Instagram. Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении к успехам сборной. В Сети затравили профессора Гарварда за слова о существовании только двух полов 1 августа 2021, 18:38 Текст: Елена Мирошниченко

Профессор Гарвардского университета Кэрол Хувен обвинили в трансофобии и раскритиковали в соцсетях за ее заявление Fox News о существовании только двух полов. «Факты таковы, что на самом деле существуют два пола – мужской и женский. Это определяется тем, какие половые клетки мы производим», – сказала профессор, обсуждая итоги своего недавнего исследования, передает ее слова РИА «Новости». После этого директор по вопросам многообразия и инклюзивности Гарварда Лора Симона Льюис заявила, что слова коллеги «вредные и трансофобные. «Я разочарована <...> замечаниями, сделанными сотрудником моего департамента», – написала она в Twitter. По ее словам, беременными могут быть не только женщины, но и мужчины-транссексуалы, интерсексуалы и гендерно-неконформные люди. Льюис призвала использовать «инклюзивный язык» – в частности, такие выражения, как «беременные люди». Ее поддержали многие подписчики. «Если вы не можете позаботиться о беременных транс-мужчинах, потому что считаете, что беременными могут быть только женщины, вас следует лишить медицинской лицензии навсегда за то, что вы ставите под смертельную угрозу жизнь мужчины и младенца», – обратилась к Хувен комментатор. В свою очередь профессор Хувен поинтересовалась у Льюис, где та увидела трансофобию и вред для студентов. «Думаю, вы знаете, что я глубоко неравнодушна ко всем своим студентам, но я также думаю и о науке», – написала она. Ранее сообщалось, что в Бельгии хотят официально зарегистрировать третий пол. Правительство страны намерено внести изменения в процедуру регистрации гендерной принадлежности в свидетельствах о рождении, добавив в графу «пол», помимо мужского (М) и женского (Ж), третий вариант – Х. Кроме того, в июне Конституционный суд Бельгии постановил убрать из удостоверений личности определения «мужчина» и «женщина». В РУСАДА ответили на нападки главы Антидопингового агентства США 1 августа 2021, 11:17

Все спортсмены на равных условиях получают доступ к Олимпийским играм, когда мировая антидопинговая система получает доказательства их «чистоты», напомнил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов в ответ на слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта. «К сожалению, коллега не знает, что Всемирный антидопинговый кодекс основан на презумпции виновности. Статья 5 кодекса указывает на принцип тестирования, по которому каждый спортсмен в любое время может быть уведомлен антидопинговым агентством о необходимости сдать тест. Именно каждый спортсмен. Допинг-тестирование основано на принципе вероятностной выборки, учитывающей критерии риска употребления запрещенных препаратов. Мировое антидопинговое регулирование построено именно на презумпции виновности, и каждое антидопинговое агентство осуществляет тестирование, уже презюмируя риски употребления запрещенных препаратов, доказывая обратное, если из лаборатории приходит отрицательный результат», – заявил Буханов, передает РИА «Новости». Он уточнил, что «сам процесс допинг-тестирования – это процесс получения неопровержимых лабораторных доказательств «чистоты» спортсмена. Все олимпийцы всего мира на равных условиях получают доступ к Играм, когда мировая антидопинговая система получает неопровержимые доказательства «чистоты» спортсменов». Буханов добавил, что ему очень жаль слышать подобные умозаключения от таких руководителей, как Тайгарт. «РУСАДА отправляет допинг-пробы на анализ в ведущие европейские лаборатории, а также лаборатории североамериканского континента. Получается, что господин иностранный коллега хочет поставить под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы в части лабораторных анализов? Это довольно сильный, но не очень рациональный (с позиции здравого смысла) ход рассуждения. Господин иностранный коллега указывает: «Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом». Данная фраза является типичным примером аксиоматичности логического абсурда с эмоциональной подоплекой. Это именно всего лишь популистский прием утверждения несуществующего и игнорирования очевидного. Очень жалко, что такого уровня руководители позволяют себе делать подобные умозаключения», – сказал Буханов. «Если возвращаться к решению Международного спортивного арбитража по поводу допинг-скандала прошлых лет, то все последствия (запреты) в соответствии с Международным стандартом соответствия Кодексу и решением суда были соблюдены применительно к настоящим Олимпийским играм, и это очевидно всем. Говоря о том, что запрет является фарсом, говоря о «недостаточности наказания», коллега ставит себя на роль Международного спортивного арбитража, а также на роль авторов Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, что всего лишь свидетельствует о больших моральных и логических допусках выступающего», – отметил он. По словам Буханова, Тайгарт своими высказываниями в отношении российских олимпийцев хочет поставить под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы в части лабораторных анализов. «Общеправовой принцип «каждый считается невиновным, пока иное не доказано» не применяется в мировом антидопинговом регулировании. Указывать подобное означает демонстрировать незнание Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов», – сказал Буханов. Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. По ходу соревнований иностранные спортсмены не раз подвергали сомнению «чистоту» российских спортсменов. Так, агентство Reuters опубликовало открытое письмо главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, назвавшего «фарсом» санкции WADA в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте «никак не изменилась», а представители МОК и WADA «пускают пыль в глаза», заявляя о санкциях в отношении России. Также глава USADA призвал руководство Олимпийского комитета России сделать результаты допинг-тестов спортсменов из России общедоступными. В МОК заявили, что обсудят слова главы USADA в адрес российских спортсменов. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выступление, критики предполагали, что без допинга этого не будет. Названы сроки начала испытаний вакцины от коронавируса «Бетувакс» 1 августа 2021, 18:53

В сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава России могут начаться клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). «Компания «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ, участник рынка НТИ «Хелснет»), ставшая разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» совместно с компанией «Бетувакс», готовится к началу клинических исследований в сентябре. <...> Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы», – передает сообщение ТАСС. Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года. «По результатам доклинических исследований вакцина «Бетувакс-Ков-2» показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на моделях животных», –пояснили в пресс-службе Платформы НТИ. Ранее Минздрав разрешил провести исследование шестой российской вакцины от COVID. Азербайджан вручил временному поверенному России ноту из-за слов Жириновского 1 августа 2021, 13:48

Временный поверенный в делах посольства России в Баку вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту в связи с высказываниями главы ЛДПР Владимира Жириновского о стране, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство. «Первого августа 2021 года временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в нашей стране был приглашен в МИД. В ходе встречи была выражена серьезная озабоченность и протест в связи с предвзятым и оскорбительным высказыванием депутата Государственной Думы РФ, председателя ЛДПР Владимира Жириновского», – сообщили в МИД Азербайджана, отметив, что речь идет о высказываниях политика в эфире одного из российских телеканалов 30 июля. Указывается, что «поведение человека, представленного в Государственной думе РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы». «В связи с инцидентом противоположной стороне была передана нота МИД Азербайджана», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». В передаче на радио «Комсомольская правда» Жириновский заявил, что Россия должна вернуться на все территории Российской империи и СССР. «Южный Кавказ – это наша зона влияния», – сказал он. Чтобы российские солдаты на погибали там, Жириновский призвал вызвать президента Азербайджана Ильхама Алиева и сказать ему один на один: «Ильхам, твой отец Гейдар Алиев был мудрым человеком, поэтому, Ильхам, у тебя будет территория, которая тебе хочется, но ни на одного русского солдата никто не имеет права даже посмотреть косо. Ты меня понял, Ильхам?» Следом Жириновский отметил, что в Азербайджане диктатура, и если президент США Джо Байден захочет, то Алиева свергнут в течение двух недель, и спасти его может только Россия, как спасла премьера Армении Никола Пашиняна. Глава МОК заявил о полном праве российских спортсменов выступать на Олимпиаде 1 августа 2021, 11:43

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту решения об участии команды из России в Олимпийских играх в Токио. «Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение», – заявил Бах, передает ТАСС. Он добавил, что Олимпийский комитет России полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. По ходу соревнований иностранные спортсмены не раз подвергали сомнению «чистоту» российских спортсменов. Так, агентство Reuters опубликовало открытое письмо главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, назвавшего «фарсом» санкции ВАДА в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте «никак не изменилась», а представители МОК и WADA «пускают пыль в глаза», заявляя о санкциях в отношении России. В МОК заявили, что обсудят слова главы USADA в адрес российских спортсменов. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выступление, критики предполагали, что без допинга этого не будет. Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов в ответ на слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта напомнил, что все спортсмены на равных условиях получают доступ к Олимпийским играм, когда мировая антидопинговая система получает доказательства их «чистоты». Стало известно о намерении белорусской легкоатлетки просить об убежище 1 августа 2021, 19:24 Текст: Елена Мирошниченко

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады на родину, хочет подать прошение об убежище, сообщило спортивное издание «Споцу Хоти» со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации. Издание сообщает, что в настоящий момент Тимановскую перевозят в безопасное место, передает ТАСС. Также сообщается, что представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев прибыла к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда. Предполагается, что там находится Тимановская. Адвокат заявила, что Тимановская с ней не связывалась, она не знает, находится ли спортсменка внутри участка. Адвокат добавила, что прибыла в аэропорт по собственной инициативе. Ранее СМИ сообщали, что Тимановская должна вылететь из Японии рейсом Токио – Стамбул. В представительстве компании Turkish Airlines, которая выполняла запланированный на этот день перелет по данному маршруту, сообщили, что пассажирка с таким именем на рейс не регистрировалась. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных телеграм-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец». В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка. Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?.. Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская. Позже это видео было удалено из ее аккаунта в Instagram. Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении к успехам сборной.