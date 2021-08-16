Министр спорта Украины предупредил о возможном отъезде Магучих из страны

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой, может уехать из страны из-за давления, считает министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

«По Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас едут спортсмены, то не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ей предложат деньги, и она поедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали», – передает РИА «Новости» слова Гутцайта.

Министр считает, что из ситуации с Магучих чиновникам нужно сделать выводы, а в минспорта должны больше работать со спортсменами, чтобы они в состоянии эйфории себя контролировали.

Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.

Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.