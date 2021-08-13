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Су-25 вернулись на базу в Киргизии после учений на границе с Афганистаном
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Российские Су-25 вернулись на базу в Киргизии после учения на полигоне в Таджикистане у афганской границы, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
«Звено самолетов Су-25 перебазировано с аэродрома Гиссар на российскую военную базу в Киргизии после завершения совместного учения, которое состоялось в период с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон Республики Таджикистан», – цитирует сообщение ЦВО РИА «Новости».
В ходе учений Су-25 провели задачи по поиску замаскированных баз условного противника, провели авиаудары по мишеням и отработали приемы выхода из-под ударов переносных ЗРК.
Также штурмовики обеспечили огневую поддержку с воздуха мотострелковым и танковым подразделениям во время уничтожений незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.
В учениях задействовали свыше 2,5 тыс. военных и порядка 500 единиц вооружения от России, Узбекистана и Таджикистана.
Ранее в ходе учений на границе с Афганистаном применили «вертолетную карусель».
В США назвали условия для «вторжения» России в Прибалтику
Успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от захвата данного региона «менее чем за сто часов» – до того, как НАТО успеет дать адекватный ответ, считает обозреватель американского журнала National Interest Себастьен Роблин.
Роблин заявил, что данный сценарий, который он, впрочем, оценивает как маловероятный, подразумевает проход через Сувалкский коридор – участок границы между Польшей и Литвой шириной в сорок миль. На его взгляд, эта «брешь» может стать «ахиллесовой пятой» НАТО при вооруженном конфликте с Москвой, передает РИА «Новости».
«Россия попытается вторгнуться в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у НАТО», – утверждает он.
Обозреватель также считает, что Россия может атаковать Сувалкский коридор с нескольких направлений, чтобы перерезать колонны войск Североатлантического альянса, которые отправят на помощь странам Балтии.
«Москва будет делать ставку на то, что страны Западной Европы не захотят рискнуть ядерной войной, чтобы освободить уже завоеванные страны Балтии», – подчеркнул Роблин.
Публицист заключил, что укрепление обороноспособности Сувалкского коридора путем размещения там дополнительных сил НАТО сможет снизить риск разрушительной войны с Россией.
Ранее Себастьен Роблин допустил «осаду и физическую оккупацию» Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.
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США отправят в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства
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В ближайшие дни в Кабул прибудет около 3 тыс. военных США для эвакуации американских дипломатов из Афганистана, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Кроме того, Великобритания направит около 600 военных в Афганистан для содействия эвакуации своих граждан.
Кирби сообщил, что у США «более 650 военных в Кабуле», еще 3 тыс. «к ним присоединятся». США направят в Кабул два батальона морпехов и батальон из состава сухопутных сил. Ожидается, что это будет «очень временная миссия для очень конкретной цели». При этом она увеличит американское военное присутствие до уровней, превышающих численность контингента США на момент объявления о завершении операции в Афганистане.
Кроме того, в Кувейт прибудет бригадная тактическая группа, которая обычно насчитывает 4 тыс. человек. Еще 1 тыс. человек из состава ВВС – «инженеры, медицинский персонал, военная полиция и так далее» – будет в Катаре содействовать вывозу афганских переводчиков, передает РИА «Новости».
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заверил, что военных в Кабул направят «с одной и только одной целью – помочь сокращению гражданского присутствия» США в Афганистане. Он призвал не рассматривать переброску контингента как продолжение военной миссии.
Кирби заявил, что после завершения миссии по сокращению дипперсонала в Кабуле «менее тысячи американских солдат останутся на земле, чтобы поддержать дипломатическое присутствие». Кирби также сказал, что «это не миссия НАТО», но американский контингент готов оказать помощь союзникам, если те решат вывозить свой гражданский персонал из Афганистана.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что «утвердил развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, оказания помощи гражданам Великобритании при выезде из страны и поддержки переселения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе» с британцами. Развертывание дополнительных сил он объяснил «ростом насилия и быстрым ухудшением ситуации с безопасностью» в Афганистане.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и проинформировали его о выводе гражданских работников США из Кабула, а также вновь подтвердили приверженность мирному урегулированию, сообщил госдепартамент.
Напомним, посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. Госдеп сообщил об эвакуации «значительного числа» сотрудников американского посольства в Кабуле. Разведка США предсказала захват Кабула боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) уже через месяц.
Талибы захватили третий по величине афганский город Герат
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Участники движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) захватили третий по величине город в Афганистане Герат, правительственные силы отступили, сообщает AFP.
«Нам пришлось покинуть город во избежание дальнейших разрушений», – заявил источник агентства, передает РИА «Новости».
Захват города подтвердил представитель талибов Кари Юсуфа Ахмади в своем Twitter. В сообщении говорится, что Герат «был также захвачен». Здания в провинции, включая штаб полиции, перешли под контроль талибов, а правительственные силы «сложили свое оружие».
Ранее талибы захватили штаб полиции Герата.
До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар. До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Кабул попросил Россию о поставках ударных вертолетов
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Афганистан обратился к Москве по вопросу поставок ударных вертолетов, однако предметные переговоры пока не ведутся, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Кабулов завил, что «было обращение, обращение изучается», но переговоры пока не ведутся, передает РИА «Новости».
Он также считает, что взятие Кандагара талибами не означает, что они готовы захватить столицу Афганистана. Мирные переговоры в Афганистане «будут так или иначе», поскольку «талибы (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) не в состоянии и не взяли пока Кабул». Возможность эвакуации российского посольства не рассматривается.
Кабулов также заявил, что Кандагар взят талибами «не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые».
Ранее глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что власти страны обратились к России с просьбой поставить боевые вертолеты.
Между тем США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства. Американская разведка предсказала скорый захват столицы Афганистана боевиками.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
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Посольство США в Афганистане призвало американцев срочно покинуть страну
Посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику, говорится в заявлении посольства.
«Посольство США призывает американских граждан немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами», – приводит сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что в случае финансовой невозможности купить авиабилет американцы должны связаться с диппредставительством для получения займа.
«Если вы являетесь гражданином США и откладываете свой отъезд в ожидании иммиграционной визы для супруга или несовершеннолетнего ребенка, немедленно свяжитесь с нами», – уточнили в посольстве.
Ранее боевики движения «Талибан» (запрещено в России) заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.
До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Талибы обесточили Кабул
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Талибы (террористическое движение «Талибан» запрещено в России) находятся в 50 километрах от Кабула, они уже обесточили город, заявил президент работающей в Афганистане итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести.
Ло Прести сообщил, что в Кабуле остаются 22 сотрудника организации, которые помогают «тысячам местных жителей», в основном женщинам и детям. Поддержка касается медицины, микрокредитования и детского образования, передает РИА «Новости».
«Мы очень волнуемся, потому что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции», – сказал он.
По его словам, работники НПО остаются без возможности подзарядить телефон, поэтому масштабы отключения пока неясны. В данный момент Ло Прести, находящийся в Италии, пытается найти способы обеспечить безопасность своего персонала и понять, как можно будет продолжить работу по поддержке населения.
«Афганистан мы не оставим. Последнее, что мы от них получили утром, перед тем, как телефоны разрядились, что они хотят продолжить работу», – сказал глава Pangea.
Он считает взятие Кабула неминуемым, поскольку наступление «Талибана», по его мнению, «невозможно затормозить».
«Мир прячется за позором военного поражения», – сказал он, добавив, что намерен обсудить с правительством Италии вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению Афганистана.
Между тем представитель «Талибана» Забиулла Муджахид сообщил, что боевики захватили город Фирузкух – столицу афганской провинции Гор в центральной части Афганистана. Под контроль талибов перешли, в частности, губернаторский дворец, полицейский участок и другие государственные учреждения.
Глава провинциального совета Фазел Хак Эхзан заявил The Associated Press, что боевики вошли в Фирузкух, в городе идут бои.
Официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что ситуация в Афганистане становится все более непредсказуемой и имеет все признаки гуманитарной катастрофы, но худшее еще впереди и «самая большая волна голода быстро приближается».
«Не секрет, что ситуация ухудшилась и становится все более непредсказуемой. Конфликт начал разворачиваться быстрее, чем мы предполагали», – добавил он.
В данный момент, по его словам, каждый третий житель Афганистана не знает, что будет есть завтра, а 2 млн детей необходимо дополнительное питание. При этом после второй волны засухи за год урожай прогнозируется меньше обычного.
В этой связи Программа в два раза увеличила свой план по Афганистану и рассчитывает к декабрю предоставлять продовольственную помощь 9 млн человек. Для этого Программа призывает доноров выделить дополнительно 200 млн долларов.
Ранее стало известно, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что для оказания помощи в эвакуации на место будут направлены два батальона морской пехоты США и один – из сухопутных сил США. Они прибудут в Афганистан в течение ближайших двух суток. Кроме того, в Кабул направили британский и канадский спецназ, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации.
Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» уже через месяц захватит Кабул. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Политолог Дмитрий Дробницкий сравнил в комментарии газете ВЗГЛЯД позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Шойгу прибыл на полигон в Китае
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Министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ прибыли на полигон Цинтунся, где проводится активная часть совместных учений двух стран «Сибу/Взаимодействие–2021».
В ходе активной части маневров военнослужащие России и Китая организуют ведение совместной разведки, поиск и обнаружение условного противника, проведут наземно-воздушную антитеррористическую операцию с десантированием и захватом опорных пунктов «террористов» с целью создания благоприятных условий для проведения совместного наступления. Также будет отработано материально-техническое обеспечение войск, выполнение огневых задач с привлечением авиации и беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».
По данным российского военного ведомства, общая численность сил, принимающих участие в совместных маневрах, составляет более 10 тыс. человек. В манёврах задействованы, в частности, 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов, привлечены подразделения Сухопутных войск и ВВС Национально-освободительной армии Китая (НОАК). С российской стороны привлечены мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа, самолеты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, офицеры органов управления.
Учения проводятся в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами России и КНР. Задачи маневров – демонстрация решимости и способности развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между вооружёнными силами двух стран.
Руководство маневрами осуществляется совместно командованием воинских контингентов двух стран, для чего сформирован соответствующий орган руководства. На этапе подготовки проведено комплексное планирование, отработаны вопросы управления, контроля обстановки, организации разведки, оповещения, огневого поражения противника и информационной безопасности. Совместной группировкой войск командует замкомандующего Западным объединенным командованием НОАК Люй Сяо. Российскую сторону в штабе руководства представляет заместитель командующего войсками ВВО Михаил Носулев.
Напомним, в четверг Шойгу прилетел в Китай для наблюдения за российско-китайскими учениями.
Талибы заявили о контроле над афганским Кандагаром
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Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) заняли второй по величине город Афганистана Кандагар, сообщил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид в Twitter.
До этого правительственные силы подтвердили захват города Газни, находящегося на пути к Кандагару, передает «Коммерсант».
Последний раз талибы захватывали Кандагар в 1994 году. Город сдал мулла Накибулла без боя. Кандагар был фактической столицей Исламского Эмирата Афганистан — шариатского государства, существовавшего с 1996 по 2001 год.
До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Талибы заявили о взятии столицы провинции Бадгис
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Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) заявило о захвате еще одного административного центра – города Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис, большинство солдат правительственных войск сдались.
«Этим вечером (город) Калайи-Нау, столица провинции Бадгис... был захвачен», – сообщил в Twitter представитель талибов Кари Юсуф Ахмади, передает РИА «Новости».
По его словам, многие солдаты сдались, в руки талибов попало большое количество оружия, боеприпасов и транспортных средств.
Между тем стало известно о планах США эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле. Ранее талибы захватили третий по величине город в Афганистане Герат.
До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.
США предсказали захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Талибы захватили центр самой крупной провинции Афганистана
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Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщил источник в афганских службах безопасности.
По его информации, талибы ввели режим прекращения огня на 48 часов для эвакуации мирных жителей и военных из города, передает ТАСС со ссылкой на AFP.
В свою очередь официальный представитель «Талибана» (запрещено в России) Забихулла Муджахид заявил в соцсетях, что провинции Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис находятся полностью в руках талибов.
«Лашкаргах был эвакуирован. Была достигнута договоренность о 48-часовом прекращении огня, чтобы эвакуировать армию и чиновников», – сообщил источник РИА «Новости».
По заявлению талибов, в ходе операции боевики захватили офис губернатора, штаб полиции и другие ее подразделения. Предположительно, некоторые военные сдались, некоторые погибли.
Гильменд – это самая крупная по площади провинция Афганистана, она расположена на юге страны – границе с Пакистаном, на востоке граничит с провинцией Кандагар. Ранее Гильменд считалась одним из главных оплотов «Талибана».
Напомним, от авиаударов США в Лашкаргахе были разрушены школа и государственная больница, погибли 20 человек из числа мирного населения. В районах города скрывались талибы. СМИ сообщали, что США направили бомбардировщики B-52 для борьбы с боевиками в Афганистан, талибы понесли серьезные потери после авиаударов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
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Эксперт сравнил позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона
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«То, что американцам приходится вывозить коллаборантов и перебрасывать спецназ для эвакуации своего персонала – это такое же позорное бегство, которое США испытали в 1975 году во Вьетнаме», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Вашингтон сообщил об отправке в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации своего посольства из Афганистана.
«Стоит учесть, что выводом воинского контингента из Афганистана занималось министерство обороны. Пентагон настоял на том, чтобы войска, побросав оружие и технику, быстро вышли из страны. У Госдепа были свои планы на сотрудников посольства в Кабуле. Они собирались вывести их позже или, в случае спокойного развития ситуации, вообще не выводить. Но поскольку события в Афганистане развиваются быстро, Госдеп свою позицию изменил и призвал военных помочь с эвакуацией», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«При этом США прекрасно понимали, что их уход из Афганистана приведет к обвальному падению сил безопасности, которые они создавали за миллиарды долларов. Мне кажется, к такой ситуации привела несогласованность между ведомствами, каждое из которых решало собственные задачи. Такое часто бывает в США, несмотря на предостережения разведок», – отметил политолог.
«Но запрещенный в России «Талибан» вряд ли пойдет с боем на охраняемый американцами аэропорт Кабула. Уверен, для эвакуации сотрудников посольства Штаты перебросят квалифицированных военных с хорошим техническим оснащением. Наверное, у них будет и поддержка с воздуха, и артиллерия, и разведка. В таких условиях талибы не будут наступать, потому что овчинка не стоит выделки. Но если они все-таки пойдут в атаку – бойня будет большая», – подчеркнул эксперт.
«При этом части правительственных сил не станут помогать американцам. Они разбегутся. В Афганистане нет регулярной армии, которая из-за мощного наступления танковых клиньев сдает города. Все происходит иначе: когда подходит толпа талибов, одни разбегаются, а другие прикрывают свои пожитки и заключают с талибами сделки. В это же время мирные жители просто остаются на месте и ждут, когда власть переменится», – указал Дробницкий.
«Впрочем, среди тех, кому американцы пообещают эвакуацию, и тех, кому грозят репрессии, наверняка могут найтись те, кто согласится пострелять в талибов», – допустил американист.
«Саму же эвакуацию можно сравнивать с операцией «Порывистый ветер», когда Вашингтон в 1975 году эвакуировал американских граждан из Сайгона во время вьетнамской войны. То, что американцам приходится вывозить коллаборантов и перебрасывать спецназ для охраны наиболее важных пунктов при эвакуации своего персонала – это такое же поражение и позорное бегство. Конечно, специалисты по военной истории могут найти множество различий, но администрация Байдена не сможет избежать таких сравнений», – резюмировал Дробницкий.
Ранее стало известно, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что для оказания помощи в эвакуации на место будут направлены два батальона морской пехоты США и один – из сухопутных сил США. Они прибудут в Афганистан в течение ближайших двух суток.
Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» уже через месяц захватит Кабул – столицу Афганистана. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена.
В то же время глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. При этом Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул объявили Великобритания и Канада, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Россия покажет Су-57Э и беспилотник «Орлан-Э» на выставке в Турции
«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») представит новинки российской военной продукции: истребитель пятого поколения Су-57Э и беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Орион-Э» на выставке вооружений IDEF в турецком Стамбуле, сообщил гендиректор компании Александр Михеев.
«Рособоронэкспорт» презентует в Стамбуле новейшие образцы российской продукции военного назначения, которые впервые будут демонстрироваться в Турции. Среди новинок истребитель пятого поколения Су-57Э, автомобиль К-63969 семейства «Тайфун-К», разведывательно-ударный БЛА «Орион-Э», катер БК-16Э для спецопераций, а также модернизированная самоходная гаубица «Мста-С» под калибр 155 мм, принятый в странах НАТО», – привели в пресс-службе компании слова Михеева, передает ТАСС.
Как отметили в «Рособоронэкспорте», на выставке компания представит информацию о более чем 400 образцах российской продукции военного, двойного и гражданского назначения. Кроме того, в рамках единой российской экспозиции в IDEF 2021 также примут участие концерн ВКО «Алмаз – Антей» и группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
«В рамках деловой программы IDEF 2021 «Рособоронэкспорт» проведет встречи и переговоры с представителями турецких вооруженных сил и иных силовых структур страны, а также с партнерами из других государств региона. На них «Рособоронэкспорт» планирует обсудить ход исполнения текущих контрактных обязательств и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества», – добавили в компании.
Ранее сообщалось, что Турция задумалась о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57.
На Украине заговорили о достройке корвета «Владимир Великий»
Украинское минобороны намерено достроить первый корвет страны «Владимир Великий», заявил глава ведомства Андрей Таран.
«Сейчас совместно с генеральным штабом вооруженных сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу «фрегат». В таком формате в будущем «Владимир Великий» может заменить в боевом составе Военно-морских сил ВСУ «Гетмана Сагайдачного», – сказал Таран, передает РИА «Новости».
На эти цели необходимо выделить порядка 310 млн долларов, добавил украинский министр.
Еще в 2011 году был анонсирован проект под названием «Украинский корвет», головным кораблем которого должен был стать «Владимир Великий». Его строительство было заморожено в 2014 году. Позже программа по строительству была возобновлена. Построить его должны были в 2015 году, однако из-за недофинансирования процесс затягивается.
Всего по проекту 2011 года планировалось построить 10 корветов проекта 58250 до 2026 года.
В 2016 году сообщалось, что корвет решили назвать не «Владимир Великий», а «Винница», по мнению чиновников, «Владимир Великий» может вызвать ассоциацию с президентом России Владимиром Путиным.
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
Новейший российский военно-транспортный самолет Ил-112В прибыл в Жуковский и в конце августа будет впервые продемонстрирован гостям форума «Армия-2021», сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе госкорпорации «Ростех»).
«Первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В 13 августа совершил перелет с аэродрома Воронежского авиационного завода (ПАО «ВАСО», входит в дивизион транспортной авиации ОАК госкорпорации «Ростех») на базу ПАО «Ил» в подмосковном Жуковском для подготовки к участию в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», – передает ТАСС сообщение ОАК.
Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что России срочно нужны военно-транспортные самолеты.
Афганистан заявил о планах закупить у России боевую авиацию
Кабул готов закупить у Москвы боевые вертолеты и ждет соответствующего ответа от российской стороны, заявил министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар.
«Мы для укрепления наших военно-воздушных сил просили и предлагали приобрести у российской стороны новые вертолеты. И, естественно, речь идет о том, что эти вертолеты будут приобретены нашими ресурсами, нашими финансами. И я ожидаю по этому вопросу ответа от России», – сказал глава афганского ведомства в эфире «Эхо Москвы».
Он добавил, что Кабул попросил Москву и еще об одном виде сотрудничества.
«Речь идет о ремонте вертолетов типа Ми-17 или Ми-35, которые ранее были прямо или опосредованно приобретены у России», – добавил Атмар.
Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с запрещенным и признанным террористическим в России движением «Талибан», боевики которого овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.