Среди голосующих онлайн москвичей решили разыграть 20 квартир и 100 машин Названо количество партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу 12 августа 2021, 17:24 Текст: Елизавета Булкина

За думские мандаты будут бороться 14 партий, имеющие «парламентскую льготу». Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» отмечают, что на выборах представлен весь политический спектр и найти близкую ему партию сможет любой избиратель. Центризбирком 12 августа зарегистрировал федеральный список партии «Единая Россия», завершив таким образом регистрацию участников предвыборной гонки. В списке «Единой России» 394 кандидата, в его федеральную часть входят: министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Единая Россия» стала последней партией, список которой зарегистрирован для участия в думских выборах, говорится в сообщении на сайте НОМ. Таким образом, в избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу будут 14 партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Родина», «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Партия пенсионеров, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия». Российский общенародный союз, намеревавшийся принять участие в выборах, не смог собрать нужное количество подписей. Жеребьевка по определению порядковых мест партий в избирательном бюллетене пройдет 16 августа. Член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш считает, что у избирателя более, чем широкий выбор. «На выборах представлен весь политический спектр: центристы, левые и правые разной степени умеренности, нишевые партии. Позиции некоторых из них радикально расходятся с курсом государства по многим вопросам. Я очень удивлюсь, если кто-то всерьез будет утверждать, что среди участников выборов нет партии, ценности которой были бы ему близки – потому что реально представлены все», – сказал он. Директор благотворительной организации «Право и порядок», эксперт НОМ Олег Иванников также обращает внимание: в выборах участвуют только партии, обладающие «парламентской льготой» – то есть те, представители которых были избраны в региональные парламенты. «Это значит, что «парламентская льгота» – очень правильное стимулирующее решении. Партии нарастили активность на региональных выборах, конкуренция на этом уровне возросла и это в значительной степени оживило всю политическую систему», – отмечает эксперт. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

Лавров: Запад готовит почву для дискредитации результатов выборов в Госдуму 9 августа 2021, 18:16

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Западные страны активно готовятся к попытке подвергнуть сомнению результаты парламентских выборов в России, заявил на открытии штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» глава МИД России Сергей Лавров. «К нашим внутренним делам, особенно к выборам, проявляется особое внимание за рубежом, прежде всего среди наших западных партнеров. Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов. Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, Москва знает, «что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим и будем делать соответствующие выводы, принимать соответствующие меры». Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил о подготовке Западом провокаций во время парламентских выборов в России в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году. Перед этим глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России. Французский политолог задался вопросом о целесообразности участия России в ОБСЕ 10 августа 2021, 12:17 Текст: Елизавета Булкина

Президент Французского гуманитарного движения и политолог Эммануэль Леруа, комментируя отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Россию, задался вопросом, есть ли у Москвы интерес оставаться в организации. Он напомнил, что ОБСЕ – это международная организация, возникшая в результате холодной войны, в частности после подписания Хельсинкских соглашений в 1973 году. «На самом деле это идеологическая военная машина, в основном контролируемая англосаксами и предназначенная для ослабления евразийских стран в интересах Запада. Единственное ограничение ОБСЕ состоит в том, что решения должны приниматься в форме консенсуса, что сужает их объем и позволяет России и другим членам предотвращать принятие обязательных решений», – сказал эксперт журналистам. «Но действительно хороший вопрос, который следует задать, заключается в следующем: какой интерес у России есть в том, чтобы оставаться в такой международной организации, поскольку 80% ее членов следуют американским или британским директивам», – заключил Леруа. Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, его квоту отдадут другим организациям, уточнила она. Эксперт на примере дела Грудинина посоветовал будущим политикам сначала решить вопросы с женами 9 августа 2021, 19:59 Текст: Елизавета Булкина

Предпринимателю Павлу Грудинину, перед тем как идти в политику, стоило сначала разобраться со своими семейными проблемами, которые в итоге и сыграли решающую роль в ситуации с его попыткой принять участие в выборах в Госдуму, считает известный адвокат Алексей Мельников. «Вывод Верховного суда является достаточно ожидаемым. Снятие Грудинина с регистрации имеет бытовые основания из-за конфликта при разделе имущества, нажитого в браке. Как когда-то написал Булгаков, что москвичей сгубил квартирный вопрос, так политиков губит взаимоотношение с противоположным полом – с женами, любовницами и так далее», – передает его слова РАПСИ. «Я для себя разбирался в этой истории и понял, что действительно белизская компания существует, ее действие восстановлено по иску бывшей жены Грудинина, и в ее владельцах числится лично господин Грудинин. Как сказано в одном из решений ЕСПЧ, человек, участвующий в выборах, соглашается поставить себя под пристальный контроль общества и, говорю это как своё мнение, государственных органов. Обществом они и создаются, в принципе, для защиты его интересов. Теперь можно только рекомендовать политикам не оставлять нерешенными проблемы с женами», – пошутил Мельников. По мнению эксперта, решение Верховного суда ставит на данном вопросе совершенно четкую юридическую точку. «Если какие-то органы государства и можно подозревать во влиянии рейдеров и олигархов, то ЦИК и ВС неоднократно доказывали свою независимость от любого частного влияния. Любые спекуляции на статусе гонимого политика тут неуместны», – заключил он. В понедельник Верховный суд России признал обоснованным решение Центризбиркома об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму. Причиной этому стало наличие у Грудинина доли в офшорной компании в Белизе. В конце июля ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управляет своими активами на территории России. Адвокат Алексей Мельников заявлял, что если информация о наличии у Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. В свою очередь адвокат Дмитрий Мальбин рассказал, что располагает информацией о том, что Грудинин продолжает владеть акциями белизского офшора Bontro LTD. КПРФ после исключения Грудинина из списка подала жалобу в Верховный суд. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания назвал решение Центризбиркома о снятии кандидатуры Грудинина с выборов «абсолютно неправовым и несправедливым». По закону к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах необходимо закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Напомним, Грудинин в июле 2018 года подал на развод после 38 лет брака. В ходе судебных слушаний выяснилось, что у него кроме взрослых сыновей есть несовершеннолетние дети от другой женщины, что он подтвердил в интервью. При этом тогда Ирина Грудинина обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Ее опасения связаны с несогласием бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества. В МВД сообщили, что обеспечат безопасность Грудининой. Представитель Центризбиркома России также объяснял, что главным основанием для отказа в передаче мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину стало наличие у него зарубежных счетов и офшора. Эксперт: «Дело Грудинина» – часть предвыборной технологии КПРФ 9 августа 2021, 21:41 Текст: Елена Мирошниченко

«У товарища Грудинина было достаточное количество времени, чтобы «очиститься» и подойти к избирательной кампании без законодательных, правовых изъянов», поэтому история с его исключением из избирательных списков КПРФ может быть предвыборной технологией коммунистов, рассказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя координационного совета ОП России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. «Лично мне, как первому заместителю председателя координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием, непонятно упорство отдельных партий в попытке продвижения кандидатов, которые сознательно идут на нарушение российских законов, которые, по идее, должны быть хорошо знакомы депутатам Госдумы, которые участвовали в принятии этих законов. Мы живем сейчас в эпоху максимальной, невероятной открытости. Благодаря интернету очень легко найти, проверить, перепроверить любую информацию», – считает Малькевич. По его словам, «политики, как действующие, так и начинающие, должны понимать, что скрыть сегодня невозможно ничего». Малькевич отмечает, что у Грудинина было достаточно времени, «чтобы «очиститься» и подойти к избирательной кампании без законодательных, правовых изъянов». «Почему это не было сделано – совершенно непонятно. Но, конечно, целый ряд политиков, особенно в регионах, это видно по нашему мониторингу, они используют свои же собственные нарушения для того, чтобы реализовать себя сразу в информационной повестке сразу в двух направлениях. Во-первых, они могут кричать, что их злая власть не пускает, снимает, зажимает, а во-вторых, они свои собственные провалы списывают на некие козни власти», – сказал Малькевич. По его словам, «образно говоря, можно плохо собирать подписи, вообще их не собирать, провалить подготовку к кампании, принести в избирком, образно выражаясь, стопку резаной бумаги – получить отказ и сообщить, что вот как власть нас боится, не пускает, смотрите, какой я бедный и несчастный! Заодно можно аннулировать все договоренности со спонсорами». «То есть это тоже такая предвыборная технология и КПРФ использует ее на 200%, представляя себя в образе такой страшной оппозиционной силы, которую власть якобы гнобит, хотя все совсем, мягко говоря, не так», – заключил эксперт. Ранее адвокат заявил, что предпринимателю Павлу Грудинину, перед тем как идти в политику, стоило сначала разобраться со своими семейными проблемами, которые в итоге и сыграли решающую роль в ситуации с его попыткой принять участие в выборах в Госдуму. В понедельник Верховный суд России признал обоснованным решение Центризбиркома об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму. Причиной этому стало наличие у Грудинина доли в офшорной компании в Белизе. В конце июля ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управляет своими активами на территории России. КПРФ после исключения Грудинина из списка подала жалобу в Верховный суд. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания назвал решение Центризбиркома о снятии кандидатуры Грудинина с выборов «абсолютно неправовым и несправедливым». По закону к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах необходимо закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Выборы-2021: Шойгу предостерег от угрозы разложения общества, Буланову сняли с выборов в Петербурге 11 августа 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров,

Рафаэль Фахрутдинов

Лидер федерального списка «Единой России» Сергей Шойгу назвал «разложение общества» самой большой угрозой для страны. «Новые люди» зарегистрировали в ЦИКе списки своих кандидатов в Госдуму. Певицу Татьяну Буланову сняли с выборов в парламент Петербурга из-за «нарушений в подписных листах». Выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», министр обороны, лидер федеральной пятерки «Единой России» Сергей Шойгу назвал самой страшной для безопасности государства внутреннюю угрозу. «Внешние угрозы – они понятны... Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает», – цитирует его РИА «Новости». По его словам, «есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны». Центризбирком зарегистрировал списки кандидатов партии «Новые люди» на выборах в Госдуму. В федеральный список вошли 211 кандидатов, среди которых – лидер партии Алексей Нечаев и его советник, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Главе исполкома партии, сооснователю компании Faberlic Александру Даванкову отказали в регистрации, поскольку у него обнаружено второе гражданство – Греции. ЦИК заверил и список партии по 195 одномандатным округам. После решения ЦИКа Нечаев выступил на круглом столе в Центре международной торговли, обнародовав свою экономическую программу. В частности, он предлагает снизить налоги для бизнесменов, – в расчете на то, что они повысят зарплаты своим сотрудникам, пишут «Известия». Территориальная избирательная комиссия № 17 Петербурга отказала в регистрации певице Татьяне Булановой на выборах в региональное заксобрание по седьмому одномандатному округу. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба партии «Родина», от которой выдвигается Буланова. Избирком проверил около тысячи подписных листов в поддержку Булановой и признал негодными более 200. По данным избиркома, к примеру, двое подписавшихся оказались умершими, авторы еще нескольких автографов живут в других районах Петербурга, хотя подписи следовало собирать в пределах округа. В партии решение ТИК пообещали обжаловать, указав, что подписи проверялись независимыми экспертизами, и никаких нарушений найдено не было. В любом случае Буланова остается участницей избирательной кампании, поскольку она одновременно баллотируется в Госдуму – по одномандатному округу и по федеральному списку «Родины». «Шойгу дал понять, что есть силы, заинтересованные в разложении российского общества. Эти силы связаны с нашими внешними врагами, они намерены использовать в своих интересах в том числе и сентябрьские выборы», – считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, комментируя выступление лидера федеральной пятерки единороссов на форуме «Территория смыслов». «Ситуация тревожит Шойгу, поскольку то, что он назвал разложением общества, неоднократно подводило нашу страну на разных этапах истории. Так было в XIX веке, когда наши оппозиционеры обучались за границей, а потом возвращались в Россию и пытались устраивать перевороты. Похожая ситуация наблюдалась в начале XX века. И в 1917 году, и в 1991 году мы, к сожалению, «сами себя победили», – отметил профессор. «Шойгу имел в виду отсутствие патриотизма, коррозию традиционных ценностей, моральных и нравственных скреп, благодаря которым народы нашей страны выживали тысячелетиями. Некоторые граждане России по каким-то причинам предпочитают отказываться от этих ценностей. Думают, что им не нужны ценности отцов и дедов, – поясняет Матвейчев. – Некоторые молодые люди только рады будут, если нашу страну кто-то захватит. А другие только и мечтают об эмиграции». Впрочем, само по себе выступление Шойгу может привлечь дополнительных избирателей и на сторону «Единой России», полагает эксперт. Первыми номерами в общефедеральном списке «Новых людей» идут председатель партии Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, напоминает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Авксентьева – наиболее удачное приобретение партии. В ряде регионов «Новые люди» выдвинули интересных фронтменов. Правда, и в федеральном списке, и в регионах некоторые кандидаты «Новых людей» не смогли пройти регистрацию, – признал эксперт. – Видимо, причина в том, что партия молодая, и юристы еще не везде хорошо подготовлены». «Несмотря на свою молодость, «Новые люди» претендуют на верные три процента голосов, – прогнозирует Данилин. – Кстати, примерно такие же перспективы – у «Яблока» и Партии пенсионеров. Что касается одномандатных округов, то не думаю, что «Новым людям» где-то удастся набрать больше половины голосов и победить». «Подписи за свое выдвижение Буланова, разумеется, собирала не сама. Это делали работающие на нее люди из партии «Родина», от которой Буланова баллотируется», – отметил Данилин, комментируя решение избиркома снять певицу с выборов в городское ЗакСобрание. «Возможно, сборщики подписей из «Родины» действительно где-то, так сказать, «накосячили». Но мы также знаем, что к питерскому избиркому возникли вопросы у Центризбиркома России. Не исключено, что по отношению к «Родине» и Булановой петербургский избирком допустил предвзятость. Надо будет разбираться», – полагает эксперт. Но в целом, скандал вокруг Булановой может сработать ей даже на пользу, допускает эксперт. «Возможно, и ее личный рейтинг, и рейтинг ее партии в городе еще и взлетит. Грубо говоря, вместо двух-трех процентов «Родина» в Петербурге получит пять-семь процентов. Народ любит обиженных», – подытожил эксперт. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Выборы-2021: Зюганов пообещал дойти с Грудининым до Страсбурга, Шнур спелся с Булановой 10 августа 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров,

Рафаэль Фахрутдинов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал оспорить в ЕСПЧ исключение Павла Грудинина из предвыборного списка своей партии. Сопредседатель Партии роста, певец Сергей Шнуров выразил в стихах солидарность с кандидатом от «Родины», певицей Татьяной Булановой. Ранее Буланова жаловалась на помехи с размещением своей агитации. Мосгорсуд снял с выборов в Госдуму «яблочника» Льва Шлосберга. Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин на законных основаниях был исключен ЦИКом из списка КПРФ на выборах в Госдуму. Это подтвердил Верховный суд, отклонив соответствующие иски партии и самого кандидата, сообщает Lenta.ru. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов назвал судебное решение «провокационным» и пообещал направить иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Сопредседатель Партии роста, шоумен Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором выразил поддержку певице Татьяне Булановой, сообщают «Аргументы и факты». Ранее певица, которая баллотируется от партии «Родина» в Госдуму и в петербургское Заксобрание, обратилась в ЦИК, заявив о возникших сложностях с размещением наружной рекламы. Для проверки жалобы председатель ЦИК Элла Памфилова направила в Петербург своих представителей, сообщает ТАСС. Шнуров в своем стихотворении исказил фамилию главы ЦИКа, назвав ее «Панфиловой». Московский городской суд отменил регистрацию в качестве кандидата в Госдуму Льва Шлосберга, члена Федерального политкомитета партии «Яблоко». По словам самого политика, суд принял такое решение на основании иска от кандидата от партии «Зеленые» Андрея Пангаева, который выдвинулся по тому же, что и Шлосберг, Ховринскому одномандатному округу Москвы. Шлосберг одновременно баллотируется в Псковское областное Заксобрание. 4 августа местный избирком также снял его с выборов. Причиной стало участие Шлосберга в несанкционированном мероприятии, организованном Фондом борьбы с коррупцией* (включен Минюстом в реестр иностранных агентов, признан Мосгорсудом экстремистской организацией). Позднее решение Псковского избиркома было отменено. «Некоторое упрямство в борьбе КПРФ за Грудинина всем очевидно. Партия пыталась оставить его в списке любой ценой, но мы видим, что этого не случилось», – сказала политолог Анна Федорова, комментируя заявление Зюганова. По ее словам, мало кто верил в возможность восстановления Грудинина на выборах. «У него действительно есть серьезные доказанные нарушения», – подчеркнула эксперт. Впрочем, потеря Грудинина не вызовет серьезного оттока избирателей, считает аналитик. «Электорат КПРФ – это отнюдь не фан-клуб Грудинина. Тем более после скандального письма жены политика о том, что него есть доля в иностранной компании», – напомнила политолог. Что касается предвыборной деятельности Татьяны Булановой и Сергея Шнурова, то на этом поприще их вряд ли ждет успех, поскольку в обществе нет серьезного запроса на появление звезд шоу-бизнеса в парламенте, полагает Федорова. «Рейтинг доверия к медиазвездам в качестве политиков снижается. Люди хотят видеть парламент, который состоит из профессиональных политиков, а не из тех, кто пытается хайповать на своей старой медийности», – уверена Федорова. По ее словам, исключение из этого правила составляют лишь шоумены и журналисты, которые занялись государственной деятельностью профессионально. «Напомню об удачном опыте Оксаны Пушкиной, пришедшей в политику с ТВ и ставшей очень приятным и содержательным депутатом. Но она занималась политикой ежедневно, день за днем. А про избирательную кампанию Булановой мы знаем только то, что она вдруг возникла с какими-то заявлениями, а потом ушла обратно в тень. Это не политика, а краткосрочный проект», – пояснила эксперт. В свою очередь Шнуров постоянно высказывается на острые политические темы, признала Федорова. «Но лично у меня язык не повернется назвать его политиком. Он шоумен, который иногда затрагивает политические вопросы. Это может повлечь за собой определенное повышение уровня цитируемости, но это не то, чего избиратели сейчас хотят», – подчеркнула аналитик. «Выступление Шнурова вряд ли повлияло на решение ЦИК откликнуться на жалобу Булановой. Памфилова всегда очень чутко реагирует на все подобные сигналы. В данном случае, скорее всего, председатель ЦИКа хочет элементарно разобраться в том, что произошло», – прокомментировала Федорова решение Памфиловой направить в Петербург группу проверки. Скорее всего, Шлосберг будет теперь также снят с выборов в Госдуму и по федеральному списку, предположил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Его исключат отовсюду – и, на мой взгляд, это будет правильным решением. Незачем ему было устраивать незаконные уличные акции во время пандемии», – пояснил политолог. Не исключено, что Шлосберг будет оспаривать решение Мосгорсуда в более высоких судебных инстанциях, признал Данилин. «Если он поборется, то теоретически еще может восстановиться. Или, по крайней мере, покажет свою активность. Но «Яблоку» все равно не поможет ни это, ни что-либо другое – перспективы у партии мизерные», – резюмировал аналитик. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Эксперты: Взывая к президенту, «Голос» вводит общество в заблуждение 11 августа 2021, 18:12 Президент России не может вмешиваться в работу Центризбиркома, поэтому обращение движения «Голос» (иноагент) с просьбой дать поручение изыскать средства на организацию общедоступной трансляции с избирательных участков направлено не по адресу, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. «В России действуют сотни общественных и правозащитных организаций, но новый порядок видеонаблюдения за выборами критикует горстка организаций, отнесенных к иностранным агентам», – прокомментировал обращение «Голоса» исполнительный директор – руководитель Аппарата Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Антон Бибаров-Государев. «Напомню: решение об изменении порядка было принято в связи с тем, что голосование продлится три дня. Трансляция должна будет вестись непрерывно в течение почти трех суток, включая две ночи. В общей сложности на участках будет установлено более 100 тысяч камер (в 2016 году их было порядка 40 тысяч). Это делает Россию лидером среди стран, использующих видеокамеры как инструмент контроля выборов», – отметил он. По словам Бибарова-Государева, «Голос» подталкивает к технически не проработанному решению, последствия которого может стоить всей легитимности выборов. «Расчетом возможности реализации своей идеи, стоимости ее исполнения, маршрутизации и хранения такого объема данных они явно не занимались. Кроме прочего, их призывы к президенту выглядят как попытки ввести в заблуждение избирателей – ведь согласно закону глава государства не может вмешиваться в работу ЦИК», – заключил он. Директор ГКУ РК «Исполнительная дирекция Общественной палаты Республики Коми» Александра Афонина также напомнила об этом законе и пояснила, что «Голос» ссылается на мнение президента Владимира Путина высказанное им в 2011 году. «Но это мнение было принято во внимание ЦИК и как раз с учетом его и выстраивается технология видеонаблюдения. Центры видеоналюдения в регионах создаются усилиями общественных палат, они открыты в том числе для рядовых граждан. Например, в нашем регионе такой центр будет работать на протяжении трех дней, круглосуточно. Что может быть доступнее и демократичнее? Полагаю, «Голос» просто пытается в очередной раз подорвать веру жителей России в институт выборов как таковой», – сказала она. Член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш напомнил, что «когда «Голос» готовил свои предыдущие «доклады», он старательно игнорировал результаты видеонаблюдения, свидетельствовавшие в 99,9% о легитимности выборов, продвигая несколько «информационных изделий» с сомнительными кадрами». Эксперт объяснил слова Шойгу о самой главной угрозе России 11 августа 2021, 12:48 Текст: Анастасия Куликова

«Шойгу как министр обороны пытается всех предостеречь от опасности, которая исходит не извне, а изнутри страны. И он абсолютно прав», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Юрий Алексеев, комментируя слова министра обороны о самой главной угрозе России – угрозе разложения общества. «К сожалению, у нас давно идет процесс разложения общества. Взять, например, наше ветеранское сообщество. В России создано несколько ветеранских организаций и непонятно, что в каждой из них происходит», –– отметил председатель Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» Юрий Алексеев. «Людям действительно тяжело объединиться для решения общих проблем, у всех разные взгляды. Поэтому, я думаю, Шойгу абсолютно прав, называя проблему разложения общества самой главной угрозой России. Как министр обороны, он пытается всех предостеречь от опасности, которая исходит не извне, а изнутри страны», – пояснил собеседник. Ранее политолог Марат Баширов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «Шойгу как государственный деятель не ограничивается только вопросами обороноспособности и отражения внешних военных угроз». «Он прекрасно понимает – для государства не менее важна защита от попыток оказать давление на наше общество», – добавил Баширов. «Ситуация тревожит Шойгу, поскольку то, что он назвал разложением общества, неоднократно подводило нашу страну на разных этапах истории. Так было в XIX веке, затем в начале XX века. И в 1917 году, и в 1991 году мы, к сожалению, «сами себя победили», – отметил в свою очередь политолог Олег Матвейчев. Напомним, министр обороны Сергей Шойгу, выступая во вторник на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», рассказал, какая угроза, с его точки зрения, остается наиболее серьезной для страны. «Внешние угрозы – они понятны... Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться», – отметил глава Минобороны. Но, добавил он, «есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны». «Это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», – отметил Шойгу. При этом министр указал и на позитивные тенденции. Уровень доверия россиян к Вооруженным силам России возрос почти в три раза за прошедшие 12 лет, отметил Шойгу в выступлении на форуме «Территория смыслов». «По социологии двенадцатилетней давности, доверие к Вооруженным силам в нашей стране было 27-29%», на данный момент это от 79 до 86», – привел министр данные опросов. Шойгу подчеркнул – армия находится на первом месте среди российских институтов. «Мы сегодня имеем фактически войска постоянной готовности», – также отметил министр. Кроме того, Шойгу сообщил, что к концу 2021 года доля современного оружия в Вооруженных силах составит 71,9%. Ранее, подводя итоги Единого дня военной приемки, глава Минобороны подчеркнул: «Как и в прошлом году, мы выполним государственный оборонный заказ, промышленность выполнит – в объеме не ниже 99%, как это было в прошлом и позапрошлом годах». Несмотря на пандемию коронавируса, вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс смогли организовать ритмичное поступление вооружений в войска, констатировал министр. «Шойгу не мог оставить за скобками то обстоятельство, что ранее гособоронзаказ выполнялся не полностью, поэтому сосредоточил внимание на этой проблеме, – отметил Баширов. – В итоге, по словам главы ведомства, по итогам прошлого года выполнение гособоронзаказ превысило показатель в 99%. Это разительные перемены». Кроме того, подчеркнул эксперт – если десять лет назад перевооружение осуществлялось примерно на 15%, то по итогам 2020 года долю современных образцов вооружений, военной и специальной техники Шойгу удалось довести до 70%. В Москве открылся штаб общественной поддержки «Единой России» 9 августа 2021, 18:06 Штаб общественной поддержки «Единой России» на предстоящих сентябрьских выборах начал работу в Москве. Открыл церемонию руководитель штаба, сенатор, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь подчеркнул, что «Единая Россия» рождалась вынужденно, потому что не было той силы, которая бы объединила людей ради будущего страны». «Тех кто хотел бы и мог взять на себя ответственность», – приводятся его слова в Telegram-канале партии. «Когда мы начинали Единство, у нас был рейтинг в пределах статистической погрешности. Нам удалось убедить людей, что мы берем на себя ответственность за завтрашний день. Партия была и есть партией ответственных людей. Сейчас намного больше ответственность за то, что партия делает, сделала и что предстоит сделать. Надо поддерживать темп, приводить в жизнь новые проекты. Большинство национальных проектов сотканы из предложений, которые сформированы партией», – сказал Шойгу. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов, передает ТАСС. В «Единой России» отреагировали на идею изменения логотипа 11 августа 2021, 17:00 Текст: Дарья Григоренко

Логотип «Единой России», на котором изображен один медведь, уже зафиксирован в документах партии и именно он будет использоваться во время выборов, но не исключено обсуждение этой темы в будущем, сообщил замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов. «Партийная символика и ее использование – очень непростой вопрос в условиях кампании. Партией поданы документы в ЦИК России, и в настоящем электоральном цикле зафиксировано использование существующего партийного логотипа», – пояснил Перминов, передает РИА «Новости». Он также отметил, что в будущем не исключено обсуждение этого вопроса. Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что медведю, изображенному на логотипе партии «Единая Россия», следует добавить семью, чтобы ему не было одиноко. Эксперты НОМ объяснили отказы в регистрации кандидатов на выборах в Госдуму 11 августа 2021, 19:12 Число отказов в регистрации на выборах в Госдуму минимально и свидетельствует о недоработке партий, заявили авторы доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» на тему «Сбор подписей и регистрация кандидатов: законодательство и практика, мифы и реалии». Как утверждают эксперты, наиболее частыми причинами отказов являются отсутствие информации о судимости кандидатов, наличие счетов в зарубежных банках, наличие иностранного гражданства и другие. «Отказы в регистрациях кандидатов свидетельствуют о недоработке партий. В целом число отказов небольшое. Так, например, у КПРФ недопуск получил один кандидат, у «Справедливой России – За правду» – три, у ЛДПР – семь, у партии «Зеленые» – шесть. Создается впечатление, что больше всего пострадали от отказов «Новые люди», однако данный факт можно объяснить «молодостью» партии и, возможно, неопытностью юристов», – рассказал генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, чьи слова приводятся на сайте НОМ. По словам эксперта, как никогда раньше «партии рвутся к участию» в думской кампании: очень хорошие результаты по выдвиженцам показала «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Родина» и другие. По данным ЦИК РФ, на выборах в Госдуму принимают участие 26 политических партий из 32 зарегистрированных Минюстом. В свою очередь член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод подчеркнул, что «проведенный анализ свидетельствует о том, что все отказы в регистрации кандидатов (списков кандидатов) были сделаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и явились следствием непредоставления в положенные сроки в избирательную комиссию необходимых для регистрации документов либо нарушений, выявленных в документах». «Отказы в регистрации – немассовое явление, они единичны, касаются небольшого числа кандидатов и не сказываются негативным образом на конкуренции в ходе избирательной кампании и легитимности выборов», – пояснил он. По словам правозащитника, зарубежные структуры проводят активную кампанию по делегитимации предстоящих выборов в Госдуму. «Все аргументы зарубежных «экспертов» не выдерживают критики. Очень показательны случаи восстановления Дмитрия Булыкина (партия «Родина») и Бориса Вишневского (партия «Яблоко») в качестве кандидатов на выборах в Госдуму и в Законодательное собрание Санкт-Петербурга соответственно. Ситуацию с отказом можно разрешить, если кандидаты будут заниматься не политическими спекуляциями, а устранением выявленных нарушений», – подчеркнул Брод. Председатель Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев привел показательную статистику увеличения роста политической конкуренции на выборах: «В 2016 году о своем выдвижении на выборах депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва уведомили 83 кандидата (75 от политических партий и восемь в порядке самовыдвижения). В 2021 году на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва – уже 93 кандидата (88 от политических партий и пять в порядке самовыдвижения)». По словам эксперта, значительно сократилось и число отказов. В 2016 году из 83 кандидатов было отказано восьми (все самовыдвиженцы), что составило 9,6%, в связи с отсутствием необходимого числа подписных листов, а в 2021 году из 93 кандидатов лишь трем отказано в регистрации, что составляет всего 3,2%. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Эксперт: Если выборы содержат интригу, то они конкурентные 11 августа 2021, 13:31 Текст: Елизавета Булкина

«Конкурентность на выборах обеспечивается равными возможностями кандидатов по агитации, по привлечению внимания избирателей», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя доклад политолога Александра Кынева с прогнозом итогов предстоящих выборов в Госдуму. «Доклад Кынева при всей его оппозиционности подтверждает, что выборы как раз конкурентные - они содержат интригу», – пояснил Солонников. «Есть ограничения по избирательным фондам, чтобы нельзя было передавить конкурентов исключительно финансами, есть обязательное бесплатное информирование через СМИ и здесь партиям предоставляется равное количество площадей и эфирного времени. Нарекания относительно использования административного давления периодически возникают, но сейчас – это единичные случаи, по сравнению с тем, что было в 1990-х», – пояснил эксперт. В свою очередь доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло пояснил, что «представители оппозиции пытаются убедить всех, в первую очередь западную общественность, что настоящей конкуренции на выборах у нас нет». «Однако цифры и факты вещь упрямая. В начале августа ЦИК РФ озвучил следующую статистику: 15 партий претендуют на участие в выборах в Государственную думу (это при том, что в выборах всех уровней участвуют 26), зарегистрированы более 3 тыс. кандидатов по спискам, более 1,5 тыс. – по одномандатным округам. В среднем на одно кресло на Охотном ряду претендуют 10 человек», – сказал он. По его словам, кандидатам приходится прикладывать колоссальные усилия, чтобы доказать избирателю: лучшие – именно они. И любое отклонение от честной борьбы чревато большими рисками того, что это вскроется, считает эксперт. Утверждена форма бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму 11 августа 2021, 13:14 Текст: Елизавета Булкина

Центризбирком утвердил форму избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму в сентябре. В бюллетене наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки, размещаются в порядке, определяемом проведенной ЦИК жеребьевкой. «Фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в общефедеральную часть федерального списка кандидатов, а также номер региональной группы и фамилии, имена и отчества первых трех зарегистрированных кандидатов, включенных в соответствующую региональную группу», – цитирует документ РИА «Новости». Слова «является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», либо «является кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом» указываются после отчества кандидата, внесенного в бюллетень. Если же в бюллетень он не внесен, то указываются слова «в составе федерального списка кандидатов также выдвинут» или «в составе федерального списка кандидатов также выдвинуты». Бюллетени печатаются на бумаге белого цвета, на лицевую сторону наносится фоновая защитная сетка краской светло-синего цвета. «Ширина избирательного бюллетеня – 210, плюс-минус 1 мм, длина – в зависимости от количества политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, в зависимости от количества кандидатов, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу», – говорится в постановлении ЦИК. Бюллетени печатаются на русском языке, однако по решению избиркома субъекта они могут быть напечатаны также на государственном языке республики и на языках народов России на территориях их компактного проживания. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что каждая партия и кандидат получат одинаковое по площади место в бюллетене. «В этом есть проблема, потому что у какой-то партии текста настолько много, что задается объем для всех остальных, и мы вынуждены делать бюллетень очень длинным. Здесь есть, над чем поработать, но в этом году закон такой – каждому ровно столько, сколько остальным», – сказал он. Булаева пояснил, что фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке. Также ЦИК утвердил форму бюллетеня для голосования с использованием КОИБ, на которых будут специальные маркеры для считывания. Финальный текст бюллетеня будет утвержден после проведения жеребьевки расположения в нем партий, которая запланирована на 16 августа. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Выборы-2021: КПРФ зовет на выборы 100% избирателей, «зеленые» требуют квот на экопродукты 12 августа 2021, 08:52 Текст: Тимофей Изаров

Член федеральной пятерки ЕР Анна Кузнецова предложила разрешить подработку несовершеннолетним детям в семьях, получающих пособия. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал добиваться стопроцентной явки на выборах в Госдуму. «Зеленые» потребовали обязать торговые сети продавать экопродукты. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая вошла в пятерку общефедерального списка кандидатов в Госдуму от «Единой России», предложила включить в предвыборную программу партии пункт о введении более гибких критериев предоставления льгот семьям с детьми, сообщает ТАСС. «Даже случайный заработок несовершеннолетнего ребенка учитывается в доходах, семья не может получить положенные пособия, льготы и выплаты. Мы создаем серьезную проблему – ребенок понимает, что работать не нужно», – сказала она. Кроме того, Кузнецова призвала создать федеральный ресурсный центр – для поддержки детей с особенностями развития и орфанными заболеваниями: «Запрос на него высок, особенно в регионах. Нужны специалисты на федеральном уровне, которые станут навигаторами для своевременной помощи ребенку, не оставляя мам с такими детьми один на один с этой ситуацией». Она напомнила, что ранее в свою программу единороссы уже включили другие инициативы по поддержке семей с детьми. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов призвал к стопроцентной явке на предстоящих выборах в Госдуму. С его точки зрения, это необходимо для снижения вероятности нарушений и подтасовок, сообщает РИА «Новости». «Тогда любая комиссия видит, что пришли, нет пустых клеток: трудно вбрасывать, трудно исправлять и трудно переписывать», – пояснил Зюганов. По его мнению, на избирательных участках должны находиться «минимум миллион» подготовленных наблюдателей – на каждом участке «минимум три-четыре человека». В России следует ввести норму о предоставлении в торговых продовольственных павильонах не менее 10% площади для органической продукции, чтобы помогать развивать данный рынок и «обеспечить людей вкусными и безопасными продуктами питания», заявили в партии «Зеленые». В партии указали, что российский рынок находится в самом начале своего развития, его доля в структуре продовольствия – около 0,1%, в основном это импорт. «Россия с точки зрения развития органического сельского хозяйства находится в выгодном положении», – полагает лидер партии Андрей Нагибин. Как считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, инициативы детского омбудсмена Анны Кузнецовой, скорее всего, попадут в предвыборную программу единороссов, однако их не стоит рассматривать лишь в контексте избирательной кампании. «Тезис для народной программы нужный, да и сам подход, замечу, вполне реалистичный. И дело тут, разумеется, не только в предвыборной борьбе. Главное в том, что позитивного может сделать государство в социальном плане», – сказал эксперт. Григорьев уверен, что идеи Кузнецовой будут позитивно восприняты всеми заинтересованными сторонами. «К сожалению, действительно для многих наших сограждан инициативы Кузнецовой очень актуальны. Но тот факт, что партия не боится столь острых и деликатных тем, безусловно, найдет свой дополнительный отклик у более широкого избирателя», – сказал политолог. Призывы к стопроцентной явке на сентябрьском голосовании – вполне в духе и КПРФ в целом, и Геннадия Зюганова лично, отмечает эксперт. «На мой взгляд, в ЦК КПРФ уже готовятся к ситуации, когда получат достаточно небольшой процент на выборах. Коммунисты понимают, что могут оказаться не на том месте, на которое претендуют, и естественно уже готовят для себя какие-то объяснения своей неэффективности, оправдания перед своими избирателями. После выборов они будут говорить о нарушениях, о том, что только из-за них КПРФ не получила больший процент голосов», – сказал Григорьев. Кроме того, призыв Зюганова нацелен на максимальную мобилизацию своего электората, добавил эксперт. Призыв ввести квоты в продовольственных магазинах для органических продуктов означает, что «Зеленые» хотят ассоциироваться у избирателей с этой темой, полагает Григорьев. И это вполне в логике их избирателей, многие из которых не доверяют ГМО или химическим удобрениям. «Но даст ли это какой-то серьезный дополнительный плюс к рейтингу партии? Думаю, не даст. Пока что не такое уж большое количество наших граждан интересуется экопродуктами. А те, кто интересуется, и так находят в магазинах то, что им нужно, – без всякой помощи «зеленых». Поэтому вряд ли такие заявления привлекут к партии Андрея Нагибина новых сторонников», – подытожил политолог. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.

Политолог назвал визит руководства КПРФ в Хакасию провальным 12 августа 2021, 12:56 Текст: Елена Лексина

«Низкая популярность коммунистов в Хакасии – это результат их красивых речей, не подкрепленных делом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Мяхар, комментируя результаты визита руководства КПРФ в Хакасию. «Коммунисты сталкиваются с имиджевыми трудностями не только в Хакасии, но и в других регионах страны», – считает общественный деятель, политолог Александр Мяхар. По его словам, низкая популярность КПРФ в Хакасии – «это результат красивых слов, звучащих на митингах, но не подкрепленных делом». По мнению политолога, визит первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина и директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина в Хакасию связан с предстоящими выборами в Госдуму. «В регионе уже циркулирует мнение, что коммунисты приезжают туда именно в период выборов, но не более того: они приезжают, говорят красивые речи и уезжают, – подчеркнул Мяхар. – Фактически за 2,5 года под управлением коммунистов мало того, что экономика субъекта находится в хаосе, так еще и не было получено обещанной помощи». В частности, по его словам, не возникло ни новых совхозов, ни новых предприятий государственного и частного партнерства. «Ничего из того, что постоянно декларируют коммунисты, нет», – констатировал эксперт. Мяхар считает, что визит руководства КПРФ можно назвать провальным. «Во-первых, народ не пошел к ним на встречу. Во-вторых, они четко ощутили запрос общества на конкретные действия. Красивыми речами уже никого не удивить. Соответственно, Афонин и Грудинин, столкнувшись с холодным приемом, собрались и ретировались отсюда», – считает политолог. Собеседник полагает, что о кризисе в партии свидетельствует выдвижение в Госдуму от КПФР бывшего члена ЛДПР Валерия Старостина. «Как известно, лидер ЛДПР Владимир Жириновский прилюдно выгнал этого человека из партии. Его выдвижение от коммунистов о многом говорит, – отмечает он. – Внутри партии идет полный разлад. У них нет собственных достойных кандидатов, которые могли бы представлять партию на выборах». Также Мяхар обратил внимание на низкий рейтинг действующего главы региона – коммуниста Валентина Коновалова. «Управлять таким регионом – это все-таки не игрушки. Это кропотливый труд, требующий определенных умений, навыков и усидчивости. У коммунистов, к сожалению, всего этого нет. Говорить умеют все, а делать могут лишь единицы», – заключил эксперт. В среду первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин в ходе рабочей поездки в Хакасию провели встречи с жителями республики, работниками ряда предприятий и партийным активом КПРФ. Об этом сообщается на сайте партии. Напомним, Верховный суд России признал обоснованным решение Центризбиркома об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму. Причиной этому стало наличие у Грудинина доли в офшорной компании в Белизе. В конце июля ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управлял своими активами на территории России.