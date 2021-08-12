Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал подробности посадки

Капитан вертолета Ми-8, упавшего на Камчатке, принял решение о посадке в «чудовищные погодные условия», рассказал выживший при падении Николай Корженевский.

«Мы почему-то полетели туда, зная, что там чудовищные погодные условия, капитан почему-то принял решение проводить посадку, хотя совершенно точно не мог видеть. Я пока еще в своем уме и здравии, видимость у нас за бортом, скорее всего, была одна и та же – не было видно ничего, в буквальном смысле, кроме тумана», – сказал Корженевский в эфире канала «Россия 24».

По его словам, на этот вопрос должны ответить компетентные органы, «пока он не утонул вместе с вертолетом». Корженевский поблагодарил , которые прибыли на место в течение трех-четырех минут после крушения.

Он отметил, что спасатели на лодках прибыли на место крушения очень быстро, несмотря на плохую видимость. «Наверное, за три-четыре минуты приехали катера, нашли нас, хотя мы были в трех километрах от берега и в чудовищном тумане», – отметил он.

Корженевский заявил, что спасатели действовали очень профессионально. «Мы кричали – они ехали, потом глушили мотор, а мы кричали снова. То есть, мы поняли друг друга: им нужен был ориентир, а единственный ориентир – это звук. Таким образом им удалось нас найти», – рассказал он.

Ранее выживший при падении вертолета турист Виктор Стволкин рассказал, что ему удалось спастись, так как он успел набрать в легкие воздуха и смог выплыть с девятиметровой глубины, а также благодаря своему хладнокровию и оперативности сотрудников Кроноцкого заповедника.

Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек. По другим данным, выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа.

Первых выживших подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Восемь пострадавших вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое.

По факту произошедшего организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. Как сообщил коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных, из шестнадцати человек, находивших на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8, восемь пока не найдены. Выживший при падении Ми-8 на Камчатке турист Виктор Стволкин рассказал подробности спасения.