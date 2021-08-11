ФСБ рассекретила архивы об участии советских военнопленных в карательном полке СС

ФСБ обнародовала материалы об участии бывших советских военнослужащих в карательном батальоне СС «Варяг», собранные органами безопасности в ходе поиска нацистских преступников и их пособников.

В рубрике «Архивные материалы» на сайте ФСБ размещены материалы архива управления ФСБ по Тульской области из следственного дела бывшего военнослужащего украинской роты особого полка СС «Варяг» Григория Бурбело, принимавшего участие в карательных операциях против югославских партизан в 1944-1945 годах, передает ТАСС.

Как отметили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, органы госбезопасности в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период скрупулезно занимались розыском нацистских военных преступников и их пособников. В сотрудничестве с нацистами запятнала себя и часть русской военной эмиграции, с помощью которой был сформирован так называемый добровольческий полк особого назначения СС «Варяг». Его ядром стали русские эмигранты, проживавшие на территории Югославии, а командиром «батальона СС особого назначения» был назначен бывший офицер Русской императорской армии М. Семенов, получивший чин гауптштурмфюрера СС.

Батальон создавался при помощи спецслужб Третьего рейха, с которыми Семенов еще в 1941 году установил тесный контакт. Туда набирали советских военнопленных, которые проходили подготовку в лагере в местечке Зандберг (Верхняя Силезия). Там готовили агентов, завербованных главными командами «Цеппелин» внешней разведки Главного управления имперской безопасности. В лагере постоянно находилось до 1000 человек, преимущественно бывших военнослужащих Красной Армии.

Все агенты были сведены в учебные роты по национальному и территориальному признакам. «Первая рота состояла из русских, вторая – из украинцев, третья – из донских казаков. Остальные роты состояли из агентов кавказских и среднеазиатских национальностей», – отметили в ФСБ.

Представленные свидетельства основаны на показаниях уроженца Украины Григория Бурбело, который в феврале 1944 года добровольно вступил в батальон СС «Варяг», позднее преобразованный в особый полк СС «Варяг». Вопреки первоначальному замыслу, батальон не был направлен на советско-германский фронт, а использовался для карательных операций на территории Югославии. В опубликованных материалах приводятся показания Бурбело о том, как батальон под командованием Семенова грабил села, которые были связаны с югославскими партизанами. А населенные пункты, где обнаружили партизан, подвергались полному опустошению. Приводятся показания Бурбело и о расстрелах югославских партизан.

В мае 1945 года полк сложил оружие и перешел на территорию Австрии, где был интернирован англичанами. Из Австрии бывших карателей перевезли в Италию, а в конце июня 1945 года вновь вернули в Австрию, где часть передали представителям советского военного командования. На основании данных следствия в январе 1949 года военный трибунал признал Бурбело виновным в измене Родине и приговорил к 25 годам в исправительно-трудовом лагере с конфискацией имущества.

Ранее ФСБ рассекретила документы о подготовке Японией диверсий против СССР до объявления войны.