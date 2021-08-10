В Крыму оценили требование Киева выплатить «репарации»

Заявление киевских властей о том, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом, является очередной глупостью, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Все это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет. В Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум. Никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал. Крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Вот и вся история», – сказал РИА «Новости» Фикс.

Он отметил, что киевские власти умалчивают тот факт, как они разворовывали полуостров в период его нахождения в составе Украины, а украинские банки в 2014 году украли все сбережения крымчан.

В понедельник вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом.

Также результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, показали, что более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций».

Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа».