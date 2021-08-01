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Землетрясение произошло у берегов Греции
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Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в воскресенье утром берегов Греции, сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр располагался на расстоянии 60,8 км к юго-западу от острова Кос в Эгейском море, на котором проживают около 19 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 11 км, передает ТАСС.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
Захарову привела в шок реакция Франции на украинский нацизм
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Официального представителя МИД Марию Захарову привела в шок реакция Франции на активную деятельность неонацистских группировок на Украине.
«Когда в прошлом месяце французские сенаторы во главе с заместителем председателя комиссии по вопросам конституции и законодательства Сената Н.Гуле увидели в центре Киева, как под присмотром сторонников ультраправой идеологии украинских детей учат собирать автомат и призывают ехать убивать на Донбасс, думаю, у многих из них было состояние, близкое к шоку. Теперь никто из очевидцев той «ярмарки» карательного (неонацистского – прим. ВЗГЛЯД) полка «Азов» на Андреевском спуске не скажет, что разгул неонацизма на Украине – российская пропаганда. И надо отдать должное мадам Гуле, она обеспокоилась и направила запрос в Министерство Европы и иностранных дел Пятой республики. Французские дипломаты запрос не проигнорировали», – написала Захарова в Telegram.
В своем ответе французская сторона констатирует, что «неонацистские группировки на Украине есть», что, как отметила Захарова, «видимо, не особо смущает Париж», однако их «популярность» якобы «не превышает среднюю по Европе», а «антисемитские акции на Украине происходят «реже, чем в Европе». Подпись под ответом – «министр иностранных дел Ж.-И.Ле Дриан».
«Теперь шокирована уже я, потому что про батальон «Азов» давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже – нет (...) Детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что в целом, это в порядке вещей: все в Европе так делают. И тут уже возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой. И вопросы эти должны задавать не в России, а в международных организациях, которые занимаются подобными проблемами, например, ОБСЕ», – указала Захарова.
Она также заявила, что абсурдно, на ее взгляд, звучит другая часть ответа министра – «якобы то, что Зеленский пришел к власти демократическим путем, доказывает отсутствие неонацизма на Украине».
«Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем. Тот самый, который потом завоевал пол-Франции – об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нем не было неонацизма – при нем был обыкновенный нацизм. Результат демократического отбора уничтожил миллионы людей, и, если бы его не остановил советский народ, отправив нацистскую гадину восвояси и добив ее в ее же логове, то и Франция, и вся Европа, а с ними Азия, Африка и тд были бы порабощены», – отметила представитель МИД.
Захарова подчеркнула, что «с такими познаниями собственной истории полагаться на анализ не стоит, лучше начать верить собственным глазам и законодателям: при попустительстве Запада Украина превратилась в теплицу, где пышным цветом расцвели старые нацистские идеи».
«Хотелось бы уточнить у МИД Франции: где в Европе еще есть неонацистские батальоны (про отдельные экспедиционные роты в Литве мы в курсе)? Хотелось бы уточнить у ЕС: учтена ли столь сенсационная информация Парижа при оценке ситуации с правами человека, законностью и безопасностью в отчетных документах Евросоюза?», – задалась она вопросами.
Напомним, в июне группа французских сенаторов после визита в Киев обратилась к главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану с просьбой отреагировать на деятельность неонацистских организаций на территории Украины.
Между тем в июле на Украине появилась команда по игре в стритбол под названием «Гитлеровцы». Кроме того, улицу под названием Российская в Киеве переименовали в честь боевика нацбатальона.
После массовой драки со стрельбой в ТЦ в центре Москвы задержали 50 человек
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Полиция задержала около 50 человек после массовой драки со стрельбой в магазине «Ашан» в торговом центре «Тройка» в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что «после массовой драки со стрельбой полицейскими были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции порядка 50 человек», передает ТАСС.
По предварительным данным, драка началась после словесной перепалки, за одного из участников конфликта заступились его друзья, напав толпой. Один из участников применил оружие, какое именно – устанавливается.
Предположительно, в инциденте принимали участие иностранные граждане. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).
Напомним, в МВД отметили рост конфликтов с участием иностранцев в России. Так, в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек были госпитализированы.
Было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщали, что иностранцы, участвовавшие в драке, по решению суда будут выдворены за пределы России.
После около 20 мигрантов устроили массовую драку со стрельбой во дворе жилого дома в подмосковной Апрелевке.
Познер сказал, как России стать великой державой
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Журналист и телеведущий Владимир Познер предположил, на что следует обратить внимание властям, чтобы сделать Россию великой державой.
Отвечая на соответствующий вопрос на своем сайте, Познер решил обратиться к цифрам: «Соединенные Штаты Америки производят 25% мировой экономики, Китай производит 20% мировой экономики, Россия производит 1,7% мировой экономики. То есть Россия производит на порядок меньше, чем Соединенные Штаты».
«Факт в том, что у нас низкая производительность труда и это надо понимать – почему», – указал журналист, добавив, что «есть предел, который может достичь всякая страна».
Он отметил, что у России, на его взгляд, «мощная военная сторона страны, что, конечно, важно, но мне казалось бы, что можно было бы вкладывать чуть меньше в оборону и чуть больше в другие чрезвычайно важные области страны».
При этом Познер указал, что он не политик и не стремится им быть, «особых решений в вопросах, как поднять производство в нашей стране, у меня нет, но несомненно есть люди, которые в этом понимают уж куда как больше, чем я».
Ранее Познер объяснил различия русских и американцев.
Захарова предложила западным СМИ новый повод для критики россиян на ОИ
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Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что скоро западные СМИ начнут критиковать россиян на Играх в Токио за то, что у них есть олимпийские кольца на флаге и форме.
«Читаю и смотрю западные СМИ. У них настоящее беснование по поводу российского участия в Токийской Олимпиаде. Их трясет от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь еще и от российской символики на майках журналистов», – написала Захарова в Telegram.
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Она предположила, что скоро западные СМИ «начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет».
Ранее МОК отказался наказывать за использование символики России на ОИ. Речь шла об использовании символики журналистами и комментаторами.
Напомним также, что у российских спортсменов произошло несколько скандальных инцидентов с зарубежными журналистами: так, теннисист Даниил Медведев выиграл матч третьего круга Олимпиады у итальянца Фабио Фоньини, после игры в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к нему, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом.
Россиянин заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования.
Затем стало известно, что зарубежные журналисты попытались спровоцировать вопросами на ОИ российскую пловчиху Юлию Ефимову.
Отец убитой полицейским самарской школьницы рассказал подробности трагедии
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Девочка отпросилась на полчаса, пообещав вернуться; к полуночи она не пришла, на звонки не отвечала, рассказал отец убитой самарской школьницы Дмитрий Горбунов.
«Волноваться я начал с часу до двух. Сердце колоть начало», – цитируют Дмитрия Горбунова «Известия». Мужчина добавил, что тело дочери нашли в два часа ночи.
Дочь он воспитывал один, мама девочки умерла несколько лет назад от онкологии.
Ранее обвиняемого в убийстве самарской школьницы экс-полицейского арестовали на два месяца. Вину он признал частично.
До этого были раскрыты подробности убийства девочки. По версии следствия, экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, обвиняемый мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их интимную связь. Однако в СУ СК по Самарской области опровергли, что у подозреваемого с убитой были близкие отношения.
В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка.
ГИБДД предупредила о начале «сплошных проверок» на дорогах
Водителей во многих регионах России в эти выходные будут проверять на состояние алкогольного опьянения, соблюдение правил перевозки детей, уровень тонировки машин и так далее.
«Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости – и на употребление наркотических веществ», – говорится в сообщении инспекции, передает РИА «Новости».
В ведомстве объяснили, что основная цель «сплошных проверок» – профилактика ДТП и снижение тяжести последствий.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников перечислил основные причины аварий. Среди них наезды на пешеходов, выезды на встречную полосу и управление автомобилями в нетрезвом виде.
Нафтогаз заявил о готовности Киева вести переговоры с Газпромом
Киев готов вести переговоры с Газпромом о продолжении после 2024 года транзита газа через украинскую территорию и считает неуместным диалог по данному вопросу с Германией, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«К сожалению, переговоров [с Россией о продлении контракта на транзит после 2024 года] нет. А переговоры с германским правительством о продлении контракта с Газпромом тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с Газпромом», – приводит ТАСС слова Витренко.
При этом, добавил Витренко, Киев настаивает на том, чтобы «параллельно, а лучше вообще до того, как начнутся переговоры с Газпромом, шли переговоры с европейскими компаниями».
«Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только Газпром, бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, а сейчас», – пояснил он свою точку зрения.
Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими.
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Порошенко ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев
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Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ на статью президента России Владимира Путина о единстве народов двух стран.
В своем ответе Порошенко пишет, что у людей в его стране нет проблем с собственной идентичностью, «мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», передает РИА «Новости».
По мнению экс-главы государства, украинцы обладают собственным историческим опытом, языком и политической культурой, а также «чувством причастности к европейской цивилизации».
Напомним, Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».
Он констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
После Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.
Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление Зеленского: по его мнению, в своей речи президент Украины «юлит и изворачивается», так как не имеет возможности доказать древность Украины.
Глава крымского парламента Владимир Константинов указал, что Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях.
Самолет Су-35С упал в Хабаровском крае
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У Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, самолет упал в Охотское море, летчик катапультировался, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
«31 июля Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет», - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Отмечается, что, по предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря. Комиссия ВВО проводит расследование происшествия.
Ранее воздушное судно авиации общего назначения Sierra P2002 упало в районе посадочной площадки «Калинка» в Хабаровском районе. На борту находились два человека, мужчина погиб на месте крушения, женщина умерла позднее в медицинском учреждении. В крушении самолета погибла глава федерации авиаспорта ДФО Татьяна Новиковская.
Давление упало в отсеке с утечкой воздуха на МКС
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Давление в переходной камере модуля «Звезда», где наблюдается утечка воздуха, упало до 154 мм ртутного столба, сообщил экипаж МКС в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).
Трансляцию переговоров ведет НАСА, передает «Интерфакс».
«154 миллиметра», – сказал космонавт, отвечая на соответствующий вопрос представителя ЦУПа.
Ранее руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что утечка воздуха с МКС продолжается, ее объемы составляют около фунта (примерно 450 г, менее 0,5 кубометра) за сутки.
При этом он не стал увязывать инцидент с модулем «Наука» с утечками воздуха на космической стации. По его словам, после инцидента вокруг МКС не фиксируется каких-либо обломков, которые могли бы повредить станцию.
Напомним, российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС, после на модуле произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение МКС в пространстве.
В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» для компенсации возмещения от включившихся двигателей «Науки». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали.
Там также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, такое уже бывало в прошлом.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года была найдена первая трещина в промежуточной камере, в марте 2021 года ее заделали. Позднее обнаружилась и была заделана вторая трещина, но утечка воздуха продолжилась. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт.
Экс-секретарь СНБО подрался с советником главы офиса Зеленского
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Бывший секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк на праздновании своего дня рождения ударил в глаз советника главы офиса президента Тимофея Милованова из-за слов о Януковиче.
Перед дракой между мужчинами произошла словесная перепалка, в результате которой Данилюк призвал Милованова покинуть мероприятие. Однако тот решил напомнить экс-секретарю, как он «во времена Януковича работал», после чего получил удар в глаз со словами «я с первых дней был на Майдане!», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинскую правду».
«Это была активная фаза дебатов. Но, к сожалению, это правда. Данилюк неадекватный. Его нельзя допускать к государственной службе. В США он бы сел в тюрьму», – написал Милованов в Facebook.
Там же он заявил, что причиной конфликта стал спор из-за недопуска Данилюка на должность председателя бюро экономической безопасности. Советник главы офиса президента пока не решил, будет ли подавать заявление в полицию.
Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной.
Ранее депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) и президентской партии «Слуга народа» подрались в зале заседаний Верховной рады после призыва главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева «расстрелять ОПЗЖ».
Вероятный преемник Меркель пригрозил России «штрафными мерами»
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В случае «агрессивных действий» России против Украины в отношении Москвы «примут меры», заявил глава немецкого Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет.
По его словам, если Москва «снова совершит агрессивные действия» в отношении Украины, Германия «примет меры на национальном уровне», а также будет добиваться «штрафных мер со стороны всего Евросоюза». Лашет хочет таким образом «предотвратить использование» Москвой трубопровода «Северный поток – 2» в качестве «геополитического оружия».
Как заявил Лашет, «безопасность Украины должна быть приоритетом для германской внешней политики». Он сказал, что сделка с США по «Северному потоку – 2» предоставила «инструмент», позволяющий «сообща привлечь Россию к ответу за деструктивную деятельность», передает ТАСС со ссылкой на Rzeczpospolita и Welt.
Лашет считает, что необходимо «ясно дать понять» российским властям неприемлемость нарушения международного права, нападок на западные демократии с помощью «гибридных средств», а также нарушений «базовых прав человека и граждан в собственной стране».
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Байден оконфузился на совещании с губернаторами
Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию после того, как один из его помощников указал ему на «остаток завтрака» на подбородке, пишет The New York Post.
Глава государства обсуждал по видеосвязи с группой губернаторов ситуацию с лесными пожарами, когда один из помощников передал президенту записку, чтобы привлечь внимание к пятну на его подбородке. Байден прочитал послание, вытер подбородок левой рукой и посмотрел на пальцы, передает РИА «Новости».
Изучив, вероятно, остаток завтрака, Байден поднес пальцы ко рту, прижал тыльную сторону ладони к губам, еще раз вытерев их. После этого президент «окончательно подорвал собственную попытку выкрутиться из положения», взяв карточку с наспех написанной фразой и воспользовавшись ее оборотной стороной, чтобы делать заметки.
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В результате глава государства нечаянно продемонстрировал содержание записки. «Сэр, у вас что-то на подбородке», – было написано черным маркером на бумажке. Все это произошло во время прямой трансляции из Белого дома в присутствии журналистов и телекамер.
Байден довольно часто допускает неумышленные оговорки и совершает неловкие поступки. Прежде Байден перепутал Обаму с Трампом, путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).
Напомним, в июне экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал Байдена срочно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, указав, что «снижение умственных способностей» и забывчивость американского лидера стали более заметными.
Антидопинговое агентство США выступило с нападками на Россию и МОК
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Международный олимпийский комитет и мировые лидеры по борьбе с допингом попытались «заткнуть глаза всему миру» словами о «запрете» России участвовать в Олимпиаде, заявил гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.
Он признал, что «несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Yahoo Sports.
При этом Тайгарт утверждает, что «Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания». По его словам, стало ясно, что «этот запрет является фарсом», который «даже едва ли можно назвать ребрендингом». «Он не остановит коррупцию в России, – сказал глава USADA. – Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами».
Тайгарт полагает, что «недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей». Он призвал «обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая ее доказанную коррумпированность».
«Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, и сколько раз на крупнейшей мировой арене мы потенциально собираемся вновь наблюдать за этим мошенничеством», – заявил он.
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
23 июля летние Олимпийские игры в Токио были объявлены открытыми. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены выступают под флагом ОКР и без гимна России, который на церемониях заменяет музыка из Первого концерта Петра Чайковского.
Пушков призвал конгресс США не смешить мир планами по «Северному потоку – 2»
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал принятый в конгрессе США законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, призвав американскую сторону не смешить мир своими планами.
«Северный поток – 2» превратился в крупный фактор мировой политики. Уже одно это доказывает, что роль России в европейских и мировых делах куда крупнее, чем пытаются доказать глупцы в США и Европе, рассуждающие о России как «региональной державе», – написал Пушков в Telegram.
Сенатор отметил, что ранее в эту «понятийную ловушку» попал экс-президент США Барак Обама, «раздасадованный своей неспособностью «порвать в клочья» российскую экономику; затем ныне покойный сенатор (Джон) Маккейн; затем неудавшийся кандидат в президенты Митт Ромни, повторявший чужие глупости о России как «бензоколонке», поскольку собственных мыслей у него не было и нет; и, наконец, сонм неумных экспертов, пытавшихся встроиться в линию на принижение России».
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
«На деле «Северный поток – 2» и, по определению, энергетическая политика России превратились в одну из самых заметных тем мировой политики с участием администрации США, конгресса США, Германии, Польши, стран Балтии и т.д. «Региональная держава»? С которой США ведут переговоры о стратегической стабильности – с единственной страной в мире? И по поводу которой конгресс США намерен вступить в конфликт с Белым домом? Не утешайте себя. И не смешите людей», – заключил Пушков.
Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, который предполагает блокировку права президента США Джо Байдена отказаться от санкций против газопровода «Северный поток – 2».
До этого в сенате США начали угрожать администрации Байдена из-за отказа ввести санкции против «Северного потока – 2».
Между тем в Госдепартаменте США заявляли, что договоренности с Германией не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.
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