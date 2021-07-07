Правительство Японии решило ввести режима ЧС в Токио перед Олимпиадой

Правительство Японии за две недели до олимпиады намерено ввести режим ЧС в Токио, а на Окинаве – продлить до 22 августа, сообщил телеканал NHK.

Канал утверждает, что об этом уже сообщили правящей Либерально-демократической партии, передает РИА «Новости». Ранее премьер-министр сказал, что вопрос о режиме в Токио будет рассмотрен экспертами в четверг, после того, как эксперты выскажут свое мнение, будет решаться вопрос о числе зрителей на соревнованиях олимпиады.

В Токио последние две с половиной недели наблюдается устойчивый рост числа заболеваний коронавирусом, в Токио и еще 9 префектурах действует режим усиленных мер по борьбе с заболеванием, который заканчивается 11 июля. На Окинаве действует режим чрезвычайной ситуации также до 11 июля.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Япония установила лимит на зрителей Олимпийских игр в 10 тыс. местных зрителей, при этом заполняемость спортивных объектов должна быть не более 50%.