Украинский госканал показал карту России с Крымом Киев поребовал от Германии поставок оружия 5 июля 2021, 16:15 Текст: Ксения Панькова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет поставок оружия из Германии. «Я считаю, что это уже вопрос принципа. Это уже вопрос даже одной снайперской винтовки, условно говоря. Но эта поставка должна произойти, мы должны эту стену сломать, потому что она является чисто политической и, по нашему мнению, безосновательной», – сказал Кулеба на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Международная политика», передает «Страна.ua». Министр отметил, что встретился в Берлине с представителями всех ключевых политических партий, которые претендуют на победу или достойный результат на выборах для того, чтобы «заложить им на уровень подсознания важность, приоритетность украинской повестки дня и что именно мы ожидаем от Германии, но также что мы можем дать Германии». Он указал, что в ходе визита президента Украины в Германию между ним и канцлером состоится «доверительный разговор». «Они будут говорить о ключевых вещах. Безусловно, о безопасности, о Нормандском формате, будут говорить о Северном потоке – 2, будут говорить о торговле между нашими странами, немецких инвестициях в Украину», – пояснил Кулеба. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы поддержать Киев вооружениями, в том числе предоставив патрульные катера, винтовки, средства радиосвязи и БТР.

Пушков после ошибки CNN предложил переименовать Киев в Улан-Батор 3 июля 2021, 17:22

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Российский сенатор Алексей Пушков после казуса американского телеканала CNN предложил переименовать Киев в Улан-Батор. «На телеканале CNN убеждены, что столица Украины, которая якобы так важна для США, Улан-Батор. Видимо, исходят из того, что Украина – очень далекая окраина. А поскольку власти Украины всегда согласны с тем, что исходит от США, то они срочно должны переименовать Киев в Улан-Батор», – написал Пушков в Twitter. Ранее в Сети появились сообщения о том, что американский телевизионный канал CNN пустил в эфир карту Украины, на которой Киев был обозначен как «Улан-Батор». Ранее Пушков заявил, что Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что европейский проект «не будет завершенным и полноценным» без Украины. Украинцы обрушились с критикой на посла в Британии 5 июля 2021, 05:55

Фото: Pavlo_bagmut/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украинские граждане раскритиковали в соцсетях посла своей страны в Великобритании Вадима Пристайко за то, что он не отреагировал на сравнение контура карты Украины с грязным пятном. Многих жителей страны разочаровало, что Пристайко не смог дать «достойный ответ». Один из пользователей заявил: «Наше му-му не нашло слов!?». Он предположил, что Пристайко «потому и на посту, потому что своих слов не имеет». Высказывалось предположение, что Пристайко плохо владеет английским языком. Украинцы пожаловались, что «опять опозорились на весь мир». Украинский блогер Алена Яхно выразила возмущение тем, что посол только улыбался в ответ на оскорбительное сравнение, а потом стал «что-то блеять на ужасном английском», передает РИА «Новости». Напомним, ведущая телешоу «Доброе утро, Британия» Кейт Гэрруэй, когда в ее передаче принимал участие Пристайко, сравнила контур карты Украины на футболке сборной страны по футболу с грязным пятном. Зеленский обещает «попортить нервы грандам мирового футбола» 4 июля 2021, 06:38

Фото: Aurelien Morissard/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На чемпионате мира по футболу украинская сборная «попортит нервы многим грандам», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский заверил, что «ни одно поражение не сломает Украину». Он подчеркнул, что «боль пройдет, раны заживут». «Мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше!» – заявил он в Facebook. Комментируя поражение в четвертьфинале Евро–2020, Зеленский заявил, что от этого «больно, но не стыдно», ведь сборная «завершает турнир в топ-8 сильнейших команд Европы», показав результат «лучший, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие». По его словам, у Украины есть «прекрасная молодая команда» и «прекрасный тренерский штаб», поэтому «главные победы – впереди». Зеленский верит, что сборная «пробьется на ЧМ–2022 и попортит там нервы многим грандам мирового футбола». «На всю Европу было слышно: «Украина, Украина!» – заявил президент страны. Он заявил, что эти слова звучали «в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и каждого уголка Украины». Напомним, четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Украины завершился крупным поражением украинцев со счетом 0:4. В США раскрыли уязвимые точки украинской армии 4 июля 2021, 09:51

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Ксения Панькова

Аналитики исследовательской службы Конгресса США рассказали о проблемах в реализации военной реформы на Украине, указав на плохое состояние украинской военной техники. По мнению американских экспертов, ВСУ оказались не готовы к началу конфликта в Донбассе в 2014 году из-за многолетнего халатного отношения и недостатка финансирования, однако к настоящему времени ситуация «значительно улучшилась» благодаря помощи со стороны НАТО и США, сообщает RT. Тем не менее в службе указали на плохое состояние украинской военной техники. «Несмотря на крупный объем оборонной промышленности и запасов вооружений, многие имеющиеся образцы техники устарели и нуждаются в существенном ремонте», – пояснили они, отметив, что большая часть таких вооружений представляет собой доработанные версии старых систем. Американские аналитики также считают, что украинской армии пока не удалось создать прослойку профессионального младшего командного состава из-за кадровой текучки. «Низкие зарплаты, отсутствие образовательных возможностей и нехватка жилья (особенно для семей) могут способствовать большой текучке кадров и ограничивать продолжительность службы профессиональных солдат и младшего командного состава», – полагают аналитики исследовательской службы Конгресса США. Ранее опрошенные эксперты, комментируя жалобу британца на скудное меню в ходе проходящих на Украине учений Sea Breeze, сказали газете ВЗГЛЯД, что украинская армия только пытается соответствовать стандартам НАТО, но пока у них это не особо получается: ни по экипировке, ни по тактике, ни даже по питанию. Сборная Украины с разгромным счетом проиграла команде Англии на Евро-2020 3 июля 2021, 23:59

Фото: Alfredo Falcone/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Украины завершился крупным поражением украинцев, сообщают информационные агентства. Игра в Риме завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Англии. Голы забили Гарри Кейн (четвертая и 50-я минуты), Гарри Магуайр (46) и Джордан Хендерсон (63). 7 июля Англию ждет полуфинал против сборной Дании, днем ранее состоится полуфинальный мачтч между командами Италии и Испании. Решающая игра пройдет 11 июля, передает ТАСС. В плей-офф ЧЕ вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд, прошедших в плей-офф. В матче 1/8 финала ЧЕ сборная Украины победила команду Швеции. После того, как Украина в 1/8 прошла, а Россия – нет, многие россияне болели за украинскую сборную. Песков назвал препятствия для встречи Путина и Зеленского 4 июля 2021, 14:46 Текст: Елена Мирошниченко

Подготовку к встрече лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского затрудняют невыполнение Киевом минских договоренностей и давление на политических оппонентов внутри Украины, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что <...> затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече: помимо основного момента о невыполнении минских договоренностей, еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела», – передает его слова ТАСС. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Эксперты объяснили, почему военные корабли для Украины будет строить Турция 4 июля 2021, 17:01

Фото: Nina Liashonok/ZUMA/ТАСС

Текст: Михаил Мошкин

«Чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал обещание Владимира Зеленского, что Турция к 2023 году построит первый корвет для флота Украины. «О возможности строительства боевых кораблей на Украине не идет речи уже лет 25-30. Для реализации подобных планов надо располагать высокотехнологичной промышленностью, необходимо иметь соответствующие кадры. Даже если «призвать под знамена» пенсионеров, которые еще сохранили профессиональные навыки, то утрачены кооперационные связи, все то, что относится к промышленности», – отметил капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. «Денег у Украины нет, и основное производственное оборудование «утрачено военно-морским способом». Кого надо, российское судостроение приглашало еще до 2014 года на работу вахтенным методом. В частности, известно о работе украинских специалистов на Дальнем Востоке», – в свою очередь указал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Шеповаленко. По мнению Ненашева, о том, в каком состоянии находятся украинское кораблестроение и судоремонт, можно судить по такому показателю, как строительство катеров – что «немногим сложнее сборки автомобилей». «Для них составляет проблему построить, вооружить и укомплектовать техническими средствами даже такие, небольшие по водоизмещению корабли. Они закупают катера «из секонд-хэнда» для своих таможенников и пограничников у США, у Британии», – отметил собеседник. Неудивительно, что сборку своего первого корвета ВМС Украины решил доверить туркам, добавил собеседник. Турция начала строить для Украины современный корвет, который будет достроен (причем уже на территории Украины) к концу 2023 года, заявил Владимир Зеленский, выступая в воскресенье в Одессе по случаю Дня ВМС Украины. Заявление Зеленского прозвучало после того, как официально обанкротился Николаевский судостроительный завод, который некогда был одним из флагманов советского военного кораблестроения, констатировал Ненашев. Достаточно сказать, что именно здесь были собраны многоцелевые ракетные крейсера проекта «Атлант»: «Червона Украина» (ныне «Варяг»), «Маршал Устинов» и «Слава» (ныне «Москва»), которые сейчас находятся в составе российских Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов. О масштабах работы Николаевского завода в 2000-х годах можно судить по сообщению о «достижениях» – получении заказа на ремонт четырех испанских сухогрузов в 2006 году и о ремонте катера в 2015-м. В 2020 году Николаевский завод был официально объявлен банкротом из-за долгов по зарплате. Двумя годами раньше, в 2018-м, де-юре обанкротился Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза, включая ныне «служащий» на российском флоте ТАВКР «Адмирал Кузнецов». После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников. Еще при Викторе Януковиче Украина могла анонсировать программу строительства собственных корветов – что сейчас решили перепоручить Турции. В 2011 году на ЧСЗ было начато сооружение головного корабля «Владимир Великий» нового проекта 58250. Но после Майдана, в августе 2014-го, строительство было остановлено ради экономии бюджетных средств. А в июне 2018 года командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко сообщил: строительство остановлено, так как в бюджете страны не осталось денег на реализацию проекта. «Для того, чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности. То же мы будем наблюдать и в случае с Украиной, – резюмировал Ненашев. – Для таможенных и пограничных задач они, возможно, и смогут использовать флот, но не более». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Назначения в Госдеп США заблокировали из-за «Северного потока – 2» 3 июля 2021, 11:09

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Сенат США не может утвердить 13 кандидатур на важные дипломатические посты в Госдепе из-за возражений республиканца Теда Круза, сообщает NBC News со ссылкой на источники. По информации издания, Круз пытается заставить Вашингтон принять более жесткие меры против проекта «Северный поток – 2». При этом обязанности избранных кандидатов не будут связана с политикой США по отношению к газопроводу, передает РИА «Новости». Уточняется, что в этот список вошли Бретт Холмгрен, который должен стать помощником госсекретаря по разведке, и Дэниел Критенбринк, назначенный на должность помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана, и другие. При этом другие противники «Северного потока – 2» не поддержали Круза. Отмечается, что он уже не в первый раз использует такую тактику. Ранее подобная ситуация сложилась во время президентства Брака Обамы. Ранее Тед Круз воспрепятствовал утверждению Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ, чтобы вынудить президента США Джо Байдена ввести дополнительные санкции против газопровода «Северный поток – 2». Ракетный катер ЧФ отправился спасать терпящих бедствие украинских рыбаков 3 июля 2021, 07:55

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

На помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, сообщил Национальный центр управления обороной России. «Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592 (экипаж – четыре человека, порт приписки – Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь», – приводит текст сообщения ТАСС. Отмечается, что ранее экипаж «Ивановца» по международному каналу связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна ОД-2592, капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе, и просил помощи об информировании властей Украины об аварии. «Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592», – добавили в центре. В настоящее время в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России. Напомним, в ноябре 2016 года большой противолодочный корабль Северного флота России «Вице-адмирал Кулаков» спас экипаж украинского судна в Средиземном море. Российские моряки передали терпевшее бедствие украинское рыболовецкое судно спасателям из Греции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии 3 июля 2021, 05:58

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости, предсказав объединение республики с Россией и Украиной. «Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», – приводит слова украинского парламентария РИА «Новости». Депутат назвал белорусский народ «родным и братским», подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по словам Кивы, потеряла. Парламентарий отметил, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое». Кива также добавил, что украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям. Напомним, в четверг белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Совфеде заявили о попытке Киева придать политический подтекст инциденту с рыбаками 3 июля 2021, 15:35

Фото: Андрей Зима/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Украина пытается придать рядовому происшествию с рыбацким судном в Черном море политический подтекст, отвечать на заявления Киева о якобы отказе в оказании помощи не следует, заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. «Я не думаю, что надо какие-то ноты принимать и так далее. Так мы ноты начнем принимать уже по разным бытовым или производственным вещам, которые происходят на Украине. Мы свое дело сделали, поступили по общепринятым международным стандартам. … Если они делают такие заявления, то это фактически переводится в какую-то политическую плоскость», – сказал Цеков ТАСС. Крымский сенатор напомнил, что из Киева в адрес России регулярно звучат подобные заявления. «Спорить с ними по этому поводу и доказывать, что (помощь была оказана), я думаю, не надо», – считает Цеков. В субботу Национальный центр управления обороной России сообщал, что украинское рыболовецкое судно ОД-2592 терпит бедствие и просит помощи в информировании властей Украины об аварии. На помощь экипажу был направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота. В то же время в Росморречфлоте заявили, что жизни людей, находящихся на борту украинского судна, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы. Однако позже Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящим бедствие рыбакам. Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с пятном грязи 3 июля 2021, 10:05

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Текст: Елизавета Булкина

Ведущая телешоу «Доброе утро, Британия» Кейт Гэрруэй сравнила контур карты Украины на футболке сборной страны по футболу с грязным пятном, сообщило Daily Star. В передаче также принимал участие посол Украины Вадим Пристайко. «Я не знаю, хорошо ли вам видно, но на передней части вашей футболки изображена карта. Тяжело разглядеть <…> Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она еще не совсем грязная», – передает слова журналистки РИА «Новости». На форму украинской сборной нанесена карта Украины с силуэтом Крыма. Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт. Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины. На Украине мужчина умер после прививки Pfizer 3 июля 2021, 06:56

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Мужчина 47 лет умер в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса, сообщила пресс-служба украинского министерства здравоохранения. «Второго июля в 18.02 (мск) была зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13.45. В 17.00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18.02 медики констатировали смерть мужчины», – приводит текст сообщения РИА «Новости». Отмечается, что в течение первого часа после прививки никаких неблагоприятных реакций на препарат зафиксировано не было. «По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное», – добавили в минздраве. Напомним, в апреле жительницу Киева парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Ранее в том же месяце на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки Covishield. Кроме того, в апреле в Эстонии мужчина умер после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNtech. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия расширила список запрещенных к ввозу с Украины продуктов 3 июля 2021, 01:56

Фото: CSH/www.imago-images.de/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Правительство России расширило перечень запрещенных к ввозу с территории Украины продуктов, следует из соответствующего постановления за подписью премьер-министра Михаила Мишустина. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года. Согласно документу, теперь в Россию с территории соседней страны нельзя ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые готовые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и готовые соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое и сладкие воды. Кроме того, эта мера коснулась ячменя, пальмового масла и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовых или консервированных продуктов из мяса, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков. Также ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины. Напомним, в марте Украина запретила ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и туалетной бумаги. Киев уже несколько раз расширял перечень товаров, запрещенных для ввоза из России. Россия в ответ в декабре 2018 года также ввела новые санкции против Украины. В апреле 2019 года Россия вновь расширила запрет на оборот товаров с Украиной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина приняла на вооружение ракету для «противодействия российской агрессии» 4 июля 2021, 16:08

Фото: president.gov.ua

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса «Нептун». По словам Зеленского, «Нептун» якобы может «противодействовать российской агрессии» в акватории Черного и Азовского морей, текст его речи опубликован на официальном сайте главы Украины. Также он рассказал о поставках турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» на Украину и про обновление флота. По его словам, первый корпус корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года. В июле 2020 года экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить Крымский мост. Напомним, Киев считает «Нептун» своим «супероружием». Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.