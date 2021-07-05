МИД Украины опроверг утверждения о поставках оружия в Белоруссию

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о поставках оружия с Украины не отвечают действительности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что граница с Белоруссией остается открытой.

«Александр Лукашенко – это человек, по которому нужно делать тщательные fact-checking (проверка фактов – прим. ВЗГЛЯД). И уверяю вас, что его заявление про контрабанду оружия с Украины в Белоруссию не пройдет ни один fact-checking, потому что это не соответствует действительности. Как и его заявления о том, что граница закрылась», – сказал дипломат на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Международная политика», передает РИА «Новости».

Как отметил Кулеба, по его информации граница между Украиной и Белоруссией работает. «Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попытается этот конфликт нам навязать», – добавил он.

В пятницу Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает «огромное количество оружия».

Кроме того, официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил что на участках границы Белоруссии с Украиной увеличено количество пограничных отрядов.

Между тем в МИД Украины сообщили, что пока не получали официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Белоруссии.

Представитель Белого дома заявил, что решение властей Белоруссии закрыть границу с Украиной является попыткой отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа.