Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной

На участках границы Белоруссии с Украиной увеличено количество пограничных отрядов, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля. На украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска», – передает его слова ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии, готовящих смену власти в стране.

Между тем в МИД Украины сообщили, что пока не получали официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Белоруссии.

Представитель Белого дома заявил, что решение властей Белоруссии закрыть границу с Украиной является попыткой отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа.