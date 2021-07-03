Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной

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3 июля, суббота | Последнее обновление — 13:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: РФПИ: «Спутник V» столкнулся с давлением международного фармацевтического лобби в Словакии
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Русская молодёжь в Латвии имеет изрядное преимущество на рынке труда. Они знают русский, латышский и английский, как минимум.
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После отставки Рамсфелд приложил много усилий, чтобы оправдаться за иракскую авантюру, но сделать это ему, кажется, так и не удалось. Такой уж была его роль – стать мальчиком для битья.
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«Что касается ректора – ректор не должен быть вечным. Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям», – заявил «вечный» ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, возглавлявший его с момента основания на протяжении 28 лет и решивший уйти в отставку.
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23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной
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На участках границы Белоруссии с Украиной увеличено количество пограничных отрядов, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
«Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля. На украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска», – передает его слова ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии, готовящих смену власти в стране.
Между тем в МИД Украины сообщили, что пока не получали официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Белоруссии.
Представитель Белого дома заявил, что решение властей Белоруссии закрыть границу с Украиной является попыткой отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа.
Ракетный катер ЧФ отправился спасать терпящих бедствие украинских рыбаков
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На помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, сообщил Национальный центр управления обороной России.
«Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592 (экипаж – четыре человека, порт приписки – Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь», – приводит текст сообщения ТАСС.
Отмечается, что ранее экипаж «Ивановца» по международному каналу связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна ОД-2592, капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе, и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.
«Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592», – добавили в центре.
В настоящее время в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России.
Напомним, в ноябре 2016 года большой противолодочный корабль Северного флота России «Вице-адмирал Кулаков» спас экипаж украинского судна в Средиземном море. Российские моряки передали терпевшее бедствие украинское рыболовецкое судно спасателям из Греции.
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Лукашенко заявил о планах террористов в Белоруссии взорвать узел связи ВМФ России
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Раскрытые в Белоруссии «спящие» террористические ячейки намеревались подорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России в городе Вилейка в Минской области, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Эти ячейки, называющие себя «отрядами самообороны», намеревались подорвать узел связи ВМФ России, Лукашенко признался, что обсуждал происшествие с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону, передает БелТА.
«Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», – пояснил Лукашенко.
Узел связи ВМФ России в Вилейке (радиостанция «Антей») работает там с 1964 года, он обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ с атомными подлодками, несущими дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах.
В пятницу Лукашенко сообщил, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии. Для этого подозреваемые намеревались поджечь колонну лесозаготовочной техники в лесхозах страны, пояснял белорусский лидер.
В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости, предсказав объединение республики с Россией и Украиной.
«Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», – приводит слова украинского парламентария РИА «Новости».
Депутат назвал белорусский народ «родным и братским», подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по словам Кивы, потеряла.
Парламентарий отметил, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое».
Кива также добавил, что украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям.
Напомним, в четверг белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии.
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Россия расширила список запрещенных к ввозу с Украины продуктов
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Правительство России расширило перечень запрещенных к ввозу с территории Украины продуктов, следует из соответствующего постановления за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года.
Согласно документу, теперь в Россию с территории соседней страны нельзя ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые готовые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и готовые соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое и сладкие воды.
Кроме того, эта мера коснулась ячменя, пальмового масла и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовых или консервированных продуктов из мяса, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков.
Также ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.
Напомним, в марте Украина запретила ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и туалетной бумаги. Киев уже несколько раз расширял перечень товаров, запрещенных для ввоза из России. Россия в ответ в декабре 2018 года также ввела новые санкции против Украины. В апреле 2019 года Россия вновь расширила запрет на оборот товаров с Украиной.
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Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости рассказал о попытке похищения и убийства журналиста СТВ Григория Азаренка.
«Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) – обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам – тот, кто был нанят за десять тысяч долларов – деньги были перечислены – должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернете», – рассказал Александр Лукашенко, передает БелТА.
По словам главы республики, это преступление задумывалось как предупреждение: «смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали». «Если не получится – убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы – тепловизоры и прочее, которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике», – сказал Лукашенко.
Он отметил, что «все были изобличены», а тайники – найдены. Операция, по словам президента, продолжалась долго. «Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания», – сообщил глава государства.
Имя Григория Азаренка в Беларуси стало символом действующей власти – все репортажи и авторские программы ведущего посвящены политике и разоблачению оппозиции.
Ведущий Григорий Азаренок – автор сюжета о «мистической войне» против Александра Лукашенко на белорусском канале СТВ. В период выборов президента Беларуси 2020 года Азаренок регулярно выпускал сюжеты в поддержку действующего президента. Первым из них стал репортаж о сотрудничестве кандидата Светланы Тихановской с французским политическим журналистом Бернаром-Анри Леви, названным репортером «автором цветных революций». Азаренок публично обвинил штаб кандидата в намерении построить в Беларуси «болотный концлагерь» и заверил, что в стране есть «опыт в борьбе с ползучими гадами и трясиной».
Ранее Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии, готовящих смену власти в стране.
На Украине обвинили ЕС в нежелании «разрушить» Россию санкциями
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Киев» упрекнул Евросоюз за то, что он не желает не хочет вводить против России более жесткие санкции, чтобы «разрушить» ее.
«Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов я вам скажу, при этом в любой стране. Может быть в Литве на что-то готовы, а в ЕС – нет», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Климкина, США усилят антироссийскую санкционную политику только в том случае, если в Вашингтоне решат, что у них не получится «договориться» с Москвой. Однако даже в этом случае США будут действовать постепенно, поскольку в Вашингтоне, по его словам, есть стороны, которые заинтересованы в сохранении экономических связей с Россией.
Кроме того, экс-министр подчеркнул, что Киев «проиграл битву» за «Северный поток – 2».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что продление Украиной санкций в отношении российских компаний можно расценивать как шаг по недопущению встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги.
Песков назвал «неудачными» слова Зеленского о флаге Украины на Госдуме
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Слова президента Украины Владимира Зеленского о «желто-голубом флаге Украины на здании Госдумы» не укладываются в процесс подготовки ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным, хотя такая работа и не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Подобные заявления (Зеленского) никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, актуальна и возможна ли встреча президентов РФ и Украины после противоположной риторики в отношении двух стран.
Также, комментируя высказывания украинского лидера про «желто-голубой флаг (Украины) на здании Госдумы», Песков, заявил, что у России нет намерений размещать свой триколор на Украине, так как российская сторона с уважением относится к украинскому суверенитету.
«У нас нет желания размещать флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему сказаны эти слова. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно», – сказал Песков.
Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством.
Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с пятном грязи
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Ведущая телешоу «Доброе утро, Британия» Кейт Гэрруэй сравнила контур карты Украины на футболке сборной страны по футболу с грязным пятном, сообщило Daily Star.
В передаче также принимал участие посол Украины Вадим Пристайко.
«Я не знаю, хорошо ли вам видно, но на передней части вашей футболки изображена карта. Тяжело разглядеть <…> Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она еще не совсем грязная», – передает слова журналистки РИА «Новости».
На форму украинской сборной нанесена карта Украины с силуэтом Крыма.
Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Военнослужащий ДНР погиб в результате обстрела ВСУ
В результате обстрелов со стороны украинских силовиков за прошлую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб один человек, трое получили ранения, сообщили в аппарате омбудсмена ДНР.
«С 26 июня по 2 июля получили ранения двое военнослужащих республики и один гражданский житель республики, погиб один военнослужащий республики», – заявили в пресс-службе аппарата омбудсмена ДНР, передает РИА «Новости».
Накануне подразделения украинских силовиков обстреляли село Новоласпа на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по нему 25 артснарядов. Кроме того, ранее противовоздушная оборона Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбила два киевских беспилотных летательных аппарата, которые проводили разведку в районе поселков Донецкий и Калиново.
Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии
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В Белоруссии раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти, заявил президент страны Александр Лукашенко.
«Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», – цитирует Лукашенко БелТА.
Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва.
Лукашенко также объявил о завершенной в стране масштабной антитеррористической операции. «Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов», – пояснил белорусский лидер.
Он добавил, что белорусская сторона намерена предъявить претензии по этому поводу «уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии», а самому канцлеру страны Ангеле Меркель и другим членам руководства Германии.
Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.
На Украине мужчина умер после прививки Pfizer
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Мужчина 47 лет умер в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса, сообщила пресс-служба украинского министерства здравоохранения.
«Второго июля в 18.02 (мск) была зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13.45. В 17.00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18.02 медики констатировали смерть мужчины», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Отмечается, что в течение первого часа после прививки никаких неблагоприятных реакций на препарат зафиксировано не было.
«По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное», – добавили в минздраве.
Напомним, в апреле жительницу Киева парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Ранее в том же месяце на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки Covishield.
Кроме того, в апреле в Эстонии мужчина умер после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNtech.
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Погранслужба Литвы предложила ввести ЧС из-за потока нелегальных мигрантов из Белоруссии
Из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Белоруссии следует объявить режим чрезвычайной ситуации, предложила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.
«Предложение об объявлении чрезвычайной ситуации направлено в МВД. Такая мера позволит упростить процедуру необходимых публичных закупок, участие муниципалитетов в решении вопросов размещения нелегальных мигрантов, организации их питания, охраны», – цитирует ТАСС заместителя начальника погранведомства полковника Видаса Мачайтиса.
В связи с этим польская пограничная охрана предложила властям Латвии и Литвы помощь в деле патрулирования границ с Белоруссией.
По словам представительницы службы Анны Михальской, отправка транспортных средств, оборудования и личного состава была предложена в ответ на запрос Агентства ЕС по контролю границ Frontex. Речь идет о 30 офицерах, которые будут работать там на ротационной основе. Первые сотрудники могут отправиться на место уже в ближайшие недели.
Агентство «Фронтекс» информировало, что уже развернуло операцию на границе с Белоруссией из-за роста нелегальной миграции в Литву и Латвию. Со вчерашнего дня там находятся 10 сотрудников и несколько патрульных автомобилей. Всего власти Литвы просили направить 50 человек.
«На данный момент у нас там 10 сотрудников. Они работают со вчерашнего дня и уже начали действовать. Это люди, которые будут помогать патрулировать границы Литвы и Латвии с Белоруссией. Туда отправлено также несколько патрульных автомобилей», – заявил пресс-секретарь организации Кшиштоф Боровский.
«Эта операция была запущена в связи с тем, что Литва в последнее время фиксирует очень большое число нелегальных пересечений границы со стороны Белоруссии. За последние 4-5 недель около 500 человек пересекли эту границу нелегально. Это в 5-6 раз больше, чем за весь прошлый год. Очень большое число. Поэтому литовское правительство попросило «Фронтекс» помочь, и мы решили отправить туда сотрудников, чтобы они помогли в патрулировании границ», – уточнил он.
По его словам, «число сотрудников в рамках этой операции «Фронтекс» на белорусской границе будет расти в ближайшее время». Планируется размещение около 50 сотрудников. «Это не так просто, потому что нам нужно попросить страны-члены о выделении дополнительных людей», – пояснил он.
С начала года в Литве задержаны 822 нелегальных мигранта в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год.
На Литву приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами.
Ранее выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
Лукашенко рассказал о террористическом Telegram-ресурсе с владельцем в Германии и российским модератором
Боевики планировали поджечь колонну техники в Белоруссии, работающей на лесозаготовке, и показать в интернете, что «сопротивление режиму» живо в республике, пояснил глава белорусского государства Александр Лукашенко.
«Создан Telegram-ресурс, называется «Отряды самообороны Беларуси». В нем – 2,5 тыс. подписчиков. Не скажу, что все готовы взяться за оружие, но это их (террористов – прим. ВЗГЛЯД) боевой резерв», – заявил Лукашенко в ролике, опубликованном Telegram-каналом «Пул первого».
Глава белорусского государства добавил, что правоохранители знают организаторов «в лицо». Владелец канала – гражданин Германии, Д. Хоффман, ранее гражданин России и Украины. «Основной модератор этого действа – гражданка Российской Федерации Дудникова», – продолжил Лукашенко.
Он пояснил, что эти ячейки в последние дни пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. Одна из исполнительниц – Н. Матвеева, «которая сама вызвалась» выполнять поручения по уничтожению техники. Ее перехватила группа «Альфа», сейчас она арестована, и уже дает показания, уточнил Лукашенко.
«Какая цель? Поджечь колонну автомобилей ночью, и выложить это в интернете. И показать: «Смотрите, мы живы, мы боремся. Мы этот режим свергнем». Это было 8 июня 2021 года – время ее задержания», – сказал белорусский президент.
Он отметил, что покушение не удалось.
В пятницу Лукашенко сообщил, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии.
Росморречфлот рассказал об экипаже терпящего бедствие в Черном море украинского судна
Жизни людей, находящихся на борту украинского судна, которое терпит бедствие в Черном море, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
«В 50 милях от Очакова в Черном море в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра (Украина) у фелюги [небольшое судно прибрежного плавания] отказал главный двигатель. На борту – четыре человека. Погода нормальная. Судовладелец направил к ним буксир. Жизни людей ничего не угрожает», – передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
Ранее Национальный центр управления обороной России сообщил, что на помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота.
Берлин отказался комментировать заявления Лукашенко об антитеррористической операции
Министерство иностранных дел Германии не комментирует заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко про антитеррористическую операцию, заявила представитель ведомства Андера Зассе.
«По этим обвинениям я не хочу делать заявлений. Лукашенко просто высказался. Нам к этому нечего добавить», – заявила Зассе, передает РИА «Новости».
На уточняющие вопросы она заявила, что МИД «не комментирует заявления Лукашенко». «О задержании немецких граждан мне нечего сообщить», – заявила она на вопрос, известно ли о задержанных гражданах ФРГ.
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фитц также не стала отвечать на вопросы.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусские силовики и правоохранители провели антитеррористическую операцию и Минск планирует «предъявить претензии» властям ФРГ.
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