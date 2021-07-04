Мишустин: COVID ускорил цифровизацию

Собянин пообещал гранты 100 предприятиям, которые первыми вакцинируют 60% работников

Общее число привитых в Москве превысило 2,7 млн человек, о вакцинации первым компонентом 60% работников отчитались свыше 1,5 тыс. столичных предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пообещав гранты первым 100 предприятиям, которые вакцинируют 60% работников.

«Вакцинация от COVID-19 набрала хорошие обороты. Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил. Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 млн человек. Ежедневно защиту от вируса получают 60-70 тыс. человек. В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в том числе за счет вакцинации иностранных работников. Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки», – говорится в сообщении на сайте Собянина.

Мэр также отметил, что в Москве заработала и система оформления QR-кодов, а цифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции уже получили миллионы москвичей и гостей города. «Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнем рассылку sms об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработаем технологию рассылки sms с QR-кодами и после завершения вакцинации», – добавил градоначальник.

Он также отметил, что огромный вклад в проведение вакцинации вносит московский бизнес. О вакцинации первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1,5 тыс. городских предприятий. Чтобы поощрить наиболее ответственные и дисциплинированные трудовые коллективы, власти Москвы приняли решение предоставить первым 100 предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей.

Кроме того, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

«Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19», – добавил Собянин.

Он также выразил надежду, что уже на следующей неделе количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет 3 млн. «Это значит - мы сделаем еще один большой шаг по защите жизни и здоровья горожан и обеспечению нормальной работы экономики», – заключил мэр.

Ранее на фоне роста случаев коронавируса Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.