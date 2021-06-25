Мишустин назвал непростой ситуацию с COVID в России

Ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться непростой, инфекция распространяется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Ситуация с коронавирусом в нашей стране продолжает оставаться непростой, инфекция распространяется, растет число заболевших», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на заседании президиума координационного совета правительства России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Он отметил, что скорость распространения коронавируса во всем мире увеличивается.

«Распространение инфекции продолжается во всем мире, скорость увеличивается, в том числе из-за появления новых мутаций вируса», – сказал Мишустин.

По его словам, расходы на лекарства, необходимые на борьбу с коронавирусом, увеличились из-за роста заболеваемости, системе обязательного медицинского страхования выделят дополнительно 25 млрд рублей.

Он отметил, что в России растет число заболевших, что увеличивает нагрузку на медперсонал больниц и поликлиник.

«Выросли расходы на лекарства, на медицинские изделия, которые необходимы пациентам. В этой ситуации особенно важно поддержать нашу систему здравоохранения, подписано распоряжение о направлении средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оказание помощи больным коронавирусной инфекции и людям с подозрением на нее. Это 25 миллиардов рублей. Дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы обязательного медицинского страхования», – сказал Мишустин.

Премьер-министр России отметил, что региональные власти должны тщательно и круглосуточно «мониторить» ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

«Региональные власти должны тщательно мониторить ситуацию с заболеваемостью, практически в круглосуточном режиме и вовремя принимать меры, чтобы обезопасить людей. Надо поддерживать высокий уровень тестирования на ковид, чтобы как можно быстрее выявлять заразившихся и оказывать им помощь», – сказал Мишустин.

Он также добавил, что запас вакцин в России есть.

«Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцин есть, важно своевременно поставлять ее во все регионы страны», – сказал Мишустин.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 20 393 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,4 млн случаев заболевания.

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