Глава офиса Зеленского обсудил с Нуланд участие США в переговорах по Донбассу

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждает с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд участие Вашингтона в процессе по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«США являются членами ОБСЕ, значит, они имеют право войти в этот формат. Это техническая возможность. Вопрос, скорее, идет вот о чем: будет ли достигнута принципиальная договоренность такого характера. Сейчас между политическим советником президента Зеленского Андреем Ермаком, который также возглавляет офис президента, идут интенсивные консультации с Викторией Нуланд, которая назначена в США главным должностным лицом по вопросам Украины и урегулирования конфликта с РФ. Кроме того, насколько я знаю из открытых источников, Нуланд очень интенсивно общается с Козаком (Дмитрий Козак – заместитель главы администрации президента России)", - сказал Арестович в эфире телеканала «Дом», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что результаты переговоров станут известны после визита Зеленского в Вашингтон в конце июля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии, если этого будет хотеть, в том числе, и Россия.