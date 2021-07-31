Вероятный преемник Меркель пригрозил России «штрафными мерами»

Политолог: Эрдоган тестирует готовность России защищать свои интересы

«Турецкое оружие может быть использовано против Донбасса, поэтому у Москвы есть повод для беспокойства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя призыв Турции к России не беспокоиться из-за поставок оружия Украине.

«России нужно переживать по этому поводу. Мы не очень верим в рациональность современной украинской власти. Поэтому мы серьезно опасаемся того, что турецкое оружие может быть использовано против Донбасса», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Собеседник выразил уверенность в том, что «против Крыма оружие из Турции никогда не будет использовано», однако в отношении Донбасса «в менталитете украинского руководства нет никаких ограничений».

«Поэтому Москва по линии дипломатических и военных контактов будет говорить о том, что мы не приветствуем поставки турецкого оружия на Украину и это будет иметь последствия для российско-турецких отношений», – убежден Ткаченко.

«Кроме того, Турция не является глобальной державой, которая может без оглядки действовать на международной арене. Эрдоган пытается вести такую игру и «тестирует» готовность России защищать свои интересы на разных направлениях, включая Украину, Азербайджан и даже Афганистан. Но в ответ Москва могла бы предложить некоторую помощь Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией», – допустил политолог.

Любопытно и то, что подобные заявления Анкары звучат на фоне празднования в России знаменательной даты – ровно 325 лет назад, 29 июля 1696 года, Петр I одержал первую большую победу над турками, а русские войска взяли под контроль твердыню Азов.

«Это красивая дата. С нее, грубо говоря, началась история России как причерноморской державы. Это выдающаяся военная победа, после которой Россия сначала утвердилась на Азовском море, в устье Дона, а затем и на Причерноморье», – пояснил политолог.

«Естественно, турки не любят об этом упоминать. Наша дипломатия может использовать это событие, чтобы показать, что в истории наших взаимоотношений были и такие страницы. А для турецкой дипломатии это станет неприятной новостью», – заключил собеседник.

Напомним, старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз заявил о том, что Москве не следует переживать из-за поставок оружия из Турции на Украину.

«Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», – сказал он.

Кючюкйылмаз также заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится. «По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками – будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», – заявил Кючюкйылмаз.

Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.

В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.

Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о невозможности «сделки» России и Турции по Крыму.

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