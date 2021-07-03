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3 июля, суббота | Последнее обновление — 17:48 | vz.ru
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Власти Таджикистана объявили об обязательной вакцинации от COVID
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Республиканский штаб по усилению мер против распространения COVID-19 в Таджикистане объявил об обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей старше 18 лет.
«Граждане, которые не сделали прививку от инфекции, должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу, в больницу или поликлинику», – передает Sputnik со ссылкой на ведомство.
Вакцинация от коронавируса в стране проводится бесплатно. Кроме того, ведомство порекомендовало въезжающим в Таджикистан сдать тест на COVID-19 и вне зависимости от результата в течение десяти дней находиться на самоизоляции. Также граждан республики предостерегли от посещения и проведения массовых мероприятий, таких, как свадьбы и другие торжества с большим количеством гостей.
В связи с новой волной коронавируса в Таджикистане, Штаб призвал жителей страны соблюдать необходимые правила безопасности: не забывать о социальной дистанции, носить маски и перчатки, а также пользоваться антисептиками.
О второй волне COVID-19 в стране объявили 21 июня. До этого с января в Таджикистане не было выявлено ни одного случая заражения инфекцией.
Ранее сообщалось, что в Таджикистане разрешат посещать мечети только с ПЦР или антителами к COVID.
Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на встрече в Казани с премьером России Михаилом Мишустиным заявил о политизации темы приобретения вакцин от коронавируса и попросил помощи в обеспечении Таджикистана российскими вакцинами.
Актриса из «Счастливы вместе» умерла от коронавируса
Российская актриса театра и кино Наталья Смирнова, сыгравшая роль Дуси-Агрегат в сериале «Счастливы вместе», умерла в возрасте 60 лет от коронавируса.
«Cегодня от ковида в 10.30 ушла наша близкая подруга актриса Наталья Смирнова, почти 30 лет дружбы и вот… очень больно!», – написал друг актрисы Олег Перанов в Facebook, пишет «Московский комсомолец».
Смирнова родилась в 1961 году, она служила в Театре Наций и театре «Современник». Сыграла около 90 эпизодических ролей более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди них «Врачебная тайна», «Частный заказ», «Кремлевские курсанты», сериалах «Маргоша», «Каменская», «Склифосовский».
Минздрав не разрешил прививать беременных от коронавируса
Министерство здравоохранения России не разрешило прививать беременных женщин от коронавируса, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах.
«Министерство здравоохранения разослало в регионы временные методические рекомендации о вакцинации населения против COVID-19 (от 29.06.2021)», – рассказал источник. В этих рекомендациях для всех зарегистрированных в России вакцин беременность и грудное вскармливание указаны как противопоказания для прививки.
Также не разрешено прививать детей до 18 лет.
На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». В то же время сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности. При этом кормящим матерям рекомендовали не использовать «Спутник V».
В Британии началась четвертая волна эпидемии коронавируса
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За сутки в Британии выявили 26 068 случаев коронавируса, что является антирекордом с конца января, скончались 14 человек, свидетельствуют данные британского Минздрава.
Уточняется, что днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 20 479, скончались 23 человека, передает РИА «Новости».
В стране одной дозой прививки вакцинированы 84,9% совершеннолетнего населения, обе дозы получили 62,4% взрослого населения. С начала пандемии в Британии было зафиксировано 4,7 млн случаев коронавируса.
В марте стало известно о планах властей Британии продлить запрет на международные поездки до июля. В конце марта британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения, однако из-за стремительного распространения индийского штамма снятие всех ограничений перенесено на четыре недели – до 19 июля.
С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих.
Таксист отказался везти привитую пассажирку из мести за COVID-ограничения в Москве
В Москве таксист отказался везти вакцинированную пассажирку, заявив, что боится привитых, и из-за ограничений не может попасть в ресторан.
Мужчина включил запись на телефоне еще до того, как девушка села в машину и предупредил потенциальных зрителей о том, что откажет ей в поездке, если она вакцинирована, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
«Я считаю, что вакцина еще не исследована. Это зараза, которую мы не знаем. Другую машину вызываем, и никаких проблем нет. Вот нас не пускают ни в рестораны, никуда. Может, боятся. Соответственно, я тоже боюсь привитых», – заявил он.
Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию, по официальным данным, перенесли более 10% жителей Москвы, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза.
На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
Назарбаев: От коронавируса меня спасли российские врачи
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал президенту России Владимиру Путину, что от COVID-19 его спасли российские врачи.
«Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», – передает его слова РИА «Новости». Уточняется, что об этом Назарбаев рассказал Путину в начале их переговоров в Москве.
У первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева коронавирус обнаружили 18 июня 2020 года. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. В июне этого года он привился вакциной «Спутник V».
Заболевшего коронавирусом Мамонова положили в реанимацию
Музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщила его супруга Ольга Мамонова.
«Он в Коммунарке (с коронавирусом), самочувствие плохое, он в реанимации», – пояснила «Интерфаксу» Мамонова.
Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям.
В апреле в Подмосковье нашли тело музыканта, культуролога, журналиста и сооснователя группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Супруга артиста Инна сообщала в СМИ, что мужчина пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина Гора в Московской области и утонул.
Словения запретила въезд в страну из России
Въезд в Словению иностранцев из ряда стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой запрещен с 3 июля, сообщается в протоколе очередной сессии словенского правительства.
Ужесточение режима въезда коснется всех иностранцев без словенского вида на жительство, включая вакцинированных. Обладатели ВНЖ или граждане Словении, которые прибывают из стран «темно-красного списка», должны будут пройти 10-дневный карантин, передает ТАСС.
В списке стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией 40 государств, включая Аргентину, Бразилию, Великобританию, Ирландию, Турцию, Россию и Иран. Сейчас въезд в Словению из России разрешен в случае наличия веской причины, подтвержденной документально.
Накануне минздрав Чехии запретил поездки в ряд стран в связи с ситуацией с коронавирусом. Запрещены поездки в Россию, Индию, Бразилию, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других государств.
Гватемала опровергла требование возврата средств за «Спутник V»
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Переговоры Гватемалы с Россией о пересмотре условий контракта на поставку вакцины «Спутник V» не подразумевают возврат средств, о котором ранее сообщили СМИ, заявила министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес.
«Есть письмо о пересмотре положений контракта (на поставку вакцин), в настоящий момент речи о возврате средств не идет», – заявила министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Prensa Libre.
Ранее Флорес сообщила парламентариям, что из-за задержек в поставках правительство просит российскую сторону вернуть предоплату и будет готово оплатить вакцины по факту поставки.
Пока в Гватемалу поставлена лишь небольшая часть из общего числа доз российской вакцины, оплаченных правительством этой страны. Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также участвовал во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по «Спутнику V», чтобы включить в него однокомпонентный «Спутник Лайт».
Как сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций, на этой и следующей неделе в рамках контрактных обязательств в Гватемалу прибудут два самолета с российской вакциной.
На Украине мужчина умер после прививки Pfizer
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Мужчина 47 лет умер в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса, сообщила пресс-служба украинского министерства здравоохранения.
«Второго июля в 18.02 (мск) была зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13.45. В 17.00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18.02 медики констатировали смерть мужчины», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Отмечается, что в течение первого часа после прививки никаких неблагоприятных реакций на препарат зафиксировано не было.
«По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное», – добавили в минздраве.
Напомним, в апреле жительницу Киева парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Ранее в том же месяце на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки Covishield.
Кроме того, в апреле в Эстонии мужчина умер после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNtech.
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РФПИ: «Спутник V» столкнулся с давлением международного фармацевтического лобби в Словакии
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что вакцина против коронавируса «Спутник V» в Словакии столкнулась с давлением международного фармацевтического лобби.
«В Словакии «Спутник V» столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби», – передает ТАСС со ссылкой на РФПИ.
В фонде подчеркнули, что дезинформация и fake news оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах.
«Это убедительно демонстрирует разница между успехом «Спутник V» в Венгрии, где российская вакцина была признана самой безопасной и эффективной среди всех используемых в стране вакцин, и ходом применения вакцины «Спутник V» в Словакии», – добавили в РФПИ.
В фонде подчеркнули, что в соседней Венгрии, где «Спутник V» не сталкивался с подобными политическими препятствиями, миллион человек вакцинировалось «Спутник V», а спрос на российскую вакцину в Венгрии превысил объем фактических поставок в эту страну.
Ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова сообщила, что Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину «Спутник V» – 160 тыс. доз из 200 тыс. поступивших в республику.
Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Власти Словакии настаивали, что российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet.
После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии российской вакцины, а позже правительство Словакии захотело перепродать партию «Спутника V» другим странам.
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На портале «Госуслуги» образовалась очередь на вход из-за массового наплыва посетителей
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Портал «Госуслуги» ставит посетителей в очередь на вход – сейчас уже с ожиданием от 30 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тыс. человек.
При попытке войти на портал появляется объявление о том, что в данный момент на портале более 500 тыс. посетителей и запускается обратный отсчет. Сначала время ожидания составляло пять минут, сейчас – уже 30 минут, передает РИА «Новости».
Отметим, что с 1 июля 2021 года на госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. В этой связи уже в четверг фиксировался массовый наплыв пользователей портала «Госуслуги», передает ТАСС со ссылкой на Минцифры.
«По состоянию на 13.00 (1 июля) по московскому времени через портал госуслуг подано 142 тыс. заявлений на оформление новых социальных выплат: более 112 тысяч подано на оформление ежемесячного пособия на детей в возрасте от восьми до 17 лет и почти 30 тысяч – на оформление выплаты для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Таким образом в минуту подается в среднем 180 заявлений», – отмечалось в сообщении.
Кроме того, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей.
Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и заполнить интерактивную форму заявления. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически. Заявление будет направлено на рассмотрение в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет на портале поступит информация о назначенной выплате либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.
Также нагрузка на портал значительно возросла в последние дни из-за старта массовой прививочной кампании от COVID-19.
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Австрия открыла въезд полностью привитым россиянам
МИД Австрии исключает Россию из списка опасных стран из-за ситуации с коронавирусом, разрешая въезд полностью привитым, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
«Больше не действует предупреждение о поездках в эти страны, отказаться от всех несрочных поездок в них никто не рекомендует, речь идет только о повышенном риске. Это касается России, Китая, Турции, Боснии и Косово. Цвет опасности для них меняется с красного на оранжевый. Для въезда в Австрию из этих стран нужно быть полностью иммунизированным, то есть въехать можно спустя 14 дней после двух прививок или выздоровевшему с одной прививкой. Это правило, с котором можно въехать в Австрию без карантина», – передает РИА «Новости» слова Шалленберга.
Ранее в четверг остров Пхукет официально открылся для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина.
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Стартовала ревакцинация москвичей «Спутником Лайт» и «Спутником V»
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Ревакцинация жителей Москвы от коронавируса «Спутником Лайт» и «Спутником V» стартовала 1 июля в 20 пунктах столицы, сообщает пресс-служба правительства Москвы.
«Согласно методическим рекомендациям Минздрава России, разрешена повторная вакцинация граждан от коронавируса. У жителей Москвы такая возможность появилась 1 июля. Повторная вакцинация доступна для горожан, которым первый компонент прививки ввели более полугода назад», – говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.
Жители смогут выбрать любую вакцину из доступных в 20 пунктах повторной вакцинации. «Москва дополнительно за счет средств регионального бюджета закупила однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», которая также подходит для повторной вакцинации. Таким образом, в этих пунктах будут доступны две вакцины, которые есть в городе в большом количестве – «Спутник V» и «Спутник Лайт», – говорится в сообщении.
Сделать повторную прививку можно любой из них независимо от того, какая была введена при первой вакцинации. Кроме того, тем, кто переболел более полугода назад, врачи рекомендуют вакцинироваться. Теперь у таких горожан есть возможность сделать прививку «Спутник Лайт» в одном из 20 пунктов.
Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок, вирусолог не согласен.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию.
Лукашенко разрешил иностранцам посещать Белоруссию без визы для вакцинации от COVID
Граждане 73 государств смогут с 15 июля посещать без визы Белоруссию, чтобы вакцинироваться от коронавируса, соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.
«Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Советом Министров будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси», – говорится в сообщении на сайте главы республики.
Отмечается, что установленный порядок проведения вакцинации иностранцев будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Белоруссию по иным основаниям.
Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России.
Новый штамм COVID-19 обнаружили в 96 государствах
Индийский штамм коронавируса уже распространился более чем в 90 государствах и быстро распространяется среди тех, кто не сделал прививку, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Дельта» является наиболее заразным вариантом из выявленных разновидностей COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 96 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения», – пояснил в Женеве на брифинге для стран – членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее глава, передает ТАСС.
Гендиректор подчеркнул, что в ряде стран осуществляется смягчение мер в сфере здравоохранения, связанных с пандемией. Одновременно в мире наблюдается рост передачи COVID-19.
По его словам, «чем больше случаев заболевания, тем больше госпитализаций и сильнее нагрузка на работников здравоохранения», что в свою очередь повышает риск летальных исходов.
Кроме того, Гебрейесус отметил, что следует ожидать сообщений о появлении новых разновидностей SARS-CoV-2, так как «вирусы эволюционируют». «Но мы можем воспрепятствовать появлению вариантов, если будем предотвращать передачу [инфекции]», – добавил он, назвав срочной задачей здравоохранения «использование всех имеющихся инструментов» для предотвращения распространения коронавируса.
Ранее Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс».
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
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