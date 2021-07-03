Власти Таджикистана объявили об обязательной вакцинации от COVID

Республиканский штаб по усилению мер против распространения COVID-19 в Таджикистане объявил об обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей старше 18 лет.

«Граждане, которые не сделали прививку от инфекции, должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу, в больницу или поликлинику», – передает Sputnik со ссылкой на ведомство.

Вакцинация от коронавируса в стране проводится бесплатно. Кроме того, ведомство порекомендовало въезжающим в Таджикистан сдать тест на COVID-19 и вне зависимости от результата в течение десяти дней находиться на самоизоляции. Также граждан республики предостерегли от посещения и проведения массовых мероприятий, таких, как свадьбы и другие торжества с большим количеством гостей.

В связи с новой волной коронавируса в Таджикистане, Штаб призвал жителей страны соблюдать необходимые правила безопасности: не забывать о социальной дистанции, носить маски и перчатки, а также пользоваться антисептиками.

О второй волне COVID-19 в стране объявили 21 июня. До этого с января в Таджикистане не было выявлено ни одного случая заражения инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане разрешат посещать мечети только с ПЦР или антителами к COVID.

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на встрече в Казани с премьером России Михаилом Мишустиным заявил о политизации темы приобретения вакцин от коронавируса и попросил помощи в обеспечении Таджикистана российскими вакцинами.