В Таджикистане разрешат посещать мечети только с ПЦР или антителами к COVID

В Душанбе настоятели мечетей в ходе пятничной молитвы предупредили прихожан, чтобы в мечеть они приходили только со справкой об отсутствии COVID-19 или документом о прохождении вакцинации, сообщили прихожане.

«Те, кто не вакцинировался, может прийти в мечеть с паспортом и тут же получить прививку в мобильных пунктах рядом с мечетью, а затем войти на молитву. При отсутствии свидетельства о вакцинации прихожан не допустят в мечеть», – пояснил глава совета улемов Саидмукаррам Абдукодирзода во время проповеди, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь Комитета по делам религии Афшин Муким сообщил, что пока это только рекомендация.

«Пока это рекомендация имам-хатибов. Те, кто хочет, при желании могут сделать прививку. Имам-хатибы рекомендовали прихожанам, чтобы они прошли вакцинацию в мобильных медицинских пунктах, организованных минздравом около мечетей», – уточнил он.

По его словам, мобильные прививочные организованы у мечетей, в которых проводятся пятничные молитвы, и, как ожидается, будут действовать и в последующие недели.

Кроме того, пресс-секретарь минздрава Эмомали Мирзоев добавил, что вакцинация в стране проводится добровольно. «Но с 24 июня мобильная медицинская группа по вакцинации министерства здравоохранения будет работать в общественных местах – на рынках, крупных торговых центрах и мечетях», – подчеркнул он, добавив, что накануне в Душанбе началась массовая вакцинация жителей города старше 18 лет.

Ранее премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на встрече в Казани с премьером России Михаилом Мишустиным заявил о политизации темы приобретения вакцин от коронавируса и попросил помощи в обеспечении Таджикистана российскими вакцинами.