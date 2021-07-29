Страны Балтии сочли приток нелегалов «гибридными военными действиями»

Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии провели видеоконференцию по проблеме притока нелегальных мигрантов с восточного направления, увидев в этом «гибридные военные действия» и призвав к скоординированному ответу на данный вызов, сообщила пресс-служба литовского оборонного ведомства.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что «ситуация на нашей границе является не просто миграционным кризисом, а гибридными военными действиями против стабильности ЕС, НАТО, стран Балтии», и «эта гибридная атака требует единого и координированного ответа наших стран», передает РИА «Новости».

Коллеги его поддержали. Как отметил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, наплыв мигрантов является «серьезным и глубоким кризисом безопасности на северо-восточном фланге НАТО».

«Мы готовы и впредь координированно оказывать помощь Литве в его решении и поддерживать усилия по получению международной помощи», – сказал он.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 тыс. 145 нелегалов из Азии и Африки. Это почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год.

Ранее группа депутатов сейма Литвы выступила с предложением объявить нелегальную миграцию из стран Азии с территории соседней Белоруссии гибридной агрессией против государства. Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса.

Кроме того, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой, а также о том, как Литва стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко.