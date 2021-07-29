Актер Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом Московские власти объяснили демонтаж плитки Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян 29 июля 2021, 12:17 Текст: Наталья Ануфриева

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 3 млн рублей за нарушение законодательства России в области персональных данных, сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук. Гуринчук сообщила, что «Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», передает РИА «Новости». Это первый подобный штраф, вынесенный в отношении Google. Протокол был выписан за невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан России с использованием баз данных на территории страны. Максимальное наказание по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ для юрлица – штраф в 6 млн рублей. Ранее Роскомнадзор решил оштрафовать WhatsApp и Facebook за нелокализацию баз данных россиян.

Депутат от КПРФ не признал Крым российским 28 июля 2021, 14:25

Фото: msk.kprf.ru

Текст: Мария Бобылева

Вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата Саратовской думы от партии КПРФ Николая Бондаренко. В итоге политик отказался признать, что республика входит в состав России. Видео с коммунистом появилось в Telegram-канале «Заборовский». Ролик сопровождает подпись: «Вопрос, выводящий предателей на чистую воду». «Вы хотите, чтобы я сказал, что Крым – наш? Не скажу», – заявил депутат, передает Рен ТВ. Автор поста, комментируя ответ депутата, добавил: «Член КПРФ, скандалист Бондаренко считает, что Крым не принадлежит России? Мельчает нынче «коммунист». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Зеленский заявил «дальним родственникам» о единоличном праве Украины на наследие Киевской Руси 28 июля 2021, 14:17

Фото: Efrem Lukatsky/АР/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси и заявил, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Зеленский заявил, что «крещение великим князем Владимиром Киевской Руси – это не часть нашей истории, это и есть наша история», и «нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями», так как «наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне», не в «мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», передает ТАСС. Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров». Зеленский также провел видеоэкскурсию по святым местам в Киеве и разным уголкам Украины, которые связаны с историей христианства. Он напомнил о религиозном многообразии Украины и призвал граждан страны «совместно стремиться к одному: что построено – не потерять, что разрушено – восстановить, захвачено – вернуть», «а значит – сохранить себя и государство». Ранее патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем Крещения Руси. День Крещения Киевской Руси-Украины – государственная памятная дата, которая с 2008 года после издания соответствующего указа президента страны отмечается ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как православие создало русскую нацию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Встречей с Тихановской Байден демонстрирует отношение к Зеленскому 28 июля 2021, 21:59

Фото: twitter.com/POTUS

Текст: Андрей Резчиков

То, что Байден провел встречу со Светланой Тихановской раньше, чем с Владимиром Зеленским, демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. «Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской подчеркивает приоритетность. Тут у Владимира Зеленского осадочек, безусловно, останется. Тем более Тихановская – белорусский аналог бывшего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который также возник из ниоткуда, но по причине абсолютной никчемности и бесполезности был спрятан куда-то в чулане», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Тихановская, добавляет эксперт, «пока еще в работе, но ее встреча в Белом доме с Байденом – уже пустая трата времени». «Если бы в Вашингтоне Зеленского ожидал мажорный формат встречи и речь шла о позитивных моментах, то Владимир Александрович летел бы на эту встречу как на крыльях. Но разговор будет тяжелым с учетом тех пяти позиций, по которым госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал домашнее задание Киеву, начиная с судебной реформы, реформы СБУ и заканчивая преследованием олигархов. Плюс еще Донбасс и «Северный поток – 2», так что нелегкий будет разговор для украинского президента», – прогнозирует политолог. В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден. Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа. Ранее Тихановская, которую в США называют «белорусским лидером», встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. До этого она провела переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам Энтони Блинкен. На этих переговорах Тихановская просила США ввести секторальные санкции против Белоруссии, однако в Вашингтоне заявили, что сами решат, какие санкции вводить. Путин объявил о переносе начала «школьных выплат» на более ранний срок 28 июля 2021, 15:14

Фото: Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начнутся раньше – со 2 августа вместо 16 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году, заявил президент Владимир Путин на совещании с главой Минтруда. На совещании в среду по подготовке к новому учебному году глава государства поставил вопрос о проведении единовременных выплат на школьников ранее намеченного на 16 августа срока, чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к 1 сентября. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к том, чтобы на 17 млн детей осуществить выплаты уже 2 августа. «Мы продолжаем прием заявлений родителей. Действительно, Владимир Владимирович, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. При этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей», – сказал министр, докладывая главе государства. «Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. Котяков уточнил, что для этого нужно внести изменения в постановление правительства, где указана дата начала выплаты. Минтруд готов провести эту работу оперативно. «Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей», – подчеркнул министр. Он также отметил, что Пенсионный фонд России уже получил 12,4 миллионов заявлений на выплату к 1 сентября, она назначена уже на 16,5 миллионов детей. «На текущий момент в Пенсионный фонд поступили заявления от 12 миллионов 400 тысяч родителей. Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 миллионов детей», – рассказал министр главе государства, передает РИА «Новости». Котяков напомнил, что всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 миллионов детей школьного возраста. Средства на выплату в полном объеме доведены до ПФР, составляют 204 млрд рублей. Говоря о соответствующей выплате на людей с инвалидностью, министр отметил, что списки таких ребят, обучающихся в образовательных учреждениях, получены, по ним будет произведена сверка с поступающими заявлениями, произведена выплата. С 15 июля в России стартовала подача заявлений на выплаты родителям школьников 10 тыс. рублей, деньги более чем на 20 миллионов детей начнут перечислять с 16 августа. К 19 июля заявление на «школьную» выплату подали 10 миллионов родителей на 14 миллионов детей на портале госуслуг. Захарова высмеяла восторг Тихановской из-за «печенек из Белого дома» 29 июля 2021, 10:05

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что лидер США Джо Байден при встрече угостил ее «печеньками». «Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», – сыронизировала Захарова в Telegram. При этом она добавила, что после аллюзии к герою Аркадия Гайдара Мальчиш-Плохиш приходит более современное прочтение сюжета. «Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», – уточнила представитель МИД. «Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», – заключила она. Ранее Байден сообщил, что в среду утром встретился в Белом доме с Тихановской. До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен. Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить. «Печеньки» из США стали своеобразным мемом после сообщений о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году раздавала печенье протестующим в центре Киева. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала не печенье, а сэндвичи. На платформе для онлайн-выборов стартовало тестовое голосование 29 июля 2021, 09:39 Текст: Алина Назарова

В Москве стартовало тестирование системы электронного голосования, которая будет использована во время выборов в сентябре 2021 года, первые участники проверки уже отдали свои голоса. Проверка проходит в виде онлайн-голосования, в котором могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться при помощи своей учетной записи и перейти по ссылке. Для загрузки бюллетеня нужно ввести код из СМС-сообщения, которое придет на номер телефона, указанный в вашем профиле. После этого можно будет сделать свой выбор. Тестовое голосование доступно до 19.59 30 июля, сообщается на сайте мэра Москвы. Тестирование необходимо, чтобы проверить готовность системы электронного голосования к полноценной работе и убедиться в ее удобстве. Кроме того, оно позволяет проверить внедренные в систему технологические новшества и проконтролировать, что она работает без ошибок, в том числе при больших нагрузках. В ходе тестового голосования горожане смогут ответить на два вопроса. Они касаются обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий (при условии, что у сотрудников нет медотвода), а также развития личного и общественного транспорта. Участники голосования также смогут оценить новую функцию «Отложенное решение». Она защитит их от технических сбоев со стороны пользователя. Если у голосующего пропадет интернет-соединение или зависнет гаджет, он сможет заново открыть бюллетень спустя некоторое время и сделать свой выбор. Вместе с жителями города в тестировании примут участие и хакеры. Они попытаются взломать систему и повлиять на корректность ее работы. Тот, кому это удастся, получит денежное вознаграждение. Система электронного голосования будет использована на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Проголосовать онлайн смогут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru и активным избирательным правом. Российские рапиристки после выхода в финал ОИ процитировали сборной США Омара Хайама 29 июля 2021, 10:01

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские рапиристки после победы в полуфинальном поединке против сборной США поприветствовали соперника цитатой из стихотворения Омара Хайяма. В четверг Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в полуфинале победили американок со счетом 45:42. Большую часть боя российские рапиристки уступали в счете. После боя на приветствии россиянки хором прокричали фразу из стихотворения Хайяма: «Кто понял жизнь, тот больше не спешит», передает РИА «Новости». В финале олимпийского турнира по фехтованию на рапирах россиянки встретятся с командой Франции, которая в полуфинальном поединке победила итальянок – 45:43. Ранее саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Олимпиады Софью Великую. В ООН назвали страну – потенциального «суперраспространителя» COVID-19 29 июля 2021, 05:54

Фото: NYEIN CHAN NAING/EPA/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Мьянма превращается в суперраспространителя коронавируса, заявил спецдокладчик ООН по ситуации в стране Том Эндрюс. По его словам, речь идет о «всех этих очень опасных вариантах – «дельте» и других формах», которые чрезвычайно «опасны и смертоносны». При этом в соседних государствах живет примерно треть населения мира. Регион «подвержен еще большим страданиям от того, что Мьянма становится страной-суперраспространителем коронавируса», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian. Напомним, жертвами COVID-19 в Мьянме за два месяца, как сообщает местный минздрав, стали свыше 4 тыс. человек – это больше, чем за весь предыдущий период пандемии. Всего зафиксировано свыше 284 тыс. случаев коронавируса, умерли более 8 тыс. человек. В начале февраля в Мьянме произошел военный переворот. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре парламентских выборах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле заявили о работающих на территории России спецслужбах США 28 июля 2021, 15:46 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее – России или США, но заверили, что у России есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом Москву беспокоит работа американских спецслужб, которая «испокон веков» не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что российского лидера Владимира Путина якобы «адски беспокоит», что американские разведчики «лучше, чем его команда», что, во-первых, спецслужбы США «работают у нас и, конечно, это нас беспокоит», это «было испокон веков и это не прекращается», передает РИА «Новости». Он признал, что «американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная». «Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками», – заключил представитель Кремля. Напомним, Байден заявил, что у Владимира Путина в распоряжении якобы только ядерное оружие и нефть, а также выразил мнение, что президент России «беспокоится» из-за сильных американских разведчиков. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией. СП раскритиковала Росавтодор и нашла способ сэкономить миллиарды на щебне 29 июля 2021, 03:18

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Счетная палата представила отчет по итогам анализа применения новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и технологий при строительстве и ремонте автодорог общего пользования в 2018–2020 годах. В СП считают, что использование щебня по старому ГОСТу при строительстве дорог позволило бы экономить почти 1,5 млрд рублей в год. Новые стандарты строительства не допускают асфальтобетоны, которые требуют применения щебня по старому ГОСТу 8267-93, разрешен асфальтобетон только на основе щебня по новому ГОСТу 32703-2014, передает РИА «Новости». Аудиторы заявили, что такая техническая «революция» не предусматривает «принципиально новые составы асфальтобетонных смесей», а вот стоимость выросла, если сравнивать с традиционными асфальтобетонами. В результате тонна щебня дорожает. Причем, если в Татарстане цена в среднем растет на 19,7% (до 1,695 тыс. рублей), то в Ростовской области и Краснодарском крае – на 68,1% (до 1,5 тыс. рублей), а в Забайкальском крае, Амурской и Иркутской областях – на 121,8% (до 1,332 тыс. рублей). Разрешение использовать старый щебень могло бы сэкономить средства федерального бюджета в общем объеме 1,477 млрд рублей ежегодно, причем состояния «нового» и «старого» дорожного покрытия почти не отличаются, а колейность отдельных участков с применением новых асфальтобетонов оказывается даже выше. Также СП сообщает, что Росавтодор за шесть лет потратил более 3,6 млрд рублей бюджетных средства на «написание документов» под видом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – «фундаментальные исследования, поисковые исследования, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы в целях создания новых технологий и материалов не осуществлялись». Деньги были направлены на «разработку стандартов, методических и аналитических документов». Счетная палата также предложила правительству поручить Минтрансу проработать вопрос по нормативному закреплению определений «новые технологии», «новые технологические решения», и «новые материалы», передает ТАСС. «С 2018 года на дорогах федерального значения было применено 264 технологии и материала, которые «подведы» Росавтодора и госкомпания «Автодор» считают новыми. Однако по факту таковыми нельзя назвать 168 технологий и материалов (63,6%), опробованных на российских дорогах», – говорится в отчете. Год назад Счетная палата по итогам проверки российских дорог назвала причины их плохого состояния и предложила правительству пересмотреть нормативы затрат на содержание трасс федерального значения, а также законодательно закрепить критерии отнесения автодорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения средств из бюджета. Оскорбившему россиян комику вручили постановление о явке в прокуратуру 29 июля 2021, 09:49

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Полицейские встретили на вокзале оскорбившего россиян белорусского комика Идрака Мирзализаде по приезде в Москву: в российскую столицу юморист прибыл, чтобы провести очередной концерт. Правоохранители вручили ему постановление о явке в прокуратуру. Мирзализаде обязали явиться в прокуратуру, так как его действия могут быть расценены как правонарушение по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», передает «Пятый канал». Отмечается, что в ходе проведения судебного психолого-лингвистического исследования записи выступления юмориста было установлено, что высказывания Мирзализаде содержат признаки унижения группы лиц по национальному признаку. Кроме того, в его выступлении нашли признаки пропаганды «неполноценности» россиян. Скандал вокруг молодого комика разразился после шутки артиста про «любовь» русских к фекалиям: в своем монологе стендапер заявил о расизме арендодателей, которые, по его словам, сдают жилье «только славянам»; после долгих поисков ему удалось найти квартиру, в которой Мирзализаде обнаружил матрас, измазанный испражнениями прежних, якобы русских съемщиков. Юмор молодого человека пришелся не по вкусу многим россиянам. За три недели ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы, также на Мирзализаде было совершено нападение. «В Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью: «Идрак Мирзализаде – враг русского народа!». За мою голову объявили денежную награду», – рассказывал комик на одном из своих выступлений. В Кремле ответили на заявления Байдена о российской экономике 28 июля 2021, 14:53

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявления президента США Джо Байдена о том, что у России якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, неверны, налицо ошибочные знания Белого дома о современной России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, соответствующее выступление Байдена проходило перед американским разведсообществом, где подобные «бравурные заявления» востребованы, передает ТАСС. «Они (заявления Байдена) как минимум неверны по своей сути. Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия – это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно», – подчеркнул Песков. Он также заявил, что Россия и США вряд ли являются партнерами. «Если вы заметили, вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя вы знаете, что президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента также призвал не предаваться иллюзиям и не преувеличивать дух встречи лидеров России и США. «Не нужно предаваться излишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы. Там были очень прямые, они были полезные, конструктивные, но прямые переговоры, на которых четко констатировались те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия», – заявил Песков. Он отметил, что позитивная сторона этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по ряду вопросов – это и кибербезопасность, и стратегическая стабильность. «Что касается кибербезопасности и стратстабильности – контакты идут. Это плюс. Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно», – уточнил Песков. Коме того, он уточнил, что Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем – младшим. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Украина выбыла из топ-50 общемедального зачета на Олимпиаде 28 июля 2021, 19:10 Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сборная на Олимпийских играх в Японии на пятый день соревнований выбыла из топ-50 общего медального зачета среди всех стран, сообщают украинские СМИ. Сборная Украины 28 июля не смогла завоевать ни одной медали, это послужило причиной выпадения страны из списка, пишет УНИАН. Отмечается, что лишь трое украинцев в среду могли теоретически бороться за медали. Сейчас общемедальный зачет в Токио возглавляет Япония (13 золотых наград, четыре серебра и пять бронз), второе место занимает Китай (12-6-9), третье – США (11-11-9). Россия занимает четвертую позицию (7-10-6). В среду мужская сборная России завоевала серебро в дебютном олимпийском турнире в Токио по баскетболу 3х3. До этого 28 июля российская женская сборная завоевала серебряную медаль в той же дисциплине. Ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer 28 июля 2021, 21:40 Текст: Дарья Григоренко

Эффективность вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech за шесть месяцев снижается с 96% до 84%, что может свидетельствовать о необходимости третьей дозы препарата, сообщило издание Stat, специализирующееся на вопросах здравоохранения. Согласно исследованию, препринт которого опубликован на сайте medRxiv, в течение шести месяцев эффективность вакцины Pfizer/BioNTech в предотвращении COVID-19 составляла в целом 91%. Каждые два месяца эффективность препарата в предотвращении коронавирусной инфекции, «вызывающей даже незначительные симптомы», снижалась в среднем на 6%. Пиковый показатель эффективности – 96% – был отмечен в течение двух месяцев после вакцинации, через шесть месяцев он был снижен до 84%, передает РИА «Новости». Отмечается, что в исследовании приняли участие более 44 тыс добровольцев. Издание указывает, что если эффективность вакцины со временем будет снижаться темпами, описанными в препринте исследования, то в течение 18 месяцев с момента вакцинации эффективность препарата будет составлять менее 50%. В таком случае необходима будет ревакцинация. Кроме того, по данным исследования выявили, что общая эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения болезни (к примеру, ведущего к госпитализации) составила 97%. Ранее ученые сообщили, что полная вакцинация препаратами консорциума Pfizer и BioNTech и компании AstraZeneca дает высокую защиту от дельта-варианта коронавируса. Журова: Иностранный журналист вопросом пытался вывести из себя теннисиста Медведева 28 июля 2021, 16:35

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Теннисист Даниил Медведев, который не стал отвечать на провокационный вопрос иностранного журналиста и попросил его удалиться, поступил абсолютно правильно, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы Светлана Журова. Российский теннисист Даниил Медведев во время общения в микст-зоне на Олимпиаде в Токио резко отреагировал на вопрос иностранного журналиста, в котором тот назвал всех российских спортсменов «читерами» (обманщиками – прим. ВЗГЛЯД). Медведев заявил, что впервые не станет отвечать журналисту, и попросил сделать так, чтобы этого человека больше не было в его поле зрения. «Все очень бурно обсуждали якобы выданную перед Олимпийскими играми спортсменам инструкцию, как правильно отвечать журналистам на некоторые вопросы, хотя как таковой ее не было. Были словесные рекомендации спортсменам, как лучше ответить на провокационные вопросы или же лучше не отвечать на них. По большей части советовали уходить от ответа, если вопрос не имеет отношения к тому, что спортсмен делает на Олимпийских играх. Наличие какой-то инструкции всех взбудоражило, а на деле случилось то, о чем предупреждали», – говорит Журова. Ранее в СМИ действительно появилась информация, что в Олимпийском комитете России (ОКР) спортсменам подготовили памятку-инструкцию с готовыми ответами на «провокационные» политические вопросы, которые им могут задать во время участия в Олимпиаде в Токио. Исходя из рекомендаций, олимпийцам предлагается уходить от ответа или говорить: «No comment» (без комментариев). «Просто нужно понимать, что это в первую очередь вопросы, нацеленные на то, чтобы вывести спортсменов из себя. Здесь журналист пытался на что-то спровоцировать Медведева, обвиняя его, голословно между прочим, в том, что он, а также вся российская команда – обманщики. Я понимаю, что журналист, который задает такие вопросы человеку, которому еще предстоит выступать, делает это отчасти специально. Я считаю, что ни один человек не имеет право этого делать», – объясняет депутат. Собеседник подчеркивает, что если же соревнования уже закончились, а спортсмену больше не предстоит выступать в ближайшее время, то, возможно, в некоторых ситуациях подобного рода вопросы допустимы. Хотя, по ее мнению, формулировки сотрудников средств массовой информации явно должны быть гораздо мягче. «Медведев поступил в этой ситуации очень корректно и правильно: попросил удалить журналиста из зала. Хочу подчеркнуть, что эта история не про свободу слова, а про бескультурье и нарушение спортивной этики, которая обязательно должна учитываться журналистами, особенно освещающими такие большие события, как Олимпиада. Мы же не на шоу, это реально серьезное соревнование. Любой журналист, который пытается психологически повлиять на результат спортсмена, – провокатор, такое недопустимо», – уверена Журова, отмечая, что западные спортсмены отреагировали бы на подобное неуважение еще более резко. Она обращает внимание на то, что Россия имеет решение Международного олимпийского комитета (МОК), которое страна послушно выполняет. Поэтому обвинять российских спортсменов в том, что они выступают под национальным олимпийским флагом, и это обман – как минимум неэтично. «Все претензии пусть все недовольные предъявляют Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и МОК, а не российским теннисистам, да и спортсменам в целом, которым еще выступать. Тем более, которые еще могут стать олимпийскими чемпионами», – заключила заслуженный мастер спорта России. Напомним, в конце прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS), рассматривавший дело Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), принял решение о запрете российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.