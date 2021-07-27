Пекин прокомментировал спор России и Японии вокруг Курил

Эксперт: Токио стал заложником собственной пропаганды по вопросу Курил

«Штампы о якобы оккупации Южных Курил стали неотъемлемой частью политики Токио», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Дмитрий Стрельцов. Так он прокомментировал протест Японии в связи с поездкой премьер-министра России на остров Итуруп, где Михаил Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Позже Москва отвергла протест Токио.

«Предложения, озвученные Мишустиным, не имеют прямого отношения к Японии. Если ранее в Токио придерживались политики экономического проникновения на Курилы и закрепления на островах, то сейчас этот вопрос отошел на второй план», – считает заведующий кафедрой востоковедения, профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов.

В этой связи, по словам востоковеда, единственный вариант присутствия Японии в регионе – это выступление против российских инициатив, затрагивающих острова, которые в Токио считают «спорными». «Но в целом я не думаю, что реализация инициатив российского правительства вызовет сильное противодействие со стороны Японии», – добавил он.

«Вряд ли в вопросе экономического освоения Курил Владимир Путин будет как-то особенно учитывать политические жесты и реакцию Японии. Эта ситуация может получить международный резонанс в случае, если Токио будет уж слишком активно возмущаться. Но пока это похоже на дежурные протесты», – полагает эксперт.

Что касается предложения ввести в регионе свободную таможенную зону, такое решение может быть логичным, так как «Курильские острова – это депрессивный район, требующий крупных инвестиций». «Но если туда придут инвесторы из третьих стран, Япония будет очень недовольна. Поэтому сейчас, когда Москве не нужно противостояние с Токио, политика привлечения инвесторов не будет проводиться слишком активно», – предполагает Стрельцов.

Востоковед подчеркнул, что на протяжении многих лет японские политики остаются заложниками собственной пропаганды по вопросу принадлежности Курильских островов. «Штампы о якобы незаконной оккупации Южных Курил стали неотъемлемой частью политики Токио. И хотя требования по передаче островов не имеют под собой реалистичных оснований, от такой риторики сложно отказаться, потому что тема «спорных территорий» серьезно укоренилась в общественном мнении японцев», – пояснил эксперт.

«А политики, в свою очередь, вынуждены учитывать настроения общественности, особенно в преддверии парламентских выборов, которые состоятся осенью этого года. Чтобы преодолеть эти стереотипы, нужна определенная политическая воля, которой у японского руководства недостаточно», – заключил Стрельцов.

В понедельник в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли на Итурупе премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Он также добавил, что власти России обсуждают возможность введения на Курилах режима свободной таможенной зоны и освобождения от части налогов инвесторов.

Позже первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу Михаилу Галузину в связи с поездкой Мишустина на остров Итуруп. В ответ российский посол заявил, что Москва не принимает протест Токио.

В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

Востоковед Олег Казаков в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал варианты экономического сотрудничества России и Японии на Курилах.

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