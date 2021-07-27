Пекин прокомментировал спор России и Японии вокруг Курил

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27 июля, вторник | Последнее обновление — 11:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: За сутки в России выявили 23 тыс. случаев коронавируса
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Японские власти все прекрасно понимают. Что острова не вернут. Что хорошие отношения с Россией им нужны для сдерживания Китая. Что предложение Путина об особых условиях экономического сотрудничества на Курилах им выгодно. Понимают – но все равно устраивают скандалы.
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Здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин.
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Этнос, народ и нация – это совершенно разные категории. Чеченец юридически является россиянином, так как имеет паспорт РФ, но по происхождению, по крови, он нохчи.
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Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Пекин прокомментировал спор России и Японии вокруг Курил
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Китай считает спор вокруг Курильских островов вопросом двусторонних отношений России и Японии, но выступает за уважение итогов Второй мировой войны, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Мы видели эти сообщения. Это двусторонний вопрос России и Японии, он должен быть урегулирован непосредственно между двумя сторонами. Вместе с тем китайская сторона последовательно выступает за уважение и выполнение итогов мировой войны против фашизма», – заявил на брифинге Чжао Лицзянь, передает РИА «Новости».
В понедельник Москва заявила послу Японии решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к России. Перед этим первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. Однако Россия отказалась принять ноту. После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений.
Также накануне премьер Михаил Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Ранее президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
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В Кремле сказали, как поставить точку в территориальном споре с Японией
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Точку в территориальном споре России и Японии может поставить мирный договор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что точку может поставить в этой истории мирный договор. Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе и президентом (Владимиром) Путиным, прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что со стороны России есть твердая политическая воля на развитие отношений с Японией. «На этом пути существуют известные, хорошо известные трудности, сложности, но несмотря на их наличие, по крайней мере, со стороны России существует твердая политическая воля на развитие добрых отношений с нашим восточным соседом, с Японией», – сказал Песков.
Он отметил, что Россия очень ценит экономическое, инвестиционное взаимодействие, рассчитывает, что оно будет продолжаться.
Комментируя протест Японии из-за посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным Итурупа, Песков отметил, что глава правительства посещает те российские регионы, которые считает необходимым. «Это председатель правительства РФ, и он, конечно, посещает те российские регионы, которые считает необходимым, и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами, предстоит много работать», – сказал Песков.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. При этом Россия отказалась принять протест.
После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
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Москва заявила послу Японии протест
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Замглавы МИД Игорь Моргулов на встрече с послом Японии Тоёхисой Кодзуки заявил Токио решительный протест в связи с недружественными шагами по отношению к России.
«Заместитель министра иностранных дел Российской Федераци Моргулов заявил японской стороне решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Там указали, что Москва настойчиво призвала партнеров «не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей лидеров о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах».
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. При этом Россия отказалась принять протест.
После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
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Япония отреагировала на российские предложения по Курилам
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Правительство Японии в курсе высказываний премьер-министра России Михаила Мишустина по льготам для инвесторов на Курильских островах, однако не знает деталей, поэтому воздержится от конкретных комментариев, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.
«Мы в курсе высказываний премьер-министра Мишустина, но поскольку мы не знаем деталей, то хотели бы воздержаться от каких-либо конкретных комментариев», – приводит ТАСС ответ Като на просьбу прокомментировать слова Мишустина о возможности освобождения инвесторов на Курилах от части налогов, а также установления там режима свободной таможенной зоны.
Като в очередной раз подчеркнул, что Япония все это время вела с Россией переговоры о возможной совместной хозяйственной деятельности на островах в таком формате, «который не нарушал бы правовые позиции обеих стран».
Накануне Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Ранее президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
В понедельник Москва заявила послу Японии решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к России. Перед этим первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. Однако Россия отказалась принять ноту. После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений. Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил.
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Россия отказалась принять протест Японии в связи с поездкой Мишустина на Итуруп
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Российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что Москва не принимает протест Токио в связи с поездкой российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп.
«В свете фундаментальной позиции России (по этому вопросу) мы не принимаем (протест)», – заявил дипломат, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп.
Напомним, в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли на Итурупе Мишустин сообщил, что власти России обсуждают возможность введения на Курилах режима свободной таможенной зоны и освобождения от части налогов инвесторов.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
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Эксперт: Токио стал заложником собственной пропаганды по вопросу Курил
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«Штампы о якобы оккупации Южных Курил стали неотъемлемой частью политики Токио», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Дмитрий Стрельцов. Так он прокомментировал протест Японии в связи с поездкой премьер-министра России на остров Итуруп, где Михаил Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Позже Москва отвергла протест Токио.
«Предложения, озвученные Мишустиным, не имеют прямого отношения к Японии. Если ранее в Токио придерживались политики экономического проникновения на Курилы и закрепления на островах, то сейчас этот вопрос отошел на второй план», – считает заведующий кафедрой востоковедения, профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов.
В этой связи, по словам востоковеда, единственный вариант присутствия Японии в регионе – это выступление против российских инициатив, затрагивающих острова, которые в Токио считают «спорными». «Но в целом я не думаю, что реализация инициатив российского правительства вызовет сильное противодействие со стороны Японии», – добавил он.
«Вряд ли в вопросе экономического освоения Курил Владимир Путин будет как-то особенно учитывать политические жесты и реакцию Японии. Эта ситуация может получить международный резонанс в случае, если Токио будет уж слишком активно возмущаться. Но пока это похоже на дежурные протесты», – полагает эксперт.
Что касается предложения ввести в регионе свободную таможенную зону, такое решение может быть логичным, так как «Курильские острова – это депрессивный район, требующий крупных инвестиций». «Но если туда придут инвесторы из третьих стран, Япония будет очень недовольна. Поэтому сейчас, когда Москве не нужно противостояние с Токио, политика привлечения инвесторов не будет проводиться слишком активно», – предполагает Стрельцов.
Востоковед подчеркнул, что на протяжении многих лет японские политики остаются заложниками собственной пропаганды по вопросу принадлежности Курильских островов. «Штампы о якобы незаконной оккупации Южных Курил стали неотъемлемой частью политики Токио. И хотя требования по передаче островов не имеют под собой реалистичных оснований, от такой риторики сложно отказаться, потому что тема «спорных территорий» серьезно укоренилась в общественном мнении японцев», – пояснил эксперт.
«А политики, в свою очередь, вынуждены учитывать настроения общественности, особенно в преддверии парламентских выборов, которые состоятся осенью этого года. Чтобы преодолеть эти стереотипы, нужна определенная политическая воля, которой у японского руководства недостаточно», – заключил Стрельцов.
В понедельник в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли на Итурупе премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Он также добавил, что власти России обсуждают возможность введения на Курилах режима свободной таможенной зоны и освобождения от части налогов инвесторов.
Позже первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу Михаилу Галузину в связи с поездкой Мишустина на остров Итуруп. В ответ российский посол заявил, что Москва не принимает протест Токио.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
Востоковед Олег Казаков в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал варианты экономического сотрудничества России и Японии на Курилах.
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Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил
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Власти России обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли.
«Мы обсуждаем на сегодняшний день в первую очередь возможности введения здесь режима свободной таможенной территории», – приводит слова Мишустина ТАСС.
«Возможно, мы подумаем над тем, чтобы освободить от обязанностей налогоплательщика [предприятия], которые работают здесь, инвестируют сюда», – сказал Мишустин.
Премьер-министр пояснил, что речь идет об основных видах деятельности, за исключением финансово-посреднической деятельности, производства подакцизных товаров.
«По приезде [в Москву] мы обязательно посоветуемся, подумаем, и я тогда доложу об этих предложениях президенту России [Владимиру Путину]», – сказал Мишустин, анонсировав возможные льготы. «И будет принято соответствующее решение. Думаю, оно будет очень интересным для всех, кто работает здесь, кто хотел бы здесь работать, включая наших западных инвесторов и партнеров из других стран», – добавил премьер.
«Мы буквально на днях обсуждали с президентом России как раз тот набор мер, который можно принести сюда, на Курилы, для того чтобы инвестиционная, экономическая деятельность была как можно более эффективной. И этот набор мер беспрецедентный», – сказал Мишустин.
В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток и в Сибирь прибыл на остров Итуруп в Сахалинской области.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил.
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Япония решила заявить России протест из-за поездки Мишустина на Итуруп
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Япония в ближайшее время заявит протест России в связи с визитом премьер-министра Мишустина на Итуруп, заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.
«Визит премьер-министра России на Итуруп не совпадает с позицией нашей страны по северным территориям (как в Японии называют четыре южнокурильских острова) и вызывает крайнее сожаление. В ближайшее время России будет заявлен протест», – передает слова Като РИА «Новости».
В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток и в Сибирь прибыл на остров Итуруп в Сахалинской области. В беседе с работниками рыбопромышленной отрасли на Итурупе Мишустин сообщил, что власти России обсуждают возможность введения на Курилах режима свободной таможенной зоны и освобождения от части налогов инвесторов.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил.
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Китайцев восхитили корабли на параде ВМФ России
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Пользователи китайского сайта «Гуанча» выразили восхищение российскими военными кораблями, принявшими участие в параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота России.
Большинство читателей выразили восхищение российскими военными кораблями, заявив, что китайские судна «потерялись бы на фоне таких гигантов». «Любой крупный надводный корабль – это уже какая-то сила! Русские действительно неплохи», – написал один из них, передает РИА «Новости».
«124-метровый корабль создает впечатление 421-метрового», – выразил мнение другой.
Один из комментаторов сравнил российский крейсер с китайским и пришел к выводу, что Поднебесной почти удалось достичь уровня России.
Некоторые читатели выразили сожаление из-за того, что на параде в Санкт-Петербурге не были представлены китайские ВМС. «Почему мы не отправили корабль для участия? Это очень странно!» –задался вопросом guan_15563825741299.
«Жалко, что нам слишком далеко плыть, чтобы поучаствовать в параде», – добавил другой пользователь.
В параде, посвященном 325-летию создания российского флота, приняли участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии и военно-морской базы в Сирии.
Япония выразила протест в связи с визитом Мишустина на Итуруп
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Первый замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп.
Отмечается, что для выражения протеста посол России был вызван в японский МИД, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.
В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток и в Сибирь прибыл на остров Итуруп в Сахалинской области. В беседе с работниками рыбопромышленной отрасли на Итурупе Мишустин сообщил, что власти России обсуждают возможность введения на Курилах режима свободной таможенной зоны и освобождения от части налогов инвесторов.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
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Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Итуруп
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Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток и в Сибирь прибыл на остров Итуруп в Сахалинской области.
Программа Мишустина начинается с посещения особой части региона – Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Здесь он побывает в поликлинике Курильской центральной районной больницы и осмотрит цеха рыбоперерабатывающего комплекса, где также пообщается с работниками предприятия, передает ТАСС.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил.
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Представитель посольства Японии прибыл в МИД России
Представитель посольства Японии в Москве прибыл в МИД на фоне протеста Токио из-за посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным острова Итуруп.
У внешнеполитического ведомства стоит посольский автомобиль с флагом Японии, на котором, как правило, передвигается японский посол, передает РИА «Новости».
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. При этом Россия отказалась принять протест.
Напомним, в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли на Итурупе Мишустин сообщил, что власти России обсуждают возможность введения на Курилах режима свободной таможенной зоны и освобождения от части налогов инвесторов.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
Эксперты оценили перспективы создания свободной таможенной зоны на Курилах
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«Токио отвергнет такую идею с порога. Японцы против того, чтобы Россия зазывала на Курилы третьи страны», – сказал газете ВЗГЛЯД японист Валерий Кистанов, комментируя заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о возможности введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны.
«В Токио никакой положительной реакции на это предложение не будет. Создание на Курилах свободной таможенной зоны не только для Японии, но и для других стран – в корне неприемлемо для Токио», – убежден руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.
«Поэтому японцы отвергнут такую идею с порога, – пояснил эксперт. – Они всегда яростно выступали против того, чтобы Россия зазывала на Курильские острова третьи страны. Они полагают, что Южные Курилы принадлежат исключительно Японии, а весь спор в целом должен решаться в рамках двусторонних взаимоотношений».
«В то же время, – добавил Кистанов, – Япония готова идти на экономическое сотрудничество с Россией исключительно в том случае, если она будет видеть для себя перспективу возвращения «спорных» территорий в той или иной форме. Это главная цель для Токио».
«Если японцы не увидят для себя перспектив решения территориальной проблемы, они не пойдут нам навстречу, – подчеркнул собеседник. – Кроме того, с точки зрения макроэкономики и бизнеса японцев Дальний Восток не особо интересует из-за слабого потребительского спроса и некачественного инвестиционного климата».
Иного мнения придерживается Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН. По его словам, если Россия создаст благоприятные для японской стороны условия инвестирования и ведения экономической деятельности, то японские бизнесмены при благоприятном стечении обстоятельств будут принимать участие в российских проектах.
«Дальний Восток всегда интересовал японцев, китайцев, корейцев и американцев. Поэтому если инициативы нашего правительства будут правильно реализованы – многие страны будут заинтересованы в том, чтобы работать на российских территориях, привлекая туда деньги и создавая рабочие места», – уверен Казаков.
В понедельник в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли на Итурупе премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Он также добавил, что власти России обсуждают возможность введения на Курилах режима свободной таможенной зоны и освобождения от части налогов инвесторов.
Позже первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу Михаилу Галузину в связи с поездкой Мишустина на остров Итуруп. В ответ российский посол заявил, что Москва не принимает протест Токио.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
Востоковед Олег Казаков в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал варианты экономического сотрудничества России и Японии на Курилах, а профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов указал на то, что Токио стал заложником собственной пропаганды по вопросу Курил.
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Россия отвергла возможность пересмотра принадлежности Курил
Россия заинтересована в развитии экономического взаимодействия с Японией, но о пересмотре итогов Второй Мировой войны речи не идет, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Россия была бы заинтересована в экономическом взаимодействии со странами дальневосточного региона, в том числе с Японией. Но надо понимать, что ни о каком пересмотре итогов II Мировой войны речи быть не может. Речь идёт о сугубо экономических и финансовых вопросах, связанных с развитием Дальнего Востока, Сахалинской области и, в частности, Курил», – сказал Карасин, передает РИА «Новости».
Глава кабмина Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов рассказал, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории, возможность освободить от налогов предпринимателей и инвесторов, работающих на островах, а также премьер высказал мнение, что на территории надо сохранить пониженную ставку страховых взносов.
На прошлом оперативном совещании с постоянными членами Совбеза Путин попросил Мишустина в ходе рабочей поездки на Дальний Восток обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах в части совместной работы с Японией. По словам Путина, Россия давно реализует с японскими партнерами «работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности».
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Япония выразила протест из-за готовящихся учений ВС России на Кунашире
Японское правительство направило российской стороне протест в связи с учениями вооруженных сил, которые, по словам генсека японского кабмина Кацунобу Като, готовятся на Кунашире.
«22 июля мы направили протест российской стороне по дипломатическим каналам в связи с тем, что эти стрельбы, ведущие к усилению российского военного присутствия на северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова), являются неприемлемыми и не соответствуют позиции нашей страны», – сказал Като, передает ТАСС.
Ранее японские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правительство России передало информацию японской стороне о готовящихся стрельбах на Кунашире, которые пройдут с 27 июля до конца августа.
Тем временем посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки сообщил РИА «Новости», что был вызван в МИД РФ для обсуждения двусторонних отношений.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. При этом Россия отказалась принять протест.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
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Власти Японии отказались «гадать» о планах Путина по Курилам
Правительство Японии в курсе слов президента России Владимира Путина о «беспрецедентных» предложениях по вовлечению Токио в экономическую деятельность Курильских островов, однако хотело бы воздержаться от «гадания об их содержании», заявил генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като.
«Мы хотели бы воздержаться от гадания об [их содержании], но по вопросу совместной экономической деятельности на северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова) мы [все это время] вели активные переговоры с российской стороной о том, как осуществлять ее, не нарушая правовые позиции обеих стран», – передает ТАСС ответ на соответствующий вопрос.
Като также добавил, что правительство Японии «внимательно отнеслось» к словам российского президента.
В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток и в Сибирь прибыл на остров Итуруп в Сахалинской области.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил.
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