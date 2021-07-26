Правозащитник: The Insider незаконно отказался маркировать материалы как СМИ-иноагент

«Сайт издания The Insider ориентирован на российскую аудиторию, поэтому Роскомнадзор уполномочен выдавать соответствующее предписание или блокировать запрещенный контент», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Ионов, комментируя отказ шеф-редактора портала The Insider Романа Доброхотова маркировать материалы издания как «СМИ-иноагента».

«Шеф-редактор портала The Insider (который в России иностранным агентом) Роман Доброхотов отказывается маркировать материалы издания как материалы СМИ-иноагента. В конечном итоге это приведет к тому, что начнутся административные взыскания, и даже может быть заведено уголовное дело», – отметил правозащитник Александр Ионов.

В воскресенье Доброхотов в эфире телеканала «Дождь» объяснил свое решение отказаться от маркировки публикаций тем, что The Insider зарегистрирован не в России, а в Латвии. «Это латвийское издание, которое может подчиняться только законам Латвии», – передает РИА «Новости» слова шеф-редактора портала.

Доброхотов лукавит, заметил Ионов. Согласно латвийской базе юридических лиц, шеф-редактор портала The Insider еще в 2017 году зарегистрировал официальное представительство портала в Москве, пояснил собеседник. Кроме того, Роскомнадзор может рассматривать сайт, как СМИ, которое работает для неограниченного круга лиц, включая российскую аудиторию, указал Ионов. «Сайт издания The Insider ориентирован на российскую аудиторию. Если там будут опубликованы экстремистские материалы, то согласно законодательству РФ, Роскомнадзор уполномочен выдавать предписание руководителю издания или блокировать запрещенный контент», – объяснил Ионов.

Собеседник добавил, что в странах Европе все юридические лица обязаны предоставлять в налоговую службу всеобъемлющую информацию о состоянии своего финансового счета. «Эта отчетность публикуется в едином реестре и каждый человек, зарегистрировавшись и заплатив определенную сумму, может получить доступ к этой отчетности. Многие так называемые «независимые» российские СМИ попадаются на том, что либо у них нулевые балансы, либо они получают дотации от сомнительных источников. А согласно законам ЕС, даже благотворительные финансовые взносы необходимо включать в отчетность», – подчеркнул эксперт.

Он также заметил, что The Insider – это не классическое СМИ. «Многие журналисты у Доброхотова вообще никак не оформлены. Это группа людей, которая получает деньги из-за рубежа на свою деятельность. Поэтому издания, которые называют себя независимыми, кричат о нарушениях прав человека и притеснениях журналистов, по сути, не могут ни подтвердить, ни опровергнуть ту информацию, которая о них собрана», – указал собеседник.

«Некоторые российские СМИ получают деньги напрямую от Госдепа, Агентства США по международному развитию (USAID), Фонда Конрада Аденауэра, Фонда Рокфеллера и других. Эти организации – основные благодетели некоторых российских «независимых» СМИ. И хотелось бы, чтобы журналисты этих изданий все-таки доказали, что они уехали в Латвию и другие европейские страны не для того, чтобы лучше легализовать свои средства, полученные от иностранных фондов. Но отказ от маркировки своих публикаций как «СМИ-иноагента» лишь подтверждает их политическую ангажированность», – подчеркнул Ионов.

Интернет-издание The Insider было признано СМИ-иностранным агентом в конце минувшей недели. Одновременно в список иностранных агентов были включены: зам главного редактора интернет-издания «Проект» Михаил Рубин, а также журналисты этого издания Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак. Ранее «Проект Медиа» была признана нежелательной в России неправительственной организацией (НПО).

В июле Минюст включил в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, восемь журналистов, в том числе главного редактора «Проекта» Романа Баданина и Юлию Ярош, главного редактора издания «Открытые медиа» (принадлежит Михаилу Ходорковскому). До этого Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, пять организаций, в том числе «Фонд Ходорковского» и «Фонд Будущее России».