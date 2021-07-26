РЭО выделит на проекты по переработке отходов в Подмосковье 2,9 млрд рублей

Наблюдательный совет одобрил вхождение Российского экологического оператора (РЭО) в первые два инвестиционных проекта по переработке отходов в Московской области на 2,9 млрд рублей, эти средства госкомпания выделит в виде облигационных займов.

«Наблюдательный совет РЭО одобрил вхождение компании в два инвестиционных проекта компаний ООО «КПО Нева» и ООО «Комбинат», в рамках которых будут построены мусороперерабатывающие комплексы в Московской области. Общий объем инвестиций двух проектов составит 16 млрд рублей, РЭО предоставит финансирование в виде облигационных займов на 2,9 млрд рублей. Это поможет снизить тарифную нагрузку на население Москвы и Подмосковья на 703 миллиона рублей благодаря уменьшению уровня необходимой валовой выручки компаний», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Как напомнили в госкомпании, российское правительство 22 июня одобрило новую меру государственной поддержки в виде выкупа облигаций. С помощью этого инструмента РЭО проинвестирует 6,2 млрд рублей в создание 13 объектов в 11 регионах уже в 2021 году.

«Мера поддержки отрасли обращения с отходами в виде облигационного займа доказала свою привлекательность среди игроков рынка в отличие от ранее возможной меры поддержки в виде вхождения в уставной капитал компаний. Ключевая цель поддержки проектов со стороны РЭО - развитие отрасли и выполнение показателей нацпроекта «Экология». Напомню, к 2030 году мы должны достичь сортировки всего объема ТКО и снизить на 50% долю захоронения. Более того, благодаря поддержке этих проектов мы сможем снизить тарифную нагрузку на население на 703 млн рублей благодаря уменьшению уровня необходимой валовой выручки компаний», – отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Клину будет строиться на средства ООО «Комбинат». Компания работает с 2005 года, с 2014 – эксплуатирует полигон «Алексинский карьер». Объект будут загружать отходами из Москвы, Клинского округа и соседствующих с ним районов. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в декабре 2021 года. Входящий поток отходов составит 950 тыс. тонн, после обработки 213 тыс. тонн (22%) станет вторсырьем, а 300 тыс. тонн (31%) пойдут на компостирование. В целом, проект за 2022 год позволит на 48% увеличить долю отходов, направленных на утилизацию в Подмосковье.

«Наблюдательный совет одобрил участие РЭО в финансировании инвестиционного проекта ООО «Комбинат» в форме выкупа облигационного займа в размере 1,3 млрд рублей на срок девять лет и ставкой купона 3%. Общий объем инвестиций оценивается в 8,8 млрд рублей», – уточнили в РЭО.

Вторым инвестпроектом стал мусороперерабатывающий завод «Нева» в Солнечногорском округе мощностью 500 тыс. тонн в год, главным инвестором которого является компания «Эколайн», крупнейший оператор столичного региона по сбору, транспортировке, обработке и размещению отходов. Облигационный заем выдан в размере 1,6 млрд рублей на восемь лет под 3% годовых.

«Новый объект должны ввести в эксплуатацию не позднее 31 марта 2022. Он будет принимать 500 тыс. тонн отходов ежегодно, из которых 104 тыс. тонн (20%) станут вторичными материальными ресурсами, 124 тыс. тонн – RDF-топливом, 150 тыс. тонн (30%) пойдут на компостирование. В целом, проект за 2022 год позволит на 14% увеличить долю отходов, направленных на утилизацию в Подмосковье», – добавили в пресс-службе.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.