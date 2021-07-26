Соловьев высмеял украинского депутата за критику геев

Тележурналист Владимир Соловьев высмеял заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы о том, что США показали свое истинное отношение к саммиту «Крымская платформа», отправив на мероприятие министра транспорта США Пита Буттиджича, который является открытым геем.

«Америка с тонким чувством юмора. Показала истинное отношение к саммиту «Крымская платформа», отправив своего представителя, официального педераста, Питера Пола Монтгомери Буттиджича. В народе уже говорят: опущенное мероприятие!» – написал Кива в Telegram.

Комментируя заявление Кивы, Соловьев с иронией отметил, что украинский депутат слишком жестко обходится с либеральными ценностями в США.

«Упс. Как-то жестковато обходится с либеральными ценностями народный депутат Украины Кива. Так может и под раздачу попасть на очередном заседании СНБО Украины», – написал Соловьев в Telegram.

Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.