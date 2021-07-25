В Подмосковье поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт»

Сотрудников больницы под Брянском заподозрили в уничтожении вакцины от COVID

Три сотрудника больницы в Брянской области находятся под подпиской о невыезде после того, как их заподозрили во внесении в единую систему о вакцинации населения ложных сведений о привитых людях – при этом якобы использованная вакцина уничтожалась, сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону.

По данным следователей, в период с мая по июль 2021 года программист Сельцовской городской больницы совместно со старшей медсестрой и оператором ПЭВМ медучреждения внесли в систему заведомо ложные сведения о проведенной вакцинации от коронавируса нескольких десятков жителей Брянска и Брянской области, «повысив тем самым риск ее распространения», передает РИА «Новости».

Сотрудники больницы, считают в СК, делали это по предложению местного жителя, за деньги, он задержан как посредник. В данный момент «все четверо находятся под подпиской о невыезде, в содеянном они сознались и раскаялись».

Ситуация возмутила губернатора региона Александра Богомаза. На заседании оперативного штаба по COVID-19 он заявил, что кроме того, что сотрудники больницы делали «левые» справки, они еще и уничтожали вакцину, «якобы прививали людей».

По мнению губернатора, наказание за такие действия должно быть «по всей строгости закона, по верхней планке».

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