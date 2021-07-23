Эксперты: На выборах в Госдуму появился новый значимый игрок

Рейтинг российской партии «Новые люди» составил 3%, согласно данным последних опросов. Эксперты называют такой результат серьезным промежуточным успехом для новой политической силы и допускают возможность изменения партийного состава Думы.

Согласно данным последнего социологического опроса «Фомнибус» по заказу Фонда «Общественное мнение», если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то первое место заняла бы «Единая Россия» с результатом 31% голосов, второе и третье место заняли бы КПРФ и ЛДПР, набрав по 11% и 10% голосов соответственно, на четвертом оказалась – «Справедливая Россия – За правду» с результатом 7%.

Примечательно, что 8% граждан заявили, что отдали бы свои голоса за одну из непарламентских партий, причем 3% достались бы партии «Новые люди». 12% опрошенных не пришли бы на выборы. 18% пока затрудняются с ответом.

По словам доктора педагогических наук, профессора Михаила Полянского, такой расклад делает более вероятным обновление партийного состава Госдумы.

«3% – это достаточно серьезный показатель, который позволяет говорить о партии как о значимом игроке. Такой результат на выборах дает право на получение государственного финансирования. И, пожалуй, это тот рубеж, с которого партию начинает видеть и оценивать массовый, а не только нишевой избиратель», – приводятся слова эксперта на сайте Независимого общественного мониторинга.

Политолог Виталий Гаскин считает, что «Новые люди» пришлись по вкусу уставшему от длительного политического однообразия избирателю. На стороне партии – те, чьи позиции в сегодняшнем парламенте представлены достаточно слабо. В основном, это люди, исповедующие умеренно либеральные взгляд, не слишком удовлетворенные экономической политикой государства, но не желающие радикальных политических перемен.

«До сих пор эту категорию избирателей было не принято воспринимать всерьез, считалось, что число таких людей колеблется в пределах статистической погрешности», – пояснил эксперт, добавив, что обычно такие партии терпели неудачу.

«Здесь можно вспомнить и последние выступления «Яблока» и партию Роста, и многие другие попытки. Однако «Новым людям», судя по всему, удалось консолидировать эту электоральную группу, начав действовать с самых низов с муниципального уровня и показав, что у них действительно есть и новые лица, и новые идеи. И сейчас понятно, что оценка «в пределах погрешности» – это сильное преуменьшение ее потенциала», – заявил Гаскин.

Для того, чтобы попасть в Госдуму, новой партии предстоит приложить немало усилий. Пока есть шансы занять места у четырех думских партий. По оценке аналитиков Центра политической конъюнктуры России, если основываться на данных Фонда «Общественное мнение», то текущий рейтинг партий среди активных избирателей (тех, кто заявляет о своем намерении принять участие в голосовании) составляет 45% для «Единой России», 17% для КПРФ, 16% для ЛДПР и 10% для «Справедливой России – За правду».

Таким образом, при перераспределении голосов, отданных за партии, не прошедшие барьер, доля мандатов по федеральному избирательному округу будет следующей: «Единая Россия» получит 50,7% мандатов (114 мест), КПРФ – 19,6% (44 места), ЛДПР – 18,2% (42 места), «Справедливая Россия – За правду» - 11,6% (26 мест), подсчитали в Центре политической конъюнктуры.

«Мы видим, что партия власти пока сохраняет уверенное большинство и что на самом деле при таких показателях «разбавить» парламентскую четверку достаточно проблематично. Особенно если учитывать, что дисциплинированность избирателя системных партий значительно выше, чем у сторонников малых партий», – прокомментировал заключение аналитиков директор благотворительной организации «Право и порядок», кандидат исторических наук Олег Иванников.

Ранее сообщалось, что если бы выборы состоялись в это воскресенье, то «Единая Россия» получила бы по федеральному округу 53,3% мандатов или 120 мест в Госдуме, говорится в исследовании Центра политической конъюнктуры (ЦПК).