Лавров рассказал о просьбе Байдена к Путину «отстать» от «Радио Свобода» Путин анонсировал уникальные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил Путин дал поручения в связи с ЧП на Транссибе 23 июля 2021, 14:39 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить все необходимое для жизнедеятельности в связи с ЧП на Транссибирской железнодорожной магистрали, где из-за сильных дождей обрушился мост на перегоне Куэнга – Укурей. «Хочу попросить правительство самым внимательным образом к этому отнестись. Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду и продовольственные группы товаров, и все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб», – сказал Путин, передает ТАСС. Он добавил, что первую ветку Транссиба после ЧП планируется восстановить за двое суток, вторую – примерно за пять суток. Утром в пятницу региональное ГУ МЧС проинформировало об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга, движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов. МЧС привлечет авиацию к аварийно-восстановительным работам на месте обрушения железнодорожного моста. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура после инцидента начала проверку.

Кремль: Меркель проинформировала Путина о соглашении с США по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 22:04

Фото: BERND VON JUTRCZENKA/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре высказали удовлетворение ходом строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщили в пресс-службе Кремля. «Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток – 2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», – сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, Путин дал соответствующие комментарии. «В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между Газпромом и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года», – отмечается в сообщении. Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны. Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину. Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Лавров рассказал о просьбе Байдена к Путину «отстать» от «Радио Свобода» 23 июля 2021, 12:25

Фото: Evan Vucci/АР/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве просил «отстать» от «Радио Свобода*» (признано в России иноагентом), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, американцы многие десятилетия не просто имеют закон об иноагентах, но и активно его применяют, в том числе к целому ряду западных стран, передает РИА «Новости». «Это все было как бы в порядке вещей и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки», – заявил Лавров, передает РИА «Новости». Глава МИД подчеркнул, что Россия первой никогда не начинает действий, направленных на усиление конфронтационных тенденций. «Но вот Russia Today и Sputnik были объявлены США иностранными агентами. И они, как законопослушные средства массовой информации, когда вещают, обозначают себя как иностранный агент в соответствии с законом Соединенных Штатов», – сказал министр. Он отметил, что Россия применила абсолютно зеркальный подход к «Радио Свобода*», обозначив их в качестве иностранных агентов, однако они категорически оказываются отмечать свой контент требуемым образом по закону. «А американские коллеги, в том числе устами Джо Байдена, на встрече с Владимиром Путиным в Женеве стали говорить «нехорошо так себя вести, давайте от них все-таки отстаньте», – заявил Лавров. Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов. Путин призвал не навязывать прививку от COVID 21 июля 2021, 17:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя. «Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – заявил он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС. Он отметил, что «ничего нельзя навязывать». По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации». «Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять», – цитирует Путина РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона. Десятилетний австриец попросил Путина не терять веру в Европу 21 июля 2021, 15:20

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер через российского посла передал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил не терять веру в Европу, сообщило посольство России в Вене. «Уважаемый господин президент, я очень интересуюсь Россией и начал учить русский язык... Страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», – говорится в письме. Мальчик отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. «Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», – говорится в письме, фотографии которого опубликовало посольство в Facebook. Российское диппредставительство поблагодарило автора за интересное и примечательное письмо, отметив, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса. «По просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», – отметили в посольстве. Сенатор США заявил, что Байден «полностью сдался Путину» 21 июля 2021, 05:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Американский сенатор Тед Круз прокомментировал сообщения о том, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». По его словам, «если сообщения и детали сделки верны», она станет «геополитической победой для Путина на поколение вперед». Круз считает ожидаемое соглашение «катастрофой для США и союзников». Он обвинил главу американского государства Джо Байдена в том, что президент США «пренебрегает законами» и «полностью сдался Путину», передает ТАСС. Напомним, СМИ сообщали, что Вашингтон и Берлин в среду объявят о преодолении разногласий по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Круз пытается задержать утверждение кандидатур на ключевые посты в нынешней администрации США. Таким образом Круз добивается введения санкций против газопровода «Северный поток – 2». Путин угостился мороженым на МАКСе 20 июля 2021, 16:00 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин по традиции угостился мороженым во время посещения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021). В Сети появилось видео, на котором глава государства в окружении представителей различных министерств и глав компаний выбирает мороженое. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Путин и сопровождавшие его посетители МАКСа выбирали мороженое не у холодильного аппарата, а из коробки, которую носил официант. Как сообщает РИА «Новости» мороженое принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а затем всем, кто смотрел полеты вместе с ним. «Денис, ты заплатил?» – в шутку поинтересовался вице-премьер Юрий Борисов у главы Минпромторга Дениса Мантурова. Путин прежде чем открыть мороженое, изучил упаковку. Напомним, в сентябре 2019 года на авиасалоне МАКС в Подмосковье Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и членов турецкой делегации российским мороженым. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. Путин назвал повышение цен на овощи «особо острым вопросом» 21 июля 2021, 17:06 Текст: Алексей Дегтярев

Подорожание базовых продуктов питания в России стало острым вопросом, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «И отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», – сказал глава государства, передает ТАСС. Ранее депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания. До этого на площадке партии провели совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Путин анонсировал уникальные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил 23 июля 2021, 14:47

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он напомнил о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами «работу, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности». Глава российского государства добавил, что обсуждал это с премьер-министром Михаилом Мишустиным, и у того есть хорошие наработки и предложения, передает ТАСС. «Скажу, что то, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте, мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», – подытожил Путин. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. «Хочу, Михаил Владимирович, попросить вас, – у вас там большая программа, вы мне докладывали, я знаю – и аварийное жилье по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, но просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах», – распорядился глава государства. Основным препятствием для заключения мирного соглашения России с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Меркель обсудила с Путиным «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину 21 июля 2021, 21:00 Текст: Елена Мирошниченко

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину. «Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод «Северный поток – 2», – приводит ее слова ТАСС. Деммер добавила, что «обсуждались также двусторонние вопросы». Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Путин поддержал предложение ЕР о прямом доступе производителей на ярмарки и рынки 21 июля 2021, 19:48 Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и правительства дать прямой доступ сельскохозяйственным производителям на ярмарки и рынки. Глава государства поручил руководителям регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок в самых удобных для сбыта местах и создание условий для прямого доступа сельхозпроизводителей к торговым точкам, сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально». Организовать прямые поставки от производителей на рынки и ярмарки ЕР предложила на совещании по снижению цен на «борщевой набор». «Сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей. Нужно чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу. Так мы быстро насытим рынок и обеспечим снижение цен», – сказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом. Она пояснила, что эту работу начали вместе с ЕР. «С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание. Ярмарки нужно организовать максимально быстро у метро, железнодорожных и автобусных станций, на городских площадях, возле магазинов торговых сетей, торговых центров. Такая совместная работа правительства, регионов и «Единой России» позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с овощами борщевого набора», – добавила Абрамченко. Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также принимают представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты. Путин на встрече с Алиевым заявил о работе над производством российских вакцин в Азербайджане 20 июля 2021, 19:31 Текст: Алексей Дегтярев

Российская и азербайджанская стороны совместно борются с пандемией коронавируса, и работают над запуском в Азербайджане производства вакцин, заявил президент Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. «Мы сотрудничаем сейчас все активнее в борьбе с коронавирусом», – цитирует Путина ТАСС. Он отметил, что на данный момент в республику поставлено свыше 100 тыс. доз российских вакцин. «Работаем над тем, чтобы развернуть производство на территории Азербайджана», – добавил российский лидер. В пресс-службе Кремля сообщали, что главы государств в ходе переговоров в Москве обсудят «ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество». Планировалось, что лидеры двух стран рассмотрят «практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января» Также ожидается, что особое внимание будет уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Меркель оценила заявление о «подарке Путину» из-за «Северного потока – 2» 22 июля 2021, 14:22 Текст: Евгения Шестак

Не нужно оценивать договоренности США и ФРГ по «Северному потоку – 2» как «подарок» президенту России Владимиру Путину, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. «Нет, совершенно нет. Речь идет о том, чтобы найти путь к компромиссу по проекту, который в своей политической оценке по-разному оценивается разными странами», – цитирует РИА «Новости» Меркель. Ранее газета Die Welt написала, что Меркель в конце своего правления сделала подарок Путину, достигнув компромисса с США по реализации «Северного потока – 2». Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. На ваш взгляд Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»? Германия

Россия

США

Украина

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Путин предложил контроль за лесами в малонаселенных регионах передать на федеральный уровень 21 июля 2021, 17:53 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин по итогам доклада главы Якутии Айсена Николаева о ситуации с лесными пожарами поручил правительству подготовить предложение о передаче полномочий в области лесных отношений в регионах с большой площадью лесов и малой плотностью населения на федеральный уровень. Выслушав доклад Николаева и его предложения, президент рассказал, что «есть еще идея для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень», передает ТАСС. Он спросил, как глава региона относится к такой инициативе. Николаев пояснил, что поддерживает предложение, поскольку вопросы по защите таких больших территорий лесов от пожаров необходимо держать на федеральном уровне. «Давайте мы это пометим для себя. И я просил бы правительство подумать на этот счет и сделать свои предложения», – продолжил глава государства. Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина пометить себе этот вопрос. «С коллегами проработайте и доложите мне», – сказал президент. «Принято, Владимир Владимирович», – ответил глава правительства. Также Путин напомнил, что Мишустин с рабочим визитом отправится на Дальний Восток. «Посмотрите, где конкретно можно было бы коллег собрать, поговорить на эту тему, но [также] и на все смежные темы», – сказал президент. Премьер пообещал, что проведет такое совещание. Путин поручил обеспечить поддержку продаж российских авиасудов 20 июля 2021, 16:39 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо выработать предложения по поддержке продаж российских самолетов, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам гражданского авиастроения. «Необходимо также выработать предложения по поддержке продаж отечественных воздушных судов и их последующего обслуживания. Все это позволит обеспечить спрос со стороны авиакомпаний. И, конечно, важно поддерживать эксплуатационную надежность и исправность парка выпускаемых самолетов, в том числе и соблюдать установленные сроки поставок двигателей и запасных частей», – цитирует главу государства РИА «Новости». Президент добавил, что важно четко определить планы производителей по выпуску минимум до 2030 года, а также их ответственность за сроки поставки, цены, качество и уровень исправности техники. Ранее Путин во время посещения МАКС-2021 осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС), который в мае начало строить конструкторское бюро «Сухого». Глава МЭР предложил выдавать гранты малому бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса 21 июля 2021, 18:35 Текст: Алексей Дегтярев

Минэкономразвития предложило давать краткосрочные гранты малому и среднему бизнесу, чья деятельность будет приостановлена из-за ограничений по коронавирусу, предложение поддержал президент Владимир Путин. В разных регионах может возникнуть необходимость введения дополнительных, более жестких ограничений по эпидемии, связанными с полной приостановкой, заявил глава МЭР Максим Решетников на совещании правительства с президентом, передает РИА «Новости». «Важно, чтобы на период таких краткосрочных ограничений предприниматели, деятельность которых ограничена, получили государственную поддержку», – отметил глава ведомства. «Предлагаем для таких случаев предусмотреть предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам малого и среднего бизнеса, деятельность которых будет приостановлена из-за временных региональных ограничений», – продолжил министр. Он пояснил, что двух недель ограничений обычно хватает для стабилизации ситуации, и предложил рассчитывать грант «исходя из половины минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника на две недели ограничений, если сроки ограничений будут продлены, то размер гранта будет увеличиваться пропорционально – вплоть до одного МРОТ на сотрудника». «Разумеется, поддержу», – сказал Путин в ответ на прозвучавшее предложение. При этом он отметил, что регионам необходимо координироваться с федеральным центром при введении подобных ограничений. «Тесная координация должна быть налажена между правительством и регионами с тем, чтобы регионы не так, как захочется, вводили эти ограничения, а со смыслом, информируя своевременно правительство и не ожидая, что правительство щедрой рукой сеятеля будет раздавать направо и налево меры поддержки», – пояснил глава государства. «Конечно, нужно это делать, надо поддерживать, безусловно, они востребованы и нужны сейчас. Но координация с регионами должна быть налажена», – указал он.