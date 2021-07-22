В Совфеде заявили о продолжении попыток Запада вмешаться в выборы в России

Рабочая группа зафиксировала продолжение целенаправленных попыток Запада вмешаться в подготовку и проведение выборов в Государственную думу в России, заявил глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров.

По его словам, усилия Запада сфокусированы на организации информационных вбросов для дискредитации предстоящего голосования и поддержке различных деструктивных политических сил и радикалов. «В антироссийской кампании участвуют как официальные органы стран Запада, так и иностранные СМИ, международные НКО и действующие в интересах своих спонсоров иноагенты», – заявил Джабаров, слова которого приводятся в Telegram комиссии Совфеда.

Кроме того, отметил он рабочая группа зафиксировала расширение списка участников попыток вмешаться в электоральный суверенитет России. «К атакам на предстоящее голосование подключились известные своей антироссийской позицией международные НКО. 20 июля организация Amnesty International опубликовала заявление о выборах в Российской Федерации, в котором отрабатывается все тот же сценарий с поддержкой кандидатов-правонарушителей», – заявил Джабаров.

«Заявление Amnesty International заканчивается откровенно провокативными призывами, которые служат ярким примером вмешательства в суверенные дела Российской Федерации. Нашей стране предлагается отменить все ограничения для участников экстремистских организаций. В добавок к этому организация предложила находящимся в России иностранным дипломатам участвовать в судебных слушаниях и публично осуждать решения российских судов. Фактически это прямой призыв вмешиваться в деятельность российской системы правосудия», – отметил сенатор.

По его словам, ставленники Запада не скрывают, что перед ними стоит задача по дискредитации сентябрьского голосования. Так, отметил Джабаров, 17 июля член совета движения «Голос» Андрей Бузин на «Эхо Москвы» заявил, что продолжит говорить о нелегитимности выборов и сослался при этом на мнение «международного сообщества».

«Свои заявления «Голос» подтверждает и конкретными действиями. Это движение, после ликвидации признанного в 2016 году иноагентом юридического лица, на практике продолжает осуществлять свою деструктивную деятельность в интересах иностранных государств. Сейчас «Голос» активно участвует в попытках дискредитации выборов в Госдуму посредством публикации претенциозных и манипулятивных докладов. Звучащие в этих якобы экспертных текстах пропагандистские формулировки и надуманные оценки затем тиражируются в иностранных СМИ и СМИ-иноагентах», – отметил сенатор.

Он также указал, что о целях Запада можно судить по утвержденному 15 июля комитетом Европарламента по иностранным делам докладу о стратегии отношений с Россией. Так, в документе евродепутаты призвали Евросоюз готовиться не признавать итоги выборов в Госдуму. «Для этого отрабатывается сценарий, прямо обозначенный автором доклада, известным русофобом, евродепутатом от Литвы Андрюсом Кубилюсом», – заявил Джабаров.

«Сейчас Запад использует сеть своих антироссийских структур именно для создания фейков о недопущении отдельных кандидатов до выборов. Для этого предпринимаются попытки зарегистрировать в качестве кандидатов тех, кто заведомо не имеет такого права в соответствии с российским законодательством», – отметил Джабаров. По его словам, это делается только для того, чтобы хоть как-то сфабриковать обвинения в адрес российской избирательной системы и попытаться нанести удар по легитимности выборов.

Ранее в МИД заявили, что ряд недружественно настроенных стран делают ставку на подрыв внутриполитической стабильности в России в преддверии выборов.