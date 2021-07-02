Инфекционист объяснил необходимость изоляции при ОРВИ

Коронавирусная инфекция первыми симптомами напоминает ОРВИ, инфицированным необходимо изолироваться для прекращения распространения вируса, заявил бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев.

«Все симптомы, что при ОРВИ, что при COVID-19 одинаковы, особенно в начале. Изоляция идет, как профилактика дальнейшего распространения болезни. Всегда дешевле предупредить, чем бороться с последствиями», – пояснил Малышев Ura.ru.

Он пояснил, что людей под подозрением на коронавирус необходимо тестировать. «Если вирус опустился и не определяется, значит выделяется в малых количествах и эти люди в основном не опасны. Если вирус выделяется активно, то, безусловно, тест будет положительный», – указал вирусолог.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что необходимо соблюдать изоляцию при ОРВИ в любом случае, даже если бы не было коронавирусной инфекции.

«Это нормальное и ответственное поведение. А в условиях эпидемии – тем более», – подчеркнул ученый.

Он отметил, что одной из главных причин успеха борьбы с коронавирусом в Китае и Южной Корее стали широкомасштабные тестирования.