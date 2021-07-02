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2 июля, пятница | Последнее обновление — 12:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На портале «Госуслуги» образовалась очередь на вход из-за массового наплыва посетителей
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Больных ОРВИ в Москве до получения отрицательного ПЦР попросили соблюдать изоляцию
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Все случаи ОРВИ в Москве теперь рассматривают как потенциальный коронавирус, все больные ОРВИ до получения отрицательного теста на COVID-19 должны соблюдать изоляцию, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
«Сегодня принято решение, что все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня мы будем рассматривать как, с высокой долей вероятности, коронавирусную инфекцию. … До получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, все больные ОРВИ должны соблюдать режим самоизоляции», – заявила Ракова, передает РИА «Новости».
Она также отметил, что всем больным ОРВИ в Москве и их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген, дополняющий ПЦР на коронавирус. «Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым дополнительно всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, до окончательного ПЦР-исследования и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест на антиген – тест, который дополняет ПЦР-исследование. Он позволяет с большей степенью вероятности определить, есть ли у человека в носоглотке белок, который с высокой долей вероятности свидетельствует, что человек инфицирован», – сказала Ракова.
По ее словам, это позволит ускорить диагностику коронавируса и начать более быстро лечить и изолировать больных. «Надеюсь, что эта мера позволит на более ранних стадиях обеспечивать эффективное лечение и таким образом снизить количество тяжелых случаев. С другой стороны, позволит быстрее прерывать цепочки распространения вируса», – сообщила Ракова.
Она также заметила, что штамм «дельта» в Москве вытеснил остальные штаммы коронавируса. «Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной. Сейчас в Москве доминирует новый индийский штамм, который называется «дельта». Он, по сути, вытеснил все предыдущие штаммы», – сказала Ракова.
При этом потеря обоняния и вкуса при коронавирусе стали встречаться реже. «Симптомы при коронавирусе существенно меняются. На сегодняшний день при первых днях заболевания симптомы практически невозможно отличить от банальной простуды… Такие отличительные черты, которые отличали вирус предыдущего (штамма), такие как потеря обоняния, потеря вкуса, сухой кашель, стали встречаться намного реже», – сообщила Ракова.
Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию, по официальным данным, перенесли более 10% жителей Москвы, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза.
Актриса из «Счастливы вместе» умерла от коронавируса
Российская актриса театра и кино Наталья Смирнова, сыгравшая роль Дуси-Агрегат в сериале «Счастливы вместе», умерла в возрасте 60 лет от коронавируса.
«Cегодня от ковида в 10.30 ушла наша близкая подруга актриса Наталья Смирнова, почти 30 лет дружбы и вот… очень больно!», – написал друг актрисы Олег Перанов в Facebook, пишет «Московский комсомолец».
Смирнова родилась в 1961 году, она служила в Театре Наций и театре «Современник». Сыграла около 90 эпизодических ролей более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди них «Врачебная тайна», «Частный заказ», «Кремлевские курсанты», сериалах «Маргоша», «Каменская», «Склифосовский».
Заболевшего коронавирусом Мамонова положили в реанимацию
Музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщила его супруга Ольга Мамонова.
«Он в Коммунарке (с коронавирусом), самочувствие плохое, он в реанимации», – пояснила «Интерфаксу» Мамонова.
Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям.
В апреле в Подмосковье нашли тело музыканта, культуролога, журналиста и сооснователя группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Супруга артиста Инна сообщала в СМИ, что мужчина пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина Гора в Московской области и утонул.
Лукашенко разрешил иностранцам посещать Белоруссию без визы для вакцинации от COVID
Граждане 73 государств смогут с 15 июля посещать без визы Белоруссию, чтобы вакцинироваться от коронавируса, соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.
«Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Советом Министров будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси», – говорится в сообщении на сайте главы республики.
Отмечается, что установленный порядок проведения вакцинации иностранцев будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Белоруссию по иным основаниям.
Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России.
Новый штамм COVID-19 обнаружили в 96 государствах
Индийский штамм коронавируса уже распространился более чем в 90 государствах и быстро распространяется среди тех, кто не сделал прививку, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Дельта» является наиболее заразным вариантом из выявленных разновидностей COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 96 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения», – пояснил в Женеве на брифинге для стран – членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее глава, передает ТАСС.
Гендиректор подчеркнул, что в ряде стран осуществляется смягчение мер в сфере здравоохранения, связанных с пандемией. Одновременно в мире наблюдается рост передачи COVID-19.
По его словам, «чем больше случаев заболевания, тем больше госпитализаций и сильнее нагрузка на работников здравоохранения», что в свою очередь повышает риск летальных исходов.
Кроме того, Гебрейесус отметил, что следует ожидать сообщений о появлении новых разновидностей SARS-CoV-2, так как «вирусы эволюционируют». «Но мы можем воспрепятствовать появлению вариантов, если будем предотвращать передачу [инфекции]», – добавил он, назвав срочной задачей здравоохранения «использование всех имеющихся инструментов» для предотвращения распространения коронавируса.
Ранее Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс».
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
Минобороны заявило о сформированном иммунитете от COVID-19 у военных
В российских Вооруженных силах сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщили в Министерстве обороны России.
Иммунитет удалось сформировать благодаря проведенной массовой вакцинации военнослужащих, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
На своей странице во «ВКонтакте» министерство уточнило, что только в Южном военном округе привили свыше 4,5 тыс. новобранцев весеннего призыва 2021 года. «Всего в военном округе провакцинировано более 130 тыс. человек из числа военнослужащих, членов их семей и гражданских специалистов», – указали в Минобороны.
Актриса Любовь Омельченко умерла от коронавируса
Советская и российская актриса Любовь Омельченко умерла на 74-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
Причиной смерти артистки стал коронавирус. Как говорится в заявлении Союза, актриса ушла из жизни 29 июня, передает РИА «Новости».
Омельченко родилась в 1947 году, ее фильмография насчитывает 50 работ, включая такие картины, как «Бумер», «Хозяйка детского дома», «Возвращение «Броненосца»», «Солдаты», «Две судьбы».
Накануне от коронавируса умерла российская актриса театра и кино Наталья Смирнова, сыгравшая роль Дуси-Агрегат в сериале «Счастливы вместе». В начале июня от COVID в 39 лет умер актер российских сериалов Артем Анчуков.
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Подмосковную больницу заподозрили в продаже поддельных сертификатов о вакцинации
Центральную районную больницу Егорьевска в Московской области проверяют на предмет торговли сертификатами о вакцинации от коронавируса, проверку ведут Росздравнадзор и МВД.
Представитель Росздравнадзора для выявления факта мошенничества вступил в переписку с теми, кто предлагал купить такие сертификаты, и предоставил данные для оформления документа, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Через некоторое время в Федеральном регистре вакцинированных появилась отметка о вакцинации заказчика, а в Едином портале государственных и муниципальных услуг – сведения, содержащие информацию и о месте получения лже-услуги: ГБУЗ Московской области «Егорьевская центральная районная больница», – пояснили в Росздравнадзоре.
Ведомства устанавливают получивших статус вакцинированного незаконным путем.
Ранее в МВД сообщили, что в Москве перекрывают каналы реализации поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса.
В ходе прямой линии президент Владимир Путин призвал правоохранительные органы эффективно работать и пресекать незаконную деятельность, связанную с поддельными справками о вакцинации от коронавируса.
На портале «Госуслуги» образовалась очередь на вход из-за массового наплыва посетителей
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Портал «Госуслуги» ставит посетителей в очередь на вход – сейчас уже с ожиданием от 30 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тыс. человек.
При попытке войти на портал появляется объявление о том, что в данный момент на портале более 500 тыс. посетителей и запускается обратный отсчет. Сначала время ожидания составляло пять минут, сейчас – уже 30 минут, передает РИА «Новости».
Отметим, что с 1 июля 2021 года на госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. В этой связи уже в четверг фиксировался массовый наплыв пользователей портала «Госуслуги», передает ТАСС со ссылкой на Минцифры.
«По состоянию на 13.00 (1 июля) по московскому времени через портал госуслуг подано 142 тыс. заявлений на оформление новых социальных выплат: более 112 тысяч подано на оформление ежемесячного пособия на детей в возрасте от восьми до 17 лет и почти 30 тысяч – на оформление выплаты для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Таким образом в минуту подается в среднем 180 заявлений», – отмечалось в сообщении.
Кроме того, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей.
Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и заполнить интерактивную форму заявления. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически. Заявление будет направлено на рассмотрение в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет на портале поступит информация о назначенной выплате либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.
Также нагрузка на портал значительно возросла в последние дни из-за старта массовой прививочной кампании от COVID-19.
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Названо снижающее вероятность заражения коронавирусом заболевание
Пациенты с аллергией реже болеют COVID-19, по этому поводу ученые высказывают разные гипотезы, заявил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.
«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», – передает РИА «Новости» слова Хаитова.
Он отметил, что, по данным зарубежных исследований, для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.
«С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения», – уточнил Хаитов.
Ранее ученые установили, что простуда способна защитить от коронавируса.
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В Красноярске завели дело против научившего клиентов обманывать ПЦР-тесты директора турагентства
В Красноярске на директора турагентства, которая рассказала клиентам в соцсетях, как получить отрицательный ПЦР-тест, завели административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации, сообщили в пресс-центре МВД России.
«В отношении директора турагентства сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Красноярское» возбуждено дело об административном правонарушении. В ее действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
По ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») предусмотрено наказание только в виде штрафа: от 30 тыс. рублей для граждан до 500 тыс. для юрлиц.
Уточняется, что полицейскими была начата проверка видеозаписи, на которой женщина рассказывает, как помогла своим клиентам с положительным результатом теста на COVID-19 получить отрицательный результат повторного теста.
Ранее в СМИ появилась информация, что владелица франчайзингового туристического агентства Екатерина Семенова опубликовала в соцсетях видео, в котором дала совет клиентам, направлявшимся в Египет, как «обмануть» ПЦР-тест. В Anex Tour сообщили, что Семенова не является директором представительства туроператора Anex Tour в Красноярске, а владеет франчайзинговым туристическим агентством (офисом продаж) и работала с ними по партнерскому договору о реализации туров, договор сотрудничества был прекращен. Сама Семенова заявила, что ее неправильно поняли и она всего лишь «ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы должны эффективно работать и пресекать незаконную деятельность, связанную с поддельными справками о вакцинации от коронавируса. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов в Москве перекрывают каналы реализации поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса.
Накануне центральную районную больницу Егорьевска в Московской области проверят на предмет торговли сертификатами о вакцинации от коронавируса, проверку ведут Росздравнадзор и МВД.
Металлургов попросили тратить меньше кислорода из-за коронавируса
Первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы, сообщили СМИ.
«В связи с ростом количества заболевших коронавирусом и потребности в кислороде Минпромторг предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности его производителей, чтобы они снизили отгрузку технического кислорода и могли увеличить производство медицинского кислорода для системы здравоохранения», – сообщил источник РБК, знакомый с позицией министерства. По его словам, ведомство попросило традиционных производителей технических и медицинских газов, а также металлургические компании оперативно предоставить информацию об уровне производства и потребления.
Чтобы не допустить дефицита кислорода в больницах, премьер Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до 30 июня доложить правительству о принятии необходимых мер. «Принять меры к формированию в медицинских организациях, оказывающих помощь лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, необходимого запаса кислорода», – говорится в его поручении.
Ранее сообщалось, что в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области в результате прекращения подачи кислорода скончались три пациента. Однако в самой больнице опровергли эти сообщения. Так пояснили, что сбой в подаче кислорода действительно произошел, но в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались позже из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода.
Частичную обязательную вакцинацию ввели в Ростовской области
Обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда групп населения ввели в Ростовской области, следует из постановления заместителя главного государственного санитарного врача по региону.
«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок <…> против новой коронавирусной инфекции <…> группам граждан, подлежащим обязательной вакцинации», – сообщается в документе, опубликованном на сайте территориального управления Роспотребнадзора.
Среди групп населения, подлежащих обязательной вакцинации, работники сферы услуг, госслужащие, студенты старше 18 лет, индивидуальные предприниматели.
Согласно документу, руководителям организаций поручается до 29 июля организовать вакцинацию первым компонентом вакцины, до 26 августа – вторым. В упомянутые сроки пройти вакцинацию должны не менее 60% определенных категорий граждан.
В документе отмечается, что в связи с распространением коронавируса эпидемиологическая обстановка в Ростовской области оценивается как неблагополучная. В июне увеличилось среднесуточное количество новых случаев заражения коронавирусом с 3,7 до 5,3 на 100 тыс. населения. При этом чаще всего заражаются люди трудоспособного возраста от 18 до 49 лет. Заполняемость госпиталей, в которых оказывается помощь пациентам с коронавирусом, увеличилась до 78,6%, следует из документа.
Напомним, 22 июня в управлении информполитики правительства Ростовской области сообщали о планах привить от коронавируса до 90% работников торговли и сферы услуг.
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Индийский штамм коронавируса выявили во всех регионах Казахстана
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Министерство здравоохранения Казахстана выявило штамм коронавируса «Дельта» (индийский штамм) в пробах, взятых во всех регионах страны, сообщила межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.
«В связи с распространением «Дельта»-штамма в мире министерством здравоохранения проведен ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заразившихся коронавирусной инфекцией. На 1 июля проведен ПЦР-скрининг 414 проб на выявление индийского штамма. По результатам в 48,3% обнаружен индийский штамм во всех областях и городах Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент», – приводит текст сообщения ТАСС
Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к штамму «Дельта» будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК образцов. «Особенностями клиники „Дельта»-штамма является сокращение инкубационного периода до пяти дней, превалирует кишечная симптоматика, быстрое прогрессирование заболевания, увеличение числа заболевших лиц более молодого возраста, более тяжелое течение среди детей и беременных», – пояснили в межведомственной комиссии, отметив, что единственным способом защиты от инфекции является вакцинация.
Накануне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку республики в период пандемии и личное спасение от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
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В Сочи откроют первый COVID-free пляж
Первый свободный от коронавируса пляж будет открыт в Сочи. Вход на его территорию будет осуществляться по сертификату о вакцинации, либо по справке о перенесенном COVID не более полугода, либо по ПЦР-тестам, действительным в течение 72 часов.
«Это пилотный проект. Посетителями пляжа будут не только туристы гостинцы, но и те, кто живет и отдыхает в окрестности. Это пока разовый проект, на все пляжи города он не распространяется при данной контролируемой эпидемиологической ситуации», – передает слова замглавы Сочи Инны Петуховой Sochi24.TV.
Инициатива будет действовать со следующей недели неделе на пляже спа-отеля «Лазурная». При этом детям в сопровождении взрослых документы не потребуются.
Напомним, для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля туристы смогут предоставить меддокумент или сертификат о перенесенном заболевании и отрицательный ПЦР-тест.
С 1 августа предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе, кроме отрицательного ПЦР-теста, будет обязательным. Тест потребуют и у несовершеннолетних старше шести лет.
Власти Москвы заявили об отсутствии планов остановить транспорт в городе
В Москве не планируют из-за коронавируса вводить ограничительные меры, которые привели бы к остановке транспорта, а значит – к локдауну всего города, заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
«Мэр города принял решение, что транспорт не перестает работать, и это значит, что почти 200 тыс. человек, которые работают в транспортном комплексе Москвы, – у них сохранилось место работы, они получали зарплату, как могли, мы заботились о своих сотрудниках <...>. Остановка городского транспорта – это фактически локдаун всего города, в масштабах Москвы остановка городского транспорта приведет к тому, что город просто остановится, что невозможно и не будет сделано», – приводит ТАСС слова Ликсутова.
Ранее за минувшие сутки в России выявили 23 543 новых случая коронавируса, всего с начала пандемии в стране зарегистрировано более 5,5 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7597, Московской области – 2663, Санкт-Петербурге – 1612.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
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