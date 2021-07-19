Путин призвал к «мощному позитивному развитию» в России Путин обратил внимание на неудовлетворенность россиян системой здравоохранения 19 июля 2021, 18:17 Текст: Алексей Дегтярев

Уровень удовлетворенности граждан системой здравоохранения не повышается, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «По данным ФСО, Федеральной службы охраны, которая проводит социологические опросы регулярно, как вы знаете, на профессиональном уровне, к сожалению, пока у нас не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения», – заявил глава государства. Видеозапись с выступлением президент опубликована в Telegram-канале RIA Kremlinpool. Путин обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, спросив, знаком ли он с этими данными. Глава ведомства ответил положительно на вопрос. Также в ходе заседания совета глава государства подчеркивал, что все значимые для жителей России сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой».

Путин поручил освободить от уплаты НДФЛ семьи с двумя детьми при продаже жилья 16 июля 2021, 19:07

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поручил Ккабмину и Госдуме до 1 ноября внести поправки, которые освободят от уплаты подоходного налога семьи с двумя и более детьми при продаже жилья для покупки нового, сообщает пресс-служба Кремля. «Правительству России совместно с Государственной думой Федерального собрания России обеспечить внесение в законодательство России изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Уточняется, что срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года. Ранее президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. Журова рассказала о подаренном ей Путиным рисунке кошки 16 июля 2021, 20:45

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Олимпийская чемпионка Турина, депутат Госдумы России Светлана Журова рассказала о том, как Владимир Путин в Гватемале во время выбора страны проведения Олимпиады-2014 нарисовал ей кошку, чем помог удачно выступить на презентации. «Во время выступления перед членами МОК, так получилось, что я сидела рядом с Владимиром Владимировичем. Президент уже «отстрелялся», обратившись к присутствующим на двух языках, чем всех удивил. Он возвращается, а нам еще свою речь говорить, видит, что нас всех подколбашивает конкретно. Руки трясутся, нервы, нужно презентовать страну», – рассказала спортсменка в интервью Sports.ru. «И тут Путин сел и начал рисунок рисовать. Сидит и рисует. Я заглядываю, он мне – сейчас-сейчас. И нарисовал кошечку. И мне передает листочек с автографом: «Владимир Владимирович Путин». Все члены команды, сидевшие в два ряда, заглядывают через плечо, всем интересно. Я показала всем, все улыбнулись. И это расслабило команду – раз уж у нас президент спокоен, что кошек рисует в такой момент, значит, мы уже пришли к точке, когда тоже можно расслабиться. Когда надо просто верить в себя, и все получится», – заключила Журова, назвавшая этот эпизод самым «стильным» разговором с президентом. Светлана Журова – советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель в Совете Федерации от Правительства Кировской области (2012–2013), член Высшего совета партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года по 6 февраля 2016 года. Пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью (1997, 2000, 2002, 2004, 2005). Чемпионка мира по спринтерскому многоборью (2006) и на дистанции 500 м (1996). Олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 м. Член спортивного общества «Динамо».

Путин назначил нового заместителя главы МВД России 16 июля 2021, 20:56 Текст: Дарья Григоренко

Глава антинаркотического главка МВД России Андрей Храпов станет новым заместителем руководителя ведомства Владимира Колокольцева, заменив генерала-полковника полиции Михаила Ваничкина, следует из указа президента России. «Указом Президента Российской Федерации от 16 июля 2021 года № 422 генерал-лейтенант полиции Храпов Андрей Иванович назначен заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации», – говорится в указе президента, опубликованого в официальном Instagram-аккаунте МВД России. Уточняется, что этим же указом от должности замглавы МВД освобождается генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин, назначенный на нее 16 июня 2012 года. Храпов – начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, данную должность он занимал с 2016 года. Кроме того, он выпускник четвертого потока президентской программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Путин поручил выделить 150 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры 16 июля 2021, 19:40 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин по итогам съезда «Единой России» поручил выделить 150 млрд рублей на строительство и модернизацию в регионах объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе в Крыму и на Черноморском побережье. «Правительству Российской Федерации обеспечить: ... направление, начиная с 2022 года дополнительных средств в размере 150 млрд. рублей на строительство и модернизацию в субъектах Российской Федерации объектов коммунальной инфраструктуры, прежде всего на строительство современных канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье России, включая Республику Крым», – говорится в сообщениина сайте Кремля. Мясников предупредил о смертельной опасности отеков 17 июля 2021, 16:25 Текст: Вера Басилая

Отеки под глазами или на ногах могут говорить о болезни почек, сердца или печени, а также побочных эффектах от приема некоторых лекарств, и вызвать риск образования тромбов, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, в первую очередь бороться нужно с причинами. Возможно это говорит о болезни почек, сердца или печени, также причинами отеков могут быть побочные эффекты от приема некоторых лекарств: обезболивающих, гормональных и применяемых для лечения гипертонии. Кроме того, отечность может возникнуть из-за чрезмерного употребления соли, но применять мочегонные средства не следует, поскольку они сами могут спровоцировать отеки, предупредил Мясников. «Запомните: локальные отеки мочегонными не лечатся! Отеки под глазами, отеки одной ноги, умеренная пастозность голеней… Мы лечим только общую задержку жидкости мочегонными, и то вспомогательно. Надо знать причину!» – приводит РИА «Новости» слова врача. После долгого периода без физической активности (длительный авиаперелет или работа за компьютером) есть риск образования тромбов. Для его определения следует измерить объем голени на ногах: если разница будет даже в сантиметр, необходимо обратиться к врачу. По словам Мясникова, наибольшую опасность представляет «стреляющая болезнь»: тромб попадет в сердце, а затем приведет к инфаркту легкого. В таком случае нужно сразу приступать к антикоагуляции посредством разжижающих кровь препаратов, а после установить причину. Путин поручил выделить дополнительно 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта 16 июля 2021, 19:10 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину направить дополнительно 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта и 30 млрд рублей на ремонт автодорог. «Правительству Российской Федерации обеспечить: ...направление дополнительных средств: в размере 50 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта; в размере 30 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин поручил выделить на программу медицинской реабилитации 100 млрд рублей 16 июля 2021, 19:19 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и реализацию программы развития в стране медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, на ее финансирование будет предусмотрено 100 млрд рублей. Ранее президент сообщил, что система уже создается – она требует закупки специального оборудования и работа начнется в ближайшее время «Правительству Российской Федерации обеспечить с учетом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, предусмотрев ее финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 100 млрд рублей (из них 60 млрд рублей в 2021–2024 годах)», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Соответствующий доклад кабмин должен представить до 15 августа, следует из списка поручений главы государства по итогам XX съезда «Единой России». Ранее сообщалось, что «Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку медучреждений в регионах. Путин поручил создать в малых городах инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом 16 июля 2021, 19:26 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поручил до 31 января 2022 года рассмотреть вопрос создания в малых городах и селах инфраструктуры для активного отдыха и занятий спортом, сообщает пресс-служба Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с всероссийской политической партией «Единая Россия» рассмотреть вопрос о создании в малых городах и сельских населенных пунктах современной социальной инфраструктуры для организации активного отдыха граждан и занятий спортом», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Уточняется, что доложить об исполнении поручения необходимо до 31 января 2022 года, далее – один раз в полгода. Ранее в пресс-службе «Единой России» сообщили, что в регионах России откроются 100 новых физкультурно-спортивных комплексов открытого типа (ФОКОТ). В большинстве субъектов необходимые процедуры пройдены, работы идут по графику, а объекты откроются в установленные сроки. Путин: Россия должна стремиться быть глобальным лидером 19 июля 2021, 17:10 Текст: Алексей Дегтярев

России необходимо стремиться к лидерству в мире, а не только отвечать на текущие вызовы, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам. «Наша страна должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть все. А нужно при этом ставить и решать текущие вопросы, их много копится каждый день. Но при этом нельзя забывать про системные задачи, в единой логике долгосрочного развития нужно сочетать одно и второе», – приводит слова президента РИА «Новости». В начале июля Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявлял, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе. Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником 18 июля 2021, 10:24 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин поздравил с Днем металлурга работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России, отметив, что от их эффективной работы зависит укрепление обороноспособности страны. «Сегодня перед вами стоят масштабные, созвучные времени задачи, связанные с ростом конкурентоспособности и расширением линейки выпускаемой продукции, широким использованием передовых экологических стандартов, освоением новых рынков сбыта. Особо подчеркну, что важнейшим приоритетом является достойный уровень доходов и социального обеспечения тружеников горно-металлургического комплекса», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. По словам президента, от их «слаженной, эффективной работы прямо зависит развитие промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуры, укрепление обороноспособности России». Путин отметил, что перед работниками комплекса стоят масштабные, созвучные времени задачи, связанные с ростом конкурентоспособности и расширением линейки выпускаемой продукции, широким использованием передовых экологических стандартов и освоением новых рынков сбыта. «Мы отдаем дань признательности и уважения учёным, инженерам, специалистам в самых разных направлениях, которые создавали и совершенствовали отрасль, возводили заводы и индустриальные гиганты, внедряли уникальные технологии и оборудование, обеспечивали ведущие позиции нашей металлургии в мире. И конечно, мы чествуем нынешнее поколение высококлассных профессионалов – продолжателей этих замечательных традиций», – глава государства. Он добавил, что важнейшим приоритетом является достойный уровень доходов и социального обеспечения тружеников горно-металлургического комплекса. «Уверен, что вы будете и впредь успешно добиваться самых амбициозных целей – на благо России и наших граждан», – резюмировал Путин. В Кремле прокомментировали сообщения о предложении Путина Байдену по Афганистану 19 июля 2021, 13:51 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения, согласно которым Владимир Путин в ходе женевского саммита якобы предложил Джо Байдену использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации в Афганистане. Ранее «Коммерсант» сообщил, что в ходе состоявшегося 16 июня саммита в Женеве Владимир Путин предложил Джо Байдену совместную с Россией координацию действий на афганском направлении с возможностью задействования в практических целях российских военных баз в Таджикистане и Киргизии. «Тема Афганистана, тема вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране действительно затрагивалась в ходе женевского саммита», – прокомментировал информацию Песков, передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, было ли само предложение, пресс-секретарь президента ответил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть». Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ. Путин: Более 3,5 млн семей улучшили жилищные условия в 2020 году благодаря льготной ипотеке 19 июля 2021, 17:17

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что более 3,5 млн российских семей смогли улучшить жилищные условия в 2020 году, в том числе и благодаря снижению ипотечных ставок. «В прошлом году свыше 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. И такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми», – приводит его слова ТАСС. Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Петербургского международного экономического форума предложил продлить программу льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7%. Предельная сумма кредита будет единой для всех регионов – 3 млн рублей. По словам риелторов, в Москве ни одна квартира не подходит под программу льготной ипотеки. Путин призвал к «мощному позитивному развитию» в России 19 июля 2021, 17:51 Все значимые для жителей России сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой», заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. На открытии заседания глава государства упомянул о ситуации в строительстве жилья. Оно сейчас ведется в России опережающими темпами: страна приблизилась к лучшему показателю в этой сфере за всю свою современную историю, указал Путин. «И такая мощная позитивная динамика должна быть во всех значимых для людей сферах», – приводит слова президента ТАСС. Он отметил, что серьезные шаги уже сделаны в образовании. Речь идет о создании новых мест в школах, развитии естественно-научных и инженерных направлений, пояснил глава государства. «За ближайшие пять лет – и мы договорились об этом на недавнем съезде партии «Единая Россия» – нужно провести капитальный ремонт школ, прежде всего, в селах, небольших населенных пунктах. Здесь также предстоит продолжить формирование современной среды для жизни, включая строительство, оборудование сельских клубов и так далее», – напомнил глава государства. Он затронул и тему профессионального образования. Как отметил президент, по мировым стандартам уже оснащены более 1,5 тыс. колледжей и техникумов. «В наших регионах все больше вузов, где качество обучения, исследовательской деятельности признано на международном уровне», – указал он. Подготовка квалифицированных кадров, равно как и ускоренное научное, технологическое развитие, уже стали важнейшей частью национальной повестки, добавил Путин. Так, многие государственные услуги уже можно получить в электронном виде, максимально просто и удобно, заметил он. «Передовые решения, включая искусственный интеллект и анализ больших данных, действительно все шире используются и в повседневной жизни, и в финансовой сфере, и в здравоохранении, уже практически в каждой отрасли нашей экономики. Нужно дополнительно поддержать такое уверенное движение вперед в сфере инноваций, в том числе через стимулирующие меры и донастройку системы регулирования», – резюмировал президент. Путин выразил соболезнования Бельгии в связи с последствиями наводнений 19 июля 2021, 16:40 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Бельгии Филиппу в связи с последствиями наводнений. «Ваше королевское величество, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в южных и восточных районах вашей страны», – приводит сообщение РИА «Новости». Путин добавил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял близких в результате стихийного бедствия. Президент выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших. Как сообщают местные СМИ, число жертв наводнений в Бельгии возросло до 36 человек. «Погибли 36 человек, но это все еще предварительные данные», – заявил бургомистр коммуны Шофонтен бельгийскому изданию LeSoir. Как отмечает издание, в Льеже скончались 32 человека, по одному погибли в провинциях Шарлеруа и Люксембург, тела еще двух погибших были обнаружены в Намюре. При этом официальные данные федерального кризисного центра свидетельствуют о 31 погибшем и 127 пропавших без вести или не выходящих на связь с родственниками. Сообщается, что в больницах находятся более 50 пострадавших. Всего из-за наводнений зафиксировано 210 обращений в медучреждения. Напомним, наиболее пострадавшими от ливней в Бельгии стали провинции Льеж, Намюр, Валлонский Брабант. Также серьезно пострадали провинции Люксембург, Антверпен и Фламандский Брабант. Разрушены сотни частных жилых домов, несколько мостов, затоплены жилые здания и дороги. Власти некоторых населенных пунктов призвали людей покинуть дома. В Валонии приостановлено железнодорожное сообщение, плохая погода нарушила работу электро-, газовых и телефонных сетей, приостановлена доставка почты. Более 20 тыс. человек остаются без электричества. К борьбе со стихией подключились военные, они, в частности, заняты эвакуацией населения из наиболее пострадавших населенных пунктов. Ранее на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек остались без электричества. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Число погибших из-за последствий опустошительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 156. В немецком правительстве пообещали пострадавшим от наводнения чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро. Президент России Владимир Путин направлял соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. Путин примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС 19 июля 2021, 15:25 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин во вторник, 20 июля, примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС в Жуковском и проведет совещание по авиастроению, сообщает пресс-служба Кремля. «Президент России Владимир Путин примет участие 20 июля в церемонии открытия 15-го авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском. Глава государства осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники», – говорится в сообщении. Также Путин проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения, передает РИА «Новости». Выставка пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. В МАКС-2021 планирует поучаствовать 291 зарубежная компания из 56 стран.