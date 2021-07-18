Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела со сбитыми детьми в СК СК начал проверку после видео с таскающим за волосы женщину полицейским в Москве 18 июля 2021, 21:08 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи начали проверку после видеозаписи, на которой полицейский схватил женщину за волосы после того, как та толкнула его коллегу, сообщили в ГСУ СК по Москве. «По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Там отметили, что в ролике запечатлено, как женщина толкнула одного полицейского, после чего другой взял ее за волосы и посадил в служебный автомобиль. Следователи проверят действия полицейских и женщины. «В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти)», – пояснили в СК. Ранее Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видеозапись с таскающим за волосы женщину полицейским. По этим данным, инцидент произошел в одном из столичных районов.

Глава Гидрометцентра пообещал скорое похолодание в Москве 17 июля 2021, 15:26 Текст: Вера Басилая

Жара в Московском регионе скоро спадет, финальный аккорд природной аномалии придется на выходные, дожди станут повсеместными и местами сильными, рассказал научный руководитель Гидромецентра Роман Вильфанд. «С 19-го числа ситуация значительно меняется. Восстанавливается так называемый зональный процесс. Вместо блокирующего антициклона, который определял погоду в течение длительного времени, начнется перемещение воздушных масс с запада на восток, воздух будет достигать центра Европейской России. Дожди станут повсеместными и будут уже не кратковременными и местами сильными», – приводит телеканал «360» слова главы Гидрометцентра. По словам Вильфанда, в начале следующей недели температура будет еще достаточно высокая, а со среды начнется похолодание. Ранее МЧС предупредило о грозе и шквалистом ветре в Подмосковье. Хинштейн пообещал обжаловать домашний арест сбившей детей на переходе москвички 18 июля 2021, 13:00

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру и призвать обжаловать домашний арест девушки, которая сбила на пешеходном переходе в Москве троих детей. «Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», – написал Хинштейн в своем Twitter. Напомним, 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. В Москве сделали необязательными QR-коды для посещения ресторанов 16 июля 2021, 13:35

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

С понедельника, 19 июля, система QR-кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Собянин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что «в связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений (...) с 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», передает РИА «Новости». При этом «ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей», и «от пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом», передает ТАСС. «Мы должны понимать, что находимся в зоне риска, в зоне эпидемии, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения. Хотел бы поблагодарить москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости, и выполнение требований, которые предписаны врачами Роспотребнадзора», – добавил мэр. Он подчеркнул, что надеется «на дальнейшее понимание ситуации». Также Собянин сообщил, что «заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тыс. коек, они в ближайшее время начнут обычную свою, плановую работу». Кроме того, «за предыдущие шесть месяцев было привито первой компонентой 1,7 млн человек, а за последний месяц, за один месяц – более 2 млн человек». «Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены», – сказал он. Сергей Собянин также поблагодарил московский бизнес за помощь в борьбе с пандемией, «за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики». «Тем не менее, мы должны понимать, что мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и, конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения, беречь себя и своих родных», – добавил он. Напомним, в июне на фоне роста случаев коронавируса Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня был введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно было посещать без QR-кода. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Юрист предположил наказание для сбившей троих детей москвичке 18 июля 2021, 15:14 Текст: Алексей Дегтярев

Сбившая троих детей на пешеходном переходе жительница Москвы может получить наказание в виде лишения свободы более чем на 10 лет, заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. «Наезд был на пешеходном переходе, автомобиль на параллельной полосе совершил остановку, чтобы пропустить пешеходов. Обстоятельства происшествия довольно простые, и, скорее всего, вина ее будет судом доказана, и она получит наказание. Если она была пьяна, и погибло два человека, то там наказание очень жесткое, вплоть до 15 лет лишения свободы», – заявил юрист в эфире «Говорит Москва». При этом адвокат счел заключение девушки под домашний арест справедливым. «Что касается меры пресечения, то в каждом конкретном случае она определяется с учетом личности виновника, обстоятельств происшествия. Возможно, сыграло роль то, что у нее есть у самой дети, может быть, какие-то медицинские противопоказания, потому что есть перечень болезней, при которых мера пресечения в виде заключения под стражу не может применяться. Могут быть эти обстоятельства. В данном случае следствие посчитало, что этой меры будет достаточно, тем более что она никуда скрыться не сможет, за ней будет установлено наблюдение. Мера пресечения является абсолютно справедливой», – указал Радько. Напомним, 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что обратится в прокуратуру, чтобы обжаловать домашний арест девушки, а СК повторно инициировал передачу дела от полиции. Суд отправил под домашний арест сбившую детей на переходе в Москве девушку 17 июля 2021, 16:32 Текст: Вера Басилая

Никулинский суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе трех детей, один из которых позже скончался, сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев. «Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия», – приводит РИА «Новости» слова Лазарева. Башкирова останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября. Женщине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Напомним, ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля, водитель иномарки сбила троих детей (девяти месяцев, четырех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе Москвы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. Проникший в квартиру в Москве через окно мужчина избил и попытался изнасиловать хозяйку 15 июля 2021, 22:04 Текст: Дарья Григоренко

В Москве задержали мужчину, который пробрался в чужую квартиру через окно и попытался изнасиловать спящую женщину, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… «покушение на изнасилование», «иные действия сексуального характера с применением насилия» и «нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия»... Подозреваемый в совершении преступления 2000 года рождения задержан», – пояснила Иванова. По предварительным данным, ночью 15 июля подозреваемый через окно влез в квартиру на первом этаже в доме по улице Пржевальского в Москве, где напал на спящую женщину – он избил ее, надругался, а также попытался изнасиловать. Отмечается, что довести замысел подозреваемый не смог из-за активного сопротивление женщины. По словам Ивановой, он доставлен в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к преступлению. Ранее сообщалось, что в Башкирии местного жителя подозревают в изнасиловании и расчленении знакомых женщин, преступления долгое время оставались нераскрытыми, а первой жертвой маньяка была его законная супруга. Журналистку «Ленты.ру» задержали в Москве 18 июля 2021, 19:38 Текст: Алексей Дегтярев

В центре Москвы задержали журналистку «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, которая стала свидетельницей задержания женщины с ребенком, в процессе задержания журналистке нанесли травмы. Инцидент произошел вечером 17 июля, Завьялова увидела, как на Чистых прудах правоохранители начали задерживать женщину с ребенком. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России «попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков», а затем задержали Завьялову, сообщает «Лента.ру». В ходе задержания журналистку толкнули, ударили головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки, утверждает издание. После того, как ее доставили в отдел, более шести часов ей не разъясняли суть претензий и не выдавали протокол об административном правонарушении. В конечном итоге Завьялову обвинили по статье 20.1.2 КОАП («Мелкое хулиганство») и задержали до решения суда до понедельника. Издание выразило возмущение произошедшим и потребовало тщательного расследования инцидента. Прокурор запросил 1 год и 4 месяца первому обвиняемому в подделке сертификатов вакцинации в Москве 16 июля 2021, 18:05

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Андрею Мунтяну, обвиняемому в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса в рамках первого подобного дела в Москве, грозит ограничение свободы сроком на 1 год и 4 месяца, сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы. «Прокурор просит суд назначить Мунтяну наказание в виде 1 года и 4 месяцев ограничения свободы», – сказала ТАСС представитель суда. Приговор будет оглашен 19 июля в 11.00. Москвич обвиняется в подделке официального документа, а также использовании поддельных печатей и штампов врачей поликлиник (ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ). По информации обвинения, Мунтян разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже медицинских документов и получил заказы на изготовление 12 сертификатов о вакцинации от коронавируса. Мужчина распечатал необходимые бланки и заполнил их на имя заказчиков, поставив поддельные штампы и печати. Сертификаты планировалось доставить курьерской службой. Полиция задержала Мунтяна. Ранее на юго-востоке Москвы сотрудникам полиции удалось пресечь продажу поддельных медицинских отводов от вакцинации против коронавируса. Также правоохранительные органы в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров по подозрению в выдаче 60 поддельных документов о вакцинации. Следствие намерено отправить под домашний арест сбившую детей на переходе в Москве девушку 17 июля 2021, 13:51 Текст: Вера Басилая

Следствие просит Никулинский суд Москвы отправить под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе трех детей, один из которых позже скончался. По предварительным данным, девушка была пьяна, сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев. «Никулинский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Валерии Башкировой. Она обвиняется в совершении ДТП, в результате которого один ребенок скончался от полученных травм, двое госпитализированы», – цитирует РИА «Новости» Лазарева. Он добавил, что, по предварительным данным, автомобилистка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Напомним, ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля, водитель иномарки сбила троих детей (девяти месяцев, четырех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе Москвы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности 18 июля 2021, 08:37 Текст: Ксения Панькова

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты. «Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – приводит РИА «Новости» сообщение. Предупреждение о температуре 30-32 градуса действует с 10.00 до 18.00. Кроме того, в Москве и области действует предупреждение о высокой пожароопасности. Накануне научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд рассказали, что жара в Московском регионе скоро спадет, финальный аккорд природной аномалии придется на выходные, дожди станут повсеместными и местами сильными. В Москве доля привившихся в сфере здравоохранения и образования достигла 70% 16 июля 2021, 22:17 Текст: Дарья Григоренко

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что работодатели в Москве выполнили задачу по вакцинации сотрудников от коронавируса, за последний месяц вакцинировалось 2 млн человек. «Мы видим результат: за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано всего 1,7 млн москвичей, а вот за последний месяц к ним прибавилось еще 2 млн. <…> Можно сказать, что в большинстве своем благодаря вот такому ответственному отношению бизнеса, предприятий, удалось выполнить задачу. На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель приближается к 70%», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отмечая, что данная система будет носить рекомендательный характер. СК повторно инициировал передачу дела от полиции о сбившей детей москвичке 18 июля 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи повторно инициировали передачу дела из полиции о гибели двух детей в аварии в Москве, сообщили в ГСУ СК по столице. «Принимая во внимание широкий общественный резонанс, с учетом последствий, и в целях объективности повторно инициирован вопрос перед надзорным ведомством о передаче из органов полиции уголовного дела», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее в июле водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что обратится в прокуратуру, чтобы обжаловать домашний арест девушки. Кремль оценил смягчение антиковидных мер в Москве 16 июля 2021, 14:30 Текст: Алина Назарова

Кремль считает, что власти Москвы действовали эффективно и гибко, реализуя особые полномочия в условиях пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это хороший пример эффективности и гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии», – сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия столичных властей по некоторому смягчению антиковидных мер. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в пятницу заявил, что в Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Кроме того, оказание услуг общепита в Москве возобновится с 19 июля, в том числе на фуд-кортах и ночью, при условии соблюдения эпидтребований. Перепрофилированные под COVID-19 стационары вернулись к плановой работе в Москве 17 июля 2021, 09:32 Текст: Наталья Ануфриева

В Москве 12 перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19 стационаров возвращаются к плановой работе, к плановому режиму вернулись также ранее работающие как КТ-центры семь поликлиник, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ракова сообщила, что «высокий темп вакцинации и существующие в столице меры позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции», в результате «Москве удалось пройти пиковые значения, количество ежедневных госпитализаций остается стабильным», передает ТАСС. «В связи с этим к плановому оказанию медицинской помощи возвращаются 11 городских стационаров и одна федеральная клиника, временно перепрофилированных для оказания помощи пациентам с COVID-19. К плановому режиму вернулись также семь поликлиник, ранее работавших как КТ-центры», – рассказала заммэра. Ранее сообщалось, что в Москве доля привившихся в сфере здравоохранения и образования достигла 70%. До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отмечая, что данная система будет носить рекомендательный характер. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти Москвы заявили о продолжении проверок в ресторанах и клубах после отмены QR-кодов 16 июля 2021, 19:23 Текст: Вера Басилая

Проверки соблюдения противоэпидемических мер будут проходить в кафе и ночных клубах Москвы и после отмены обязательных QR-кодов, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг. «С понедельника, когда QR-коды уже не станут обязательными в кафе и ресторанах, все требования главных санитарных врачей России и Москвы будут соблюдаться в таком же формате. Это касается и ночных заведений, и клубов. Проверки также будут проводиться на регулярной основе», – приводит ТАСС слова Немерюка. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отмечая, что данная система будет носить рекомендательный характер. Напомним, согласно указу Собянина с 28 июня посещение кафе и ресторанов было возможно исключительно для людей, имеющих QR-код. Получить его могли только те граждане, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный ПЦР-тест не более трехдневной давности или сделавшие прививку.