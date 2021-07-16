Вертолет вооруженных сил США совершил аварийную посадку в центре Бухареста Опубликован снимок новейшего российского истребителя Минобороны объявило о завершении весеннего призыва 16 июля 2021, 03:56 Текст: Антон Антонов

Стартовавший 1 апреля весенний призыв в Вооруженные силы завершен, сообщило Минобороны России. На срочную службу призвали 134 тыс. человек. Из них более 350 направили в научно-производственные роты, более 150 – в спортивные. Из-за ситуации с коронавирусом на заседания призывных комиссий вызывали только тех, кто мог быть гарантированно направлен в войска. При этом «барьерный контроль» на призывных и сборных пунктах, а также тестирование призывников позволили «выявить и не допустить на военную службу» свыше 3,5 тыс. человек с COVID-19, передает РИА «Новости». 29 марта президент страны Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля.

На МАКС-2021 представят принципиально новый военный самолет 13 июля 2021, 07:57

Фото: checkmate.uacrussia.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) презентует в первый день работы международного авиасалона МАКС-2021 принципиально новый военный самолет, сообщили в пресс-службе Ростеха. «Объединенная авиастроительная корпорация презентует принципиально новый военный самолет 20 июля – в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в городе Жуковский», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха. В полночь на странице проекта активировался обратный отсчет до премьеры самолета. Презентацию новинки можно будет увидеть онлайн на YouTube-каналах Ростеха, ОАК и на странице проекта. «Россия – одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный «законодатель мод» в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», – приводятся в сообщении слова представителя Ростеха. Напомним, в июне вице-премьер Юрий Борисов во время рабочей поездки в Приморский край сообщил, что Министерство обороны России и КБ «Сухого» планируют разработать двухместный вариант истребителя Су-57 для экспорта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Талибан» пригрозил турецким «оккупантам» 13 июля 2021, 12:52

Фото: TATYANA MAKEYEVA/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Террористическая организация «Талибан» (запрещена в России) выступила против размещения турецких военных на территории Афганистана, поскольку это нарушает суверенитет страны. «Решение Турции опрометчиво, это нарушение нашего суверенитета, территориальной целостности и противоречит национальным интересам. Исламский эмират (самоназвание управленческой системы талибов) решительно осуждает этот шаг Турции и считает, что это вызовет проблемы между народами Турции и Афганистана», – говорится в заявлении талибов, передает РИА «Новости». «Талибан» пообещал рассматривать присутствие иностранных военных любой страны как оккупацию. Талибы также предупредили Анкару, что если турецкие военные останутся в Афганистане, они окажут им сопротивление, и ответственность за последствия будет на плечах «тех, кто вмешивается во внутренние дела». «Наша политика не меняется: мы стремимся к позитивным отношениям со всеми странами на взаимной основе. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других и никому не позволим вмешиваться в наши», – заявило движение. Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий. Позже он сообщил, что окончательное решение еще не принято, ведутся переговоры с США и Афганистаном. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. На прошлой неделе силам безопасности Афганистана удалось остановить талибов в Кандагаре. 9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Названы сроки строительства военного городка в Крыму для десантно-штурмового полка 14 июля 2021, 16:35 Текст: Евгения Шестак

В Феодосии строится военный городок для десантно-штурмового полка, сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2021 года, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. «Генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Крым, где проинспектировал ход строительства и обустройства военной и социальной инфраструктуры строящегося военного городка в Феодосии для формируемого десантно-штурмового полка, который будет здесь располагаться с конца текущего года», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Сердюков осмотрел строящиеся объекты первой очереди, которые включают в себя штаб полка, два солдатских общежития (каждое на 300 человек), столовую на 750 посадочных мест, контрольно-пропускной пункт и контрольно-технический пункт. Кроме того, генерал-полковник провел встречу с представителями подрядных организаций. По его словам, строительство инфраструктуры военного городка будет завершено в обозначенные сроки. «Сдача объектов первой очереди запланирована на конец текущего года», – отметили в ведомстве. Также Сердюков ознакомился с условиями проживания военнослужащих, проходящих службу по контракту в Феодосии, посетил семейное общежитие и детсад для детей военнослужащих. В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в этом году 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируется переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии. Несколько АПЛ производства «Севмаша» вышли на испытания в море 14 июля 2021, 10:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Несколько атомных подводных лодок (АПЛ) разных проектов одновременно проходят испытания в море, говорится в сообщении АО ПО «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). «Атомные подводные лодки 4-го поколения проектов «Ясень-М» и «Борей-А», построенные на «Севмаше», проходят активную навигацию. Сразу несколько кораблей проверяют системы и механизмы в море», – передает ТАСС сообщение «Севмаша». Как уточнили на предприятии, впервые за последние десятилетия морские испытания проходят сразу несколько ракетоносцев разных проектов. «Некоторые АПЛ после завершения строительства в эллинге впервые вышли в море, другие в этом году продолжили проверку систем и механизмов», – отмечается в сообщении. Напомним, 2 июля первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» вышла в Белое море на заводские ходовые испытания. В конце мая атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») также совершил первый испытательный выход в море. В Польше официально заявили о закупке 250 американских танков 14 июля 2021, 13:21 Текст: Алексей Дегтярев

Польские власти решили приобрести четыре батальона американских Abrams, поставки планируются в 2022 году, заявил руководитель правящей партии страны «Право и справедливость», вице-премьер Ярослав Качиньский. «Наша армия скоро, если все хорошо пойдет, то в следующем году получит новейшую версию танков Abrams», – заявил Качиньский в ходе торжественной церемонии, посвященной закупке, передает РИА «Новости». Он пояснил, что Польша закупит столько этих машин, сколько необходимо для комплектации четырех танковых батальонов. Минобороны страны сообщило, что речь идет о 250 танках модификации M1A2 Abrams SEPv3. Глава ведомства Мариуш Блащак отметил, что Польша получит самые современные, проверенные в бою танки, созданные в противовес российским «Арматам». Он пояснил, что их дислоцируют на востоке страны, вместе с танками закупят логистический и учебный пакет, машины управления, эвакуации, поддержки. На данный момент у Польши в распоряжении есть танки Leopard 2A5, Leopard 2A4, PT-91 Twardy, Т-72М. Ранее СМИ сообщали, что министерство обороны Польши намерено закупить 250 танков M1 Abrams на замену «устаревшим» советским Т-72 и ПТ-91. Газета ВЗГЛЯД писала, почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит российскую «Армату». Шойгу: Вооруженные силы РФ стали одной из самых современных армий мира 14 июля 2021, 17:46

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская армия на сегодняшний день имеет самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди вооруженных сил остальных стран, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Сегодня все – кто со злостью, кто с одобрением – понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира», – заявил Шойгу, передает РИА «Новости». По его словам, стратегические ядерные силы, которые являются основой для ядерного сдерживания, «ядерного щита», оснащены современной техникой на 83%. Глава ведомства поблагодарил российских ученых и конструкторов, сумевших сохранить «в безвременье» научный потенциал, чтобы «сделать тот рывок, о котором сказал в 2018 году наш президент [Владимир Путин] во время послания к Федеральному собранию». Министр добавил, что в последние восемь-девять лет стране удалось изменить всю ситуацию в Вооруженных силах, отношение к армии в обществе. «Но самое главное – это, конечно, вооружение, оснащение, обучение и становление Вооруженных сил РФ как одной из самых современных армий мира. И в этом сегодня уже ни у кого нет сомнения. Если девять лет назад нам говорили: вот на парад повезли очередные консервные банки, ничего в них нет и толку никакого от этого не будет, сегодня об этом не говорит никто», – заключил Шойгу. В июне глава ведомства отмечал, что к концу 2021 года доля современных образцов боевой техники в ВС России достигнет 71,6%. По его словам, финансирование поставок вооружения и техники в армию и на флот идет опережающими темпами. Шойгу анонсировал самый масштабный военно-морской парад в Петербурге 13 июля 2021, 11:37

Фото: Anatoly Maltsev/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

В главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, примут участие 54 корабля не только из России, но и из других стран, он станет самым масштабным по сравнению с предыдущими, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Пятый по счету в новейшей истории, он проходит в год 325-летия флота России. В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера Пограничной службы ФСБ», – цитирует РИА «Новости» Шойгу. Он отметил, что по сравнению с предыдущими парадами нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным. В частности, по словам Шойгу, планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана. В мероприятии примут участие свыше четырех тысяч военнослужащих. Министр уточнил, что завершая официальную часть праздника, в небе над Петербургом пролетят 48 самолетов и вертолетов. В прошлом году японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ России. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. Российские истребители сопроводили три бомбардировщика ВВС США над Беринговым морем 15 июля 2021, 08:35 Текст: Алина Назарова

Две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 сопроводили три стратегических бомбардировщика В-52Н американских ВВС, приблизившихся к российской границе над Беринговым морем, сообщает Национальный центр управления обороной России. 15 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к госгранице России три воздушные цели, передает РИА «Новости». «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», – говорится в сообщении. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря. «Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – уточнили в ведомстве. После разворота американских бомбардировщиков от госграницы российские истребители благополучно совершили посадку на аэродромах базирования. Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. «Калашников» анонсировал разработку сверхкомпактного пистолета Лебедева 13 июля 2021, 08:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработает сверхкомпактную модификацию новейшего пистолета Лебедева (ПЛ), сообщил заместитель гендиректора – главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев. «Что касается сверхкомпактной модификации, то да, такой образец в линейке ПЛ будет. По конкретным срокам сейчас невозможно сказать, так как это будет определяться потребностями структур, которые будут его заказывать. В любом случае он появится несколько позже, чем выйдут на рынок существующие версии – пистолет МПЛ, МПЛ-1 и ПЛК», – цитирует ТАСС Уржумцева. По его словам, создание сверхкомпактного пистолета Лебедева необходимо для развития рыночной ниши этого оружия. «Практически во всех мировых пистолетных брендах, например в линейке Glock («Глок»), такое исполнение пистолета имеется. Объемы продаж не очень большие относительно базовых изделий, однако для удовлетворения всего спектра потенциального рынка такая версия необходима», – добавил Уржумцев. Он отметил, что «Калашников» поставит Росгвардии несколько десятков новейших пистолетов Лебедева до конца 2021 года. «В настоящее время первые образцы уже проходят апробацию в частях Росгвардии. И до конца года мы планируем еще направить партию в количестве нескольких десятков единиц», – сказал Уржумцев. По его словам, в ходе эксплуатации в конструкцию пистолета Лебедева могут быть внесены изменения. «По ее итогам наверняка будут моменты, которые связаны не с техническими характеристиками пистолета, а с удобством эксплуатации. Все эти нюансы будут учтены в последующих поставках», – добавил он. Уржумцев сообщил также, что «Калашников» создаст целую линейку стрелкового оружия на базе новейшего пистолета Лебедева. «Действительно, линейка будет расширяться, в первую очередь за счет создания гражданских версий этого пистолета и в перспективе сверхкомпактной версии», – сказал он. По словам Уржумцева, несколько вариантов пистолета Лебедева уже разработано. «В настоящее время пистолет Лебедева представлен тремя образцами», – добавил Уржумцев. Он сообщил также, что пистолет Лебедева способен применять любые боеприпасы калибра 9х19 мм. «Все модификации пистолета Лебедева всеядны относительно применяемых боеприпасов. Речь идет как об обычных боеприпасах класса 9х19 Luger («Люгер»), так и бронебойных класса 7Н21», – сказал Уржумцев. По его словам, пистолет Лебедева также отличается от иностранных аналогов усовершенствованной эргономикой. «При том, что пистолет Лебедева по массогабаритным характеристикам находится в одной линейке с аналогами, хотел бы еще раз подчеркнуть эргономику этого пистолета и, как следствие, лучшую управляемость, большую боевую и практическую скорострельность», – сказал Уржумцев. Он отметил, что в настоящее время изучается возможность установки на пистолет коллиматорного прицела. «Сейчас рассматриваем вопрос по выбору специального малогабаритного коллиматорного прицела», – сообщил Уржумцев. Напомним, в конце мая гендиректор группы компаний «Калашников» (входит в Ростех) Дмитрий Тарасов рассказал, что Росгвардия получила первые пистолеты Лебедева для апробации. Шойгу назвал важнейшей задачей повышение боевой эффективности ракетоносцев Ту-160М 13 июля 2021, 11:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Повышение боевой эффективности стратегических ракетоносцев Ту-160М – важнейшая задача, решить которую помогут новые авиадвигатели НК-32 второй серии, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. «Поговорим о реализации плана поставок двигателей для самолетов Ту-160М. Эти стратегические ракетоносцы обеспечивают ударную мощь воздушной компоненты ядерной триады государства. Поэтому повышение их боевой эффективности – одна из наших первоочередных задач», – цитирует РИА «Новости» Шойгу. По его словам, продвинуться в решении этой задачи «можно, установив на машины новые двигатели НК-32 второй серии, которые позволяют значительно увеличить дальность и продолжительность полета за счет уменьшения удельного расхода топлива». «На совещании обсудим, как изготовитель и поставщик двигателей – акционерное общество «ОДК-Кузнецов» – выполняет свои обязательства перед министерством обороны», – констатировал глава ведомства. По словам Шойгу, Российское военное ведомство проводит испытания двух перспективных самолетов для учебной авиации. «Для обновления парка учебных машин на конкурсной основе проводим комплексные испытания двух перспективных самолетов первоначальной летной подготовки – Як-152 и УТС-800. Сегодня обсудим, что еще необходимо сделать для повышения профессионального уровня курсантов-летчиков», – передает ТАСС слова министра. Говоря о состоянии и перспективах развития военной учебной авиации, он отметил, что «наличие качественно подготовленных летчиков-выпускников, а их должно быть не менее 700 в год, позволяет эффективно использовать потенциал существующих и перспективных авиационных комплексов с высокими боевыми возможностями». «В свою очередь материальная база вузов должна включать не менее 500 современных учебно-тренировочных самолетов и 200 вертолетов», – сказал Шойгу. Он рассказал также, что конкурс в российские военные училища составляет почти четыре человека на место, а по ряду специальностей – до восьми человек среди юношей и до 20 среди девушек. «Наибольшей популярностью пользуются командные вузы Сухопутных войск, Военно-медицинская академия, Военный университет, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В этом году планируем принять более 13 тыс. первокурсников», – сказал Шойгу. Первого июля в местах проживания абитуриентов начался отбор кандидатов в высшие военно-учебные заведения Минобороны, который продлится до 20 июля. «С учетом эпидемиологической обстановки в регионах работают 74 выездные группы от всех вузов», – сообщил министр. По его словам, «конкурс в военные училища составляет более трех с половиной человек на место, а по ряду специальностей – до восьми человек среди юношей и до 20 среди девушек». Что касается довузовских учебных заведений, продолжил Шойгу, то самый высокий конкурс – в Кызылское президентское кадетское училище: семь мальчиков и 11 девочек на место. «Традиционно много желающих учиться в Тверском, Московском, Тульском суворовских военных училищах, Московском и Петербургском пансионах воспитанниц. В среднем конкурс в них составляет пять человек на место», – сообщил министр обороны. Он отметил, что в целях повышения престижа военной службы принято решение о зачислении выпускников ведомственных довузовских образовательных организаций в военно-учебные заведения командного профиля в особом порядке. Напомним, 3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02. Власти Афганистана заявили о ликвидации троих командиров талибов 14 июля 2021, 10:40 Текст: Алина Назарова

Три основных командира движения «Талибан» (запрещено в России) уничтожены в результате авиаудара, нанесенного ВВС Афганистана, сообщило афганское агентство Бахтар со ссылкой на заместителя официального представителя министерства обороны страны Фуада Амана. Удар был нанесен по конвою талибов в районе Афган-Тапа на шоссе Джаузджан – Сари-Пуль на севере Афганистана, указал Аман. Одновременно были ликвидированы еще 26 боевиков. Имена ликвидированных командиров не приводятся, передает ТАСС. Ранее силы безопасности Афганистана ликвидировали главу службы разведки движения «Талибан» (запрещено в России) Кари Шагаси. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. 9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Су-30 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем 13 июля 2021, 15:58 Текст: Алексей Дегтярев

Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик у границ России, сообщило Министерство обороны страны. Радиолокационные средства Южного военного округа зафиксировали воздушную цель над Черным морем, двигавшуюся в сторону российской границы, для перехвата подняли в воздух истребитель Су-30, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны). «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» ВВС США и взял на сопровождение. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», – пояснили в центре. В ведомстве отметили, что нарушения российской границы допущено не было, истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, сообщает ТАСС. Также перехват самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» и самолета-разведчика CL-600 «Челленджер» ВВС США над Черным морем проводился в воскресенье, 11 июля. Опубликован снимок новейшего российского истребителя 16 июля 2021, 04:27

Фото: Ростех/Youtube

Текст: Антон Антонов

Ростех опубликовал фотографию перспективного однодвигательного истребителя, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС–2021. На фото самолет укрыт чехлом, но по снимку ясно, что на МАКС–2021 представят первый российский однодвигательный истребитель. Сейчас в России однодвигательные истребители не используются, хотя и получили широкое распространение в мире. В их число, к примеру, входят американские F-16 и F-35, передает ТАСС. Напомним, сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация презентует в первый день работы международного авиасалона МАКС–2021 принципиально новый военный самолет. Глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев предположил, что речь идет о легком многоцелевом истребителе. Первыми советскими однодвигательными реактивными самолетами стали легендарные МиГ-15 и МиГ-17, а вершиной этой «линейки» – МиГ-21. Последние однодвигательные самолеты в ВВС России – истребители и штурмовики МиГ-23, МиГ-27 и Су-17М – были сняты с вооружения еще в начале девяностых годов. Переход на истребители с двумя двигателями объяснялся проблемами двигателей отечественного производства. В мае 2021 года в СМИ сообщили о разработке в России однодвигательного истребителя. В Японии указали на модернизацию российских вооружений 13 июля 2021, 08:37 Текст: Алина Назарова

В Белой книге обороны Японии (ежегодный доклад минобороны) отметили модернизацию российских вооружений, разработку Москвой современного оружия и рост ее активности. «Россия развивает модернизацию вооружений, включая ядерные, а также повышает возможности разворачивания вооруженных сил на удаленных территориях, в том числе путем обеспечения военных баз за пределами России. Помимо продвижения создания гиперзвукового оружия и других современных видов вооружения наращивает активность в таких новых сферах как космос и радиоэлектронная борьба», – говорится в докладе, передает РИА «Новости». Белая книга обороны обращает внимание на укрепление вооруженных сил России на Дальнем Востоке, активизацию деятельности и оснащение. «Помимо тенденций к усилению активности вокруг нашей страны, в последние годы есть тенденция к оснащению Дальнего Востока современным вооружением. В декабре 2020 года в рамках учений стратегических атомных сил впервые в Охотском море был осуществлен пуск баллистических ракет подводных лодок («Булава») с атомной подводной лодки класса «Борей» (проект 955). Также в декабре 2020 года министерство обороны России сообщило об размещении на Итурупе и Кунашире ракетных комплексов класса земля-воздух С-300В4», – отмечается в Белой книге. Доклад уделяет внимание и военному сотрудничеству России и Китая в военной области. В частности, упоминает совместный длительный полет самолетов России и КНР Ту-95 и Н-6 от Японского моря к Восточно-Китайскому морю и далее к Тихому океану, который стал вторым таким с июля 2019 года. Книга отмечает и продление на десять лет в декабре 2020 года межправительственного соглашения о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет.3 В июне глава Минобороны Японии Нобуо Киси заявил, что японские Силы самообороны должны обеспечивать защиту воздушного пространства на севере страны в связи с активными действиями российской авиации. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. В Конгрессе США задумались над сокращением расходов на первые гиперзвуковые ракеты 13 июля 2021, 13:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов планирует на 44 млн долларов сократить расходы на программу закупок первых гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования AGM-183A ARRW для ВВС США в предстоящем финансовом году из-за задержки в их испытании, следует из доклада американских конгрессменов. В результате сокращения ассигнований ВВС США недополучит четыре из 12 ракет AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon), которые должны поступить на вооружение в 2022 финансовом году (начинается 1 октября текущего года). ВВС США запрашивали выделение 161 млн на закупку этих новых систем вооружения. «Комитет отмечает, что сроки летных испытаний для программы быстрого создания прототипа все больше затягиваются и становятся сжатыми, что увеличивает риск необходимости решения сразу нескольких задач до начала производства первой партии оружия, финансируемой по этой смете», – передает «Интерфакс» текст доклада. Согласно проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A имеет скорость от 6,5 до 8 Маха и дальность действия 1000 миль (1600 км), которые она может преодолеть за 10-12 минут. Ракетами этого типа планируется оснащать в первую очередь стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A. Американские военные надеются, что ракета, разрабатываемая компанией Lockheed Martin в рамках контракта c Пентагоном на общую сумму 480 млн, может быть поставлена на вооружение уже в 2022 году. Следующее испытание носителя может состояться в этом месяце. Затем до конца года ВВС США хотят провести тест всей системы вместе с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Вместе с тем, комитет по ассигнованиям Палаты представителей указал, что если испытания в текущем году пройдут успешно, то может быть принято решение о выделении всех запрошенных средств, необходимых для закупки всех первых 12 ракет. Напомним, в мае Военно-морские силы США при участии подрядчиков провели первые огневые (с боевой стрельбой) испытания двигателя гиперзвуковой ракеты.