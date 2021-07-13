Анонсировано производство «Спутника» в Индии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал сотрудничество с крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин индийской фармкомпанией Serum Institute of India (SII) для производства российской вакцины против коронавируса «Спутник», первая партия будет выпущена в сентябре, сообщил РФПИ.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о сотрудничестве с индийской фармацевтической компанией Serum Institute of India (SII), крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин, для производства в Индии российской вакцины против коронавируса «Спутник», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Предполагается, что ежегодно на мощностях SII в Индии будет производиться свыше 300 млн доз российской вакцины. По сообщению РФПИ, Serum Institute of India в рамках процесса технологического трансфера уже получила образцы клеток и векторов от НИЦЭМ им. Гамалеи и начала процесс культивации.

«Это стратегическое партнерство является важным шагом для существенного увеличения наших производственных возможностей и демонстрирует пример объединения усилий и экспертизы для спасения жизней в Индии и по всему миру. В настоящее время осуществляется процесс технологического трансфера, ожидаем выпуска первых партий вакцины в ближайшие месяцы», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы рассчитываем произвести миллионы доз уже в ближайшие месяцы после начала тестового производства в сентябре. Крайне важно, чтобы вакцина «Спутник», обладающая высокими показателями безопасности и эффективности, была доступна людям в Индии и по всему миру», – приводятся в сообщении слова гендиректора SII Адара Пунаваллы.

Дмитриев также добавил, что фонд открыт для совместных исследований в Индии вакцин «Спутник V» и Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. «Спутник V» был первой вакциной, создатели которой предложили провести совместные исследования с AstraZeneca. Эти исследования сейчас завершаются в Азербайджане и ряде других стран. Мы остаемся открыты для проведения таких открытых совместных исследований с вакциной Covishield в Индии. Мы полагаем, что могут получиться потрясающие результаты», – сказал он, передает ТАСС.

В семействе «Спутник» сейчас две вакцины – «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Вакцина «Спутник V» была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Индия является ведущим производственным хабом для вакцины «Спутник». РФПИ уже заключил соглашения c рядом фармацевтических производителей в этой стране для производства российской вакцины.

«Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.