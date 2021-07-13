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Анонсировано производство «Спутника» в Индии
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал сотрудничество с крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин индийской фармкомпанией Serum Institute of India (SII) для производства российской вакцины против коронавируса «Спутник», первая партия будет выпущена в сентябре, сообщил РФПИ.
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о сотрудничестве с индийской фармацевтической компанией Serum Institute of India (SII), крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин, для производства в Индии российской вакцины против коронавируса «Спутник», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Предполагается, что ежегодно на мощностях SII в Индии будет производиться свыше 300 млн доз российской вакцины. По сообщению РФПИ, Serum Institute of India в рамках процесса технологического трансфера уже получила образцы клеток и векторов от НИЦЭМ им. Гамалеи и начала процесс культивации.
«Это стратегическое партнерство является важным шагом для существенного увеличения наших производственных возможностей и демонстрирует пример объединения усилий и экспертизы для спасения жизней в Индии и по всему миру. В настоящее время осуществляется процесс технологического трансфера, ожидаем выпуска первых партий вакцины в ближайшие месяцы», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Мы рассчитываем произвести миллионы доз уже в ближайшие месяцы после начала тестового производства в сентябре. Крайне важно, чтобы вакцина «Спутник», обладающая высокими показателями безопасности и эффективности, была доступна людям в Индии и по всему миру», – приводятся в сообщении слова гендиректора SII Адара Пунаваллы.
Дмитриев также добавил, что фонд открыт для совместных исследований в Индии вакцин «Спутник V» и Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. «Спутник V» был первой вакциной, создатели которой предложили провести совместные исследования с AstraZeneca. Эти исследования сейчас завершаются в Азербайджане и ряде других стран. Мы остаемся открыты для проведения таких открытых совместных исследований с вакциной Covishield в Индии. Мы полагаем, что могут получиться потрясающие результаты», – сказал он, передает ТАСС.
В семействе «Спутник» сейчас две вакцины – «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Вакцина «Спутник V» была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Индия является ведущим производственным хабом для вакцины «Спутник». РФПИ уже заключил соглашения c рядом фармацевтических производителей в этой стране для производства российской вакцины.
«Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» России
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Дубровник в Хорватии заявил о необходимости реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая, сообщает Total Croatia News.
Боррель выступил с утверждением, что Москва и Пекин якобы «используют вакцины для достижения своих целей», и Брюсселю следует принять это во внимание, передает РИА «Новости».
«Эти страны продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию», мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании», – приводит слова Борреля издание. В то же время дипломат призвал к сотрудничеству с Россией и Китаем.
Напомним, в конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад не смог справиться с пандемией коронавируса, его претензии на мировое лидерство оказались «мыльным пузырем».
«США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет», – отметила дипломат. Захарова призвала «честно и открыто сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, не замыкаться в идеологической скорлупе, ожидая манны небесной из Брюсселя или еще откуда-то».
В начале июня Захарова сообщила, что обращаются в МИД России иностранцы, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отмечал, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса.
Специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках, причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.
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Диетологи назвали продукты для повышения иммунитета во время пандемии
Для повышения иммунитета во время распространения коронавируса в России рекомендуется употреблять в пищу рыбу, яйца и мясо птицы, поскольку эти продукты помогут насытить организм белками, из которых создаются антитела, рассказала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
«Для поддержания хорошего иммунитета нам нужно разнообразное сбалансированное питание. В первую очередь в рационе должны присутствовать те продукты, которые обеспечивают организм человека белком, потому что из белка и создаются антитела, которые являются агентами иммунитета. Яйца, рыба, птица, то есть нежирные белковые продукты будут хороши для поддержания иммунитета», – сказала она Ura.ru Марина Макиша.
Также рекомендуется обратить внимание на молочные и кисломолочные продукты, советует врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
«Надо соблюдать общие принципы противовоспалительной диеты, в частности, увеличивать количество молочных и кисломолочных продуктов. Пробиотики, повышение иммунитета через кишечник», – пояснил эксперт.
По словам Гинзбурга, при подъеме заболеваемости будут полезны продукты, богатые витамином D и цинком. «Продукты богатые витамином D, это прежде всего морская рыба, яйца. И продукты, богатые цинком. Здесь нужно указать в основном крупы, семечки, особенно тыквенные», – заключил врач.
Ранее врач-диетолог член Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева рассказала, что карантин изменил пищевые привычки россиян в лучшую сторону: они стали чаще питаться дома и выбирать полезные для иммунитета продукты, считает врач-диетолог.
Эксперт объяснил популярность вакцины «КовиВак»
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«Спутник V» продвигают с середины прошлого лета. И, возможно, в людей очень сильно «перекормили» информацией об этой вакцине. Зато теперь многие очарованы «КовиВаком», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя высокий спрос на вакцину «КовиВак».
Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов напомнил, как осенью в социальных сетях «по большому секрету» многие россияне передавали друг другу, будто нет ничего лучше новосибирской вакцины («ЭпиВакКорона»). «Но на смену очарованию пришло разочарование. Теперь у вакцины, разработанной в новосибирском центре «Вектор», самая плохая репутация в нашей стране», – пояснил политолог. Зато теперь в блогосфере очарованы «КовиВаком», добавил он.
Эксперт предполагает, что у многих рядовых граждан возникло ощущение «передозировки» от потока рекламы «Спутника V». «Его продвигают с середины прошлого лета. И, возможно, в пропагандистском смысле людей очень сильно «перекормили» информацией об этой вакцине. Отсюда – недоверие», – заключил Кузнецов.
Кузнецов не считает, что привиться «КовиВаком» решили те, кто раньше принадлежал к движению антипрививочников. «Как такового движения просто не существует. Есть люди, которые выступают против прививки по религиозным или конспирологическим причинам. Они не будут вакцинироваться ни «КовиВаком», ни какой-либо другой вакциной», – отмечает он.
В воскресенье мэрия Москвы сообщила, что вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова в столице закончилась – и это произошло уже в третий раз за последние несколько недель, передает ТАСС. За день до этого «КовиВак» появился в 14 павильонах «Здоровая Москва». Количество вакцины в каждом пункте было ограничено – не более 850 доз. В первый раз «КовиВак» в Москве закончился 22 июня. 28 июня вакцина закончилась во второй раз.
Ранее директор разработавшего препарат Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов заявил, что «КовиВак» эффективен против штамма «дельта».
Напомним, «КовиВак», созданный в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, – и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным.
Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко сказал газете ВЗГЛЯД, что ажиотаж вокруг вакцины вызван малыми объемами ее производства.
Россия осудила Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах от COVID
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия осуждает Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах от коронавируса.
«Учитывая, что это не первое подобное недопустимое высказывание МИД Франции, речь идёт не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны. Значит, будем разговорить по-другому. Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации», – прокомментировала она в своем Telegram-канале сожаление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о том, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса вакцинами, произведенными в России или Китае.
Захарова отметила, что «госсекретарь МИД Франции – не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса».
«В отличие от французского МИД, глава комитета Франции по вакцине от ковид Мари-Поль Кьени на днях заявила, что считает российскую вакцину «Спутник V» эффективной. Ну просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог – директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM», – написала Захарова, а также подчеркнула, что «не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться».
Ранее Бон заявил, что Франция не осуждает Грецию, но предпочитает, чтобы «в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)».
Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены.
Вирусолог объяснил высокий спрос на вакцину «КовиВак» в Москве
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Ажиотаж вокруг вакцины против коронавирусной инфекции вызван мелким производством, препарата априори очень мало, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко.
Мэрия столицы 10 июля сообщила, что вакцина «КовиВак» Центра имени Чумакова появилась в 14 павильонах «Здоровая Москва», но предупредила, что количество препарата ограничено. 11 июля вакцина закончилась, ожидается поставка.
«Во-первых, у этой вакцины нет масштабного производства, доз очень маленькое количество. Это создает иллюзию ажиотажа. Безусловно, кто-то хочет именно ей привиться, но ее априори ограниченное количество. Думаю, причина в этом», – говорит Бутенко.
Он отмечает, что за все время не было выявлено фактора, чтобы она была бы лучше по качеству каких-либо других вакцин, в том числе и «Спутника V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России.
«Тем более нужно учитывать, что эпидемиологическая эффективность препарата «КовиКак», то есть способность защитить в конкретных условиях пандемии, еще не изучена, потому что количество привитых очень маленькое. А «Спутником V», например, привиты около десятка млн людей в разных странах, поэтому она уже подтверждает свою эффективность и все хорошие качества», – считает вирусолог.
Он убежден, что граждане, которые выбирают чумаковскую вакцину, делают это на интуитивном уровне, но не из-за того, что она якобы более сильная или эффективная – таких доказательств нет. Кроме того, такой выбор, возможно, обусловлен тем, что данная вакцина сделана классическим способом: она является цельновирионной инактивированной и производится на основе цельного «убитого» (инактивированного) коронавируса SARS-CoV-2. Две другие вакцины – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», разработанная ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора – созданы с помощью современных методов генной инженерии.
Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский предположил, что ажиотаж на вакцину связан не только с ее маленьким производством, но и потому что некоторые россияне считают, что однократного ее введения уже якобы достаточно для завершения вакцинации, пишет агентство «Прайм».
«Данных о том, что первая доза вакцины «КовиВак» сильнее действует «Спутника V» или других вакцин, нет. Ни в научных публикациях, нигде не видел. Возможно, это есть в документах, представленных на регистрацию Роспотребнадзора – это последняя инстанция, которая разрешает производство. Не исключено, что препарат хороший, но пока у него нет достаточных объемов вакцинации, чтобы убедиться в ее эпидемиологической эффективности», – заключил Бутенко.
Впервые препарат «КовиВак» закончился во всех прививочных пунктах в столице 22 июня, позже его нехватку ощутили 28-го числа этого же месяца.
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Стало известно состояние госпитализированной с коронавирусом Ирины Алферовой
Состояние актрисы театра и кино Ирины Алферовой, которая две недели назад попала в больницу с коронавирусом, улучшается, она идет на поправку, рассказали в театре «Школа современной пьесы», где работает артистка.
В театре рассказали, что Алферова отказывалась обращаться к врачам, когда она поступила в больницу в Химках, она уже находилась в тяжелом состоянии. Также в больницу был помещен муж Алферовой, сообщает «Московский комсомолец».
«На сегодняшний день самый пик болезни уже пройден. Ирина Ивановна в хорошем настроении и идет на поправку», – рассказал заместитель художественного руководителя театра «Школа современной пьесы», директор Станислав Нечаев.
Ранее режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Меньшова его жене, дочери и близким.
Заразившаяся двумя штаммами коронавируса женщина умерла в Бельгии
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В Бельгии в марте умерла заразившаяся сразу двумя штаммами коронавируса девяностолетняя женщина, свидетельствует исследование бельгийских ученых, которое будет представлено на европейском конгрессе специалистов в области клинической микробиологии и инфекционных заболеваний.
Как сообщает Agence France-Presse, женщина была госпитализирована в марте в бельгийском городе Алст. Сначала у пациентки отмечался хороший уровень кислорода в крови, однако ее состояние быстро ухудшилось, и через пять дней она умерла. Уточняется, что пациентка не была вакцинирована, передает ТАСС.
Как отметила автор исследования, молекулярный биолог Анна Ванкирберген, есть вероятность, что женщина заразилась указанными штаммами от двух разных людей. По ее мнению, феномен заражения сразу двумя штаммами, «вероятно, недооценен», его дальнейшее изучение чрезвычайно важно.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад не смог справиться с пандемией коронавируса.
Напомним, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер фактически предложил российскому Минздраву начать процесс взаимного признания вакцин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова посла Евросоюза в Москве хорошим сигналом, однако отметил, что нужно обсуждать, будет ли Россия признавать сертификаты о прививках других стран.
Как сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.
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Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости COVID
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В Москве наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение уровня заболеваемости, преодолены пиковые значения, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом. По ее словам, введенные ограничения и интенсивная вакцинация работают.
В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 1 августа. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
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Отказавшиеся от вакцинации жители Братиславы устроили митинг
Митинг протеста против ограничения властями Словакии прав отказавшихся от вакцинации против коронавируса граждан прошел в субботу перед зданием правительства республики на площади Свободы в центре Братиславы, сообщило Словацкое телевидение.
В акции протеста, поддержанной находящимися в оппозиции к правительству социал-демократами, приняли участие не менее 1 тыс. граждан. Они потребовали от властей республики немедленно отказаться от «дискриминации» нежелающих вакцинироваться, что проявляется, в частности, в установленных для них ограничениях при посещении баров и ресторанов, культурно-развлекательных мероприятий, путешествиях за рубеж, а также требовании привиться, предъявляемых к представителям некоторых профессий. На митинге звучали резкие высказывания в адрес президента республики Зузаны Чапутовой и членов кабмина, передает ТАСС.
Согласно полиции, как отметило ТВ, акция протеста прошла без серьезных инцидентов. Один из ее участников был доставлен в участок для дачи объяснений по поводу использования квадрокоптера, что было сделано вразрез с действующими в республике правилами эксплуатации бытовых беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, за период с 26 декабря 2020 года до начала июля 2021 года словацкие медики выявили 6697 случаев нежелательных последствий прививок против коронавируса, среди них лишь один оказался связан с российской вакциной «Спутник V».
В начале июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что «Спутник V» столкнулся в Словакии с давлением международного фармацевтического лобби.
В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Братислава настаивала, что российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.
В итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии российской вакцины, а позже правительство Словакии захотело перепродать партию «Спутника V» другим странам. В начале июля Россия выкупила у Словакии партию «Спутника V» с истекающим сроком годности.
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За сутки в России выявили 25 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 25082 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25082 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5694, Московской области – 2487, Санкт-Петербурге – 1978.
Всего в стране выявлено 5 758 300 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 182 837 человек, из них 17 750 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 752 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 142 253 человека.
Накануне, 9 июля, в России было выявлено 25 766 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 684.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Германии предложили невакцинированных граждан лишать отпуска
Глава Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования земли Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц призвал увеличить давление на тех, кто не планирует вакцинироваться от коронавируса. По его словам, невакцинированных граждан и тех, кто сделал лишь первую прививку, следует лишить возможности поехать в отпуск.
В Германии наблюдается снижение темпов вакцинации, хотя страна располагает достаточным количеством доз вакцины, и каждый, кто хочет сделать прививку, может сделать это прямо сейчас. «Но из-за того, что желание немцев принять участие в вакцинации явно снижается, терпение многих чиновников начинает подходить к концу», – передает RT со ссылкой на Bild.
Хайнц выразил свое возмущение сложившейся ситуацией. «Те, кто не сделал прививку, не имеют права снимать маску. Им нельзя позволять ходить на стадионы и в бассейны, посещать супермаркеты без маски. Кроме того, тем, кто не вакцинировался или сделал лишь одну прививку, нельзя позволять ездить в отпуска!», – заявил Хайнц. В то же время, вакцинированным гражданам, по его мнению, необходимо все это разрешить.
«Давление на тех, кто не сделал прививку, должно возрасти, потому что они представляют опасность для общества. Нет прививки – нет свободы», – пояснил Хайнц.
В Германии, несмотря на высокий уровень вакцинации (58% привиты как минимум первым компонентом вакцины) и низкий уровень заболеваемости, политики предостерегают от преждевременного снятия ограничений. Так, министр юстиции Кристина Ламбрехт напоминает, что ряд мер по-прежнему необходим для защиты тех, кто не может быть вакцинирован: детей, беременных женщин и людей, имеющих противопоказания.
Проблема состоит в замедлении темпов вакцинации, отдаляющем формирование коллективного иммунитета. За последнюю неделю в Германии ежедневно первым компонентом вакцины прививались примерно 248 тыс. человек – это самый низкий показатель за три месяца. В середине мая число прививок первым компонентом вакцины составляло в среднем 591 тыс. в день. При этом каждый шестой немец (17%) не собирается делать прививку. Доля тех, кто отказывается от вакцинации, особенно высока в Восточной Германии (22% по сравнению с 15% на западе) и среди избирателей «Альтернативы для Германии» (44%).
Как отмечает Bild, опыт других стран показывает, что последние шаги перед достижением поставленной цели – самые трудные. Мировому лидеру по вакцинации населения, Израилю, не удавалось пересечь отметку в 60% привитых двумя компонентами в течение нескольких месяцев. Такая же тенденция наблюдается в США и Великобритании.
Жена Мамонова рассказала об ухудшении состояния музыканта
Врачи снова оценивают состояние актера и музыканта Петра Мамонова как крайне тяжелое, он остается на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако его постепенно выводят из комы, сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.
«Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое, но они его выводят из комы. Он открыл глаза, но пока не осознаёт ничего. Легкие – на искусственной вентиляции, но третье или четвертое дыхание у него свое, он справляется», – цитирует РИА «Новости» Мамонову.
По ее словам, сообщения СМИ о том, что у артиста отказывают почки, не соответствуют действительности. «Я спросила у врачей про почки, они говорят, что видели эту статью. Нет, у него все органы самостоятельно работают», – заключила супруга артиста.
Напомним, 1 июля Мамонов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Позже она опровергала сообщения о смерти музыканта.
В Москве закончилась вакцина «Ковивак»
Вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова в Москве вновь закончилась, сообщила мэрия российской столицы.
«Вакцины «КовиВак» нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России», – передает текст сообщения ТАСС.
Накануне вакцина «КовиВак» появилась в 14 павильонах «Здоровая Москва». Количество вакцины в каждом пункте было ограничено – не более 850 доз. 28 июня вакцина «КовиВак» во закончилась в прививочных пунктах столицы. В первый раз вакцина «КовиВак» в Москве временно закончилась 22 июня.
Вакцинацию в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник проводят по предварительной записи без выходных с 08.00 мск до 22.00 мск. Без записи сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва», которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19. Они работают с 8.00 и до тех пор, пока прививку не сделают всем желающим в течение дня. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях.
Вакцина «КовиВак», созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным.
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Ученый объяснил бессимптомное течение COVID-19
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции объясняется невыясненными пока особенностями иммунитета, сообщил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
«Насчет того, чтобы пройти без маски в «красной зоне» и не заболеть, – это дикое везение. Но такое везение бывает не на каждый такой случай в жизни. Это первое. Второе. Да, есть пока четко не выясненные особенности иммунитета у отдельных людей, из-за которых человек болеет легко или практически бессимптомно», – приводит слова ученого РИА «Новости».
Ученый отметил, что такие люди и становятся главными распространителями инфекции. Они не болеют, некоторые из них не носят масок, а при этом заражают очень многих людей.
«Это так называемые «суперраспространители». Они отмечены, описаны уже десятки таких случаев. Самый известный такой случай был еще в прошлом году весной, когда где-то около Вашингтона было хоровое общество, куда пришел такой человек. Они пели два часа и через пять дней заболели все 50 человек», – сообщил специалист.
Напомним, в ноябре минувшего года группа европейских и сингапурских молекулярных биологов обнаружили, что иммунитет людей, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, необычно сильно реагировал на инфекцию.
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За сутки в России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 25 140 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 140 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5403, Московской области – 2566, Санкт-Петербурге – 2029.
Всего в стране выявлено 5 808 473 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 216 648 человек, из них 16 429 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 710 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 143 712 человек.
Накануне, 11 июля, в России выявили 25 033 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 107.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.