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Минск заявил о попытках Запада сделать из Белоруссии «вторую Украину»
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Внешние силы хотели сделать из Белоруссии «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
«Я думаю, что цель состояла в том – я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Белоруссии – состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию. Потому что сегодня цель даже не в первую очередь Белоруссия, а цель – Россия. Почему – потому что Россия сегодня превращается на наших глазах в такую мощную мировую державу», – заявил Макей в интервью телеканалу RT.
Министр также заметил, что в стране «есть ряд организаций, которые под благовидными предлогами пытались и пытаются обосноваться здесь с какими-то деструктивными целями». «Должен признать, что ситуация, поствыборная ситуация прошлого года (протесты оппозиции) – она является в определенной мере следствием того, что наши спецслужбы, наверное, просмотрели активность вот этих деструктивных организаций, которые попытались организовать соответствующий переворот в Белоруссии», – сказал он.
По словам главы МИД, в республике создана четкая система мониторинга деятельности соответствующих организаций, контроля за финансированием. «Но события прошлого года, скажем, научили нас еще более жестко смотреть на эти вещи. И предпринят ряд шагов по ограничению деятельности подобного рода деструктивных организаций в Белоруссии. Это и на законодательном уровне. И с учетом того, что против Белоруссии были введены санкции, определенные санкции», – сказал глава МИД Белоруссии.
По его словам, Минск решил закрыть ряд иностранных неправительственных организаций на территории республики из-за деструктивного характера их деятельности. «Было принято соответствующее решение о закрытии ряда иностранных неправительственных организаций в Белоруссии. Это касается различных политических фондов, партийных фондов, например, Германии, ряда НПО Соединенных Штатов Америки. Да и всех иных… и иных европейских государств. Поэтому мы намерены впредь уделять серьезное внимание работе иностранных неправительственных организаций в Белоруссии», – сказал Макей.
В то же время он заявил, что белорусские власти будут «продолжать взаимодействие с теми организациями, которые работают во благо государства и общества». Так, указал он в республике продолжают работать ряд неправительственных организаций, которые реализуют выгодные проекты в сфере экологии, охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования, медицины. «И мы не намерены разрывать сотрудничество с этими организациями», – заключил министр.
Также, по его словам, Минск не намерен отказываться от принципа многовекторности во внешней политике. «Мы заинтересованы… в том, чтобы иметь сбалансированную политику с теми странами, которые хотят видеть нас в качестве партнера. Поэтому в сухом остатке понятие многовекторности остаётся. И считаю, что мы не должны отказываться от этого принципа», – сказал Макей.
Вместе с тем, по его словам, «векторы могут быть разной длины и направленности». «И, скажем, есть направления, где мы просто обязаны иметь более тесные интеграционные контакты, связи во всех сферах и областях», – пояснил глава внешнеполитического ведомства.
Говоря о возможности организации рейсов в Крым, Макей заявил, что данном вопросе надо учитывать экономику и возможные санкции против Минска. «Что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии», – заявил Макей.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе. Также он указывал, что данные меры представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии.
Во Франции возмутились из-за слов представителя ООН о пленных в Донбассе
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Читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство по поводу заявления заместителя верховного комиссара ООН Нады Аль-Насеф о якобы имеющих место пытках и жестоком обращении с пленными на юго-востоке Украины.
Аль-Насеф, выступая перед Советом по правам человека, выразила беспокойство «пытками и жестоким обращением» с пленными в Донецке и в других местах на территории, контролируемой ополченцами, передает РИА «Новости».
Пользователь под ником george schmidt предположил, что на контролируемой Киевом территории пленные «проживают в трехзвездочных отелях» и «их благодарят за визит». «ООН неподражаема. Не перестаем смеяться над их заявлениями», – добавил он.
«В это время на подконтрольном Киеву западе пленные едят круассаны», – сыронизировал другой читатель.
Дискуссия разгорелась и вокруг заявлений о том, что конфликт в Донбассе начался якобы сразу после того, как Крым воссоединился с Россией.
«Население Крыма на 70% состоит из русских. Когда проходил референдум по выбору Украины или России, как они могли проголосовать за то, чтобы остаться с Украиной, осознавая, сколько вреда она им причинила? (...) Кроме того, Крым всегда был российским», – написал AndreyL.
«Любой, кто хоть немного изучил ситуацию, констатирует, что война вспыхнула после политического переворота на Украине», – заключил Mister_Jack.
Другие пользователи задались вопросом о том, почему Запад ввел против жителей Крыма санкции, если считает полуостров оккупированной территорией.
«Почему мы не осудили отключение Киевом воды и электричества для своего населения, жертв оккупации, после чего Россия построила там не только электростанции, аэропорт, мост и акведук, но и большую современную больницу, поликлиники, шоссе и мечети?», – спрашивает один из них.
Кроме того, некоторые раскритиковали Францию за бездействие в урегулировании конфликта. «Что делает Франция для обеспечения соблюдения Минских соглашений со стороны Киева, гарантом которых она является?», – задался вопросом canfrarus.
Напомним, в апреле Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу. Тогда глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить представителя ДНР Пирогову из политической подгруппы.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В июле Киев выдвинул ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу.
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На Украине появились запрещающие проход россиянам наклейки
В украинских магазинах появились знаки с раскрашенной в цвета российского флага свиньей, перечеркнутой красным символом, ее заметили в городе Черновцы, административном центре Черновицкой области.
Такие символы встречаются не только в этом регионе, заявил экс-депутат Рады, президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко, передает «Комсомольская правда».
Эти знаки, по всей видимости, указывают на то, что российских граждан в этих заведениях не обслуживают, отмечает издание. Снимки со схожими «украшениями» встречаются по всей Западной Украине, пояснил бывший украинский депутат.
«Такие наклейки со свиньей лепят на входных дверях разных магазинов и офисов по всему городу Черновцы. Неоднократно я публиковал фотографии такого же характера из других городов Украины. Это и есть гибридная война, в которой сеют ненависть ко всему русскому, чтобы потом убивать», – заявил бывший парламентарий.
Ранее Рада приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень.
Киев выдвинул ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу
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Переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу будут продолжены только без представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майи Пироговой, заявил член украинской делегации Денис Казанский.
«Ее (Пирогову) приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить», – приводит слова Казанского РИА «Новости».
Накануне в ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе.
Напомним, в апреле Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу. Тогда глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить представителя ДНР Пирогову из политической подгруппы. В России указали, что каждая из сторон контактной группы сама определяет состав своей делегации.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В начале декабря 2020 года из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», стало известно, что большинство жителей Украины поддерживают Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.
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В Киеве заявили о возможности остановить «Северный поток – 2»
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Украинское руководство уверено, что еще существует возможность остановить строительство «Северного потока – 2», об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Северный поток – 2» все еще имеет шансы быть остановленным. Спекуляции о том, что он уже почти готов, – преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе», – заявил украинский политик в интервью изданию «Телеграф».
Он добавил, что газопровод якобы угрожает безопасности как Украины, так и всей Европы.
«Надо воспринимать это серьезнее, не исключено, что за этим проектом последуют и новые проекты», – сказал Жовква.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
Ранее в ФРГ сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2».
Украине предрекли сокращение населения из-за «зернового проклятия»
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Открытие рынка земли и «зерновое проклятие» приведут к дальнейшему сокращению населения на Украине, заявил политолог, директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
По его словам, в случае сохранения тренда, который был на Украине в последние годы, население страны будет уменьшаться, так как оно будет «просто не нужно», приводит РИА «Новости».
«Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 млн», – отметил Карасев в эфире телеканала «Наш».
Он также обратил внимание, что из-за реформы образования на Украине сокращается количество вузов, в результате чего возникает недостаток специалистов.
«Дальше мы берем сельскохозяйственное производство, это же понятно, что закон о земле (об открытии рынка земли) – это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут – зерно, и [возможность] поставлять его на рынок», – заявил Карасев.
Как отметил политолог, этим будут заниматься крупные предприятия с развитыми технологиями и высокой автоматизацией, из-за чего граждане продолжат уезжать из страны. «Если такие тенденции будут продолжаться и дальше, и мы не получим людей с системным, глобальным пониманием того, что такое Украина и какое ее место в мире, оно конечно будет идти по тренду деградации, а нам нужен тренд модернизации», – заключил он.
В прошлую пятницу бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил жителей страны о риске начала голода из-за передачи сельскохозяйственных земель иностранным собственникам.
Напомним, 1 июля на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.
В марте российский сенатор Алексей Пушков предрек Украине демографический кризис, который может оказаться даже более серьезным, чем в странах Прибалтики.
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На Украине захотели получить от России и Германии «репарации»
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Более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций», свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Согласно результатам опроса, 61% опрошенных (34,5% полностью и 26,6% частично) поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны, при этом 31,5% респондентов выступили против подобной инициативы, передает РИА «Новости».
Кроме того, 55,3% опрошенных жителей Украины (36,2% полностью и 19,1% частично) одобрили идею потребовать «репарации» от России за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена. Больше всего сторонников этой идеи оказалось в западных областях Украины (66,7%). Не поддержали инициавтиву 35,7% опрошенных.
Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью, в исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов.
Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа».
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Британия внезапно отказалась оснащать украинские катера
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Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр» за пять дней до поставки, заявил бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Бирюков сообщил в Facebook, что ситуация с постройкой «Кентавров» «начинает походить на закрученный детектив».
«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», – заявил экс-советник.
Кроме того, по его словам, два построенных «Кентавра» не могут принять на вооружение в течение двух последних лет, так как за это время командование не может подписать приказ о создании комиссии по приемке.
«У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?», – задался вопросом Бирюков.
Катера «Кентавр» производились во времена президентства Порошенко на заводе «Кузница на Рыбальском», передает РИА «Новости».
В начале июля бывший замминистра обороны Украины и глава правления «Кузницы на Рыбальском» стали подозреваемыми по делу поставок для украинской армии техники ненадлежащего качества. Речь идет, в частности, о закупках военных автомобилей, малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М» и «Кентавр».
Ранее военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали «тяжелой и несбалансированной» техникой.
Минск спросил Литву о присяге экс-президента Адамкуса Третьему рейху
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Нужно спросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса, присягал ли он на верность Третьему рейху в годы Великой Отечественной войны, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.
Белоруссия ждет реакции Вильнюса на запрос о допросе экс-президента Литвы в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения. Швед сообщил, что «есть список карательных батальонов СС, в том числе литовских, это около тысячи человек, среди них фигурирует известная фамилия Адамкус».
Как рассказал генпрокурор, Литве было «направлено поручение об оказании правовой помощи». Он подчеркнул, что есть «соответствующий договор, в рамках которого литовские коллеги приняли на себя обязательство такие поручения выполнять». «Оно достаточно большое, в нем сформулировано очень много вопросов гражданину Адамкусу», – приводит слова генпрокурора ТАСС со ссылкой на канал «Беларусь 1».
Швед сказал, что белорусская сторона, в частности, хочет узнать, присягал ли Адамкус на верность фашистскому рейху, вступал ли добровольно в ряды карательного литовского батальона СС и каков был характер взаимоотношений с Минским мясником.
Напомним, генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Минск считает, что Адамкус может быть причастен к чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии.
На Украине заявили о планах по «выдворению» русских из Крыма
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Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил о подготовке планов по «выдворению русских» из Крыма при условии возвращения полуострова в состав Украины.
«У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат такие призывы. Но я сторонник юридической процедуры под названием «выдворение», – цитирует Резникова «Украина 24».
Есть и второе условие для «выдворения», оговоренное украинским чиновником: граждане должны попасть в Крым не через пункты пропуска на границе.
«Если те граждане попали в Крым не через «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинку», то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет – выдворение», – высказал свою мысль Резников.
Между тем, в Крыму призвали Киев не строить планов по «возвращению» полуострова.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
ЕК отказала Литве в финансировании строительства «забора» на границе с Белоруссией
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Еврокомиссия не финансирует строительство ограждений на границе Литвы и Белоруссии, сообщил представитель пресс-службы ЕК.
«ЕК не финансирует заборы. Наше финансирование направлено на интегрированные решения по управлению границами, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными и которые связаны с эффективным и быстрым управлением миграцией и системой предоставления убежища», – передает его слова РИА «Новости».
Но при этом ЕК готова оказать Литве дополнительную финансовую помощь для управления границами на фоне борьбы с нелегальными мигрантами.
«Еврокомиссия оказывает поддержку процессу управления границами в Литве как в оперативном, так и в финансовом плане, и при необходимости готова оказывать дальнейшую помощь. Мы обсуждаем с Литвой дальнейшую поддержку, в том числе финансовую», – добавили в Еврокомиссии.
Между тем правительство балтийской республики на эти цели выделило почти 5 млн евро. «Кабинет министров направляет на строительство ограждения на участках протяженностью около 550 км из своего резерва 4,8 млн евро», – говорится в сообщении правительства.
Напомним, сообщалось, что начинается строительство ограждения на границе Литвы с Белоруссией как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны.
Первый этап работ по возведению «физического барьера» на пути нелегальных мигрантов, как называют в Литве это проволочное заграждение, охватит участок границы протяженностью примерно 30 км в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай.
С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
В Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за поддержку националистических настроений в стране и назвал Украину колыбелью фашизма в Европе.
Парламентарий напомнил о высказывании секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который назвал Зеленского «первым президентом – национал-патриотом», передает РИА «Новости».
«Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских. Украина сегодня – это колыбель фашизма в Европе!» – заявил Кива.
Накануне президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко заявил, что в украинских магазинах появились запрещающие проход россиянам знаки в виде перечеркнутой красной линией свиньи, раскрашенной в цвета российского флага. В тот же день вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о подготовке планов по «выдворению русских» из Крыма в случае возвращения полуострова под контроль Киева.
Напомним, 1 июля Рада приняла закон «О коренных народах Украины», в числе которых не оказалось русских. Президент России Владимир Путин заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Он также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Путин также заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
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Зеленский прибыл в Германию для обсуждения «Северного потока – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Германию с двухдневным рабочим визитом, сообщила его пресс-служба.
В ходе визита Зеленский встретится с федеральным президентом Франко-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Ангелой Меркель, передает «Интерфакс».
Также украинский президент встретится с главой партии «Христианско-демократический союз», премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и Зеленского появился целый список вариантов компенсаций за «Северный поток – 2».
Официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт ранее заявлял, что Меркель и Зеленский наверняка обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2».
Украина купит у Британии подержанный ледокол
Украина намерена приобрести у Великобритании подержанный ледокол, который планируется использовать для экспедиций к Антарктиде, сообщил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
Украинский кабмин 7 июля объявил о выделении средств на закупку ледокола для антарктических экспедиций и исследований Мирового океана. Речь идет о бывшем флагмане британской антарктической службы «Джеймс Кларк Росс». Лондон согласился продать его Киеву за 5 млн долларов при начальной цене 10 миллионов. Теперь соответствующее решение должно быть утверждено Верховной радой и окончательно принято правительством страны.
Судно эксплуатируется уже более 30 лет, его спуск на воду состоялся в 1990 году. Однако, как отмечает Дикий, ледокол может прослужить еще пару десятков лет. «По оценке экспертов Николаевского морского технического университета, судно пригодно к эксплуатации в течение следующих 20-25 лет. Этого хватит для целого поколения украинских ученых. … Корабль сможет отправиться в Антарктиду уже до конца этого года», – заявил Дикий.
Между тем издание Defense Express отмечает, что цена в 5 млн долларов – лишь «вершина айсберга». «Кроме собственно небольшой выплаты, которая составляет фактическую стоимость судна, также необходимы средства на его доставку на Украину, дооснащение научным оборудованием и, вероятно, ремонт», – указывает издание.
Зеленский назначил нового пресс-секретаря
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Украинский президент Владимир Зеленский выбрал своим пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова.
«Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины», – говорится в опубликованном на сайте офиса президента Украины указе.
Никифорову 35 лет, он работал ведущим на телеканале «Украина 24», до этого – в Euronews.
Об увольнении Мендель СМИ сообщали еще в конце апреля. До этого в прессе говорили, что Мендель писала заявление об увольнении уже в третий раз, два из них ей не подписали.
Мендель стала пресс-секретарем украинского лидера после его победы на выборах, при этом у журналистского сообщества были к ней претензии.
Журналист программы «Схемы» Михаил Ткач отмечал, что Мендель мешала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос президенту, она якобы толкала журналиста локтями. Мендель поясняла, что пыталась остановить сотрудника СМИ, нарушавшего «личное пространство» Зеленского. Национальный союз журналистов Украины просил офис президента пересмотреть отношение к сотрудникам СМИ после этого.
Вице-премьер Украины назвал условие вступления страны в ЕС и НАТО
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выразил мнение, что страна вступит в ЕС и НАТО ровно тогда, когда станет равным партнером для участников этих организаций.
«Не имеет значения – завтра мы зайдем в ЕС, послезавтра мы зайдем в НАТО – мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам будет важен», – приводит РИА «Новости» заявление Резникова в эфире телеканала «Украина 24».
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Североатлантический альянс якобы прислушивается к мнению России в вопросе членства Киева в НАТО.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна якобы может стать членом Евросоюза и НАТО в течение 5-10 лет. В свою очередь экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев отметил, что регулярные заявления Киева о членстве в НАТО и ЕС свидетельствуют об истерике властей страны и президента Владимира Зеленского лично.
Между тем спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
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