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12 июля, понедельник | Последнее обновление — 10:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минпромторг предложил потратить 1,8 трлн рублей на выпуск 735 самолетов
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Президент призывает всех вакцинироваться, а бюрократия буквально выпихивает людей с вакцино-участков. Тогда зачем нам ваш СНИЛС, Госуслуги и загранпаспорт, по которому можно отсюда уехать, а вакцинироваться нельзя? Разве вы не должны прививать вообще всех, кто изъявил желание?
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Яшин объявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы
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Глава муниципального округа московского района «Красносельский» Илья Яшин объявил о решении уйти с этой должности.
«Сегодня я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах. 27 июля будет избран новый глава района, и наша команда выдвинет на этот пост Елену Котёночкину, одного из лучших мундепов Москвы. Независимых голосов в совете для ее избрания вполне хватает», – написал Яшин в Facebook.
По его словам, решение уйти с должности связано с запретом на участие в довыборах в Мосгордуму, который наложила на него избирательная комиссия и затем подтвердил Мосгорсуд. По информации Яшина, комиссия при вынесении решения сослалась на закон, который запрещает избираться причастным к поддержке экстремистских и террористических организаций.
Он обжаловал это решение и, в случае необходимости, намерен обращаться в последующие инстанции, однако, по его словам, «дорога на выборы для меня фактически закрыта». «Считаю правильным, чтобы в ближайший год муниципалитет возглавлял человек, который и поведет команду независимых кандидатов на следующие выборы. Мне запрещено баллотироваться, но я горжусь тем, что собрал в районе команду, способную продолжить работу и приносить пользу людям», – отметил Яшин.
Он также заявил, что не планирует покидать Россию.
Синоптики предупредили, что в Москве «сорвет крышку парникового котла»
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 13, 15 и 16 июля Москву ждут три тепловых рекорда, а в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла».
«Аномальная жара, установившаяся по вине блокирующего антициклона на большей части европейской России, продолжит томить нас зноем еще как минимум неделю. Ночами будет не ниже плюс 16-21, а днем раскаленное солнце разогреет воздух до плюс 30-35. Кроме того, Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла за всю метеоисторию – падут прежние достижения 1936 года, когда был плюс 32,4, 1951 года – плюс 33,2 и 2010 года – плюс 33,6 соответственно», – приводит РИА «Новости» слова Тишковца.
Кроме того, по словам синоптика, в Москве в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла», ожидаются первые существенные ливни и грозы.
Ранее гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары.
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В Москве поймали нарушивших ПДД 800 раз блогеров-лихачей
Сотрудники Госавтоиспекции привлекли к ответственности троих блогеров-лихачей, которые в 2021 году свыше 800 раз нарушали правила дорожного движения, одного из них собрал 582 нарушения, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Сотрудниками столичной Госавтоинспекции задержаны и привлечены к ответственности представители блогосферы, допустившие неоднократные нарушения правил дорожного движения Российской Федерации», – цитирует РИА «Новости» Ирину Волк.
Так, 6 июля на 8-м километре Кутузовского проспекта сотрудники ДПС остановили молодого человека на авто премиум-класса. Установлено, что за 2021 год водитель привлекался к административной ответственности 582 раза. Кроме того, он неоднократно публиковал в интернете видеоролики с демонстративными нарушениями ПДД.
«В отношении гражданина составлено 253 административных протокола за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.5 (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак («Инвалид»), 19.3 (неповиновение сотруднику полиции) и 20.25 (уклонение от исполнения административного наказания)», – добавила Волк.
По ее словам, при досмотре в авто нашли госзнаки, зарегистрированные на машину другого человека и находящиеся в архивном учете. Суд арестовал мужчину на 7 суток.
В этот же день на Ярославском шоссе была остановлена иномарка москвича, который за 2021 год привлекался к административной ответственности 151 раз. В отношении мужчины составлено три административных протокола по статьям 12.1 (управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим техосмотр), 12.5 и 12.7 (управление ТС водителем, не имеющим прав) КоАП РФ.
«Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а водитель отстранен от управления транспортным средством. Водительское удостоверение изъято. По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», – добавила Волк.
Инспектор ДПС ЦАО задержал еще одного лихача, который ранее допустил ряд нарушений ПДД и опубликовал видео об этом в интернете.
«При проверке базы данных было установлено, что в текущем году он привлекался к административной ответственности 71 раз. В отношении гражданина были составлены административные протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.5, 12.6 и 12.23 (нарушение правил перевозки людей) КоАП РФ, – заявила Волк.
Кроме того, в отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ (управление ТС без госзнаков). Материал будет направлен в суд.
«Госавтоинспекция продолжит мероприятия по выявлению в сети интернет видеороликов, демонстрирующих нарушения правил дорожного движения, а также оперативному реагированию на данные материалы и принятию мер административного воздействия на причастных к ним лиц», – отметила официальный представитель МВД России.
Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП, предположительно, стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.
Решением Тверского суда Москвы блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом и садиться за руль. 5 апреля на блогера надели электронный браслет. В этот же день пострадавшая в аварии сотрудница Госдумы Мария Артемова была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, через три дня она вышла из комы.
Блогер полностью выплатил компенсацию, в связи с чем защита пострадавшей в ДТП просила прекратить дело, но суд отказался.
Москвичей предупредили о тропическом индексе ультрафиолета
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В Москве в воскресенье ожидается жара до 33 градусов, а также индекс ультрафиолета как на экваторе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Погодные условия будут определяться антициклоном скандинавского происхождения. Небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 31-33 в Москве, плюс 29-34 в Подмосковье. Это аномальная жара, на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он отметил, что атмосферное давление будет прежним: 750 миллиметров ртутного столба.
«Очень высокий ультрафиолетовый индекс, он остается на уровне шести единиц... Обязательно нужно использовать солнцезащитные средства, избегать находиться под солнечными лучами в период максимального прогрева с 10 до 17 часов. Для нас нормальный индекс – два, максимум три единицы. А шесть – это как в Намибии, Замбии, Сингапуре. Это индекс тропической и экваториальной зоны», – уточнил синоптик.
Ранее синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов.
Пассажир задержанного рейса в Шереметьево из-за жары открыл аварийный люк
В Шереметьево пассажир рейса Москва – Анталья из-за духоты в самолете открыл аварийный выход, сообщают СМИ.
«Никак не могли «прикурить» самолет. Что-то с электроборудованием. В Шереметьево были проблемы. Соответственно не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся. Открылся трап. Соответственно, мы уже никуда не летим. Задержка будет 2,5 часа», – рассказал «360» один из пассажиров, который находился на борту самолета.
Уточняется, что из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно. После того, как пассажир открыл люк, вылет задержали еще больше, пассажирам пришлось просидеть на борту более двух часов.
Пассажиру, открывшему люк, грозит наказание за хулиганство.
Напомним, синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов.
Ранее польский портал epoznan.pl со ссылкой на очевидца написал, что пилот авиакомпании Ryanair не пускал более 30 пассажиров рейса FR6705 Познань – Одесса на борт. По данным издания, командир корабля кричал, что он – «король самолета», а также «выгонял всех вон». Немного позже авиакомпания Ryanair опровергла это сообщение.
Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости COVID
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В Москве наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение уровня заболеваемости, преодолены пиковые значения, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом. По ее словам, введенные ограничения и интенсивная вакцинация работают.
В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 1 августа. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
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Самокатчик в центре Москвы сломал ребро девушке
В Москве полиция проводит проверку после того, как девушку, по ее словам, сбил неизвестный на самокате, у пострадавшей сломано ребро, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
«Десятого числа поступила телефонограмма из медучреждения, что девятого числа к ним обратилась девушка 26 лет, которую, по ее словам, сбил самокатчик на улице Земляной вал, 3/1», – приводит сообщение РИА «Новости».
По словам собеседника агентства, у пострадавшей зафиксирован закрытый перелом ребра и гематомы. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее сообщалось, что женщину на электросамокате с ребенком на пешеходном переходе сбил автомобиль в Петербурге.
В Москве задержали продавцов фальшивых справок о медотводе от вакцинации
Московские полицейские задержали двух приезжих мужчин по подозрению в изготовлении и продаже поддельных медицинских справок об отводе от вакцинации против COVID-19, сообщили в ГУМВД Москвы.
«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУМВД России по Москве задержали приезжих граждан, подозреваемых в изготовлении и сбыте справок о медицинском отводе от вакцинации от новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сначала была задержана женщина-курьер, которая заявила, что конверты с фальшивыми справками ее попросил принести по адресу неизвестный ей мужчина. Сама она работает в службе доставки.
«Ею было реализовано два документа, их максимальная стоимость оценена в 4 тысячи рублей. Согласно заключению экспертов… изъятые документы оказались поддельными», – уточняется в сообщении.
Предполагаемыми изготовителями фальшивых документов оказались двое приезжих мужчин 24 и 34 лет. Они подозреваются в изготовлении документов с использованием готовых бланков с печатями. При обысках в квартирах у фигурантов изъяли компьютеры и 20 бланков с оттисками штампов медучреждений Москвы.
Отделом дознания УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Женщина-курьер проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.
Ранее полиция установила сайт, продающий поддельные медсправки о наличии противопоказаний для вакцинации от коронавируса.
В четверг в московской полиции сообщили, что возбуждено первое дело о покупке поддельного QR-кода в Москве.
В Москве спасли тонущего в пруду ребенка
В Терлецком пруду в Москве начал тонуть мальчик, его вытащили из воды спасатели, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
«Днем 9 июля во время патрулирования водоёма дежурная смена поисково-спасательной станции «Терлецкая» заметила тонущего ребенка. Спасатели незамедлительно подошли на катере к месту происшествия и в 40 метрах от берега подняли из воды мальчика 12 лет», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости».
Пострадавшего доставили на спасательную станцию, там ему оказали первую помощь. После этого его осмотрели врачи, несовершеннолетнего госпитализировали.
В конце июня из Шибаевского пруда на юго-востоке Москвы спасатели вытащили утопающего мужчину.
В Москве появились вакцина «КовиВак»
В Москву поступила вакцина «КовиВак», привиться ею можно с 10 июля в 14 павильонах «Здоровая Москва», однако количество препарата в каждом пункте ограничено.
«Десятого июля в 14 павильонов «Здоровая Москва» поступила вакцина «КовиВак». Сделать прививку можно бесплатно без записи», – говорится в сообщении мэрии.
Уточняется, что количество вакцины в каждом пункте ограничено – не более 850 доз.
Павильоны, в которых можно сделать прививку вакциной «КовиВак», расположены в Фестивальном парке, Парке Горького, сквере у префектуры САО, музее-заповеднике «Царицыно», парке Олимпийской деревни, сквере на улице Дружбы, парке «Перовский», ландшафтном заказнике «Теплый Стан», сквере у культурного центра «Вдохновение», парке 50-летия Октября, парке имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфском парке, парке «Северное Тушино», Гончаровском парке.
Ранее сообщалось, что в Москве во второй раз закончилась вакцина «КовиВак».
Вакцина «КовиВак», созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным.
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Поезда в сторону Москвы на белорусском направлении задерживаются из-за человека на путях
Несколько поездов на белорусском направлении железной дороги (Московский центральный диаметр D1) задерживаются в сторону столицы из-за человека на путях около станции Славянский бульвар на западе города.
«На D1 и Белорусском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Москвы из-за человека на пути около станции Славянский бульвар. ...Во время ожидания поезда будут временно объезжать остановившийся состав без остановок на Тестовской и Беговой», – говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса Москвы.
На место вызвана скорая помощь.
Ранее на Замоскворецкой линии метро в Москве было остановлено движение из-за человека на путях.
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, указывается в прогностической карте учреждения.
«Желтый – погода потенциально опасна», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что предупреждение о жаре в столице и в области действует до 16.00 11 июля.
Ранее сообщалось, что в Москве в субботу воздух прогреется до 30 градусов.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что жара в этом году – более опасная, чем в 2010 году.
Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными для госпитализированных с коронавирусом.
Поликлиника загорелась в Москве
В поликлинике на северо-западе Москвы начался пожар, сообщил источник в экстренных службах столицы.
«В поликлинике на улице Габричевского, дом пять, корпус 10, произошло возгорание в поликлинике. Из окна идет густой черный дым», – сказал собеседник ТАСС.
Позже источник уточнил, что пожар произошел в одной из палат психотерапевтической клиники.
«Объявлена ликвидация пожара. Возгорание происходило в одной из палат. Информация о пострадавших не поступала», – добавил он.
Площадь возгорания составила пять квадратных метров.
В конце июня в частной клинике в центре Москвы произошел пожар, пострадали два человека.
Названы главные достижения московского метро за десять лет
Открытие новых станций, удобные поезда, навигация, автоматы по продаже билетов, оплата смартфоном, сопровождение и чат-бот вошли в топ-10 инноваций, которые реализовали в метро Москвы за последнее десятилетие.
В День московского транспорта, 10 июля, представлен топ-10 инноваций и улучшений, которые реализовали в метро Москвы. Так, например, открытие новых станций и их доступность для жителей города стало одним из главных достижений подземки. За пять лет открыты 134 новые станции метро, МЦД и МЦК. Благодаря этому транспорт стал доступнее: 89% москвичей живут в 20 минутах от метро. Планируется ввод еще нескольких станций и целых веток подземки, сообщается на сайте мэрии столицы.
Кроме того, в московском метро появились удобные и современные поезда. Более 2300 вагонов с кондиционерами пустили в московском метро с 2016 года. С учетом поставленных ранее уже две трети поездов метро в столице стали комфортными и современными. К концу 2023 года это число вырастет до 80 процентов. Еще один плюс подземки – информационные экраны. Их в вагонах метро установлено более 17 тыс. На них транслируется полезная информация, которая позволяет хорошо провести время в дороге: новости, актуальные изменения в метро и интерактивные викторины.
Вся навигация приведена к единому стилю, стала простой и понятной. При ее разработке были учтены мнения четырех тысяч пассажиров. Появились дублирующие надписи на английском языке, и исчез лишний информационный шум.
Учтены на станциях коронавирусные меры. Установлено около трех тысяч бесплатных санитайзеров. Поезда регулярно проходят дезинфекционную обработку.
Московская транспортная карта «Тройка» действует и за пределами столицы. Ей можно расплатиться сразу в восьми регионах России. Еще более 40 регионов заинтересованы в интеграцию карты в свою транспортную систему. Более того, проект по интеграции «Тройки» победил в престижной международной премии в области билетных решений Transport Ticketing Awards 2021 в номинации «Самая умная билетная программа».
В метро на кассах добавили современные терминалы. С внедрением технологий время ожидания в очереди сократилось в 3,3 раза. Установлены около 900 терминалов, через которые пассажиры могут оплатить проезд банковской картой или смартфоном. В столичной подземке действует Центр обеспечения мобильности пассажиров, который помогает людям с различными проблемами со здоровьем пользоваться метро.
Также у метро Москвы есть собственные приложение, и чат-бот. Они помогут построить нужный маршрут и пополнить баланс. А чат-бот еще умеет поддерживать разговор и шутить.
Партия «Новые люди» подала документы в ЦИК для участия в выборах в Госдуму
В Центризбирком поступили документы от партии «Новые люди» для заверения избирательного списка кандидатов на предстоящих выборах в Государственную Думу, а также для утверждения кандидатов по одномандатным округам.
Список выдвигаемых кандидатов был утвержден на съезде партии 4 июля. В федеральной части перечня два человека – лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, передает Ruposters.
В общей сложности выдвигаются 239 кандидатов по 37 территориальным группам. Кроме того, партия «Новые люди» подала документы о выдвижении 214 кандидатов по одномандатным округам.
Документы в Центризбирком передали Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева, а также другие кандидаты от партии – врач-реаниматолог Дарья Садовская (Санкт-Петербург), правозащитник Александр Хуруджи (Ростовская область) и телепродюсер Сангаджи Тарбаев (Москва).
По словам лидера партии Алексея Нечаева, партия во многом опирается на опыт прошлого года, когда «Новые люди» участвовали в выборах депутатов законодательных собраний в четырех регионах и прошли везде, где были допущены к выборам.
«Наши кандидаты – это люди, которые уже многое делают для своих регионов, для жителей. И для них такой поход во власть - это способ сделать для людей еще больше. У них есть новые решения, потому что нам всем очень важно обустроить страну для жизни. Сделать государство более приветливым к людям», – подчеркнул Нечаев.
Авксентьева уверена, что отличительной чертой партии является сильная региональная повестка. Она подчеркнула, что политсила привержена содействию и поддержке регионов.
«Мы считаем, что необходима поддержка регионов, их последовательное развитие. А это невозможно, пока там нет денег. Налоги должны оставаться на местах. Это даст возможность регионам самим решать, как улучшить жизнь людей в том или ином городе, поселке или селе», – добавила она.
Выборы в Госдуму в России пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны и 39 региональных парламентов.
Названо число прошедших вакцинацию от COVID в Москве иностранцев
В общей сложности 68 тыс. иностранных граждан прошли вакцинацию от COVID-19 в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Как отметили в оперштабе, 7 июля в Москве начал работу крупнейший пункт вакцинации в «Лужниках», предназначенный в основном для работы с иностранными гражданами, работающими и постоянно проживающими в столице. «Его пропускная способность составляет около 15 тысяч человек в сутки. За четыре дня 24 тысячи иностранцев сделали здесь прививку от коронавирусной инфекции. Причем центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Там сообщили, что сектора С и D в «Лужниках» предназначены для вакцинации физлиц. Пункт в здании центра выдачи коньков принимает организованные группы иностранных работников.
Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России.
Вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
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