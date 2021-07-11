В США Байдена призвали быть жестче с Россией Путин поздравил россиян с Днем рыбака 11 июля 2021, 15:08 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса с профессиональным праздником – Днем рыбака, сообщила пресс-служба Кремля. «Поздравляю с праздником работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса России и, конечно, многочисленных любителей рыбной ловли. Здоровья вам и всего наилучшего», – приводится поздравление главы государства на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что рыбохозяйственный комплекс «занимает важное место в отечественной экономике, играет значимую роль в укреплении продовольственной безопасности, способствует развитию и социальному благополучию целого ряда наших регионов, обеспечивает десятки и сотни тысяч рабочих мест, в том числе в смежных отраслях». Президент отметил, что в последние годы приняты серьезные меры по модернизации рыбоводческих предприятий и перерабатывающих заводов, промыслового флота и внедрению современных экологических стандартов. «Сегодня необходимо всемерно поддерживать набранные высокие темпы, увеличивать долю отечественной продукции на внутреннем рынке, активно привлекать инвестиции, уверенно выходить на передовые мировые показатели по производительности и безопасности труда, особое внимание уделять отраслевой науке и подготовке кадров, достойному качеству жизни специалистов. Убежден, что опыт, знания и ответственный, по-настоящему профессиональный подход к своим обязанностям помогут вам эффективно решать поставленные задачи», – заключил президент. День рыбака традиционно отмечается во второе воскресенье июля, учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года.

Путин прокатился по ЦКАД на Aurus 8 июля 2021, 19:20

Фото: СЕГОДНЯ/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин проехался по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) за рулем российского Aurus. Глава государства в четверг поучаствовал в церемонии запуска движения по заключительному участку ЦКАД, с его вводом по трассе стал доступен проезд на всем протяжении кольца, по всем 336 километрам, передает РИА «Новости». Перед этим президент прокатился по новому участку на Aurus. Главный специалист «Автодора» Станислава Кузнецова, сидевшая на пассажирском сиденье, рассказала Путину о ходе строительства трассы. «Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются», – сказал он. Кузнецова отметила, что это деформационные швы, сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, когда мост очень длинный. «Это в мире везде так происходит?» – спросил Путин. Представитель компании заверила, что такая технология применятся везде. «Вы за этим следили, как раз за тем, чтобы все соответствовало стандартам?» – уточнил президент. «Конечно», – ответила Кузнецова. Путин предложил продлить трассу Москва – Казань до Тюмени и Челябинска 8 июля 2021, 18:49

Фото: Владимир Путин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин назвал очень важным проектом для всей страны строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань и предложил подумать о ее продлении до Тюмени и Челябинска. «[Трасса Москва – Казань] – очень важный проект для всей страны, не сомневаюсь, что [вице-премьер] Марат Шакирзянович [Хуснуллин] до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет. Да?» – приводит ТАСС слова Путина. Хуснуллин подтвердил, что у него нет «никаких сомнений» в реализации проекта. «Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» – предложил президент. «Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас – закон, все сделаем», – ответил вице-премьер. Сразу же после открытия заключительного участка ЦКАД вице-премьер России заявил, что трассу М-12 Москва – Казань – Екатеринбург планируется продлить до Тюмени и Челябинска к сентябрю 2024 года. «Вот эта наша слаженная работа позволяет нам сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска. То есть мы дойдем уже в 2024 году, причем я считаю, что надо уже к сентябрю заканчивать, когда идет сезон», – заявил Хуснуллин. Ранее Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД. Напомним, в мае Хуснуллин заявил, что платная трасса Москва – Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году. Путин провел телефонный разговор с Байденом 9 июля 2021, 19:56

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в пятницу поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, который привел к единодушному возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии сегодня в Совете Безопасности ООН», – говорится в сообщении на сайте Белого дома. Байден также обсудил с российским лидером продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. «Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Россия приняла меры по пресечению деятельности групп программ-вымогателей, действующих в России, и подчеркнул, что он твердо намерен продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей», – говорится в сообщении. По словам американского президента, Вашингтон сделает все, чтобы защитить народ и инфраструктуру от этой проблемы. Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Байден дал оценку телефонному разговору с Путиным 9 июля 2021, 22:30

Фото: White House/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что состоявшийся в пятницу разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо». «Я очень ясно дал ему понять, что США ожидают, что когда деятельность с помощью вирусов-вымогателей идет с их территории, даже если она не <…> спонсируется государством, мы ожидаем от них действий, если мы предоставляем им достаточно информации, чтобы действовать в отношении того, кто это [делает]. Во-вторых, мы установили способы коммуникации сейчас на регулярной основе, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, когда каждый из нас думает, что-то происходит в другой стране, что затрагивает его страну. Он (разговор) прошел хорошо, я [настроен] оптимистично», – приводит слова Байдена ТАСС. На вопрос о том, будут ли последствия кибератак на США, о которых Байден говорил три недели назад, глава Белого дома ответил утвердительно, не приводя подробностей. Ранее Путин указал Байдену на отсутствие обращений по теме кибербезопасности со стороны компетентных ведомств США за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, разговор президентов длился около часа. Они обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин указал Байдену на отсутствие обращений США в сфере кибербезопасности 9 июля 2021, 21:39 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США и Джозефом Байденом сообщил тому, что со стороны Вашингтона не поступало обращений по теме кибербезопасности, хотя Москва готова к такому сотрудничеству. «В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», – цитирует пресс-службу Кремля ТАСС. Российский лидер добавил, что, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие двух стран должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, оно должно проводиться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, «в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Также президенты подчеркнули необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности и продолжения соответствующих контактов. Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что разговор двух президентов длился около часа. Они обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты 8 июля 2021, 16:59

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Признать утратившим силу указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий»... Указ президента РФ от 2 января 2018 года № 7 «О внесении изменений в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», – говорится в документе на портале. Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД 8 июля 2021, 17:41 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги, дав команду на начало проезда по трассе из центрального пункта управления ЦКАД. Движение открылось на участках дороги, которые включают развязку на пересечении ЦКАД-4 (Новорязанское, Егорьевское, Носовихинское, Горьковское шоссе) и М-5 «Урал», 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 (Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ратехинское, Можайское, Минское, Киевское шоссе) и М-10 «Россия», передает ТАСС. «Сегодня открывается последний участок ЦКАД. Значительная часть этой магистрали проходит по территории Пушкинского округа, является частью не только Московской агломерации, но и частью международного коридора Европа – Западный Китай. Запуск ЦКАД проходил поэтапно. Наш третий участок ЦКАД был открыт в конце прошлого года. Уверен, что все жители района и области смогли оценить эффект от запуска такой трассы: значительно снизилась нагрузка на бетонное кольцо, МКАД, а также другие магистрали, обеспечивающих бесперебойную связь городов и районов», – заявил депутат от Московской области, первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной думы Сергей Пахомов. По его словам, появление таких крупных транспортных объектов всегда становится драйвером развития прилегающих территорий, способствует росту их инвестиционной привлекательности. «Любая дорогая «обрастает» дополнительной инфраструктурой: гостиницы, заправки, пункты общественного питания и техобслуживания – все это и многое другое дает рабочие места людям и в итоге способствует росту экономики в регионе. Не зря глава правительства в качестве одного из условий восстановления экономики страны называет именно крупные инфраструктурные стройки. Наши коллеги по партии, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин, называли 2021 год как год окончательного запуска всех участков ЦКАД – и, как мы видим, традиционно все сделано в срок. Последний участок автодороги открыт 8 июля», – добавил он. ЦКАД, проходящая в 50 км от Московской кольцевой автодороги (МКАД), пересекает 13 федеральных дорог. Строительство ЦКАД потребовалось, чтобы разгрузить Москву и МКАД от транзитного транспорта. Протяженность ЦКАД составляет 336 км, из которых на платной основе будут эксплуатироваться 260 км. В Кремле подчеркивают, что ЦКАД является первой в России дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешенная скорость движения – 110 км/ч. Строительство ЦКАД, которая проходит параллельно А107 (Московское малое кольцо), началось в 2014 году. Изначально открытие дороги планировалось на 2019 год, однако его несколько раз переносили. Путин дал поручения в связи с пожарами в Челябинской области 10 июля 2021, 13:14

Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин по телефону принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с природными пожарами в регионе и дал ряд поручений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната», – цитирует РИА «Новости» Пескова. «Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров. Кроме того, глава государства поручил правительству РФ, администрации президента и управлению делами Кремля принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье», – сообщил пресс-секретарь президента. Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Челябинской области погиб один человек. За медицинской помощью обратились 18 человек, сгорело 71 строение – жилые дома и садовые домики в поселках Джабык и Запасное, в пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети. Путин обратился к выпускникам вузов 10 июля 2021, 15:43 Президент Владимир Путин поздравил выпускников российских высших учебных заведений с завершением обучения, он пожелал им обрести собственное призвание и не сдаваться на своем пути. «Дорогие друзья! Сегодня во всей стране, во всех наших регионах замечательный праздник – Всероссийский студенческий выпускной. И конечно, прежде всего, от всей души хочу поздравить вас – молодых профессионалов, буквально только что защитивших дипломы, – с успешным завершением обучения в вузах, институтах, университетах», – обратился глава государства к выпускникам. Видеозапись с обращением опубликована на сайте Кремля. Он отметил, что «яркая и незабываемая» студенческая пора у них остается позади, и начинается новый этап, где все будет зависеть от самих молодых людей. «Вы сами будете ставить перед собой задачи, определять планку своих будущих достижений, и, уверен, сумеете добиться очень многого. В этом году, в Год науки и технологий, студенческий выпускной проходит под девизом «С наукой в сердце». В современном мире действительно очень важно постоянно искать и получать новые знания, навыки, всегда быть в курсе самых передовых решений в своей профессиональной сфере, уметь их внедрять, применять, причем это относится практически ко всем специальностям», – сказал президент. Он выразил надежду, что молодые специалисты выходят из вузов целеустремленными и всерьез настроенными на успех, по словам Путина, ценность знаний и саморазвития для них должна быть безусловна. «Поэтому будем и дальше развивать системы, платформы, способные помочь вам в профессиональном росте, оказывать поддержку вашим идеям, инициативам, в том числе общественным, добровольческим», – подчеркнул глава государства. Он пожелал каждому найти свой собственный, неповторимый путь и подлинное призвание, отметив, что это не всегда получается с первой попытки. «Но здесь главное – не сдаваться, и тогда вы обязательно найдете дело, в котором по максимуму раскроются ваши знания, способности, лучшие человеческие качества и которым сможете по-настоящему гордиться, потому что это дело идет во благо людям, служит всей России», – сказал Путин. Также он поздравил педагогов, преподавательский состав, отметив их «огромный, очень значимый труд в интересах будущего государства». «Искреннюю признательность своим педагогам, уважение к ним вы, дорогие выпускники, как и многие миллионы наших сограждан, надеюсь, сохраните на всю жизнь и так же искренне будете беречь и ценить студенческую дружбу. Дерзайте, всегда учитесь и не переставайте мечтать. В России перед вами сейчас открыты все дороги, все возможности. Верю в ваши будущие победы. Удачи вам», – заключил президент. Лавров позвонил рассказавшему Путину о своей мечте стать дипломатом подростку 9 июля 2021, 20:30 Текст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил встречу финалисту конкурса «Большая перемена» Александру Лунину из Армавира, рассказавшему Владимиру Путину о своей мечте стать дипломатом. Восьмого июля Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции встретился с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта платформы «Россия – страна возможностей» – среди учеников 5-7 классов. Одним из участников встречи в «Артеке» стал шестиклассник Александр Лунин, он рассказал главе государства о своем увлечении историей России и международными отношениями и признался, что с пяти лет интересуется дипломатией и даже мечтал стать министром иностранных дел. На следующий день Александру позвонили из Министерства иностранных дел России и соединили с Сергеем Лавровым. Министр предложил Александру Лунину встретиться в Москве или в Краснодаре после завершения смены в «Артеке», чтобы поговорить о его выборе будущей профессии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Мне хочется послушать тебя, узнать, как ты видишь свою роль в познании нашей внешней политики. Это очень важно, что такие молодые ребята интересуются важнейшими для страны делами», – сказал школьнику Сергей Лавров. Также министр передал привет маме Александра Лунина – Ольге Лазыриной. «Это очень круто. Я такого вообще не ожидал, до сих пор не могу прийти в себя. И теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Буду готовиться и ждать этой встречи!», – поделился эмоциями после разговора с Сергеем Лавровым Александр Лунин. Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходит с 7 по 14 июля в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В нем принимают участие 660 школьников из всех регионов России. 300 победителей будут определены по итогам решающего конкурсного испытания – в формате форсайт-сессий им предстоит спроектировать «школу будущего». Уже в сентябре текущего года они смогут отправиться в путешествие на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Шойгу отправил самолет-амфибию в Турцию для помощи в тушении пожаров 8 июля 2021, 18:05 Текст: Алексей Дегтярев

Россия направила в Турцию для помощи в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200, соответствующее распоряжение отдал министр обороны Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина. «По указанию президента РФ, министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации Военно-Морского Флота России. Восьмого июля около 16.00 (мск) самолет вылетел с аэродрома Крымск и в настоящее время совершает перелет на аэродром временного базирования Адана (Турция)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Экипаж самолета имеет опыт выполнения подобного рода задач, обслуживание самолета на аэродроме временного базирования будет проводить инженерно-технический состав Ейского авиацентра. В конце июня Бе-200ЧС прибыл в Грецию для участия в тушении лесных пожаров на территории страны. В 2020 году два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС в июне прибыли в Турцию и приступили к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории страны. Рекомендации Ростуризма туроператорам по Египту утратили силу 8 июля 2021, 23:43 Текст: Антон Антонов

В связи с отменой указа российского президента о запрете полетов на курорты Египта рекомендации Ростуризма не продавать туры в эту страну утрачивают силу, сообщило ведомство. Ростуризм пояснил, что решение о том, когда и в каких объемах стартуют полетные программы, примет оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, передает РИА «Новости». Напомним, президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле. Эксперт: Конкурс «Большая перемена» позволяет узнать о прорывных идеях детей 8 июля 2021, 19:04 Текст: Андрей Резчиков

Участие школьников в конкурсах платформы «Россия – страна возможностей» позволяет взрослым изучить взгляды подростков на различные сферы жизни и даже позаимствовать у них некоторые идеи. А детям конкурс помогает развивать их таланты. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Наталья Линдигрин, комментируя разговор президента с финалистами конкурса «Большая перемена». «Встреча президента России Владимира Путина с участниками «Большой перемены» получилась теплой и дружеской, – насколько это было возможным в онлайн-формате. Если бы не антиковидные ограничения, общение наверняка было бы еще менее формальным», – считает вице-президент компании КРОС Наталья Линдигрин. Эксперт обратила внимание на фрагмент встречи, когда 11-летний финалист «Большой перемены» Даниил Галстян заплакал от волнения. «Даже при ограниченном прямой трансляцией формате было заметно, как сильно разволновался ребенок. Будь у президента возможность подойти, обнять и успокоить этого ребенка, Владимир Владимирович наверняка сделал бы это, – предположила эксперт. – Это, с одной стороны, показывает детскую непосредственность, а с другой – по-настоящему взрослую ответственность организаторов этого проекта». Что касается в целом проектов платформы «Россия – страна возможностей», к которым принадлежит и «Большая перемена», то они будут расширяться на новые сферы и на другие возрастные категории, надеется Линдигрин. Она считает крайне важным вовлекать юношество и молодежь в подобные проекты. «Например, в этом году в «Большой перемене» начали участвовать ученики 5-7 классов. Заслуживают внимания проекты школьников в сфере развития туризма, здравоохранения, волонтерства. Взрослые могут найти в них много прорывных идей. Ведь взрослым интересно и полезно изучать взгляд школьников на различные сферы нашей жизни. Мы прекрасно понимаем, что они растут и формируются в совершенно другой среде, чем среда, в которой росли мы. На самом деле, в чем-то они развиваются даже быстрее, чем мы ожидаем. Что касается самих детей, то «Большая перемена» помогает им развивать свои таланты», – уверена собеседница. В четверг Владимир Путин провел онлайн-встречу с детским лагерем «Артек», где проходил финальный этап Всероссийского конкурса «Большая перемена», и пообщался с его финалистами. «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его цель – дать возможность школьникам раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в разных сферах, среди которых искусство, журналистика, экология, новейшие технологии, медицина, туризм и благотворительность. Путин попросил Колокольцева и Золотова доложить об идеях по ограничению оружия 9 июля 2021, 14:12 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин предложил членам Совбеза России обсудить данные им ранее поручения в связи со случаями применения оружия и попросил глав МВД и Росгвардии Владимира Колокольцева и Виктора Золотова доложить об идеях по ограничению оборота огнестрельного оружия. «Предлагаю сегодня вернуться к поручению, которое мною было сформулировано некоторое время назад, после трагических событий, связанных с применением огнестрельного оружия. Сейчас не будем говорить о деталях, на самом деле таких случаев было несколько. И мы тогда говорили, что подготовим предложения по дополнительным мерам по обеспечению общественной безопасности и предотвращению правонарушений в области оборота оружия», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он предложил в рамках данной встречи вернуться к этой теме. «Я просил бы подробно доложить и министра внутренних дел, и руководителя Росгвардии, – Колокольцева и Золотова, изложить те предложения, которые они считают необходимыми для принятия, чтобы навести здесь должный порядок», – сказал президент. 1 июля Путин подписал закон, согласно которому незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей квалифицируется как тяжкое преступление, а наказание за сбыт взрывных устройств устанавливается до 20 лет лишения свободы. Об ограничениях, связанных с оружием, заговорили после того, как 11 мая произошло нападение на школу №175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, ему грозит пожизненный срок. Путин призвал уделять приоритетное внимание сбережению правды о Второй мировой войне 9 июля 2021, 13:35 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в телеграмме участникам Генеральной Ассамблеи народов Евразии особо подчеркнул необходимость уделять приоритетное внимание сбережению исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Российский лидер отметил, что созданная четыре года назад Ассамблея объединяет представителей творческой и научной интеллигенции, деловых кругов и НПО, талантливую и неравнодушную молодежь из десятков государств, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. По словам Путина, Ассамблея предоставляет отличную возможность для открытого обсуждения проблем, связанных с перспективами развития многостороннего взаимодействия и интеграцией на евразийском пространстве. «Подчеркну, сегодня, в условиях сложной международной обстановки, важно в полной мере использовать значительный созидательный потенциал Ассамблеи как одного из форумов народной дипломатии для укрепления традиций дружбы, добрососедства и взаимопонимания на евразийском континенте, наращивания контактов во всех сферах гуманитарного сотрудничества, в бизнесе, туризме, спорте. И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание такой ключевой теме, как сбережение исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах», – говорится в телеграмме президента. Также Путин пожелал участникам плодотворного общения и успехов в их многогранной деятельности. Ранее Путин подписал закон, запрещающий публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицание решающей роль советского народа в победе над фашизмом.